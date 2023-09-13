Признали очевидное. Украинца с ампутированной кистью сняли с воинского учета - 13.09.2023 Украина.ру
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Признали очевидное. Украинца с ампутированной кистью сняли с воинского учета
Признали очевидное. Украинца с ампутированной кистью сняли с воинского учета - 13.09.2023 Украина.ру
Признали очевидное. Украинца с ампутированной кистью сняли с воинского учета
Жителя Сумской области Александра Денисенко с ампутированной кистью руки на Украине сняли с воинского учета и признали непригодным к военной службе. Об этом 13 сентября сообщил украинским телеграм-каналам юрист Максим Чигринов, защищающий интересы Денисенко
2023-09-13T14:01
2023-09-13T14:01
новости
украина
военкоматы
инвалидность
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Юрист напомнил, что его клиент как человек с инвалидностью был непригоден к воинской службе и снять с учета еще в 2015 году, поэтому он сейчас вообще не должен проходить медкомиссию."Бланк ему выдали ошибочно, потому что сельсовет включил его в список военнообязанных. А в веонкомате не обратили внимания на даты. Повторно медкомиссию должны проходить только те, кто получили снятие с учёта до 15 января 2015 года. А Александр проходил комиссию в июле 2015. Но не было новых бланков, в военкомате увидели, что у него военный билет старого образца, и ошибочно направили его на новую медкомиссию. Где его чуть не сделали ограничено пригодным", - рассказал Чигринов.По словам юриста, в данном случае ошибку допустил сельсовет, которые даже не уточнил, есть ли у Денисенко снятие с учета, а просто включил его в списки военнообязанных.Чигринов добавил, что Денисенко является инвалидом с самого детства, однако по генетическим заболеваниям. Позже он потерял кисть левой руки и глаз и сегодня имеет вторую постоянную группу инвалидности.Теперь ситуация прояснилась и Денисенко снят в воинского учета, отметил Максим Чигринов.Как сообщало издание Украина.ру, признание Денисенко годным к службе в армии ранее возмутило украинских пользователей соцсетей. Получив повестку, Александр Денисенко -инвалид II группы, у которого отсутствует рука, направился в военкомат, где ему сказали, что его справки "ничего не значат" и обещали найти для него в армии "легкую работу". В соцсетях пользователи вспомнили об избежавших мобилизации детей богачей и военкомов, а также о взятках в военкоматах.
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новости, украина, военкоматы, инвалидность
Новости, Украина, военкоматы, инвалидность

Признали очевидное. Украинца с ампутированной кистью сняли с воинского учета

14:01 13.09.2023
 
© РИА Новости . Евгений Котенко / Перейти в фотобанкЧетвертая волна мобилизации в украинскую армию
Четвертая волна мобилизации в украинскую армию - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости . Евгений Котенко
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Жителя Сумской области Александра Денисенко с ампутированной кистью руки на Украине сняли с воинского учета и признали непригодным к военной службе. Об этом 13 сентября сообщил украинским телеграм-каналам юрист Максим Чигринов, защищающий интересы Денисенко
Юрист напомнил, что его клиент как человек с инвалидностью был непригоден к воинской службе и снять с учета еще в 2015 году, поэтому он сейчас вообще не должен проходить медкомиссию.
"Бланк ему выдали ошибочно, потому что сельсовет включил его в список военнообязанных. А в веонкомате не обратили внимания на даты. Повторно медкомиссию должны проходить только те, кто получили снятие с учёта до 15 января 2015 года. А Александр проходил комиссию в июле 2015. Но не было новых бланков, в военкомате увидели, что у него военный билет старого образца, и ошибочно направили его на новую медкомиссию. Где его чуть не сделали ограничено пригодным", - рассказал Чигринов.
По словам юриста, в данном случае ошибку допустил сельсовет, которые даже не уточнил, есть ли у Денисенко снятие с учета, а просто включил его в списки военнообязанных.
Чигринов добавил, что Денисенко является инвалидом с самого детства, однако по генетическим заболеваниям. Позже он потерял кисть левой руки и глаз и сегодня имеет вторую постоянную группу инвалидности.
Теперь ситуация прояснилась и Денисенко снят в воинского учета, отметил Максим Чигринов.
Как сообщало издание Украина.ру, признание Денисенко годным к службе в армии ранее возмутило украинских пользователей соцсетей. Получив повестку, Александр Денисенко -инвалид II группы, у которого отсутствует рука, направился в военкомат, где ему сказали, что его справки "ничего не значат" и обещали найти для него в армии "легкую работу". В соцсетях пользователи вспомнили об избежавших мобилизации детей богачей и военкомов, а также о взятках в военкоматах.
в очереди на военно-врачебную комиссию на Украине - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
10 сентября, 10:05
Отмена ограниченно годных, желание президента Бразилии. Главное на Украине на утро 10 сентябряУкраинский омбудсмен Дмитрий Лубинец предложил убрать формулировку "ограниченно годный". Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что намерен посадить за стол переговоров президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского
 
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