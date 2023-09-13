https://ukraina.ru/20230913/1049383635.html

Признали очевидное. Украинца с ампутированной кистью сняли с воинского учета

Признали очевидное. Украинца с ампутированной кистью сняли с воинского учета - 13.09.2023 Украина.ру

Признали очевидное. Украинца с ампутированной кистью сняли с воинского учета

Жителя Сумской области Александра Денисенко с ампутированной кистью руки на Украине сняли с воинского учета и признали непригодным к военной службе. Об этом 13 сентября сообщил украинским телеграм-каналам юрист Максим Чигринов, защищающий интересы Денисенко

2023-09-13T14:01

2023-09-13T14:01

2023-09-13T14:01

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украина

военкоматы

инвалидность

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Юрист напомнил, что его клиент как человек с инвалидностью был непригоден к воинской службе и снять с учета еще в 2015 году, поэтому он сейчас вообще не должен проходить медкомиссию."Бланк ему выдали ошибочно, потому что сельсовет включил его в список военнообязанных. А в веонкомате не обратили внимания на даты. Повторно медкомиссию должны проходить только те, кто получили снятие с учёта до 15 января 2015 года. А Александр проходил комиссию в июле 2015. Но не было новых бланков, в военкомате увидели, что у него военный билет старого образца, и ошибочно направили его на новую медкомиссию. Где его чуть не сделали ограничено пригодным", - рассказал Чигринов.По словам юриста, в данном случае ошибку допустил сельсовет, которые даже не уточнил, есть ли у Денисенко снятие с учета, а просто включил его в списки военнообязанных.Чигринов добавил, что Денисенко является инвалидом с самого детства, однако по генетическим заболеваниям. Позже он потерял кисть левой руки и глаз и сегодня имеет вторую постоянную группу инвалидности.Теперь ситуация прояснилась и Денисенко снят в воинского учета, отметил Максим Чигринов.Как сообщало издание Украина.ру, признание Денисенко годным к службе в армии ранее возмутило украинских пользователей соцсетей. Получив повестку, Александр Денисенко -инвалид II группы, у которого отсутствует рука, направился в военкомат, где ему сказали, что его справки "ничего не значат" и обещали найти для него в армии "легкую работу". В соцсетях пользователи вспомнили об избежавших мобилизации детей богачей и военкомов, а также о взятках в военкоматах.

https://ukraina.ru/20230910/1049299205.html

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