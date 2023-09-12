Певец Роман Архипов: Я пою нашим солдатам о любви, чтобы они помнили, ради чего воюют - 12.09.2023 Украина.ру
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Певец Роман Архипов: Я пою нашим солдатам о любви, чтобы они помнили, ради чего воюют
Певец Роман Архипов: Я пою нашим солдатам о любви, чтобы они помнили, ради чего воюют - 12.09.2023 Украина.ру
Певец Роман Архипов: Я пою нашим солдатам о любви, чтобы они помнили, ради чего воюют
День нашей победы обязательно будет, он будет для всех нас непростым, не таким, как день Победы в Великой Отечественной войне. Потому что по ту сторону фронта – братский нам народ, у многих из нас там сестры, братья родственники. Но так получилось, что Украина стала полем битвы с возрожденным нацизмом, считает музыкант и исполнитель Роман Архипов.
2023-09-12T15:11
2023-09-12T15:11
интервью
россия
днр
лнр
победа
патриотизм
концерт
сво
песни
солдаты
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Архипов в зоне СВО выступал перед ранеными и врачами, местными жителями и бойцами в третьей линии обороны Армии России. Он собирается вернуться к тем, кто остался там и сегодня особенно нуждается в поддержке мастеров культуры.О своих впечатлениях о пребывании в зоне спецоперации он поделился с журналистами издания Украина.ру- Роман, вы неоднократно бывали в разных местах спецоперации с концертами. Что Вы видели во время выступлений в зоне СВО?- Я видел глаза раненых солдат. Я видел людей – мирных жителей, которые оказались в очень непростой ситуации.Я выступал в Херсоне, когда этот город был подконтрольным нашим Вооружённым силам, и видел невероятную храбрость ребят – даже мобилизованных, знавших, что завтра им идти в бой. Я пел им, а они подходили и жали мне руки. Я видел эту доблесть и храбрость в глазах наших бойцов.Раненые в госпиталях говорили мне: "Простите, я скоро выздоровею и обязательно вернусь, мы этого так не оставим".Те зверства, которые творят наши противники, – всё это на виду. Видевшие это не могут вернуться не победив.- Вы видели массовую веру в победу?- Безусловно. Дух невероятный.Русский солдат – это не киношный персонаж. Я говорю об этом, потому что часто выступал перед военными, в разных горячих точках – и в Чечне, и в Ингушетии.Русский солдат – это что-то особенное.Русские солдаты – это особые люди. Они искренние, добрые, сильные, бесстрашные. То, что они делают, – тяжело, совсем непросто.- Каким вы видите тот день, когда завершится СВО?- Все его ждут. Каким он будет – во много зависит от наших правителей. Насколько я понимаю, сейчас идёт война не только на поле боя, но и в политике. Наши заняли рубежи и держат их. И там, и там.День этот будет непростым для каждого. Потому что это не война с фашистской Германией, а спецоперация, и против нас сражаются солдаты братского нам народа.Я не видел ни одного, кто сказал бы: "О, круто! Мы воюем! Здорово! Давай, мочи!". Почти у всех там родственники, друзья.Каким будет этот день – зависит от нас. Что будет дальше – тоже зависит от нас.Это – трагедия. Поэтому сказать, что будет, как на Новый год, и все будут праздновать – так не будет.Безусловно, все будут радоваться возвращению сыновей и мужей домой. Это будет, конечно, праздник, но такой простой.- И в вашем репертуаре что-то будет на эту тему?- У меня много чего есть на эту тему в репертуаре. Можете зайти на сайт и посмотреть.К 22 июня – Дню памяти и скорби, я приурочил исполнение с фольклорным ансамблем старой казачьей песни. Её пели матери, когда отправляли своих сыновей и мужей на службу или на войну. Она такая позитивная – пока не начинаешь вслушиваться в слова. Послушайте на Ютубе.- Вы сами пишете тексты, делаете аранжировки?- По-разному бывает. И сам тоже. От разных обстоятельств зависит.- Возможно ли ожидать Вашего произведения на тему послевоенного времени?- Ну конечно! Но поймите: творчество – оно же не по заказу. Хотя и по заказу можно сделать.Когда я приезжаю в зону СВО, то стараюсь петь о любви, а не о войне. Потому что войны им вокруг достаточно. И я пою им вот эти песни, самые любимые песни – чтобы они не забывали, ради чего воют, ради чего страдают.Война – это не голливудский боевик, где обвешанный оружием одиночка пошёл стрелять и победил. Это тяжелейшая служба. Я старюсь поднять солдатам настроение. Шучу или рассказываю о своих трудностях в написании песен, о том, что мне в творчестве помогает.Война – это страшно, это совсем не кино. Помню, когда мы подъезжали к границе и вышли около Армянска купить кофе и что-то по мелочи. Мы стояли в очереди с военными. Вокруг вооружённые люди, огромные грузовики. Тогда не покидало ощущение, что это какой-то сюр, какая-то видеоигра, такого не должно быть.Хочется, чтобы это закончилось как можно скорее, чтобы мирное небо снова было над головами. Безумие – то, что подобное снова произошло в XXI веке, в таком виде, прямо у нас под боком. Борьба с нацизмом, как бы это ни звучало – с "нацбатами" и подобным прочим. Это полное безумие со стороны Украины.- Вы планируете снова посетить новые регионы России?- Да, конечно. Недавно мы обсуждали с друзьями на "Русском Радио" не съездить ли снова.За прошлый год лично я посетил 14 населенных пунктов. В Донецке не был, в Луганске был неоднократно. Мы были в Мелитополе и даже на третьей линии выступали для разведчиков в полуразрушенном ДК. Больницы, госпиталя – в том числе за пределами новых регионов, в Новороссийске, в Подмосковье. Активно принимал участие в важных для страны и для меня делах.- Какой человек Вам запомнился больше всего в зоне СВО и чем?- Было несколько таких людей. Один подошёл и сказал: "Включи диктофон". Он стихотворение написал и надиктовал – раненый в Луганске. Он попросил написать что-нибудь на это стихотворение, оно у меня до сих пор хранится.Медсёстры, врачи – которые там. Многие запомнились.В целом очень тяжело видеть всё то, что там. Разрушенный Мариуполь, как Сталинград, на улицах которого катаются дети, на остановках которого стоят люди и ждут автобусов – идут на работу или ещё куда-то. Кроме слёз это не вызывает ничего.Поврежденный Крымский мост, другие мосты лежащие – в это трудно поверить и кажется, что так не бывает. Мосты в реальной жизни не лежат на дороге, и домов разрушенных до подвалов, авиацией или артиллерией, – такого тоже в нашей реальности вне Донбасса нет.
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Сергей Шиптенко
Сергей Шиптенко
Новости
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, днр, лнр, победа, патриотизм, концерт, сво, песни, солдаты
Интервью, Россия, ДНР, ЛНР, победа, патриотизм, концерт, СВО, песни, солдаты

Певец Роман Архипов: Я пою нашим солдатам о любви, чтобы они помнили, ради чего воюют

15:11 12.09.2023
 
© Украина.руРоман Архипов интервью
Роман Архипов интервью - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© Украина.ру
Читать в
Сергей Шиптенко
автор издания Украина.ру
Все материалы
День нашей победы обязательно будет, он будет для всех нас непростым, не таким, как день Победы в Великой Отечественной войне. Потому что по ту сторону фронта – братский нам народ, у многих из нас там сестры, братья родственники. Но так получилось, что Украина стала полем битвы с возрожденным нацизмом, считает музыкант и исполнитель Роман Архипов.
Архипов в зоне СВО выступал перед ранеными и врачами, местными жителями и бойцами в третьей линии обороны Армии России. Он собирается вернуться к тем, кто остался там и сегодня особенно нуждается в поддержке мастеров культуры.
О своих впечатлениях о пребывании в зоне спецоперации он поделился с журналистами издания Украина.ру
- Роман, вы неоднократно бывали в разных местах спецоперации с концертами. Что Вы видели во время выступлений в зоне СВО?
- Я видел глаза раненых солдат. Я видел людей – мирных жителей, которые оказались в очень непростой ситуации.
Я выступал в Херсоне, когда этот город был подконтрольным нашим Вооружённым силам, и видел невероятную храбрость ребят – даже мобилизованных, знавших, что завтра им идти в бой. Я пел им, а они подходили и жали мне руки. Я видел эту доблесть и храбрость в глазах наших бойцов.
Раненые в госпиталях говорили мне: "Простите, я скоро выздоровею и обязательно вернусь, мы этого так не оставим".
Те зверства, которые творят наши противники, – всё это на виду. Видевшие это не могут вернуться не победив.
- Вы видели массовую веру в победу?
- Безусловно. Дух невероятный.
Русский солдат – это не киношный персонаж. Я говорю об этом, потому что часто выступал перед военными, в разных горячих точках – и в Чечне, и в Ингушетии.
Русский солдат – это что-то особенное.
Русские солдаты – это особые люди. Они искренние, добрые, сильные, бесстрашные. То, что они делают, – тяжело, совсем непросто.
- Каким вы видите тот день, когда завершится СВО?
- Все его ждут. Каким он будет – во много зависит от наших правителей. Насколько я понимаю, сейчас идёт война не только на поле боя, но и в политике. Наши заняли рубежи и держат их. И там, и там.
День этот будет непростым для каждого. Потому что это не война с фашистской Германией, а спецоперация, и против нас сражаются солдаты братского нам народа.
Я не видел ни одного, кто сказал бы: "О, круто! Мы воюем! Здорово! Давай, мочи!". Почти у всех там родственники, друзья.
Каким будет этот день – зависит от нас. Что будет дальше – тоже зависит от нас.
Это – трагедия. Поэтому сказать, что будет, как на Новый год, и все будут праздновать – так не будет.
Безусловно, все будут радоваться возвращению сыновей и мужей домой. Это будет, конечно, праздник, но такой простой.
- И в вашем репертуаре что-то будет на эту тему?
- У меня много чего есть на эту тему в репертуаре. Можете зайти на сайт и посмотреть.
К 22 июня – Дню памяти и скорби, я приурочил исполнение с фольклорным ансамблем старой казачьей песни. Её пели матери, когда отправляли своих сыновей и мужей на службу или на войну. Она такая позитивная – пока не начинаешь вслушиваться в слова. Послушайте на Ютубе.
- Вы сами пишете тексты, делаете аранжировки?
- По-разному бывает. И сам тоже. От разных обстоятельств зависит.
- Возможно ли ожидать Вашего произведения на тему послевоенного времени?
- Ну конечно! Но поймите: творчество – оно же не по заказу. Хотя и по заказу можно сделать.
Когда я приезжаю в зону СВО, то стараюсь петь о любви, а не о войне. Потому что войны им вокруг достаточно. И я пою им вот эти песни, самые любимые песни – чтобы они не забывали, ради чего воют, ради чего страдают.
Война – это не голливудский боевик, где обвешанный оружием одиночка пошёл стрелять и победил. Это тяжелейшая служба. Я старюсь поднять солдатам настроение. Шучу или рассказываю о своих трудностях в написании песен, о том, что мне в творчестве помогает.
Война – это страшно, это совсем не кино. Помню, когда мы подъезжали к границе и вышли около Армянска купить кофе и что-то по мелочи. Мы стояли в очереди с военными. Вокруг вооружённые люди, огромные грузовики. Тогда не покидало ощущение, что это какой-то сюр, какая-то видеоигра, такого не должно быть.
Хочется, чтобы это закончилось как можно скорее, чтобы мирное небо снова было над головами. Безумие – то, что подобное снова произошло в XXI веке, в таком виде, прямо у нас под боком. Борьба с нацизмом, как бы это ни звучало – с "нацбатами" и подобным прочим. Это полное безумие со стороны Украины.
- Вы планируете снова посетить новые регионы России?
- Да, конечно. Недавно мы обсуждали с друзьями на "Русском Радио" не съездить ли снова.
За прошлый год лично я посетил 14 населенных пунктов. В Донецке не был, в Луганске был неоднократно. Мы были в Мелитополе и даже на третьей линии выступали для разведчиков в полуразрушенном ДК. Больницы, госпиталя – в том числе за пределами новых регионов, в Новороссийске, в Подмосковье. Активно принимал участие в важных для страны и для меня делах.
- Какой человек Вам запомнился больше всего в зоне СВО и чем?
- Было несколько таких людей. Один подошёл и сказал: "Включи диктофон". Он стихотворение написал и надиктовал – раненый в Луганске. Он попросил написать что-нибудь на это стихотворение, оно у меня до сих пор хранится.
Медсёстры, врачи – которые там. Многие запомнились.
В целом очень тяжело видеть всё то, что там. Разрушенный Мариуполь, как Сталинград, на улицах которого катаются дети, на остановках которого стоят люди и ждут автобусов – идут на работу или ещё куда-то. Кроме слёз это не вызывает ничего.
Поврежденный Крымский мост, другие мосты лежащие – в это трудно поверить и кажется, что так не бывает. Мосты в реальной жизни не лежат на дороге, и домов разрушенных до подвалов, авиацией или артиллерией, – такого тоже в нашей реальности вне Донбасса нет.
 
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