https://ukraina.ru/20230912/1049349975.html

"Складывается впечатление, что это не их люди, когда их кидают в бой": Путин оценил потери ВСУ

"Складывается впечатление, что это не их люди, когда их кидают в бой": Путин оценил потери ВСУ - 12.09.2023 Украина.ру

"Складывается впечатление, что это не их люди, когда их кидают в бой": Путин оценил потери ВСУ

Потери Вооруженных сил Украины в ходе так называемого контрнаступления составили 71 тысячу человек, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума

2023-09-12T11:33

2023-09-12T11:33

2023-09-12T11:33

новости

россия

владимир путин

всу

потери всу

контрнаступление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0c/1049348808_0:7:3024:1708_1920x0_80_0_0_c97d474655eaa7b801b179bfd9f3cd98.jpg

Кроме того, уничтожены 543 танка и 18 тысяч бронемашин ВСУ.Российский лидер добавил, что иногда "складывается впечатление, что это не их люди, когда они их кидают в бой".ВСУ начали контрнаступление 4 июня и продолжают нести огромные потери на поле боя.

https://ukraina.ru/20230707/1047865407.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, владимир путин, всу, потери всу, контрнаступление