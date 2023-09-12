"Складывается впечатление, что это не их люди, когда их кидают в бой": Путин оценил потери ВСУ - 12.09.2023 Украина.ру
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"Складывается впечатление, что это не их люди, когда их кидают в бой": Путин оценил потери ВСУ
"Складывается впечатление, что это не их люди, когда их кидают в бой": Путин оценил потери ВСУ - 12.09.2023 Украина.ру
"Складывается впечатление, что это не их люди, когда их кидают в бой": Путин оценил потери ВСУ
Потери Вооруженных сил Украины в ходе так называемого контрнаступления составили 71 тысячу человек, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума
2023-09-12T11:33
2023-09-12T11:33
новости
россия
владимир путин
всу
потери всу
контрнаступление
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Кроме того, уничтожены 543 танка и 18 тысяч бронемашин ВСУ.Российский лидер добавил, что иногда "складывается впечатление, что это не их люди, когда они их кидают в бой".ВСУ начали контрнаступление 4 июня и продолжают нести огромные потери на поле боя.
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новости, россия, владимир путин, всу, потери всу, контрнаступление
Новости, Россия, Владимир Путин, ВСУ, потери ВСУ, контрнаступление

"Складывается впечатление, что это не их люди, когда их кидают в бой": Путин оценил потери ВСУ

11:33 12.09.2023
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкВЭФ-2023. Пленарное заседание
ВЭФ-2023. Пленарное заседание - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости . Александр Вильф
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Потери Вооруженных сил Украины в ходе так называемого контрнаступления составили 71 тысячу человек, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума
"Потери ВСУ в результате контрнаступления составили 71 тысячу человек", - заявил Путин.
Кроме того, уничтожены 543 танка и 18 тысяч бронемашин ВСУ.
Российский лидер добавил, что иногда "складывается впечатление, что это не их люди, когда они их кидают в бой".
ВСУ начали контрнаступление 4 июня и продолжают нести огромные потери на поле боя.
- РИА Новости, 1920, 07.07.2023
7 июля, 11:30
Мест нет: в Харькове закрыли очередное кладбищеВ Харькове закрыли кладбище из-за отсутствия свободных мест для захоронений. Об этом 6 июля сообщила пресс-служба Харьковского горсовета
 
НовостиРоссияВладимир ПутинВСУпотери ВСУконтрнаступление
 
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