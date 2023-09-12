https://ukraina.ru/20230912/1049349975.html
"Складывается впечатление, что это не их люди, когда их кидают в бой": Путин оценил потери ВСУ
"Складывается впечатление, что это не их люди, когда их кидают в бой": Путин оценил потери ВСУ - 12.09.2023 Украина.ру
"Складывается впечатление, что это не их люди, когда их кидают в бой": Путин оценил потери ВСУ
Потери Вооруженных сил Украины в ходе так называемого контрнаступления составили 71 тысячу человек, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума
2023-09-12T11:33
2023-09-12T11:33
2023-09-12T11:33
новости
россия
владимир путин
всу
потери всу
контрнаступление
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Кроме того, уничтожены 543 танка и 18 тысяч бронемашин ВСУ.Российский лидер добавил, что иногда "складывается впечатление, что это не их люди, когда они их кидают в бой".ВСУ начали контрнаступление 4 июня и продолжают нести огромные потери на поле боя.
https://ukraina.ru/20230707/1047865407.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, владимир путин, всу, потери всу, контрнаступление
Новости, Россия, Владимир Путин, ВСУ, потери ВСУ, контрнаступление
"Складывается впечатление, что это не их люди, когда их кидают в бой": Путин оценил потери ВСУ
Потери Вооруженных сил Украины в ходе так называемого контрнаступления составили 71 тысячу человек, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума