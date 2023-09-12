https://ukraina.ru/20230912/1049349143.html
"Из Тиктока в армию": вернувшегося в Россию Милохина могут призвать уже этой осенью
"Из Тиктока в армию": вернувшегося в Россию Милохина могут призвать уже этой осенью - 12.09.2023 Украина.ру
"Из Тиктока в армию": вернувшегося в Россию Милохина могут призвать уже этой осенью
С учетом начала в ближайшее время осенней призывной кампании директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила Минобороны РФ призвать вернувшегося в Россию блогера Даню Милохина. Об этом Мизулина 12 сентября написала в своём телеграм-канале
2023-09-12T11:37
2023-09-12T11:37
2023-09-12T11:37
новости
россия
даня милохин
блогер
минобороны рф
призыв
армия
екатерина мизулина
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Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к Министерству обороны России с просьбой призвать тиктотера Даню Милохина в ряды Вооруженных сил России.По информации Мизулиной, 21-летний блогер не был ранее призван в ряды ВС РФ, хотя оснований для отсрочки нет.По словам Мизулиной, призыв Милохина в ряды ВС РФ будет способствовать "патриотическому воспитанию". "Молодой человек сможет с оружием в руках доказать на деле свою верность и преданность нашей Родине", заключила Мизулина.Тиктокер покинул РФ в прошлом году и уже успел пожить в Дубае, ОАЭ и США. В ноябре 2022 года во время стрима с блогером Артуром Бабичем Милохин спел украинский гимн.При этом отчим Дани Милохина рассказал телеграм-каналу Mash, что о возвращении сына ничего не знает. Также он указал, что зрение у Милохина -6,5, и засомневался, что блогера признают годным к службе. Сейчас Милохин якобы ходит в линзах, а коррекцию так и не сделал.
https://ukraina.ru/20230909/1049265349.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, даня милохин, блогер, минобороны рф, призыв, армия, екатерина мизулина
Новости, Россия, Даня Милохин, блогер, Минобороны РФ, призыв, армия, Екатерина Мизулина
"Из Тиктока в армию": вернувшегося в Россию Милохина могут призвать уже этой осенью
С учетом начала в ближайшее время осенней призывной кампании директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила Минобороны РФ призвать вернувшегося в Россию блогера Даню Милохина. Об этом Мизулина 12 сентября написала в своём телеграм-канале
Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к Министерству обороны России с просьбой призвать тиктотера Даню Милохина в ряды Вооруженных сил России.
"На днях в Россию вернулся блогер Даня Милохин, ранее расстроивший многих россиян русофобскими заявлениями, находясь за пределами нашей Родины", - написала Мизулина.
По информации Мизулиной, 21-летний блогер не был ранее призван в ряды ВС РФ, хотя оснований для отсрочки нет.
По словам Мизулиной, призыв Милохина в ряды ВС РФ будет способствовать "патриотическому воспитанию". "Молодой человек сможет с оружием в руках доказать на деле свою верность и преданность нашей Родине", заключила Мизулина.
Тиктокер покинул РФ в прошлом году и уже успел пожить в Дубае, ОАЭ и США. В ноябре 2022 года во время стрима с блогером Артуром Бабичем Милохин спел украинский гимн.
При этом отчим Дани Милохина рассказал телеграм-каналу Mash, что о возвращении сына ничего не знает. Также он указал, что зрение у Милохина -6,5, и засомневался, что блогера признают годным к службе. Сейчас Милохин якобы ходит в линзах, а коррекцию так и не сделал.