https://ukraina.ru/20230912/1049349143.html

"Из Тиктока в армию": вернувшегося в Россию Милохина могут призвать уже этой осенью

"Из Тиктока в армию": вернувшегося в Россию Милохина могут призвать уже этой осенью - 12.09.2023 Украина.ру

"Из Тиктока в армию": вернувшегося в Россию Милохина могут призвать уже этой осенью

С учетом начала в ближайшее время осенней призывной кампании директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила Минобороны РФ призвать вернувшегося в Россию блогера Даню Милохина. Об этом Мизулина 12 сентября написала в своём телеграм-канале

2023-09-12T11:37

2023-09-12T11:37

2023-09-12T11:37

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россия

даня милохин

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минобороны рф

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армия

екатерина мизулина

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Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к Министерству обороны России с просьбой призвать тиктотера Даню Милохина в ряды Вооруженных сил России.По информации Мизулиной, 21-летний блогер не был ранее призван в ряды ВС РФ, хотя оснований для отсрочки нет.По словам Мизулиной, призыв Милохина в ряды ВС РФ будет способствовать "патриотическому воспитанию". "Молодой человек сможет с оружием в руках доказать на деле свою верность и преданность нашей Родине", заключила Мизулина.Тиктокер покинул РФ в прошлом году и уже успел пожить в Дубае, ОАЭ и США. В ноябре 2022 года во время стрима с блогером Артуром Бабичем Милохин спел украинский гимн.При этом отчим Дани Милохина рассказал телеграм-каналу Mash, что о возвращении сына ничего не знает. Также он указал, что зрение у Милохина -6,5, и засомневался, что блогера признают годным к службе. Сейчас Милохин якобы ходит в линзах, а коррекцию так и не сделал.

https://ukraina.ru/20230909/1049265349.html

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новости, россия, даня милохин, блогер, минобороны рф, призыв, армия, екатерина мизулина