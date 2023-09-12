"Из Тиктока в армию": вернувшегося в Россию Милохина могут призвать уже этой осенью - 12.09.2023 Украина.ру
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"Из Тиктока в армию": вернувшегося в Россию Милохина могут призвать уже этой осенью
"Из Тиктока в армию": вернувшегося в Россию Милохина могут призвать уже этой осенью - 12.09.2023 Украина.ру
"Из Тиктока в армию": вернувшегося в Россию Милохина могут призвать уже этой осенью
С учетом начала в ближайшее время осенней призывной кампании директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила Минобороны РФ призвать вернувшегося в Россию блогера Даню Милохина. Об этом Мизулина 12 сентября написала в своём телеграм-канале
2023-09-12T11:37
2023-09-12T11:37
новости
россия
даня милохин
блогер
минобороны рф
призыв
армия
екатерина мизулина
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Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к Министерству обороны России с просьбой призвать тиктотера Даню Милохина в ряды Вооруженных сил России.По информации Мизулиной, 21-летний блогер не был ранее призван в ряды ВС РФ, хотя оснований для отсрочки нет.По словам Мизулиной, призыв Милохина в ряды ВС РФ будет способствовать "патриотическому воспитанию". "Молодой человек сможет с оружием в руках доказать на деле свою верность и преданность нашей Родине", заключила Мизулина.Тиктокер покинул РФ в прошлом году и уже успел пожить в Дубае, ОАЭ и США. В ноябре 2022 года во время стрима с блогером Артуром Бабичем Милохин спел украинский гимн.При этом отчим Дани Милохина рассказал телеграм-каналу Mash, что о возвращении сына ничего не знает. Также он указал, что зрение у Милохина -6,5, и засомневался, что блогера признают годным к службе. Сейчас Милохин якобы ходит в линзах, а коррекцию так и не сделал.
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новости, россия, даня милохин, блогер, минобороны рф, призыв, армия, екатерина мизулина
Новости, Россия, Даня Милохин, блогер, Минобороны РФ, призыв, армия, Екатерина Мизулина

"Из Тиктока в армию": вернувшегося в Россию Милохина могут призвать уже этой осенью

11:37 12.09.2023
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Даня МилохинДаня Милохин
Даня Милохин - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Даня Милохин
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С учетом начала в ближайшее время осенней призывной кампании директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила Минобороны РФ призвать вернувшегося в Россию блогера Даню Милохина. Об этом Мизулина 12 сентября написала в своём телеграм-канале
Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к Министерству обороны России с просьбой призвать тиктотера Даню Милохина в ряды Вооруженных сил России.
"На днях в Россию вернулся блогер Даня Милохин, ранее расстроивший многих россиян русофобскими заявлениями, находясь за пределами нашей Родины", - написала Мизулина.
По информации Мизулиной, 21-летний блогер не был ранее призван в ряды ВС РФ, хотя оснований для отсрочки нет.
По словам Мизулиной, призыв Милохина в ряды ВС РФ будет способствовать "патриотическому воспитанию". "Молодой человек сможет с оружием в руках доказать на деле свою верность и преданность нашей Родине", заключила Мизулина.
© Екатерина Мизулина телеграм-канал
© Екатерина Мизулина телеграм-канал
Тиктокер покинул РФ в прошлом году и уже успел пожить в Дубае, ОАЭ и США. В ноябре 2022 года во время стрима с блогером Артуром Бабичем Милохин спел украинский гимн.
При этом отчим Дани Милохина рассказал телеграм-каналу Mash, что о возвращении сына ничего не знает. Также он указал, что зрение у Милохина -6,5, и засомневался, что блогера признают годным к службе. Сейчас Милохин якобы ходит в линзах, а коррекцию так и не сделал.
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