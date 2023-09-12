Песков раскрыл подробности визита Ким Чен Ына в Россию - 12.09.2023 Украина.ру
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Песков раскрыл подробности визита Ким Чен Ына в Россию
Песков раскрыл подробности визита Ким Чен Ына в Россию - 12.09.2023 Украина.ру
Песков раскрыл подробности визита Ким Чен Ына в Россию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам подробности встречи президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном
2023-09-12T10:19
2023-09-12T10:19
новости
кндр
россия
ким чен ын
владимир путин
дмитрий песков
встреча
визит
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Песков сообщил, что встреча Путина и Ким Чен Ына пройдет на днях на Дальнем Востоке. У лидеров стран запланированы переговоры с делегациями, один на один, будет официальный обед от имени Путина в честь Ким Чен Ына, пресс-конференций не запланировано, отметил Песков. "Как вы знаете, все-таки, реализуя наши отношения с нашими соседями, в том числе с Северной Кореей, для нас важны интересы наших двух стран, а не предостережения из Вашингтона. Именно на интересы наших двух стран мы будем ориентироваться", - сказал Песков.Среди тем обсуждения: двусторонние отношения, торгово-экономическое сотрудничество, культурные обмены, насыщенный обмен мнениями по международным делам - это представляет интерес для Путина и для Ким Чен Ына, отметил пресс-секретарь российского лидера.Утром 12 сентября Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) опубликовало фотографии с церемонии отбытия Ким Чен Ына в Россию. После СМИ сообщили, что поезд главы Северной Кореи был замечен на станции Хасан в Приморском крае.Песков подтвердил информацию о том, что северокорейский лидер уже прибыл в Россию.
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новости, кндр, россия, ким чен ын, владимир путин, дмитрий песков, встреча, визит
Новости, КНДР, Россия, Ким Чен Ын, Владимир Путин, Дмитрий Песков, встреча, визит

Песков раскрыл подробности визита Ким Чен Ына в Россию

10:19 12.09.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПраздничные мероприятия, посвященные 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР
Праздничные мероприятия, посвященные 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам подробности встречи президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном
Песков сообщил, что встреча Путина и Ким Чен Ына пройдет на днях на Дальнем Востоке.
У лидеров стран запланированы переговоры с делегациями, один на один, будет официальный обед от имени Путина в честь Ким Чен Ына, пресс-конференций не запланировано, отметил Песков.
"Как вы знаете, все-таки, реализуя наши отношения с нашими соседями, в том числе с Северной Кореей, для нас важны интересы наших двух стран, а не предостережения из Вашингтона. Именно на интересы наших двух стран мы будем ориентироваться", - сказал Песков.
Среди тем обсуждения: двусторонние отношения, торгово-экономическое сотрудничество, культурные обмены, насыщенный обмен мнениями по международным делам - это представляет интерес для Путина и для Ким Чен Ына, отметил пресс-секретарь российского лидера.
Утром 12 сентября Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) опубликовало фотографии с церемонии отбытия Ким Чен Ына в Россию. После СМИ сообщили, что поезд главы Северной Кореи был замечен на станции Хасан в Приморском крае.
Песков подтвердил информацию о том, что северокорейский лидер уже прибыл в Россию.
10:07
Ким Чен Ын прибыл в Россию - ПесковЛидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом 12 сентября сообщил телеграм-канал "Вы слушали маяк"
 
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