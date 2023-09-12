https://ukraina.ru/20230912/1049345888.html
Песков раскрыл подробности визита Ким Чен Ына в Россию
Песков раскрыл подробности визита Ким Чен Ына в Россию - 12.09.2023 Украина.ру
Песков раскрыл подробности визита Ким Чен Ына в Россию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам подробности встречи президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном
2023-09-12T10:19
2023-09-12T10:19
2023-09-12T10:19
новости
кндр
россия
ким чен ын
владимир путин
дмитрий песков
встреча
визит
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102047/54/1020475470_0:176:2570:1622_1920x0_80_0_0_5ef12d9d08098f9e8ea2931abeab01d6.jpg
Песков сообщил, что встреча Путина и Ким Чен Ына пройдет на днях на Дальнем Востоке. У лидеров стран запланированы переговоры с делегациями, один на один, будет официальный обед от имени Путина в честь Ким Чен Ына, пресс-конференций не запланировано, отметил Песков. "Как вы знаете, все-таки, реализуя наши отношения с нашими соседями, в том числе с Северной Кореей, для нас важны интересы наших двух стран, а не предостережения из Вашингтона. Именно на интересы наших двух стран мы будем ориентироваться", - сказал Песков.Среди тем обсуждения: двусторонние отношения, торгово-экономическое сотрудничество, культурные обмены, насыщенный обмен мнениями по международным делам - это представляет интерес для Путина и для Ким Чен Ына, отметил пресс-секретарь российского лидера.Утром 12 сентября Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) опубликовало фотографии с церемонии отбытия Ким Чен Ына в Россию. После СМИ сообщили, что поезд главы Северной Кореи был замечен на станции Хасан в Приморском крае.Песков подтвердил информацию о том, что северокорейский лидер уже прибыл в Россию.
https://ukraina.ru/20230912/1049343384.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102047/54/1020475470_6:0:2570:1923_1920x0_80_0_0_15c606b18fd0b5f1fd5a763e6f35c243.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, кндр, россия, ким чен ын, владимир путин, дмитрий песков, встреча, визит
Новости, КНДР, Россия, Ким Чен Ын, Владимир Путин, Дмитрий Песков, встреча, визит
Песков раскрыл подробности визита Ким Чен Ына в Россию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам подробности встречи президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном
Песков сообщил, что встреча Путина и Ким Чен Ына пройдет на днях на Дальнем Востоке.
У лидеров стран запланированы переговоры с делегациями, один на один, будет официальный обед от имени Путина в честь Ким Чен Ына, пресс-конференций не запланировано, отметил Песков.
"Как вы знаете, все-таки, реализуя наши отношения с нашими соседями, в том числе с Северной Кореей, для нас важны интересы наших двух стран, а не предостережения из Вашингтона. Именно на интересы наших двух стран мы будем ориентироваться", - сказал Песков.
Среди тем обсуждения: двусторонние отношения, торгово-экономическое сотрудничество, культурные обмены, насыщенный обмен мнениями по международным делам - это представляет интерес для Путина и для Ким Чен Ына, отметил пресс-секретарь российского лидера.
Утром 12 сентября Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) опубликовало фотографии с церемонии отбытия Ким Чен Ына в Россию. После СМИ сообщили, что поезд главы Северной Кореи был замечен на станции Хасан в Приморском крае.
Песков подтвердил информацию о том, что северокорейский лидер уже прибыл в Россию.