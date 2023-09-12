https://ukraina.ru/20230912/1049345888.html

Песков раскрыл подробности визита Ким Чен Ына в Россию

Песков раскрыл подробности визита Ким Чен Ына в Россию - 12.09.2023 Украина.ру

Песков раскрыл подробности визита Ким Чен Ына в Россию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам подробности встречи президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном

2023-09-12T10:19

2023-09-12T10:19

2023-09-12T10:19

новости

кндр

россия

ким чен ын

владимир путин

дмитрий песков

встреча

визит

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Песков сообщил, что встреча Путина и Ким Чен Ына пройдет на днях на Дальнем Востоке. У лидеров стран запланированы переговоры с делегациями, один на один, будет официальный обед от имени Путина в честь Ким Чен Ына, пресс-конференций не запланировано, отметил Песков. "Как вы знаете, все-таки, реализуя наши отношения с нашими соседями, в том числе с Северной Кореей, для нас важны интересы наших двух стран, а не предостережения из Вашингтона. Именно на интересы наших двух стран мы будем ориентироваться", - сказал Песков.Среди тем обсуждения: двусторонние отношения, торгово-экономическое сотрудничество, культурные обмены, насыщенный обмен мнениями по международным делам - это представляет интерес для Путина и для Ким Чен Ына, отметил пресс-секретарь российского лидера.Утром 12 сентября Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) опубликовало фотографии с церемонии отбытия Ким Чен Ына в Россию. После СМИ сообщили, что поезд главы Северной Кореи был замечен на станции Хасан в Приморском крае.Песков подтвердил информацию о том, что северокорейский лидер уже прибыл в Россию.

https://ukraina.ru/20230912/1049343384.html

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новости, кндр, россия, ким чен ын, владимир путин, дмитрий песков, встреча, визит