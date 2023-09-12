https://ukraina.ru/20230912/1049343384.html

Ким Чен Ын прибыл в Россию - Песков

Ким Чен Ын прибыл в Россию - Песков - 12.09.2023 Украина.ру

Ким Чен Ын прибыл в Россию - Песков

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом 12 сентября сообщил телеграм-канал "Вы слушали маяк"

2023-09-12T10:07

2023-09-12T10:07

2023-09-12T10:07

новости

россия

кндр

северная корея

зарубежье

ким чен ын

владимир путин

дмитрий песков

официальный

визит

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0c/1049343052_0:83:900:590_1920x0_80_0_0_1cee00f221c904ed6991b85b7062b479.jpg

11 сентября в Кремле сообщили, что северокорейский лидер посетит Россию с официальным визитом."По приглашению президента РФ Владимира Путина председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Российскую Федерацию с официальным визитом", - говорится в материале.На днях Путин отметил, что отношения между РФ и Северной Кореей строятся на основе принципов дружбы, добрососедства и взаимного уважения. Кроме того, накоплен значительный опыт конструктивного сотрудничества в различных областях.

https://ukraina.ru/20230907/1049236510.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, кндр, северная корея, зарубежье, ким чен ын, владимир путин, дмитрий песков, официальный, визит