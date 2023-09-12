https://ukraina.ru/20230912/1049343384.html
Ким Чен Ын прибыл в Россию - Песков
Ким Чен Ын прибыл в Россию - Песков - 12.09.2023 Украина.ру
Ким Чен Ын прибыл в Россию - Песков
Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом 12 сентября сообщил телеграм-канал "Вы слушали маяк"
2023-09-12T10:07
2023-09-12T10:07
2023-09-12T10:07
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дмитрий песков
официальный
визит
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11 сентября в Кремле сообщили, что северокорейский лидер посетит Россию с официальным визитом."По приглашению президента РФ Владимира Путина председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Российскую Федерацию с официальным визитом", - говорится в материале.На днях Путин отметил, что отношения между РФ и Северной Кореей строятся на основе принципов дружбы, добрососедства и взаимного уважения. Кроме того, накоплен значительный опыт конструктивного сотрудничества в различных областях.
https://ukraina.ru/20230907/1049236510.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, кндр, северная корея, зарубежье, ким чен ын, владимир путин, дмитрий песков, официальный, визит
Новости, Россия, КНДР, Северная Корея, Зарубежье, Ким Чен Ын, Владимир Путин, Дмитрий Песков, официальный, визит
Ким Чен Ын прибыл в Россию - Песков
Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом 12 сентября сообщил телеграм-канал "Вы слушали маяк"