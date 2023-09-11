"Большая дружба": России и Китаю необходимо больше узнавать друг о друге - 11.09.2023 Украина.ру
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"Большая дружба": России и Китаю необходимо больше узнавать друг о друге
"Большая дружба": России и Китаю необходимо больше узнавать друг о друге - 11.09.2023 Украина.ру
"Большая дружба": России и Китаю необходимо больше узнавать друг о друге
В пресс-центре медиа-группы "Россия сегодня" 11 сентября состоялась итоговая пресс-конференция китайских блогеров, посещавших новые российские регионы, в частности Мариуполь, Республику Крым и Севастополь
2023-09-11T14:13
2023-09-11T14:13
новости
россия
китай
кнр (китай)
новые регионы
делегация
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Завершившие свой тур по России китайские блогеры-миллионники Жао Цзинь, Сюй Цзицзюнь, Хун Юань, Чжоу Сяопинь и популярная китайская оперная певица, профессор искусствоведения Ван Фан поделились своими впечатлениями о поездке, ответили на вопросы журналистов и высказали пожелания на будущее. По их словам, они потрясены увиденным: и степенью разрушений, причиненных ВСУ Мариуполю, и той скоростью, с которой Россий занимается восстановлением получивших урон территорий. Вдохновило их также доброжелательное отношение к гостям со стороны местных жителей. Главное пожелание китайских гостей – углубление связей между Россией и Китаем, которое должно заключаться в развитии "народной дипломатии", расширении связей между простыми людьми, взаимопроникновение культур и развитие изучения "языка соседа" – китайского в России и русского в Китае. Китайские блогеры прокомментировали негативную реакцию МИД Украины на их визит в российские регионы, отметив, что они не нарушили законы страны пребывания, в то время как украинская делегация, посетившая на днях Тайвань, не имела китайской визы. В заключении, первый заместитель главного редактора Международной медиагруппы "Россия Сегодня" Сергей Кочетков поблагодарил китайских блогеров за журналистское и гражданское мужество. По словам Кочеткова, "не каждый решится поехать так близко к "ленточке". Боль людей можно почувствовать только на месте". Сергей Кочетков выразил надежду, что эта поездка поможет китайской аудитории больше узнать о ситуации в новых российских регионах.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, китай, кнр (китай), новые регионы, делегация
Новости, Россия, Китай, КНР (Китай), Новые регионы, делегация

"Большая дружба": России и Китаю необходимо больше узнавать друг о друге

14:13 11.09.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВизит китайской делегации в МИА "Россия сегодня"
Визит китайской делегации в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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В пресс-центре медиа-группы "Россия сегодня" 11 сентября состоялась итоговая пресс-конференция китайских блогеров, посещавших новые российские регионы, в частности Мариуполь, Республику Крым и Севастополь
Завершившие свой тур по России китайские блогеры-миллионники Жао Цзинь, Сюй Цзицзюнь, Хун Юань, Чжоу Сяопинь и популярная китайская оперная певица, профессор искусствоведения Ван Фан поделились своими впечатлениями о поездке, ответили на вопросы журналистов и высказали пожелания на будущее.
По их словам, они потрясены увиденным: и степенью разрушений, причиненных ВСУ Мариуполю, и той скоростью, с которой Россий занимается восстановлением получивших урон территорий. Вдохновило их также доброжелательное отношение к гостям со стороны местных жителей.
Главное пожелание китайских гостей – углубление связей между Россией и Китаем, которое должно заключаться в развитии "народной дипломатии", расширении связей между простыми людьми, взаимопроникновение культур и развитие изучения "языка соседа" – китайского в России и русского в Китае.
"В истории взаимодействия России и Китая есть много совместных страниц, о которых нужно рассказывать нашим народам. Надо рассказывать о нашем славном прошлом и российско-китайской дружбе", - сказал политический обозреватель Чжоу Сяопин.
Китайские блогеры прокомментировали негативную реакцию МИД Украины на их визит в российские регионы, отметив, что они не нарушили законы страны пребывания, в то время как украинская делегация, посетившая на днях Тайвань, не имела китайской визы.
В заключении, первый заместитель главного редактора Международной медиагруппы "Россия Сегодня" Сергей Кочетков поблагодарил китайских блогеров за журналистское и гражданское мужество.
По словам Кочеткова, "не каждый решится поехать так близко к "ленточке". Боль людей можно почувствовать только на месте". Сергей Кочетков выразил надежду, что эта поездка поможет китайской аудитории больше узнать о ситуации в новых российских регионах.
- РИА Новости, 1920, 11.09.2023
13:22
Украинское досье: информационное сотрудничество России и Китая
 
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