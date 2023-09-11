В Большом театре прошла мировая премьера балета "Война и мир" Донбасс оперы
На сцене Большого театра в Москве трупа Донецкого театра оперы и балета показала 10 сентября мировую премьеру балета "Война и мир" по роману Льва Толстого и на музыку Вячеслава Овчинникова, сообщил телеграм-канал "Донбасс решает" в понедельник
По словам художественного руководителя Донецкого театра оперы и балета Вадима Писарова, таких спектаклей не было в истории Советского Союза и России.
"На генеральном прогоне в нашем театре зритель сказал, что эта история про нас", - рассказал Писаров.
Премьера балета "Война и мир" состоялась в рамках VIII фестиваля музыкальных театров “Видеть музыку”.
Костюмы и декорации для постановки создавали театральные цеха из разных городов России, от Йошкар-Олы до Краснодара. Репетиции и прогоны спектакля проходили во время непрекращающихся обстрелов Донецка, рассказал Вадим Писаров.