В Большом театре прошла мировая премьера балета "Война и мир" Донбасс оперы - 11.09.2023 Украина.ру
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В Большом театре прошла мировая премьера балета "Война и мир" Донбасс оперы
В Большом театре прошла мировая премьера балета "Война и мир" Донбасс оперы - 11.09.2023 Украина.ру
В Большом театре прошла мировая премьера балета "Война и мир" Донбасс оперы
На сцене Большого театра в Москве трупа Донецкого театра оперы и балета показала 10 сентября мировую премьеру балета "Война и мир" по роману Льва Толстого и на музыку Вячеслава Овчинникова, сообщил телеграм-канал "Донбасс решает" в понедельник
2023-09-11T12:21
2023-09-11T12:21
новости
донецк
большой театр
премьера
балет
культура
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По словам художественного руководителя Донецкого театра оперы и балета Вадима Писарова, таких спектаклей не было в истории Советского Союза и России."На генеральном прогоне в нашем театре зритель сказал, что эта история про нас", - рассказал Писаров.Премьера балета "Война и мир" состоялась в рамках VIII фестиваля музыкальных театров “Видеть музыку”.Костюмы и декорации для постановки создавали театральные цеха из разных городов России, от Йошкар-Олы до Краснодара. Репетиции и прогоны спектакля проходили во время непрекращающихся обстрелов Донецка, рассказал Вадим Писаров.
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новости, донецк, большой театр, премьера, балет
Новости, Донецк, Большой театр, премьера, балет, Культура

В Большом театре прошла мировая премьера балета "Война и мир" Донбасс оперы

12:21 11.09.2023
 
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанкМирная жизнь в Донецке
Мирная жизнь в Донецке - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости . Игорь Маслов
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На сцене Большого театра в Москве трупа Донецкого театра оперы и балета показала 10 сентября мировую премьеру балета "Война и мир" по роману Льва Толстого и на музыку Вячеслава Овчинникова, сообщил телеграм-канал "Донбасс решает" в понедельник
По словам художественного руководителя Донецкого театра оперы и балета Вадима Писарова, таких спектаклей не было в истории Советского Союза и России.
"На генеральном прогоне в нашем театре зритель сказал, что эта история про нас", - рассказал Писаров.
Премьера балета "Война и мир" состоялась в рамках VIII фестиваля музыкальных театров “Видеть музыку”.
Костюмы и декорации для постановки создавали театральные цеха из разных городов России, от Йошкар-Олы до Краснодара. Репетиции и прогоны спектакля проходили во время непрекращающихся обстрелов Донецка, рассказал Вадим Писаров.
22 августа, 11:47Культура
В Большом театре пройдет премьера "Донбасс оперы"Среди других премьер нового театрального сезона, в Большом театре пройдет премьера балета "Война и мир" донецкого театра "Донбасс опера", сообщила накануне пресс-служба театра
 
КультураНовостиДонецкБольшой театрпремьерабалет
 
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