https://ukraina.ru/20230911/1049307327.html

Российская артиллерия продолжает уничтожать украинскую пехоту в Работино и Вербном

Российская артиллерия продолжает уничтожать украинскую пехоту в Работино и Вербном - 11.09.2023 Украина.ру

Российская артиллерия продолжает уничтожать украинскую пехоту в Работино и Вербном

ВСУ даже на четвертом месяце наступления так до сих пор и не удалось не то, что прорвать, а вообще подойти в этом районе к "линии Суровикина"

2023-09-11T04:26

2023-09-11T04:26

2023-09-11T05:00

эксклюзив

сво

запорожское направление

спецоперация

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Российская армия несмотря на ежедневные атаки украинцев продолжает удерживать села Работино и Вербное (по-русски правильно говорить именно так, а не "Вербовое", являющееся калькой с украинского названия села – прим.).Работино находится в серой зоне. Из-за того, что оно практически полностью разбито артиллерией, в нем на сегодняшний день не могут окончательно закрепиться ни украинская, ни российская армия."Подступы к Работино давно уже разминированы, так что для ВСУ мины уже не проблема. Проблема в том, что высоты вокруг этого села контролирует российская армия. Как только укропы начинают движение в селе, их сразу же начинает перемалывать российская артиллерия. Уже и "Челленджеры" присоединились к ранее уничтоженным "Леопардам". И мы его не можем обратно отбить и там закрепиться, потому что там уже негде закрепляться – всё разбито артиллерией.ВСУ, прорвав нашу оборону в полях возле Вербного (оно находится справа от Работино), вынуждено заходить в Вербное с запада. В этом селе всего лишь одна длинная улица. Они заходят, а мы их накрываем артиллерией.Разговаривал с ребятами, которые там стоят, они прогнозируют, что через месяц боев Вербное превратится в Работино, потому что там не останется ни одного целого дома.Скорее всего, наши тогда и оставят Вербное, которое превратится в серую зону, и уйдут на заранее подготовленные позиции. После того, как начнется распутица, боевых действий там, видимо, до весны не будет. Просто там теплая зима. Я был в районе Вербного и Работино этой зимой, так там из-за относительно теплого климата трава в январе начинала зеленеть. Если ничего не промерзнет, то какие там боевые действия", - считает старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин, донецкий волонтер, который ежедневно на связи и каждую неделю возит гуманитарку российским бойцам под Работино.ВСУ не оставляют попыток прорваться к "линии Суровикина" и на Времьевском выступе. Они продолжают попытки наступать на Новомайорское и Новодонецкое, чтобы прорваться к Старомлыновке."Артиллерия работает там вовсю. Скоро от этих сел ничего живого не останется как и в Урожайном и Старомайорском, но по прогнозам к октябрю фронт стабилизируется", - высказал свое мнение Матюшин в интервью интернет-изданию Украина.ру.

https://ukraina.ru/20230905/1049165953.html

https://ukraina.ru/20230902/1049118468.html

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, сво, запорожское направление, спецоперация