Российская артиллерия продолжает уничтожать украинскую пехоту в Работино и Вербном
04:26 11.09.2023 (обновлено: 05:00 11.09.2023)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота расчета орудия "Гиацинт-С" ЦВО на Краснолиманском направлении
ВСУ даже на четвертом месяце наступления так до сих пор и не удалось не то, что прорвать, а вообще подойти в этом районе к "линии Суровикина"
Российская армия несмотря на ежедневные атаки украинцев продолжает удерживать села Работино и Вербное (по-русски правильно говорить именно так, а не "Вербовое", являющееся калькой с украинского названия села – прим.).
Работино находится в серой зоне. Из-за того, что оно практически полностью разбито артиллерией, в нем на сегодняшний день не могут окончательно закрепиться ни украинская, ни российская армия.
5 сентября, 04:36Тактика российской армии в Работино: запустить штурмовые группы ВСУ и уничтожить их артиллериейСегодняшняя ситуация на Запорожском и Южнодонецком фронта — в Работино и на Времевском выступе — наглядно иллюстрирует оценку Владимира Путина украинского контрнаступления, данную им на встрече с турецким президентом: это не пробуксовка, это провал
"Подступы к Работино давно уже разминированы, так что для ВСУ мины уже не проблема. Проблема в том, что высоты вокруг этого села контролирует российская армия. Как только укропы начинают движение в селе, их сразу же начинает перемалывать российская артиллерия. Уже и "Челленджеры" присоединились к ранее уничтоженным "Леопардам". И мы его не можем обратно отбить и там закрепиться, потому что там уже негде закрепляться – всё разбито артиллерией.
ВСУ, прорвав нашу оборону в полях возле Вербного (оно находится справа от Работино), вынуждено заходить в Вербное с запада. В этом селе всего лишь одна длинная улица. Они заходят, а мы их накрываем артиллерией.
Разговаривал с ребятами, которые там стоят, они прогнозируют, что через месяц боев Вербное превратится в Работино, потому что там не останется ни одного целого дома.
Скорее всего, наши тогда и оставят Вербное, которое превратится в серую зону, и уйдут на заранее подготовленные позиции. После того, как начнется распутица, боевых действий там, видимо, до весны не будет. Просто там теплая зима. Я был в районе Вербного и Работино этой зимой, так там из-за относительно теплого климата трава в январе начинала зеленеть. Если ничего не промерзнет, то какие там боевые действия", - считает старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин, донецкий волонтер, который ежедневно на связи и каждую неделю возит гуманитарку российским бойцам под Работино.
2 сентября, 20:03Российская армия не только не сдала ВСУ Работино, но и еще берет пленныхНесмотря на то, что в субботу утром от некоторых российских военкоров пришли тревожные новости, что российская армия оставила позиции в южной части Работино, небольшом селе на запорожском направлении, и бои переместились южнее и ведутся уже за Новопрокоповку, следующее село в направлении Токмака, эта информация не соответствует действительности.
ВСУ не оставляют попыток прорваться к "линии Суровикина" и на Времьевском выступе. Они продолжают попытки наступать на Новомайорское и Новодонецкое, чтобы прорваться к Старомлыновке.
"Артиллерия работает там вовсю. Скоро от этих сел ничего живого не останется как и в Урожайном и Старомайорском, но по прогнозам к октябрю фронт стабилизируется", - высказал свое мнение Матюшин в интервью интернет-изданию Украина.ру.