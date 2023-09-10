https://ukraina.ru/20230910/1049301611.html

Деградация как путь развития. Новые шесть "де-" неонацистской Украины

Деградация как путь развития. Новые шесть "де-" неонацистской Украины - 10.09.2023 Украина.ру

Деградация как путь развития. Новые шесть "де-" неонацистской Украины

С некоторых пор в политическом сленге стало модно использовать приставка "де-". Прилепишь ее к прилагательному, глаголу или имени существительному и получаешь новое слово противоположного значения, отрицание старого.

2023-09-10T13:06

2023-09-10T13:06

2023-09-10T13:06

мнения

украина

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Для тупых вдвойне прекрасно: не надо антонимы искать (особенно если не знаешь, что это такое). Как только Украина вступила на скользкий путь "европейской интеграции", подразумевающий отказ от прежних связей и ориентаций и переформатирование страны по новым образцам, я тоже пробавлялся подобными экзерсисами. И как-то определил так называемые "пять де-", к которым докатилась Украина.Катиться Украина начала давно, с самого начала в 1991 году. Падение в бездну "де-" продолжилось в 2004 году во время первого госпереворота и сразу после него. А потом, увы, продолжилось и при "кровавой панде" (так называли тогда банду) президента Виктора Януковича, который начал этот гибельный путь в 2010 году сразу после победы на президентских выборах. Но был свергнут за медлительность и конечное прозрение в гибельности избранного в декабре 2013 году. В декабре прозрел, понял, что спасет его только Россия, но уже в феврале 2014-го был свергнут...Эти "пять де-" тогда получились примитивными, но, увы, очевидными:1) десуверенизация - потеря государственного суверенитета ради призрачных выгод пребывания в Евросоюзе, который не собирался и не собирается принимать Украину к себе полноправным членом;2) деиндустриализация - разрушение той украинской экономики, которая могла быть конкурентом экономике европейской или транснациональной;3) депопуляция - сокращение населения, которое признано "излишним" для переформатированной Украины, в первую очередь, пенсионеры, старики и больные;4) дедемократизация - замена общепринятых демократических методов формирования и обновления власти технологиями – от избирательных манипуляций с результатами выборов до прямых госпереворотов в виде майданов и "цветных революций", которых в Украине были две штуки. Узурпация власти;5) деинтеллектуализация - понижения образовательного и интеллектуального уровня "пипла" путем отказа от прежней системы образования и внедрения технологий манипуляции и оболванивания умов в первую очередь подрастающих поколений.Это все в последние годы и продолжается в Украине, побивая все мыслимые и немыслимые антирекорды и сведя все ее существование к одному, но главному "де-" - деградации.Но поскольку окончательно вывести украинский "пипл" не представляется возможным (должны же остаться аборигены, которые бы работала "на дядю" на "освобожденных" и "демократизированных" территориях и землях), то понадобились новые "пять де-", внедряемые в головы на основе оголтелого зоологического национализма, фактически неонацизма. Украинского.Зачем? Законный, но глупый вопрос. Для оболванивания и правильного зомбирования остающегося населения в Украине, для промывки мозгов и переформатирования их (мозгов) по новым установкам и постулатам. Для полного отказа от прошлого с целью построить новое будущее.После госпереворота в 2014 году начали с первого – с декоммунизации (№1).Типа с отказа от вредной коммунистической идеологии и всего прошлого, связанного с нею. И все было сделано: насильственным путем вычеркнули идеологически и разрушили физически все, что так или иначе связывало Украину с коммунистическим прошлым, с коммунистами и их коммунистическими деятелями. Только одних памятников Владимиру Ленину было уничтожено – демонстративно и символически – более 1300 штук. А памятников его соратникам и прочим всевозможным "ленинцам" - и не счесть.Затем сеть закинули пошире и начали десоветизацию (№2) – вытравливание памяти, вообще связанной с советским прошлым и всем, что составляло духовные основы украинского советского общества. В первую очередь под нож пошли достижения, которые являлись нравственной основой жизни общества. Например, память о Великой Отечественной войне всего советского народа (1941 – 1945), в которой, защищая Родину, погибли до 7 миллионов жителей Украины.На их место пришли новые "херои" -- коллаборационисты-националисты из ОУН и УПА, которые служили немецким нацистам, но якобы боролись за независимую Украину. А из всех достижений украинского народа за время с 1918 по 1991 год не первое место вышли не индустриализация, выведшая Украину в разряд передовых держав, а голод 1932-1933 годов, пропагандируемый и навязываемый общественному сознанию как "геноцид украинского народа".Дальше – шире и глубже. Когда с символами коммунистического и советского прошлого чисто визуально было покончено, на очереди встала деколонизация (№3) – изображение всей прежней истории Украины в составе Российской империи (с 1654 года), а потом и в составе СССР (с 1922 года) как истории ее колонизации и лишения или препятствования созданию собственной государственности. В рамках этого процесса жертвой "деколонизации" предлагают сделать даже гетмана Богдана Хмельницкого, который первый создал Украинское государство на карте мира. Но не просто создал, а в создавшейся в средине XVII века ситуации заключил союз с Российским государством и вошел в него на правах широчайшей автономии, которую потом профукали и прожали за собственные выгоды все его последователи. Такова реальная канва истории, но новые правители несчастной страны предлагают считать ее "колонизацией Украины" и потому все "деколонизируя".Мнимое насильственное и нарочитое избавление от "колониальной зависимости" закономерно и органично, но так же насильственно перерастает в дерусификацию (№4). Тотальную и беспросветную. Насаждаемую снизу доверху во всех сферах жизни – от дошкольного и школьного образования до общения в быту, верхом чего вполне может быть идея создания так называемых "языковых комиссаров", которые следили бы за использованием русского языка в сфере обслуживания, в школах, на улицах, в общественных местах. И которые могли бы штрафовать за общения на "псячей мове", то есть на русском. Вот отсюда и все эти призывы не просто запретить русский язык, но и "вывести", уничтожить, выдавить из страны, объявить гражданами второго сорта русскоязычный и русскоговорящих граждан Украины. И это уже не мейнстрим оголтелых и безбашенных неонацистов и неофашистов. И это не фантазии и измышления. Это реалии. Это государственная политика. Уже принят закон об образовании, фактически выводящей из этой сферы язык, на котором говорят две трети населения страны. Уже говорящим по-русски швыряют мелочь в магазинах и плюют в лицо на площадях. И это только начало – уже начали сажать...А потом взялись еще и за душу, веру и мысли. Начался процесс, который вполне можно назвать "православной дехристианизацией" (№5) - попытками насильственно не просто вырвать верующих Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) из-под канонического и организационного влияния Русской православной церкви (РПЦ) и создать, добившись ее канонического же признания, какую-то автокефальную православную церковь на базе уже де-факто существующей УПЦ со своим тоже никем не признанным "Киевским Патриархатом". Она и была создана в 2018 году в виде Православной церкви Украины (ПЦУ), которой в январе 2019-го даже томос (свидетельство об автокефалии) подогнали из Стамбула от Вселенского патриарха Варфоломея, экс-капитана турецкой армии на подсосе у ЦРУ.Сегодня многие уверены: православие в Украине вообще хотят исподволь заменить "униатством" -- помесью католического и православного вероисповеданий. Она, помесь, рассматривалось средством колонизации православного мира на востоке Европы (в том числе и землях нынешней Украины) с момента подписания так называемой религиозной "Брестской унии" 1596 года. Точно ту же роль путем медленного, но системного и упорного католического прозелитизма униатство выполняет и сейчас. "Католическое Рождество" в православной Украине уже объявлено государственным праздником и выходным днем. И убран такой статус у Рождества православного. И сопровождается это давно знакомыми россказнями о том, что если бы украинцы приняли католичество, воспевающее прагматизм человека, а не православие, пекущееся больше о душе, а не теле, то жили бы они сытно и зажиточно, как на Западе, а не нищими и по-рабски униженными, как в "православном Мордоре"...И результат такого подхода к Украине внешних кураторов и вдохновителей уже заметен. Разрушается общее христианское вероисповедание, заменятся новыми сектами, культами и верованиями (от языческих древних до новых умственных изысканий прощелыг).А когда к разрушению материального добавляется разрушение духовного, то общая деградация дополняется еще и общей дегуманизацией(№6). И тоже рискует стать полной и необратимой. И история человечества, увы, знает гибель цивилизаций, не говоря уже о нациях и народах, которые сбились с пути и заблудились в самообмане и ловко насаждаемой лжи.Спецвоенная операция (СВО) России в Украине предельно обнажила все негативные процессы, но призвана остановить процессы деградации, с которой слились все эти одиннадцать "де-". Однако все сейчас решают, какой сохранится Украина, уже превращенная в АнтиРоссию -- дез-Украину, если продолжить лингвоизыскания…

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20230909/1049286934.html

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мнения, украина