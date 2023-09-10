Деградация как путь развития. Новые шесть "де-" неонацистской Украины - 10.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230910/1049301611.html
Деградация как путь развития. Новые шесть "де-" неонацистской Украины
Деградация как путь развития. Новые шесть "де-" неонацистской Украины - 10.09.2023 Украина.ру
Деградация как путь развития. Новые шесть "де-" неонацистской Украины
С некоторых пор в политическом сленге стало модно использовать приставка "де-". Прилепишь ее к прилагательному, глаголу или имени существительному и получаешь новое слово противоположного значения, отрицание старого.
2023-09-10T13:06
2023-09-10T13:06
мнения
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0a/1049301879_0:3:961:543_1920x0_80_0_0_917c9ccf1370ad640789905c49ae2735.jpg
Для тупых вдвойне прекрасно: не надо антонимы искать (особенно если не знаешь, что это такое). Как только Украина вступила на скользкий путь "европейской интеграции", подразумевающий отказ от прежних связей и ориентаций и переформатирование страны по новым образцам, я тоже пробавлялся подобными экзерсисами. И как-то определил так называемые "пять де-", к которым докатилась Украина.Катиться Украина начала давно, с самого начала в 1991 году. Падение в бездну "де-" продолжилось в 2004 году во время первого госпереворота и сразу после него. А потом, увы, продолжилось и при "кровавой панде" (так называли тогда банду) президента Виктора Януковича, который начал этот гибельный путь в 2010 году сразу после победы на президентских выборах. Но был свергнут за медлительность и конечное прозрение в гибельности избранного в декабре 2013 году. В декабре прозрел, понял, что спасет его только Россия, но уже в феврале 2014-го был свергнут...Эти "пять де-" тогда получились примитивными, но, увы, очевидными:1) десуверенизация - потеря государственного суверенитета ради призрачных выгод пребывания в Евросоюзе, который не собирался и не собирается принимать Украину к себе полноправным членом;2) деиндустриализация - разрушение той украинской экономики, которая могла быть конкурентом экономике европейской или транснациональной;3) депопуляция - сокращение населения, которое признано "излишним" для переформатированной Украины, в первую очередь, пенсионеры, старики и больные;4) дедемократизация - замена общепринятых демократических методов формирования и обновления власти технологиями – от избирательных манипуляций с результатами выборов до прямых госпереворотов в виде майданов и "цветных революций", которых в Украине были две штуки. Узурпация власти;5) деинтеллектуализация - понижения образовательного и интеллектуального уровня "пипла" путем отказа от прежней системы образования и внедрения технологий манипуляции и оболванивания умов в первую очередь подрастающих поколений.Это все в последние годы и продолжается в Украине, побивая все мыслимые и немыслимые антирекорды и сведя все ее существование к одному, но главному "де-" - деградации.Но поскольку окончательно вывести украинский "пипл" не представляется возможным (должны же остаться аборигены, которые бы работала "на дядю" на "освобожденных" и "демократизированных" территориях и землях), то понадобились новые "пять де-", внедряемые в головы на основе оголтелого зоологического национализма, фактически неонацизма. Украинского.Зачем? Законный, но глупый вопрос. Для оболванивания и правильного зомбирования остающегося населения в Украине, для промывки мозгов и переформатирования их (мозгов) по новым установкам и постулатам. Для полного отказа от прошлого с целью построить новое будущее.После госпереворота в 2014 году начали с первого – с декоммунизации (№1).Типа с отказа от вредной коммунистической идеологии и всего прошлого, связанного с нею. И все было сделано: насильственным путем вычеркнули идеологически и разрушили физически все, что так или иначе связывало Украину с коммунистическим прошлым, с коммунистами и их коммунистическими деятелями. Только одних памятников Владимиру Ленину было уничтожено – демонстративно и символически – более 1300 штук. А памятников его соратникам и прочим всевозможным "ленинцам" - и не счесть.Затем сеть закинули пошире и начали десоветизацию (№2) – вытравливание памяти, вообще связанной с советским прошлым и всем, что составляло духовные основы украинского советского общества. В первую очередь под нож пошли достижения, которые являлись нравственной основой жизни общества. Например, память о Великой Отечественной войне всего советского народа (1941 – 1945), в которой, защищая Родину, погибли до 7 миллионов жителей Украины.На их место пришли новые "херои" -- коллаборационисты-националисты из ОУН и УПА, которые служили немецким нацистам, но якобы боролись за независимую Украину. А из всех достижений украинского народа за время с 1918 по 1991 год не первое место вышли не индустриализация, выведшая Украину в разряд передовых держав, а голод 1932-1933 годов, пропагандируемый и навязываемый общественному сознанию как "геноцид украинского народа".Дальше – шире и глубже. Когда с символами коммунистического и советского прошлого чисто визуально было покончено, на очереди встала деколонизация (№3) – изображение всей прежней истории Украины в составе Российской империи (с 1654 года), а потом и в составе СССР (с 1922 года) как истории ее колонизации и лишения или препятствования созданию собственной государственности. В рамках этого процесса жертвой "деколонизации" предлагают сделать даже гетмана Богдана Хмельницкого, который первый создал Украинское государство на карте мира. Но не просто создал, а в создавшейся в средине XVII века ситуации заключил союз с Российским государством и вошел в него на правах широчайшей автономии, которую потом профукали и прожали за собственные выгоды все его последователи. Такова реальная канва истории, но новые правители несчастной страны предлагают считать ее "колонизацией Украины" и потому все "деколонизируя".Мнимое насильственное и нарочитое избавление от "колониальной зависимости" закономерно и органично, но так же насильственно перерастает в дерусификацию (№4). Тотальную и беспросветную. Насаждаемую снизу доверху во всех сферах жизни – от дошкольного и школьного образования до общения в быту, верхом чего вполне может быть идея создания так называемых "языковых комиссаров", которые следили бы за использованием русского языка в сфере обслуживания, в школах, на улицах, в общественных местах. И которые могли бы штрафовать за общения на "псячей мове", то есть на русском. Вот отсюда и все эти призывы не просто запретить русский язык, но и "вывести", уничтожить, выдавить из страны, объявить гражданами второго сорта русскоязычный и русскоговорящих граждан Украины. И это уже не мейнстрим оголтелых и безбашенных неонацистов и неофашистов. И это не фантазии и измышления. Это реалии. Это государственная политика. Уже принят закон об образовании, фактически выводящей из этой сферы язык, на котором говорят две трети населения страны. Уже говорящим по-русски швыряют мелочь в магазинах и плюют в лицо на площадях. И это только начало – уже начали сажать...А потом взялись еще и за душу, веру и мысли. Начался процесс, который вполне можно назвать "православной дехристианизацией" (№5) - попытками насильственно не просто вырвать верующих Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) из-под канонического и организационного влияния Русской православной церкви (РПЦ) и создать, добившись ее канонического же признания, какую-то автокефальную православную церковь на базе уже де-факто существующей УПЦ со своим тоже никем не признанным "Киевским Патриархатом". Она и была создана в 2018 году в виде Православной церкви Украины (ПЦУ), которой в январе 2019-го даже томос (свидетельство об автокефалии) подогнали из Стамбула от Вселенского патриарха Варфоломея, экс-капитана турецкой армии на подсосе у ЦРУ.Сегодня многие уверены: православие в Украине вообще хотят исподволь заменить "униатством" -- помесью католического и православного вероисповеданий. Она, помесь, рассматривалось средством колонизации православного мира на востоке Европы (в том числе и землях нынешней Украины) с момента подписания так называемой религиозной "Брестской унии" 1596 года. Точно ту же роль путем медленного, но системного и упорного католического прозелитизма униатство выполняет и сейчас. "Католическое Рождество" в православной Украине уже объявлено государственным праздником и выходным днем. И убран такой статус у Рождества православного. И сопровождается это давно знакомыми россказнями о том, что если бы украинцы приняли католичество, воспевающее прагматизм человека, а не православие, пекущееся больше о душе, а не теле, то жили бы они сытно и зажиточно, как на Западе, а не нищими и по-рабски униженными, как в "православном Мордоре"...И результат такого подхода к Украине внешних кураторов и вдохновителей уже заметен. Разрушается общее христианское вероисповедание, заменятся новыми сектами, культами и верованиями (от языческих древних до новых умственных изысканий прощелыг).А когда к разрушению материального добавляется разрушение духовного, то общая деградация дополняется еще и общей дегуманизацией(№6). И тоже рискует стать полной и необратимой. И история человечества, увы, знает гибель цивилизаций, не говоря уже о нациях и народах, которые сбились с пути и заблудились в самообмане и ловко насаждаемой лжи.Спецвоенная операция (СВО) России в Украине предельно обнажила все негативные процессы, но призвана остановить процессы деградации, с которой слились все эти одиннадцать "де-". Однако все сейчас решают, какой сохранится Украина, уже превращенная в АнтиРоссию -- дез-Украину, если продолжить лингвоизыскания…
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
https://ukraina.ru/20230909/1049286934.html
https://ukraina.ru/20230330/1044854474.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0a/1049301879_116:0:844:546_1920x0_80_0_0_b8b08a4bcf0e9dd2034977d92e8046d2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мнения, украина
Мнения, Украина

Деградация как путь развития. Новые шесть "де-" неонацистской Украины

13:06 10.09.2023
 
Раздел Украины
Раздел Украины
Читать в
Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
Все материалы
С некоторых пор в политическом сленге стало модно использовать приставка "де-". Прилепишь ее к прилагательному, глаголу или имени существительному и получаешь новое слово противоположного значения, отрицание старого.
Для тупых вдвойне прекрасно: не надо антонимы искать (особенно если не знаешь, что это такое). Как только Украина вступила на скользкий путь "европейской интеграции", подразумевающий отказ от прежних связей и ориентаций и переформатирование страны по новым образцам, я тоже пробавлялся подобными экзерсисами. И как-то определил так называемые "пять де-", к которым докатилась Украина.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Катиться Украина начала давно, с самого начала в 1991 году. Падение в бездну "де-" продолжилось в 2004 году во время первого госпереворота и сразу после него. А потом, увы, продолжилось и при "кровавой панде" (так называли тогда банду) президента Виктора Януковича, который начал этот гибельный путь в 2010 году сразу после победы на президентских выборах. Но был свергнут за медлительность и конечное прозрение в гибельности избранного в декабре 2013 году. В декабре прозрел, понял, что спасет его только Россия, но уже в феврале 2014-го был свергнут...
Эти "пять де-" тогда получились примитивными, но, увы, очевидными:
1) десуверенизация - потеря государственного суверенитета ради призрачных выгод пребывания в Евросоюзе, который не собирался и не собирается принимать Украину к себе полноправным членом;
2) деиндустриализация - разрушение той украинской экономики, которая могла быть конкурентом экономике европейской или транснациональной;
3) депопуляция - сокращение населения, которое признано "излишним" для переформатированной Украины, в первую очередь, пенсионеры, старики и больные;
4) дедемократизация - замена общепринятых демократических методов формирования и обновления власти технологиями – от избирательных манипуляций с результатами выборов до прямых госпереворотов в виде майданов и "цветных революций", которых в Украине были две штуки. Узурпация власти;
5) деинтеллектуализация - понижения образовательного и интеллектуального уровня "пипла" путем отказа от прежней системы образования и внедрения технологий манипуляции и оболванивания умов в первую очередь подрастающих поколений.
Это все в последние годы и продолжается в Украине, побивая все мыслимые и немыслимые антирекорды и сведя все ее существование к одному, но главному "де-" - деградации.
Олег Соскин, политолог
Вчера, 11:45
Украина не в состоянии справиться: бывший советник Кучмы рассказал о потерях ВСУУкраина не может справиться с тяжелыми потерями и многочисленными ранеными на фронте. И причина тому - коррупция в здравоохранении и на Банковой. Такое заявление 9 сентября сделал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале
Но поскольку окончательно вывести украинский "пипл" не представляется возможным (должны же остаться аборигены, которые бы работала "на дядю" на "освобожденных" и "демократизированных" территориях и землях), то понадобились новые "пять де-", внедряемые в головы на основе оголтелого зоологического национализма, фактически неонацизма. Украинского.
Зачем? Законный, но глупый вопрос. Для оболванивания и правильного зомбирования остающегося населения в Украине, для промывки мозгов и переформатирования их (мозгов) по новым установкам и постулатам. Для полного отказа от прошлого с целью построить новое будущее.
После госпереворота в 2014 году начали с первого – с декоммунизации (№1).Типа с отказа от вредной коммунистической идеологии и всего прошлого, связанного с нею. И все было сделано: насильственным путем вычеркнули идеологически и разрушили физически все, что так или иначе связывало Украину с коммунистическим прошлым, с коммунистами и их коммунистическими деятелями. Только одних памятников Владимиру Ленину было уничтожено – демонстративно и символически – более 1300 штук. А памятников его соратникам и прочим всевозможным "ленинцам" - и не счесть.
Затем сеть закинули пошире и начали десоветизацию (№2) – вытравливание памяти, вообще связанной с советским прошлым и всем, что составляло духовные основы украинского советского общества. В первую очередь под нож пошли достижения, которые являлись нравственной основой жизни общества. Например, память о Великой Отечественной войне всего советского народа (1941 – 1945), в которой, защищая Родину, погибли до 7 миллионов жителей Украины.
На их место пришли новые "херои" -- коллаборационисты-националисты из ОУН и УПА, которые служили немецким нацистам, но якобы боролись за независимую Украину. А из всех достижений украинского народа за время с 1918 по 1991 год не первое место вышли не индустриализация, выведшая Украину в разряд передовых держав, а голод 1932-1933 годов, пропагандируемый и навязываемый общественному сознанию как "геноцид украинского народа".
Дальше – шире и глубже. Когда с символами коммунистического и советского прошлого чисто визуально было покончено, на очереди встала деколонизация (№3) – изображение всей прежней истории Украины в составе Российской империи (с 1654 года), а потом и в составе СССР (с 1922 года) как истории ее колонизации и лишения или препятствования созданию собственной государственности. В рамках этого процесса жертвой "деколонизации" предлагают сделать даже гетмана Богдана Хмельницкого, который первый создал Украинское государство на карте мира. Но не просто создал, а в создавшейся в средине XVII века ситуации заключил союз с Российским государством и вошел в него на правах широчайшей автономии, которую потом профукали и прожали за собственные выгоды все его последователи. Такова реальная канва истории, но новые правители несчастной страны предлагают считать ее "колонизацией Украины" и потому все "деколонизируя".
Мнимое насильственное и нарочитое избавление от "колониальной зависимости" закономерно и органично, но так же насильственно перерастает в дерусификацию (№4). Тотальную и беспросветную. Насаждаемую снизу доверху во всех сферах жизни – от дошкольного и школьного образования до общения в быту, верхом чего вполне может быть идея создания так называемых "языковых комиссаров", которые следили бы за использованием русского языка в сфере обслуживания, в школах, на улицах, в общественных местах. И которые могли бы штрафовать за общения на "псячей мове", то есть на русском. Вот отсюда и все эти призывы не просто запретить русский язык, но и "вывести", уничтожить, выдавить из страны, объявить гражданами второго сорта русскоязычный и русскоговорящих граждан Украины. И это уже не мейнстрим оголтелых и безбашенных неонацистов и неофашистов. И это не фантазии и измышления. Это реалии. Это государственная политика. Уже принят закон об образовании, фактически выводящей из этой сферы язык, на котором говорят две трети населения страны. Уже говорящим по-русски швыряют мелочь в магазинах и плюют в лицо на площадях. И это только начало – уже начали сажать...
Синод ПЦУ
30 марта, 13:10
В РПЦ сравнили раскольническую ПЦУ с "церковью летающего макаронного монстра"Заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе сравнил Православную церковь Украины (ПЦУ) с пародийной церковью летающего макаронного монстра. Такие слова прозвучали от него 30 марта в эфире телеканала "Соловьев Live"
А потом взялись еще и за душу, веру и мысли. Начался процесс, который вполне можно назвать "православной дехристианизацией" (№5) - попытками насильственно не просто вырвать верующих Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) из-под канонического и организационного влияния Русской православной церкви (РПЦ) и создать, добившись ее канонического же признания, какую-то автокефальную православную церковь на базе уже де-факто существующей УПЦ со своим тоже никем не признанным "Киевским Патриархатом". Она и была создана в 2018 году в виде Православной церкви Украины (ПЦУ), которой в январе 2019-го даже томос (свидетельство об автокефалии) подогнали из Стамбула от Вселенского патриарха Варфоломея, экс-капитана турецкой армии на подсосе у ЦРУ.
Сегодня многие уверены: православие в Украине вообще хотят исподволь заменить "униатством" -- помесью католического и православного вероисповеданий. Она, помесь, рассматривалось средством колонизации православного мира на востоке Европы (в том числе и землях нынешней Украины) с момента подписания так называемой религиозной "Брестской унии" 1596 года. Точно ту же роль путем медленного, но системного и упорного католического прозелитизма униатство выполняет и сейчас. "Католическое Рождество" в православной Украине уже объявлено государственным праздником и выходным днем. И убран такой статус у Рождества православного. И сопровождается это давно знакомыми россказнями о том, что если бы украинцы приняли католичество, воспевающее прагматизм человека, а не православие, пекущееся больше о душе, а не теле, то жили бы они сытно и зажиточно, как на Западе, а не нищими и по-рабски униженными, как в "православном Мордоре"...
И результат такого подхода к Украине внешних кураторов и вдохновителей уже заметен. Разрушается общее христианское вероисповедание, заменятся новыми сектами, культами и верованиями (от языческих древних до новых умственных изысканий прощелыг).
А когда к разрушению материального добавляется разрушение духовного, то общая деградация дополняется еще и общей дегуманизацией(№6). И тоже рискует стать полной и необратимой. И история человечества, увы, знает гибель цивилизаций, не говоря уже о нациях и народах, которые сбились с пути и заблудились в самообмане и ловко насаждаемой лжи.
Спецвоенная операция (СВО) России в Украине предельно обнажила все негативные процессы, но призвана остановить процессы деградации, с которой слились все эти одиннадцать "де-". Однако все сейчас решают, какой сохранится Украина, уже превращенная в АнтиРоссию -- дез-Украину, если продолжить лингвоизыскания…
 
МненияУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:43Армен Гаспарян: Можно бегать и орать придурошными голосами "Слава нации!", но вы нацию эту уничтожили
13:32Дедлайн для ВСУ, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 10 сентября
13:23Эксперт рассказал, как Россия в боях с ВСУ готовится демилитаризовать США на американской территории
13:10На жаре и под обстрелом. Эксперт о том, как чувствуют себя русские бойцы после летней "мясорубки" с ВСУ
13:06Деградация как путь развития. Новые шесть "де-" неонацистской Украины
13:00Мариуполь. 80 лет со дня освобождения
12:46Фархад Ибрагимов: У Белого дома в Киеве не осталось шансов расположить к себе Иран
12:40Лавров рассказал, какую важную победу над Западом одержала Россия вместе с "глобальным Югом"
12:27Военный эксперт рассказал, где и как Россия навязала ВСУ сражение масштаба Великой Отечественной войны
12:00Украинские эскадроны смерти: бывший сотрудник СБУ Прозоров раскрыл шокирующую правду
11:56Антарктический театр военных действий
11:42"Вокруг Булгакова": Пушкин и тайная полиция
11:40Александр Полищук: У ВСУ в Донбассе почти нет уязвимых мест, но Россия перехитрила НАТО и одержит победу
11:32Военный эксперт рассказал, что его радует, а что напрягает в битве России и ВСУ в районе Купянска
11:11Не Работино и не Марьинка. Эксперт о том, что сейчас важнее всего в битве между Россией и ВСУ
10:49Еще ничего не завершили? В Пентагоне рассказали, сколько еще дней ВСУ будут грызть оборону России
10:19Военный эксперт рассказал, что было бы, если бы оборону России на Запорожье прорывала армия США, а не ВСУ
10:05Отмена ограниченно годных, желание президента Бразилии. Главное на Украине на утро 10 сентября
09:49Буданов рассказал, что будут делать ВСУ, когда наступят холода и сражаться с Россией им будет еще сложнее
09:20Это не просто оборона. Эксперт о том, что Россия на самом деле устроила ВСУ в Работино и вокруг него
Лента новостейМолния