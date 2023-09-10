Отмена ограниченно годных, желание президента Бразилии. Главное на Украине на утро 10 сентября - 10.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230910/1049299205.html
Отмена ограниченно годных, желание президента Бразилии. Главное на Украине на утро 10 сентября
Отмена ограниченно годных, желание президента Бразилии. Главное на Украине на утро 10 сентября - 10.09.2023 Украина.ру
Отмена ограниченно годных, желание президента Бразилии. Главное на Украине на утро 10 сентября
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец предложил убрать формулировку "ограниченно годный". Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что намерен посадить за стол переговоров президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского
2023-09-10T10:05
2023-09-10T10:05
хроники
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0a/1049299083_0:0:1278:719_1920x0_80_0_0_caf35fb999dfb161f23bffe6c88c3d94.jpg
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец предложил ограничить права человека. Он обратился к Совету национальной безопасности и обороны с предложением убрать формулировку "ограниченно годный", урегулировав вопрос пригодности или непригодности к службе путём военных профессий."Относительно решения "ограниченно годен". Мы зафиксировали очень много случаев, когда из-за коррупционной составляющей были выданы справки гражданам, которые не имеют недостатков, не имеют проблем со здоровьем, как "непригодные", а гражданам Украины, которые имеют открытые проблемы со здоровьем, [у которых] есть многолетние диагнозы, им выдали эти справки "ограниченно годен". Это требует урегулирования. Это было отдельно заслушано на заседании Совета нацбезопасности и обороны в присутствии президента и членов СНБО, я там, в том числе, докладывал. И решение такое, что надо убрать это "ограниченно годный". Гражданин Украины должен либо быть пригоден к выполнению военной службы, либо не пригоден", - отметил Лубинец в эфире телемарафона.По его словам, ограниченно годных по здоровью нужно брать на не требующие физических нагрузок должности в армии."Если он в силу своего здоровья непригоден к выполнению боевых задач с автоматом в руках прямо на передовой, у него есть, например, проблемы с позвоночником, он может быть в штабе или в составе ракетных войск, заниматься военным направлением IT. Всё это надо урегулировать. Я дал рекомендацию на СНБО, что вопрос "ограниченно пригоден", "непригоден" или "полностью пригоден" надо урегулировать путём военных профессий", - заявил уполномоченный ВР по правам человека.Лубинец подчеркнул, что гражданину надо чётко показать: "если он пригоден, но у него есть проблемы со здоровьем, то он пригоден для прохождения службы в таких-то войсках, которые, например, не связаны вообще с передовой".По словам украинского омбудсмена, прохождение военно-врачебной комиссии должно быть максимально цифровизировано, "электронные базы должны быть доступны как для граждан, так и для врачей, так и для таких институтов как мой, которые осуществляют парламентский контроль".Примечательно, что практически одновременно с этими высказываниями Лубинца на Украине вспыхнул скандал с признанием годным к службе Александра Денисенко из Сумской области. У него II группа инвалидности: с детства у Денисенко анатомическая кукса — отсутствует рука. Кроме того, у Денисенко анатомическое повреждение глаза. Денисенко получил повестку и отправился в Сумской территориальный центр комплектования и социальной поддержки (аналог российского военкомата — Ред.), где ему, как позже рассказал Денисенко, сказали, что его справки "ничего не значат". Денисенко мобилизовали, пообещав, что в армии у него будет "лёгкая работа".Случай с Денисенко возмутил украинских пользователей соцсетей. Те вспомнили об избежавших мобилизации детях богачей и военкомов, а также о взятках в военкоматах."Все будут годными. Таких историй уверены много. Причина простая, нехватка солдат и большие потери. Все эти медицинские комиссии нужны только для двух вещей. 1. Признать всех пригодными, формально показав процесс "демократии". Создать иллюзию справедливости. Хотя это уже не столь важно. 2. Брать взятки и отмазывать "своих". Сейчас второй пункт стал дороже и сложнее. Но и тут лазейки найдут и создадут схематозы. Цена теперь просто будет дороже. На войну дальше будут отправлять бедных, а элита будет мутить схемы и воровать в тылу", - прокомментировал случай с Денисенко популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".После громкого скандала в Сумском ТЦК и СП заявили, что их не так поняли."ТЦК после публичного скандала пытаются сместить акцент и заявляют, что их не так поняли! В Одесской области больного эпилепсией тоже отправили в шутку, но он не доехал даже до тренировочного лагеря. Кстати адвоката тоже нагнали быстро и он ретировался… Единственное спасение от беспредела ТЦК это общественный резонанс", - сообщил популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".По его данным, Денисенко отправили на военно-врачебную комиссию. для обновления нужных документов для снятия с учета. Согласно решению медкомиссии, он непригоден к военной службе."В военкомате его просто отправили на медкомиссию. А уже на медкомиссии какая-то врач пошутила про "легкую работу" в армии. Саша рассказал об этом подруге, и понеслось. К военкомам вопросов нет, есть к медкомиссии, что они так "шутят", - цитировал канал адвоката Денисенко.Ранее "Резидент" со ссылкой на свои источники сообщало том, что военные требовали у Офиса президента усиления мобилизации. Также, по информации канала, военные настаивают на законодательном запрете на съёмку действий военкомов."Наш источник в ОП рассказал, что Генштаб снова обратился к Офису Президента с требованием запретить съемку военкомов. В ТЦК считают, что видео украинцев дискредитируют мобилизацию и работают на вражеское ИПСО", - отмечалось в сообщении канала от 8 сентября.Причина — крайне жёсткое поведение сотрудников ТЦК и СП. Очень часто украинцев мобилизуют насильно и избивают. Канал ранее распространил видео из Хмельницкого.На видео попал момент избиения связанного мобилизованного.Желание президента БразилииПрезидент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил, что намерен "посадить за стол переговоров" на Генассамблее ООН президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского."У нас будет Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций 19 сентября. Это место для обсуждения войны. Это место для обсуждения мира. Это место, чтобы посадить Путина и Зеленского за стол переговоров. "Большая двадцатка" была создана после кризиса 2008 года и способствовала обсуждению экономических вопросов, Бреттон-Вудских институтов, Всемирного банка и МВФ. Поэтому мы не считаем, что здесь, в Индии, это идеальное место для обсуждения войны", - отметил он в интервью индийскому телеканалу Firstpost.Кроме того, Лула да Силва заявил, что намерен лично посетить саммит БРИКС в России в следующем году и пригласить президента России на следующий саммит G20, который должен пройти в Бразилии."Он (Путин - ред.) будет приглашён, потому что в следующем году саммит БРИКС будет организован в России раньше саммита G20 в Бразилии. Я приеду на саммит в БРИКС в России", - заявил бразильский президент в интервьюПо словам президента Бразилии, лидеры Индии, КНР, ЮАР, Саудовской Аравии и других стран блока также посетят Россию для участия в саммите.Лула да Силва добавил, что Путин легко может приехать в Бразилию, потому что до тех пор, пока он является президентом, "нет ни единого шанса на то, что он будет задержан" в связи с ордером Международного уголовного суда.
https://ukraina.ru/20230909/1049295912.html
https://ukraina.ru/20230909/1049289206.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0a/1049299083_0:0:1010:757_1920x0_80_0_0_358fe994137d662e50fc5e98b4aea93a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, эксклюзив
Хроники, Эксклюзив

Отмена ограниченно годных, желание президента Бразилии. Главное на Украине на утро 10 сентября

10:05 10.09.2023
 
© YouTube / Військове телебачення Українив очереди на военно-врачебную комиссию на Украине
в очереди на военно-врачебную комиссию на Украине - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© YouTube / Військове телебачення України
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец предложил убрать формулировку "ограниченно годный". Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что намерен посадить за стол переговоров президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец предложил ограничить права человека. Он обратился к Совету национальной безопасности и обороны с предложением убрать формулировку "ограниченно годный", урегулировав вопрос пригодности или непригодности к службе путём военных профессий.
"Относительно решения "ограниченно годен". Мы зафиксировали очень много случаев, когда из-за коррупционной составляющей были выданы справки гражданам, которые не имеют недостатков, не имеют проблем со здоровьем, как "непригодные", а гражданам Украины, которые имеют открытые проблемы со здоровьем, [у которых] есть многолетние диагнозы, им выдали эти справки "ограниченно годен". Это требует урегулирования. Это было отдельно заслушано на заседании Совета нацбезопасности и обороны в присутствии президента и членов СНБО, я там, в том числе, докладывал. И решение такое, что надо убрать это "ограниченно годный". Гражданин Украины должен либо быть пригоден к выполнению военной службы, либо не пригоден", - отметил Лубинец в эфире телемарафона.
По его словам, ограниченно годных по здоровью нужно брать на не требующие физических нагрузок должности в армии.
"Если он в силу своего здоровья непригоден к выполнению боевых задач с автоматом в руках прямо на передовой, у него есть, например, проблемы с позвоночником, он может быть в штабе или в составе ракетных войск, заниматься военным направлением IT. Всё это надо урегулировать. Я дал рекомендацию на СНБО, что вопрос "ограниченно пригоден", "непригоден" или "полностью пригоден" надо урегулировать путём военных профессий", - заявил уполномоченный ВР по правам человека.
- РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Вчера, 18:35
Скандал с визитом в Женеву, огорчение джентльменов. Итоги 9 сентября на УкраинеЗятя украинского олигарха Евгения Червоненко, сотрудничавшего с Главным управлением разведки Минобороны Украины, обвинили в связях с российским бизнесом. В Запорожской области объявили охоту на Challenger 2
Лубинец подчеркнул, что гражданину надо чётко показать: "если он пригоден, но у него есть проблемы со здоровьем, то он пригоден для прохождения службы в таких-то войсках, которые, например, не связаны вообще с передовой".
По словам украинского омбудсмена, прохождение военно-врачебной комиссии должно быть максимально цифровизировано, "электронные базы должны быть доступны как для граждан, так и для врачей, так и для таких институтов как мой, которые осуществляют парламентский контроль".
Примечательно, что практически одновременно с этими высказываниями Лубинца на Украине вспыхнул скандал с признанием годным к службе Александра Денисенко из Сумской области. У него II группа инвалидности: с детства у Денисенко анатомическая кукса — отсутствует рука. Кроме того, у Денисенко анатомическое повреждение глаза. Денисенко получил повестку и отправился в Сумской территориальный центр комплектования и социальной поддержки (аналог российского военкомата — Ред.), где ему, как позже рассказал Денисенко, сказали, что его справки "ничего не значат". Денисенко мобилизовали, пообещав, что в армии у него будет "лёгкая работа".
Случай с Денисенко возмутил украинских пользователей соцсетей. Те вспомнили об избежавших мобилизации детях богачей и военкомов, а также о взятках в военкоматах.
"Все будут годными. Таких историй уверены много. Причина простая, нехватка солдат и большие потери. Все эти медицинские комиссии нужны только для двух вещей. 1. Признать всех пригодными, формально показав процесс "демократии". Создать иллюзию справедливости. Хотя это уже не столь важно. 2. Брать взятки и отмазывать "своих". Сейчас второй пункт стал дороже и сложнее. Но и тут лазейки найдут и создадут схематозы. Цена теперь просто будет дороже. На войну дальше будут отправлять бедных, а элита будет мутить схемы и воровать в тылу", - прокомментировал случай с Денисенко популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".
После громкого скандала в Сумском ТЦК и СП заявили, что их не так поняли.
"ТЦК после публичного скандала пытаются сместить акцент и заявляют, что их не так поняли! В Одесской области больного эпилепсией тоже отправили в шутку, но он не доехал даже до тренировочного лагеря. Кстати адвоката тоже нагнали быстро и он ретировался… Единственное спасение от беспредела ТЦК это общественный резонанс", - сообщил популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".
По его данным, Денисенко отправили на военно-врачебную комиссию. для обновления нужных документов для снятия с учета. Согласно решению медкомиссии, он непригоден к военной службе.
"В военкомате его просто отправили на медкомиссию. А уже на медкомиссии какая-то врач пошутила про "легкую работу" в армии. Саша рассказал об этом подруге, и понеслось. К военкомам вопросов нет, есть к медкомиссии, что они так "шутят", - цитировал канал адвоката Денисенко.
Джордан Чедвик (второй справа) - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Вчера, 13:00
Таинственная смерть наёмника, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 9 сентябряБританские СМИ рассказали о таинственной смерти английского наёмника на Украине. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Ранее "Резидент" со ссылкой на свои источники сообщало том, что военные требовали у Офиса президента усиления мобилизации. Также, по информации канала, военные настаивают на законодательном запрете на съёмку действий военкомов.
"Наш источник в ОП рассказал, что Генштаб снова обратился к Офису Президента с требованием запретить съемку военкомов. В ТЦК считают, что видео украинцев дискредитируют мобилизацию и работают на вражеское ИПСО", - отмечалось в сообщении канала от 8 сентября.
Причина — крайне жёсткое поведение сотрудников ТЦК и СП. Очень часто украинцев мобилизуют насильно и избивают. Канал ранее распространил видео из Хмельницкого.
На видео попал момент избиения связанного мобилизованного.
Желание президента Бразилии
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил, что намерен "посадить за стол переговоров" на Генассамблее ООН президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.
"У нас будет Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций 19 сентября. Это место для обсуждения войны. Это место для обсуждения мира. Это место, чтобы посадить Путина и Зеленского за стол переговоров. "Большая двадцатка" была создана после кризиса 2008 года и способствовала обсуждению экономических вопросов, Бреттон-Вудских институтов, Всемирного банка и МВФ. Поэтому мы не считаем, что здесь, в Индии, это идеальное место для обсуждения войны", - отметил он в интервью индийскому телеканалу Firstpost.
Кроме того, Лула да Силва заявил, что намерен лично посетить саммит БРИКС в России в следующем году и пригласить президента России на следующий саммит G20, который должен пройти в Бразилии.
"Он (Путин - ред.) будет приглашён, потому что в следующем году саммит БРИКС будет организован в России раньше саммита G20 в Бразилии. Я приеду на саммит в БРИКС в России", - заявил бразильский президент в интервью
По словам президента Бразилии, лидеры Индии, КНР, ЮАР, Саудовской Аравии и других стран блока также посетят Россию для участия в саммите.
Лула да Силва добавил, что Путин легко может приехать в Бразилию, потому что до тех пор, пока он является президентом, "нет ни единого шанса на то, что он будет задержан" в связи с ордером Международного уголовного суда.
 
ХроникиЭксклюзив
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:43Армен Гаспарян: Можно бегать и орать придурошными голосами "Слава нации!", но вы нацию эту уничтожили
13:32Дедлайн для ВСУ, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 10 сентября
13:23Эксперт рассказал, как Россия в боях с ВСУ готовится демилитаризовать США на американской территории
13:10На жаре и под обстрелом. Эксперт о том, как чувствуют себя русские бойцы после летней "мясорубки" с ВСУ
13:06Деградация как путь развития. Новые шесть "де-" неонацистской Украины
13:00Мариуполь. 80 лет со дня освобождения
12:46Фархад Ибрагимов: У Белого дома в Киеве не осталось шансов расположить к себе Иран
12:40Лавров рассказал, какую важную победу над Западом одержала Россия вместе с "глобальным Югом"
12:27Военный эксперт рассказал, где и как Россия навязала ВСУ сражение масштаба Великой Отечественной войны
12:00Украинские эскадроны смерти: бывший сотрудник СБУ Прозоров раскрыл шокирующую правду
11:56Антарктический театр военных действий
11:42"Вокруг Булгакова": Пушкин и тайная полиция
11:40Александр Полищук: У ВСУ в Донбассе почти нет уязвимых мест, но Россия перехитрила НАТО и одержит победу
11:32Военный эксперт рассказал, что его радует, а что напрягает в битве России и ВСУ в районе Купянска
11:11Не Работино и не Марьинка. Эксперт о том, что сейчас важнее всего в битве между Россией и ВСУ
10:49Еще ничего не завершили? В Пентагоне рассказали, сколько еще дней ВСУ будут грызть оборону России
10:19Военный эксперт рассказал, что было бы, если бы оборону России на Запорожье прорывала армия США, а не ВСУ
10:05Отмена ограниченно годных, желание президента Бразилии. Главное на Украине на утро 10 сентября
09:49Буданов рассказал, что будут делать ВСУ, когда наступят холода и сражаться с Россией им будет еще сложнее
09:20Это не просто оборона. Эксперт о том, что Россия на самом деле устроила ВСУ в Работино и вокруг него
Лента новостейМолния