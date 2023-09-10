https://ukraina.ru/20230910/1049299205.html

Отмена ограниченно годных, желание президента Бразилии. Главное на Украине на утро 10 сентября

Отмена ограниченно годных, желание президента Бразилии. Главное на Украине на утро 10 сентября - 10.09.2023 Украина.ру

Отмена ограниченно годных, желание президента Бразилии. Главное на Украине на утро 10 сентября

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец предложил убрать формулировку "ограниченно годный". Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что намерен посадить за стол переговоров президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского

2023-09-10T10:05

2023-09-10T10:05

2023-09-10T10:05

хроники

эксклюзив

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец предложил ограничить права человека. Он обратился к Совету национальной безопасности и обороны с предложением убрать формулировку "ограниченно годный", урегулировав вопрос пригодности или непригодности к службе путём военных профессий."Относительно решения "ограниченно годен". Мы зафиксировали очень много случаев, когда из-за коррупционной составляющей были выданы справки гражданам, которые не имеют недостатков, не имеют проблем со здоровьем, как "непригодные", а гражданам Украины, которые имеют открытые проблемы со здоровьем, [у которых] есть многолетние диагнозы, им выдали эти справки "ограниченно годен". Это требует урегулирования. Это было отдельно заслушано на заседании Совета нацбезопасности и обороны в присутствии президента и членов СНБО, я там, в том числе, докладывал. И решение такое, что надо убрать это "ограниченно годный". Гражданин Украины должен либо быть пригоден к выполнению военной службы, либо не пригоден", - отметил Лубинец в эфире телемарафона.По его словам, ограниченно годных по здоровью нужно брать на не требующие физических нагрузок должности в армии."Если он в силу своего здоровья непригоден к выполнению боевых задач с автоматом в руках прямо на передовой, у него есть, например, проблемы с позвоночником, он может быть в штабе или в составе ракетных войск, заниматься военным направлением IT. Всё это надо урегулировать. Я дал рекомендацию на СНБО, что вопрос "ограниченно пригоден", "непригоден" или "полностью пригоден" надо урегулировать путём военных профессий", - заявил уполномоченный ВР по правам человека.Лубинец подчеркнул, что гражданину надо чётко показать: "если он пригоден, но у него есть проблемы со здоровьем, то он пригоден для прохождения службы в таких-то войсках, которые, например, не связаны вообще с передовой".По словам украинского омбудсмена, прохождение военно-врачебной комиссии должно быть максимально цифровизировано, "электронные базы должны быть доступны как для граждан, так и для врачей, так и для таких институтов как мой, которые осуществляют парламентский контроль".Примечательно, что практически одновременно с этими высказываниями Лубинца на Украине вспыхнул скандал с признанием годным к службе Александра Денисенко из Сумской области. У него II группа инвалидности: с детства у Денисенко анатомическая кукса — отсутствует рука. Кроме того, у Денисенко анатомическое повреждение глаза. Денисенко получил повестку и отправился в Сумской территориальный центр комплектования и социальной поддержки (аналог российского военкомата — Ред.), где ему, как позже рассказал Денисенко, сказали, что его справки "ничего не значат". Денисенко мобилизовали, пообещав, что в армии у него будет "лёгкая работа".Случай с Денисенко возмутил украинских пользователей соцсетей. Те вспомнили об избежавших мобилизации детях богачей и военкомов, а также о взятках в военкоматах."Все будут годными. Таких историй уверены много. Причина простая, нехватка солдат и большие потери. Все эти медицинские комиссии нужны только для двух вещей. 1. Признать всех пригодными, формально показав процесс "демократии". Создать иллюзию справедливости. Хотя это уже не столь важно. 2. Брать взятки и отмазывать "своих". Сейчас второй пункт стал дороже и сложнее. Но и тут лазейки найдут и создадут схематозы. Цена теперь просто будет дороже. На войну дальше будут отправлять бедных, а элита будет мутить схемы и воровать в тылу", - прокомментировал случай с Денисенко популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".После громкого скандала в Сумском ТЦК и СП заявили, что их не так поняли."ТЦК после публичного скандала пытаются сместить акцент и заявляют, что их не так поняли! В Одесской области больного эпилепсией тоже отправили в шутку, но он не доехал даже до тренировочного лагеря. Кстати адвоката тоже нагнали быстро и он ретировался… Единственное спасение от беспредела ТЦК это общественный резонанс", - сообщил популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".По его данным, Денисенко отправили на военно-врачебную комиссию. для обновления нужных документов для снятия с учета. Согласно решению медкомиссии, он непригоден к военной службе."В военкомате его просто отправили на медкомиссию. А уже на медкомиссии какая-то врач пошутила про "легкую работу" в армии. Саша рассказал об этом подруге, и понеслось. К военкомам вопросов нет, есть к медкомиссии, что они так "шутят", - цитировал канал адвоката Денисенко.Ранее "Резидент" со ссылкой на свои источники сообщало том, что военные требовали у Офиса президента усиления мобилизации. Также, по информации канала, военные настаивают на законодательном запрете на съёмку действий военкомов."Наш источник в ОП рассказал, что Генштаб снова обратился к Офису Президента с требованием запретить съемку военкомов. В ТЦК считают, что видео украинцев дискредитируют мобилизацию и работают на вражеское ИПСО", - отмечалось в сообщении канала от 8 сентября.Причина — крайне жёсткое поведение сотрудников ТЦК и СП. Очень часто украинцев мобилизуют насильно и избивают. Канал ранее распространил видео из Хмельницкого.На видео попал момент избиения связанного мобилизованного.Желание президента БразилииПрезидент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил, что намерен "посадить за стол переговоров" на Генассамблее ООН президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского."У нас будет Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций 19 сентября. Это место для обсуждения войны. Это место для обсуждения мира. Это место, чтобы посадить Путина и Зеленского за стол переговоров. "Большая двадцатка" была создана после кризиса 2008 года и способствовала обсуждению экономических вопросов, Бреттон-Вудских институтов, Всемирного банка и МВФ. Поэтому мы не считаем, что здесь, в Индии, это идеальное место для обсуждения войны", - отметил он в интервью индийскому телеканалу Firstpost.Кроме того, Лула да Силва заявил, что намерен лично посетить саммит БРИКС в России в следующем году и пригласить президента России на следующий саммит G20, который должен пройти в Бразилии."Он (Путин - ред.) будет приглашён, потому что в следующем году саммит БРИКС будет организован в России раньше саммита G20 в Бразилии. Я приеду на саммит в БРИКС в России", - заявил бразильский президент в интервьюПо словам президента Бразилии, лидеры Индии, КНР, ЮАР, Саудовской Аравии и других стран блока также посетят Россию для участия в саммите.Лула да Силва добавил, что Путин легко может приехать в Бразилию, потому что до тех пор, пока он является президентом, "нет ни единого шанса на то, что он будет задержан" в связи с ордером Международного уголовного суда.

https://ukraina.ru/20230909/1049295912.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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