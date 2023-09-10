https://ukraina.ru/20230910/1049298657.html

Александр Полищук: У ВСУ в Донбассе почти нет уязвимых мест, но Россия перехитрила НАТО и одержит победу

Александр Полищук: У ВСУ в Донбассе почти нет уязвимых мест, но Россия перехитрила НАТО и одержит победу - 10.09.2023 Украина.ру

Александр Полищук: У ВСУ в Донбассе почти нет уязвимых мест, но Россия перехитрила НАТО и одержит победу

Сейчас ВС РФ и ВСУ действуют более качественно и осторожно, чем Вермахт и Красная Армия во время битвы за Донбасс в августе-сентябре 1943 года, считает военный... Украина.ру, 10.09.2023

2023-09-10T11:40

2023-09-10T11:40

2023-09-10T11:41

интервью

россия

всу

нато

вермахт

красная армия

сво

великая отечественная война

танки

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Сейчас ВС РФ и ВСУ действуют более качественно и осторожно, чем Вермахт и Красная Армия во время битвы за Донбасс в августе-сентябре 1943 года, считает военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру80 лет назад, 8 сентября 1943 года, Красная Армия освободила Донецк (тогда Сталино), а следом за ним, 10 сентября, и Мариуполь, находившиеся в нацистской оккупации с 1941 года. Освобождение этих городов стало ключевым эпизодом в сражении за Донбасс (13 августа – 22 сентября 1943 года).- Александр, насколько конфигурация фронта в Донбассе перед началом СВО была выигрышнее для нас по сравнению с событиями Великой Отечественной войны?- В феврале 2022 года для ВС РФ конфигурация была выигрышнее в том смысле, что противник не ожидал удара. Летом 1943 года шел уже третий год войны и удивить немцев наступлением было сложно. В тоже время конфигурация фронта в феврале 2022 года также была выигрышнее и для ВСУ, чем для немцев летом 1943 года.Дело в том, что советско-германский фронт в у населенного пункта Привольное восточнее Артемовска имел выгнутую на восток конфигурацию, согласно которой это была самая восточная точка расположения немецких войск. Грубо говоря 30-й армейский корпус генерала Фреттер Пико был самым уязвимым объединением Вермахта, так как любой прорвы линии фронта на южном фланге советско-германского фронта автоматически выводил части Красной армии во фланг и тыл 30-го армейского корпуса. Именно в полосе этого армейского корпуса началось освобождение Донбасса. У ВСУ таких уязвимых участков не было.В тоже время, имея значительно меньше сил, российская армия добилась отличных результатов и фактически к лету 2022 года разгромила довоенные украинские формирования. То, что произошло после начала поставок натовского вооружения и проведения массовой мобилизации на Украине - это была уже вторая часть событий в СВО.Но давайте говорить честно. РККА не могла похвастаться успехами в Донбассе в июле-августе 1943 года, несмотря на огромные потери в бронетехнике и серьезные потери в живой силе. Более того, если бы не решение немецкого командования отходить на линию Днепра, то не факт, что произошел бы тот успех, которого добились наши войска в сентябре 1943 года.Манштейн, по сути, обманул Гитлера – он получил за июль-август от него требуемые 12 дивизий, за счет которых он обещал удержать свой фронт, но в тоже время провалил удар по Миус-фронту в конце июля-начале августа. А также угробил к середине августа на Белгородско-Харьковском направлении, в районе Томаровки, 52-й армейский корпус и 19-ю танковую дивизию.Обескровив свои ударные части, он решил рвануть к Днепру, несмотря на обещания Гитлеру держать фронт – в прочем в своих мемуарах он все врет и рассказывает, что резервов он не получал.Сейчас в наши дни и ВС РФ и ВСУ действуют более качественно и осторожно.- Чем в широком смысла обладала Красная Армия по сравнению с тем, чего сейчас нет у ВС РФ для проведения такой операции?- Сложно ответить на этот вопрос.Например, сейчас наши летчики и вертолетчики добиваются больших успехов, чем ВВС РККА летом 1943 года.Как ни странно, но даже преимущество в живой силе Красной армии в боях за Донбасс не помогло – бои июля-августа 1943 года были безрезультатными и особого продвижения не дали. В тоже время Вермахт обладал лучшей поддержкой своей авиации, чем ВСУ.Ну и конечно же подготовка, а также ввод в бой резервов – сейчас наши части более подготовлены, чем бойцы РККА летом 1943 года, а вот у ВСУ ситуация стала похуже - большие потери привели к выбиванию массы качественно подготовленного личного состава. Немцы это почувствовали только осенью 1943 года, когда начали расформировывать дивизии объединяя их остатки в дивизионные и корпусные группы.- Удалось ли Вермахту в Донбассе создать такую же прочную оборону, как это сделали ВСУ?- Ответ на этот вопрос тоже не будет однозначным.За период СВО ВСУ особо в обороне не были. В том смысле, что на протяжении всей кампании ВСУ не создали такую же линию, как это сделали ВС РФ на Запорожском направлении.А Вермахт в этом плане свою оборону нигде не провалил летом 1943 года. Все проблемы у них случились в маневренных боях - при ударах и контрударах сторон. Такие события произошли в августе под Томаровкой, когда в операции полководец Румянцев был разбит 52-й армейский корпус, который входил в ударную группу немецких войск в операции "Цитадель" и к обороне не готовился.Или, когда гитлеровцы нанесли удар по Миус фронту и при прорыве обычной полевой обороны потеряли больше, чем под Прохоровкой.Да, сейчас у противника есть одиозные точки вроде Угледара и Авдеевки, но они стали таковыми в виду того, что пока ВС РФ решают другие задачи. Ими мы займемся позже.- Почему и тогда, и сейчас именно Славянско/Краматорское направление стало местом ожесточенных боев?- Кто вам сказал, что Славянск и Краматорск были тогда местами ожесточенных боев?Немцы начали отступать с Донбасса в первых числах сентября – первым отходил как раз указанные выше части 30-го армейского корпуса. Стоявшая против него 3-я гвардейская армия опоздала с преследованием на полсуток. Немцы оторвались и наши начали их догонять.По сути единственная армия, которая в тот момент продвигалась на Изюм-Артемовском направлении, была 3-я гв.армия генерала Лелюшенко. Остальные армии Юго-Западного фронта в очередной раз (как в июле и августе) были остановлены обороной 1-й танковой армии.И тут у немцев случилась проблема - их оборона против центра ЮЗФ (где наступали советские 6-я, 12-я и 8-я гв. армии и оборонялся немецкий 40-й танковый корпус) и правового фланга ЮЗФ (где наступала 1-я гв.армия и оборонялся 57-й танковый корпус) была настолько успешной, что стремительный отход 30-го армейского корпуса, преследуемого 3-й гв.армией мог привести к тому, что немецкие 40-й тк и 57-й тк получат удар во фланг от 3-й гв.армии раньше, чем остальные армии ЮЗФ прорвут их оборону.Тем более стало известно, что в полосу 3-й гв.армии, как самой успешной на фронте, командование ЮЗФ перебросило ударную группу фронта – 23-й танковый корпус и 1-й гвардейский механизированный корпус.В итоге, чтобы 57-й тк и 40-й тк смогли спокойно сняться с оборонительный позиций и начать отход к Днепру, 30-й ак остановил свой бег, развернулся и попытался остановить наступление 3-й гв.армии и двух ударных подвижных корпусов.Получилось плохо, отступление немцам пришлось продолжить, хотя выйти во фланг и тыл 40-му тк и 57-му тк гвардейцы 3-й гв. армии также не смогли. В итоге штабом ЮЗФ было принято решение бросить советские танковые части в прорыв, чтобы успеть к Днепровским переправам раньше немцев.Никаких тяжелейших боев и серьезных сражений в районе Славянска и Краматорска в сентябре 1943 года просто не было – немцы пытались нас задержать, мы их побили, они продолжили отступление. Вопрос решился за пару суток.- Сейчас противник в попытке сдержать наше продвижение в Донбассе наносит нам фланговые удары (я имею в виду события под Харьков и Херсоном осенью 2022 года, а также сегодняшний "контрнаступ"). Пытались ли что-то подобное делать немцы?- Вот как раз об этом я и не рассказал в прошлом ответе.Да немцы наносили успешные фланговые удары. Так, в районе Межевой немцы фланговыми ударами с севера силами 23-й тд и 16-й пгд и с юга силами 9-й тд отрезали брошенные в прорыв к Днепровским переправам оба наших подвижных корпуса из состава ЮЗФ. Им пришлось вести бои по прорыву на соединение со своими войсками. Аналогичная ситуация произошла и на соседнем Южном фронте, когда 13-я тд временно отрезала ударные части 4-го гв. механизированного корпуса в районе Малый Токмак.Все эти события сильно осложнили нам выход к Днепру, ударные возможности наших танковых частей иссякли, а противник, наоборот, перебросил в район Запорожья "Тигры" из состава 506-го ттб и оставшиеся после Курского погрома "Фердинанды".- Возможно ли, что Россия перебьет все ВСУ в Донбассе, а потом оставшаяся территория Украины будет свободна?- Все части ВСУ Россия сейчас точно не перебьет. У противника есть еще части на севере и под Киевом. Но мы значительно уменьшим способность ВСУ к сопротивлению в Донбассе и на Запорожском направлении.Когда президент говорит, что если ВСУ перестают наступать на нашу оборону, то это для нас плохо, то это не фигура речи. Натовское вооружение создано по военным подходам времен холодной войны. Тогда основная задача бронетанковых войск НАТО состояла в том, чтобы обороной, засадами и короткими контрударами остановить танковые армады СССР на их пути к Ла-Маншу, чтобы стратегические бомбардировщики НАТО успели сжечь ядерными бомбардировками промышленный и военный потенциал СССР, до того как как советские танки уничтожат аэродромы, с которых поднимаются истребители НАТО для сопровождения стратегических бомбардировщиков в их рейде над небом СССР.Грубо говоря, все эти "Леопарды" и "Челленджеры" должны были быть хороши именно в обороне.ВСУ же бросает тяжеловесные натовские машины с толстыми лбами, но уязвимыми бортами и ходовой в наступление, где их преимущество в системе огня и прочих автоматизированных фишках себя никак не проявляет. И это очень хорошо.Впрочем с тех времен, когда это все было задумано, много воды утекло. Танк, стоящий в обороне, спокойно обнаруживается дронами, квадракоптерами и прочими глазами с неба. А уж дешевого эффективного вооружения для уничтожения танка в распоряжении ВС РФ сейчас великое множество.Поэтому и натовский танк в обороне особой роли уже не играет.Армия воюет как система и побеждает как система - огромную роль в победе играют все факторы, а не только какие-то отдельные танки или самолеты.

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, всу, нато, вермахт, красная армия, сво, великая отечественная война, танки