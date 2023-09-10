Это не просто оборона. Эксперт о том, что Россия на самом деле устроила ВСУ в Работино и вокруг него - 10.09.2023 Украина.ру
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Это не просто оборона. Эксперт о том, что Россия на самом деле устроила ВСУ в Работино и вокруг него
Это не просто оборона. Эксперт о том, что Россия на самом деле устроила ВСУ в Работино и вокруг него - 10.09.2023 Украина.ру
Это не просто оборона. Эксперт о том, что Россия на самом деле устроила ВСУ в Работино и вокруг него
ВС РФ сегодня избрали оборонительную стратегию. На Купянском и Краснолиманском направлениях мы ведем активную оборону, продвигаясь только в том случае, если если видим слабые места украинской армии. А именно в районе Работино мы стачиваем силы врага. Об этом рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин в интервью изданию Украина.ру
2023-09-10T09:20
2023-09-10T09:20
новости
всу
россия
оборона
запорожская область
купянск
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Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили четыре атаки ВСУ возле Вербового и Работино. В ведомстве подчеркнул, что изменений в тактическом положении российских войск нет.Именно это направление Украина выбрала основным для своего "контрнаступа", поэтому наша задача – максимально удержаться на этих позициях, вытягивая туда противника. Нам важно не просто отразить эти атаки, а методично уничтожить вражескую технику и живую силу, пояснил эксперт.ВСУ там тоже зацепиться не за что. Они зайдут, но им будет негде спрятаться, и мы их будем уничтожать. Главное, чтобы командование вовремя подвозило снаряды, чтобы было чем уничтожать, заключил собеседник издания.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, всу, россия, оборона, запорожская область, купянск
Новости, ВСУ, Россия, Оборона, Запорожская область, Купянск

Это не просто оборона. Эксперт о том, что Россия на самом деле устроила ВСУ в Работино и вокруг него

09:20 10.09.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота подразделений ВДВ на южном направлении спецоперации
Работа подразделений ВДВ на южном направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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ВС РФ сегодня избрали оборонительную стратегию. На Купянском и Краснолиманском направлениях мы ведем активную оборону, продвигаясь только в том случае, если если видим слабые места украинской армии. А именно в районе Работино мы стачиваем силы врага. Об этом рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин в интервью изданию Украина.ру
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили четыре атаки ВСУ возле Вербового и Работино. В ведомстве подчеркнул, что изменений в тактическом положении российских войск нет.
Именно это направление Украина выбрала основным для своего "контрнаступа", поэтому наша задача – максимально удержаться на этих позициях, вытягивая туда противника. Нам важно не просто отразить эти атаки, а методично уничтожить вражескую технику и живую силу, пояснил эксперт.
"Если сейчас поднять квадрокоптер над Работино, мы поймем, что это серая зона. Это как Новоселовское или Марьинка, которых сравняли с землей. Там зацепиться не за что. Цепляться за Работино смысла нет. Главное – не провалить фронт", - констатировал Алехин.
ВСУ там тоже зацепиться не за что. Они зайдут, но им будет негде спрятаться, и мы их будем уничтожать. Главное, чтобы командование вовремя подвозило снаряды, чтобы было чем уничтожать, заключил собеседник издания.
 
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