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Это не просто оборона. Эксперт о том, что Россия на самом деле устроила ВСУ в Работино и вокруг него

Это не просто оборона. Эксперт о том, что Россия на самом деле устроила ВСУ в Работино и вокруг него - 10.09.2023 Украина.ру

Это не просто оборона. Эксперт о том, что Россия на самом деле устроила ВСУ в Работино и вокруг него

ВС РФ сегодня избрали оборонительную стратегию. На Купянском и Краснолиманском направлениях мы ведем активную оборону, продвигаясь только в том случае, если если видим слабые места украинской армии. А именно в районе Работино мы стачиваем силы врага. Об этом рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин в интервью изданию Украина.ру

2023-09-10T09:20

2023-09-10T09:20

2023-09-10T09:20

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Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили четыре атаки ВСУ возле Вербового и Работино. В ведомстве подчеркнул, что изменений в тактическом положении российских войск нет.Именно это направление Украина выбрала основным для своего "контрнаступа", поэтому наша задача – максимально удержаться на этих позициях, вытягивая туда противника. Нам важно не просто отразить эти атаки, а методично уничтожить вражескую технику и живую силу, пояснил эксперт.ВСУ там тоже зацепиться не за что. Они зайдут, но им будет негде спрятаться, и мы их будем уничтожать. Главное, чтобы командование вовремя подвозило снаряды, чтобы было чем уничтожать, заключил собеседник издания.

купянск

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, всу, россия, оборона, запорожская область, купянск