Александр Тиханский: Запад должен понять, что расчленение Украины прекратит этот вооруженный конфликт - 09.09.2023 Украина.ру
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Александр Тиханский: Запад должен понять, что расчленение Украины прекратит этот вооруженный конфликт
Александр Тиханский: Запад должен понять, что расчленение Украины прекратит этот вооруженный конфликт - 09.09.2023 Украина.ру
Александр Тиханский: Запад должен понять, что расчленение Украины прекратит этот вооруженный конфликт
НАТО рассматривает все учении в рамках "оборонительных" задач. На самом же деле альянс концентрирует довольно крупные группировки войск, что представляет угрозу Украина.ру, 09.09.2023
2023-09-09T07:04
2023-09-09T07:04
интервью
россия
белоруссия
всу
польша
нато
калининград
сво
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НАТО рассматривает все учении в рамках "оборонительных" задач. На самом же деле альянс концентрирует довольно крупные группировки войск, что представляет угрозу для нашего военного баланса. Эти вещи требуют нашего ответа. И учения ОДКБ показали, что мы можем ответить той же силой. К тому же, на севере и северо-западе Белоруссии находятся военнослужащие из наземных подразделений армий 14 стран альянса. Непосредственно легенда маневра предусматривает отработку сценария поддержки Латвии, Литвы и Эстонии в случае захвата Россией Сувалкского коридора, поскольку при утрате контроля над коридором связь Прибалтики с остальными странами НАТО будет осуществляться исключительно по морю.- Александр Иванович, каков должен быть наш ответ на эти учения?- Сначала я хотел бы рассказать про Сувалкский коридор. Он не имеет никакого военного значения. Это неудобная для логистики территория. Перебрасывать по ней войска затруднительно. Ее длительность 60 километров по прямой и 100 километров по дорогам. И она находится в низине. Она будет простреливаться с обеих сторон. Это ненадежная связь между Белоруссией и Калининградской областью. России он объективно не нужен.А если России все же придется деблокировать Калининград, то ей придется брать под контроль половину Литвы до Балтийского моря, а не только этот коридор.Теперь насчет учений. Эти маневры совмещены с сухопутными учениями, которые с Латвии перешли на Литву. Вообще НАТО рассматривает все учении в рамках "оборонительных" задач. На самом же деле альянс концентрирует довольно крупные группировки войск, что представляет угрозу для нашего военного баланса.Эти вещи требуют нашего ответа. И учения ОДКБ показали, что мы можем ответить той же силой.К тому же, на севере и северо-западе Белоруссии размещена региональная группировка войск сил Союзного государства. В этом смысле мы пока можем удерживать баланс.Наконец, истерия по поводу Сувалок востребует от НАТО дополнительного финансирования и военной техники. И на этой истерии строятся их планы по Сувалкскому коридору и сценарии военных учений. Не более того.- Некоторые военные эксперты выделяют следующий сценарий войны между Россией и НАТО: две польские дивизии атакуют Белоруссию, третья в Сувалкском коридоре блокирует калининградскую группировку ВС РФ, чтобы мы не вышли в тыл полякам, а натовские корабли в это время угрожают Калининграду с моря.- У Польши есть немного другие планы. Они не хотят проводить агрессивные действия против Белоруссии, понимая, что пятая статья НАТО работать не будет.Поляки сегодня компонуют 100 тысячный корпус (пока только на бумаге), чтобы оккупировать шесть областей Украины. Если раньше Варшава собиралась выходить на три области под прикрытием польско-литовско-украинской бригады (якобы это миротворческая операция), то перед выборами в октябре правящая партия "ПиС" хочет набрать дополнительные голоса и выносит эти планы в публичное пространство.Но я бы не верил в реальность этого сценария. Для меня – это информационно-психологическая операция, не более того.- Как вы оцениваете состояние Балтийского флота, учитывая распространенные заявления, что Балтика превратилось во внутреннее море НАТО, а он будет только в оборонительной позиции?- Да, ситуация для Балтийского флота тяжеловата даже с точки зрения логистики. В случае агрессии НАТО ему будет трудно. Нам придется создавать дополнительные боекомплекты на территории Калининградской области, чтобы Балтийский флот мог воевать хотя бы неделю.Но вы же понимаете, что в случае агрессии НАТО вопрос встанет о применении тактического ядерного оружия. И тут шансов у противников Союзного государства нет.- НАТО доже может применить тактическое ядерное оружие. Возможно, именно поэтому стороны не будут его использовать.- А если никто не будет применять его, то войны и не будет.Сегодня состояние стран, которые находятся на восточном фланге НАТО, довольно плачевно. За исключением Польши. Польша усиленно милитаризируется. Увеличивает численность вооруженных сил. Но армии Швеции, Норвегии и Дании могут вести боевые действия максимум двое суток. Поэтому, исходя из военной логистики, они на это не пойдут.- Планы Польши по милитаризации рассчитаны на 2032-2035 год. Мы за это время что успеем сделать в плане обороноспособности?- Я бы хотел поправить. Доведение численности польской армии до 300 тысяч человек должно произойти за пять лет.Проблема в том, что Варшава фактически утилизировала свою технику на Украине. Теперь Польша ждет американскую технику. Но те же "Абрамсы" будут поставлены только в течение пяти-восьми лет. Поэтому поляки провели закупки в Южной Корее. Да, они привезли порядка 200 танков. Но вся остальная техника будет поставляться только за пять-восемь лет. Это касается танков и самоходной артиллерии.Это очень длительный процесс. За это время много чего изменится. И тут многое будет зависеть от исхода СВО.- Каким должен быть исход СВО, чтобы в принципе исключить возможность войны между Россией и НАТО?- Вопрос, конечно, интересный.Это зависит от длительности боевых действий и от того, как именно будет расчленена Украина.Запад должен понять, что кроме расчленения Украины нет другого способа прекратить этот вооруженный конфликт (пока это не война).Если нам удастся сделать эти осколки Украины нейтральными в отношении Союзного государства, больше никаких попыток Запада вмешаться в территориальные споры с Россией будут попросту невозможны.
https://ukraina.ru/20230818/1048785271.html
https://ukraina.ru/20230905/1049159970.html
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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96
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Украина.ру
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5
4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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интервью, россия, белоруссия, всу, польша, нато, калининград, сво
Интервью, Россия, Белоруссия, ВСУ, Польша, НАТО, Калининград, СВО

Александр Тиханский: Запад должен понять, что расчленение Украины прекратит этот вооруженный конфликт

07:04 09.09.2023
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоАлександр Тиханский интервью
Александр Тиханский интервью
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать в
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
НАТО рассматривает все учении в рамках "оборонительных" задач. На самом же деле альянс концентрирует довольно крупные группировки войск, что представляет угрозу для нашего военного баланса. Эти вещи требуют нашего ответа. И учения ОДКБ показали, что мы можем ответить той же силой.
К тому же, на севере и северо-западе Белоруссии находятся военнослужащие из наземных подразделений армий 14 стран альянса. Непосредственно легенда маневра предусматривает отработку сценария поддержки Латвии, Литвы и Эстонии в случае захвата Россией Сувалкского коридора, поскольку при утрате контроля над коридором связь Прибалтики с остальными странами НАТО будет осуществляться исключительно по морю.
- Александр Иванович, каков должен быть наш ответ на эти учения?
- Сначала я хотел бы рассказать про Сувалкский коридор. Он не имеет никакого военного значения. Это неудобная для логистики территория. Перебрасывать по ней войска затруднительно. Ее длительность 60 километров по прямой и 100 километров по дорогам. И она находится в низине. Она будет простреливаться с обеих сторон. Это ненадежная связь между Белоруссией и Калининградской областью. России он объективно не нужен.
Александр Тиханский интервью
18 августа, 13:59
Александр Тиханский: Россия довела ВСУ до истерики, оставила Польшу без танков и готовит удар на ХарьковУкраина еще полгода назад заминировала все погранпереходы и всю границу с Белоруссией, а также подорвала все мосты на свой территории. Более того, с украинской стороны постоянно идет усиление
А если России все же придется деблокировать Калининград, то ей придется брать под контроль половину Литвы до Балтийского моря, а не только этот коридор.
Теперь насчет учений. Эти маневры совмещены с сухопутными учениями, которые с Латвии перешли на Литву. Вообще НАТО рассматривает все учении в рамках "оборонительных" задач. На самом же деле альянс концентрирует довольно крупные группировки войск, что представляет угрозу для нашего военного баланса.
Эти вещи требуют нашего ответа. И учения ОДКБ показали, что мы можем ответить той же силой.
К тому же, на севере и северо-западе Белоруссии размещена региональная группировка войск сил Союзного государства. В этом смысле мы пока можем удерживать баланс.
Наконец, истерия по поводу Сувалок востребует от НАТО дополнительного финансирования и военной техники. И на этой истерии строятся их планы по Сувалкскому коридору и сценарии военных учений. Не более того.
- Некоторые военные эксперты выделяют следующий сценарий войны между Россией и НАТО: две польские дивизии атакуют Белоруссию, третья в Сувалкском коридоре блокирует калининградскую группировку ВС РФ, чтобы мы не вышли в тыл полякам, а натовские корабли в это время угрожают Калининграду с моря.
- У Польши есть немного другие планы. Они не хотят проводить агрессивные действия против Белоруссии, понимая, что пятая статья НАТО работать не будет.
Поляки сегодня компонуют 100 тысячный корпус (пока только на бумаге), чтобы оккупировать шесть областей Украины. Если раньше Варшава собиралась выходить на три области под прикрытием польско-литовско-украинской бригады (якобы это миротворческая операция), то перед выборами в октябре правящая партия "ПиС" хочет набрать дополнительные голоса и выносит эти планы в публичное пространство.
Но я бы не верил в реальность этого сценария. Для меня – это информационно-психологическая операция, не более того.
«Русские зверства» в Ливонии
5 сентября, 05:16
"Сувалкский коридор". Как польский миф превращается в кошмарную реальностьВ первых числах сентября министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что в его стране для отражения гипотетической русской атаки на "Сувалкский коридор" создается еще одна дивизия. Так что такое "Сувалкский коридор", вокруг которого кипит столько страстей в Прибалтике, Польше и НАТО?
- Как вы оцениваете состояние Балтийского флота, учитывая распространенные заявления, что Балтика превратилось во внутреннее море НАТО, а он будет только в оборонительной позиции?
- Да, ситуация для Балтийского флота тяжеловата даже с точки зрения логистики. В случае агрессии НАТО ему будет трудно. Нам придется создавать дополнительные боекомплекты на территории Калининградской области, чтобы Балтийский флот мог воевать хотя бы неделю.
Но вы же понимаете, что в случае агрессии НАТО вопрос встанет о применении тактического ядерного оружия. И тут шансов у противников Союзного государства нет.
- НАТО доже может применить тактическое ядерное оружие. Возможно, именно поэтому стороны не будут его использовать.
- А если никто не будет применять его, то войны и не будет.
Сегодня состояние стран, которые находятся на восточном фланге НАТО, довольно плачевно. За исключением Польши. Польша усиленно милитаризируется. Увеличивает численность вооруженных сил. Но армии Швеции, Норвегии и Дании могут вести боевые действия максимум двое суток. Поэтому, исходя из военной логистики, они на это не пойдут.
- Планы Польши по милитаризации рассчитаны на 2032-2035 год. Мы за это время что успеем сделать в плане обороноспособности?
- Я бы хотел поправить. Доведение численности польской армии до 300 тысяч человек должно произойти за пять лет.
Проблема в том, что Варшава фактически утилизировала свою технику на Украине. Теперь Польша ждет американскую технику. Но те же "Абрамсы" будут поставлены только в течение пяти-восьми лет. Поэтому поляки провели закупки в Южной Корее. Да, они привезли порядка 200 танков. Но вся остальная техника будет поставляться только за пять-восемь лет. Это касается танков и самоходной артиллерии.
Это очень длительный процесс. За это время много чего изменится. И тут многое будет зависеть от исхода СВО.
- Каким должен быть исход СВО, чтобы в принципе исключить возможность войны между Россией и НАТО?
- Вопрос, конечно, интересный.
Это зависит от длительности боевых действий и от того, как именно будет расчленена Украина.
Запад должен понять, что кроме расчленения Украины нет другого способа прекратить этот вооруженный конфликт (пока это не война).
Если нам удастся сделать эти осколки Украины нейтральными в отношении Союзного государства, больше никаких попыток Запада вмешаться в территориальные споры с Россией будут попросту невозможны.
 
ИнтервьюРоссияБелоруссияВСУПольшаНАТОКалининградСВО
 
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07:19"Отложенная война" ХХ века в цифровом обществе потребителей. Украинские эксперты о перспективах конфликта
07:04Александр Тиханский: Запад должен понять, что расчленение Украины прекратит этот вооруженный конфликт
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