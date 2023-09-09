https://ukraina.ru/20230909/1049264523.html

"Отложенная война" ХХ века в цифровом обществе потребителей. Украинские эксперты о перспективах конфликта

"Отложенная война" ХХ века в цифровом обществе потребителей. Украинские эксперты о перспективах конфликта - 09.09.2023 Украина.ру

"Отложенная война" ХХ века в цифровом обществе потребителей. Украинские эксперты о перспективах конфликта

Контрнаступление Киева буксуют, потери ВСУ начинают приобретать катастрофический характер, планы киевских властей и их хозяев на Западе завершить дело быстро и достичь поставленной цели выхода на границы 1991 года выглядят все более несбыточными. Что дальше – интенсификация конфликта или попытка его заморозить? Об этом размышляют эксперты в Киеве.

2023-09-09T07:19

2023-09-09T07:19

2023-09-09T07:19

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Украинский политолог Вадим Карасев сокрушается: "кто ж знал на Западе, кто из военных гениев… на Западе знал или думал о том, что в XXI столетии возникнет отложенная война 90-х годов". По его мнению, нынешний конфликт — это именно "отложенная война между Украиной и Россией"."Она могла бы быть в 91-м году при определенных обстоятельствах, если б не Ельцин, например, а там победила бы, например, партия Руцкого-Хасбулатова в 93-м году", - заявил Карасев в интервью ютуб-каналу Politeka. Он продолжил: на Западе готовились к войне пятого или даже шестого поколения - "а оказалось, что война вернулась в ХХ столетие".При этом есть такой нюанс: "война ХХ столетия, а общество, люди - живут уже в XXI столетии, в потребительском обществе, в цифровом обществе". Эксперт подчеркнул, что отсюда следуют другие несовпадения. Например, всеобщая мобилизация - это атрибут Первой и Второй мировых войн, а в нынешнем обществе люди "уже не будут просто пушечным мясом, не хотят".По словам Карасева, уже "не работают все те мотивационные вещи, подъем национализма, который работал в Первую мировую и во Второй мировой войне, уже все". Особенно в том случае, если война затягивается, тогда моральные силы даже самых "распатриоченных" истощаются.Тут от себя отметим: работает или не работает, истощаются моральные силы "патриотов" или нет, а тысячи мобилизованных в ВСУ украинцев уже сложили свои головы на полях сражений, вместо поиска мотивации, мужчин на Украине просто отлавливают на улицах. А теперь заговорили уже и о возможном призыве женщин. И никакое цифровое общество потребителей не пытается этому как-то сопротивляться. Относительно победы Ельцина тоже есть вопрос — если бы не трагические события тех лет, то, пожалуй, никаких причин не было бы у нас сегодня враждовать друг с другом…Но история не имеет сослагательного наклонения, Союз распался, теперь осколки воюют между собой. И не только они — все понимают, что Украина в нынешнем конфликте является лишь инструментом коллективного Запада. Да и война это совсем не такая, какие велись в прошлом столетии."А разведывательные данные со спутников, связь "Старлинк" это какой век? А управляемые бомбы и снаряды через спутники, а БПЛА это какой век? - читаем в одном из комментариев к видео. - Конечно, кто знали на Западе, что можно так воевать!".Автор комментария отмечает, что просто "Россия знает, что воют не с украинцами, а с бандеровской властью и на территориях, которые придется восстанавливать", потому русские стараются воевать аккуратно, бьют только по военным объектам - "а не так, как США по стандартам НАТО, им чужих людей всегда не жалко, пока более 50% не разрушат бомбардировками, штурмовики в бой не идут".Отвечая на вопрос, будет ли эта война вестись до разгрома одной из сторон, поскольку на Украине запрещено вести какие-либо переговоры с Россией, политолог подчеркнул, что в украинской Конституции такого запрета нет, это постановление СНБОУ — а значит, "как приняли, так и отменят"."Надо беречь живую силу, она дороже танка", - сказал Карасев. По его мнению, высшей точкой украинского успеха был уход России из Херсона — тогда и надо было "начинать дипломатию". Но высшую точку успеха должны определять политики, если вовремя не определят —тогда дела пойдут "под уклон", кстати, вот тогда и появляются уклонисты, считает политолог.Похоже, политики на Украине свою "точку успеха" пропустили. А Америке перерастание конфликта в Третью мировую не нужно, даже угрозы такой в канун выборов не надо, ведь ракеты "Сармат" достигают территорию США. Потому-то Киеву дают (речь о визите Энтони Блинкена — Ред.) "три недели — и все, военный проект надо сворачивать", полагает Карасев. Правда, с оговоркой: нынешняя украинская власть — она "дерзкая", может и не послушать. Но своих денег у Украины нет, две трети бюджетных расходов — иностранная помощь.Прогноз такой: американские выборы уже останавливают войну, поскольку "явной победы нет". Конфликт замораживается, Россия получает то, что сейчас занимает, американцам тоже надо сохранить то, что есть, чтобы Украина сохранилась — в нее уже "слишком много вложили". И перейти к сдерживанию России. А территории утраченные — это на потом, предположил эксперт.Он добавил, что задача власти — не воевать, а договариваться, но если уж дошли до войны, то надо искать политико-дипломатический выход. По словам Карасева, и Россия, если она получит от Запада гарантии своей безопасности, то есть гарантии невступления Украины в НАТО, то не будет иметь причин начинать потом снова СВО.А так — Россия не отступит, разгромить ее не получится, Украина не имеет своего ВПК, отметил эксперт. По его словам, есть вариант, когда Запад превратит Украину в какое-то "гарнизонное государство", в котором все военнообязанные, мобилизованные, все 30 миллионов - под ружьем. Но кто будет на это все деньги давать, да и... нужна ли вообще такая жизнь, если у Украины есть все для того, чтобы развивать собственную экономику? Может быть, надо бы поискать иные пути. По мнению эксперта, ситуация такова: поскольку Украину и так не берут в НАТО, и Россия не хочет, чтобы Украину приняли в НАТО - "значит, есть какое-то поле для компромисса".Каким может быть компромисс, пока можно только гадать. Америка не может себе позволить бросить Украину, как в свое время брошены были Вьетнам и Афганистан, считает украинский политолог Руслан Бортник. По его словам, это может грозить для Вашингтона слишком серьезными последствиями."Бросить Украину… это означает вернуться для США в эпоху разделенной Европы, разделенной Германии, в эпоху после победы Советского Союза – в основном Советского Союза – во Второй мировой войне", - сказал эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту. По словам Бортника, для Америки это означает потерять Восточную и Южную Европу, отдать их под влияние России и Китая."Европу вообще можно проиграть. Даже Западную Европу можно проиграть. Для США это означало бы геополитическую катастрофу, которой в истории этой молодой страны, а она активна в международных отношениях, по большому счету, каких-то 200 лет, которой в ее истории еще не было", - высказал украинский политолог обеспокоенность относительно перспектив властителей Америки. Он добавил, что "по сравнению с этим, Вьетнам или Афганистан – просто несопоставимые мелочи".По мнению Бортника, не исключено, что на G-20 может прозвучать "нечто похожее на американский мирный план, которого за два года войны мы так и не услышали". Что до визита Блинкена в Киев, то эксперт предположил, что тот, в частности, предупредил украинские власти о необходимости экономить, поскольку США не могут гарантировать Киеву до конца работы администрации Байдена – то есть, до 2025 года - оказание помощи на предыдущем уровне.Бортник отметил, что идеи достижения мира, которые есть у Москвы и Киева, пока взаимно неприемлемы и что появления какой-то перспективы можно будет ожидать только после завершения контрнаступления ВСУ. Поэтому, по его мнению, "сегодня главный сценарий, наиболее реалистичный сценарий завершения войны – поражение в войне кого-то, поражение одной из сторон в войне"."Но в силу того, что ВПК разворачиваются, это будет не быстро. Из такой логики даже при нынешней интенсивности войны нам гарантировано еще три-пять… больше лет (войны – Ред.)", - сказал эксперт.Удастся ли воспользоваться шансом найти какие-то компромиссные решения и прекратить кровопролитие – действительно большой вопрос. Вопрос и в том, сохранится ли вообще Украина после конфликта. Бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор в интервью польскому изданию Mysl Polska высказал опасение, что "конфликт на Украине – это война, которая закончится тем, что Украина развалится, понесет большие потери и рухнет". При этом, по его словам, "в мире возникнет еще один замороженный конфликт, который создаст множество проблем для той части Европы, в которой мы живем".По мнению Шандора, есть опасность втягивания в конфликт, других стран, пусть и вопреки их желанию. Он напомнил, что "на протяжении всей истории мы видели конфликты, в которые ни одна страна не хотела вмешиваться, но в конечном итоге это сделала". Действительно, нельзя ни на минуту забывать о такой опасности.

https://ukraina.ru/20230908/1049240432.html

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https://ukraina.ru/20230905/1049174972.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, спецоперация, украина, россия, запад, вадим карасев, руслан бортник, энтони блинкен, политика, эксперты