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Около половины детей украинских беженцев не ходят в школы - ООН

Около половины детей украинских беженцев не ходят в школы - ООН - 08.09.2023 Украина.ру

Около половины детей украинских беженцев не ходят в школы - ООН

Около половины детей украинских беженцев не зачислены в школы стран пребывания, заявил представитель Агентства ООН по делам беженцев Уильям Спиндлер. Об этом сообщило турецкое информационное агентство Anadoluсо ссылкой на ООН

2023-09-08T16:45

2023-09-08T16:45

2023-09-08T16:45

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Из 5,9 миллионов украинских беженцев 30-50% по всей Европе составляют дети. И только около половины из них были зачислены в школы в принимающих странах на 2022-2023 учебный год. С таким заявлением 8 сентября выступил Уильям Спиндлер, представитель Агентства ООН по делам беженцев.Среди факторов, которые способствуют низким показателям зачисления детей-беженцев, представитель ООН отметил административные, юридические и языковые барьеры; недостаток информации о доступных вариантах образования; нерешительность родителей относительно зачисления своих детей в принимающие страны, поскольку они надеются вскоре вернуться на Украину.Ещё одним серьезным препятствием является недостаточная вместимость школ в принимающих странах.“Предстоящий год должен быть использован государствами и учебными заведениями для планирования обеспечения того, чтобы все дети-беженцы могли поступить в следующем учебном году", - добавил он.В ЮНИСЕФ ранее опубликовали данные, согласно которым наблюдается повсеместная потеря способности к обучению у школьников на Украине.Согласно последним данным опроса, до 57% учителей сообщают об ухудшении знаний учащихся по украинскому языку, до 45% сообщают о снижении математических навыков и до 52% сообщают о снижении способностей к иностранному языку, отметили в ЮНИСЕФ.Также в организации отметили, что только треть учащихся начальной и средней школы посещают занятия очно. Еще треть обучаются в смешанном формате и треть полностью онлайн.

https://ukraina.ru/20230901/1049073637.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, оон, украинские беженцы, школа, школьники, образование