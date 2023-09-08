Около половины детей украинских беженцев не ходят в школы - ООН - 08.09.2023 Украина.ру
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Около половины детей украинских беженцев не ходят в школы - ООН
Около половины детей украинских беженцев не ходят в школы - ООН - 08.09.2023 Украина.ру
Около половины детей украинских беженцев не ходят в школы - ООН
Около половины детей украинских беженцев не зачислены в школы стран пребывания, заявил представитель Агентства ООН по делам беженцев Уильям Спиндлер. Об этом сообщило турецкое информационное агентство Anadoluсо ссылкой на ООН
2023-09-08T16:45
2023-09-08T16:45
новости
украина
оон
украинские беженцы
школа
школьники
образование
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Из 5,9 миллионов украинских беженцев 30-50% по всей Европе составляют дети. И только около половины из них были зачислены в школы в принимающих странах на 2022-2023 учебный год. С таким заявлением 8 сентября выступил Уильям Спиндлер, представитель Агентства ООН по делам беженцев.Среди факторов, которые способствуют низким показателям зачисления детей-беженцев, представитель ООН отметил административные, юридические и языковые барьеры; недостаток информации о доступных вариантах образования; нерешительность родителей относительно зачисления своих детей в принимающие страны, поскольку они надеются вскоре вернуться на Украину.Ещё одним серьезным препятствием является недостаточная вместимость школ в принимающих странах.“Предстоящий год должен быть использован государствами и учебными заведениями для планирования обеспечения того, чтобы все дети-беженцы могли поступить в следующем учебном году", - добавил он.В ЮНИСЕФ ранее опубликовали данные, согласно которым наблюдается повсеместная потеря способности к обучению у школьников на Украине.Согласно последним данным опроса, до 57% учителей сообщают об ухудшении знаний учащихся по украинскому языку, до 45% сообщают о снижении математических навыков и до 52% сообщают о снижении способностей к иностранному языку, отметили в ЮНИСЕФ.Также в организации отметили, что только треть учащихся начальной и средней школы посещают занятия очно. Еще треть обучаются в смешанном формате и треть полностью онлайн.
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новости, украина, оон, украинские беженцы, школа, школьники, образование
Новости, Украина, ООН, украинские беженцы, Школа, школьники, Образование

Около половины детей украинских беженцев не ходят в школы - ООН

16:45 08.09.2023
 
© РИА Новости . Александр Максименко / Перейти в фотобанкНачало учебного года в школах Украины
Начало учебного года в школах Украины - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости . Александр Максименко
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Около половины детей украинских беженцев не зачислены в школы стран пребывания, заявил представитель Агентства ООН по делам беженцев Уильям Спиндлер. Об этом сообщило турецкое информационное агентство Anadoluсо ссылкой на ООН
Из 5,9 миллионов украинских беженцев 30-50% по всей Европе составляют дети. И только около половины из них были зачислены в школы в принимающих странах на 2022-2023 учебный год. С таким заявлением 8 сентября выступил Уильям Спиндлер, представитель Агентства ООН по делам беженцев.
"Агентство по делам беженцев обеспокоено тем, что, если не будут приняты срочные меры, сотни тысяч украинских детей-беженцев продолжат пропускать образование в этом году”, - сказал Спиндлер.
Среди факторов, которые способствуют низким показателям зачисления детей-беженцев, представитель ООН отметил административные, юридические и языковые барьеры; недостаток информации о доступных вариантах образования; нерешительность родителей относительно зачисления своих детей в принимающие страны, поскольку они надеются вскоре вернуться на Украину.
Ещё одним серьезным препятствием является недостаточная вместимость школ в принимающих странах.
“Предстоящий год должен быть использован государствами и учебными заведениями для планирования обеспечения того, чтобы все дети-беженцы могли поступить в следующем учебном году", - добавил он.
В ЮНИСЕФ ранее опубликовали данные, согласно которым наблюдается повсеместная потеря способности к обучению у школьников на Украине.
Согласно последним данным опроса, до 57% учителей сообщают об ухудшении знаний учащихся по украинскому языку, до 45% сообщают о снижении математических навыков и до 52% сообщают о снижении способностей к иностранному языку, отметили в ЮНИСЕФ.
Также в организации отметили, что только треть учащихся начальной и средней школы посещают занятия очно. Еще треть обучаются в смешанном формате и треть полностью онлайн.
В мариупольской школе №53 возобновился учебный процесс - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
1 сентября, 03:54
Дети — заложники национализма. С чем столкнутся украинские школьники в новом учебном годуВ первый осенний день тысячи юных украинцев должны пойти в школу. Многим детям придется посещать школу вдали от дома, поскольку родная школа либо не оборудована бомбоубежищем, либо была превращена в казарму ВСУ
 
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