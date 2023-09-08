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Около половины детей украинских беженцев не ходят в школы - ООН
Около половины детей украинских беженцев не ходят в школы - ООН - 08.09.2023 Украина.ру
Около половины детей украинских беженцев не ходят в школы - ООН
Около половины детей украинских беженцев не зачислены в школы стран пребывания, заявил представитель Агентства ООН по делам беженцев Уильям Спиндлер. Об этом сообщило турецкое информационное агентство Anadoluсо ссылкой на ООН
2023-09-08T16:45
2023-09-08T16:45
2023-09-08T16:45
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Из 5,9 миллионов украинских беженцев 30-50% по всей Европе составляют дети. И только около половины из них были зачислены в школы в принимающих странах на 2022-2023 учебный год. С таким заявлением 8 сентября выступил Уильям Спиндлер, представитель Агентства ООН по делам беженцев.Среди факторов, которые способствуют низким показателям зачисления детей-беженцев, представитель ООН отметил административные, юридические и языковые барьеры; недостаток информации о доступных вариантах образования; нерешительность родителей относительно зачисления своих детей в принимающие страны, поскольку они надеются вскоре вернуться на Украину.Ещё одним серьезным препятствием является недостаточная вместимость школ в принимающих странах.“Предстоящий год должен быть использован государствами и учебными заведениями для планирования обеспечения того, чтобы все дети-беженцы могли поступить в следующем учебном году", - добавил он.В ЮНИСЕФ ранее опубликовали данные, согласно которым наблюдается повсеместная потеря способности к обучению у школьников на Украине.Согласно последним данным опроса, до 57% учителей сообщают об ухудшении знаний учащихся по украинскому языку, до 45% сообщают о снижении математических навыков и до 52% сообщают о снижении способностей к иностранному языку, отметили в ЮНИСЕФ.Также в организации отметили, что только треть учащихся начальной и средней школы посещают занятия очно. Еще треть обучаются в смешанном формате и треть полностью онлайн.
https://ukraina.ru/20230901/1049073637.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, оон, украинские беженцы, школа, школьники, образование
Новости, Украина, ООН, украинские беженцы, Школа, школьники, Образование
Около половины детей украинских беженцев не ходят в школы - ООН
Около половины детей украинских беженцев не зачислены в школы стран пребывания, заявил представитель Агентства ООН по делам беженцев Уильям Спиндлер. Об этом сообщило турецкое информационное агентство Anadoluсо ссылкой на ООН
Из 5,9 миллионов украинских беженцев 30-50% по всей Европе составляют дети. И только около половины из них были зачислены в школы в принимающих странах на 2022-2023 учебный год. С таким заявлением 8 сентября выступил Уильям Спиндлер, представитель Агентства ООН по делам беженцев.
"Агентство по делам беженцев обеспокоено тем, что, если не будут приняты срочные меры, сотни тысяч украинских детей-беженцев продолжат пропускать образование в этом году”, - сказал Спиндлер.
Среди факторов, которые способствуют низким показателям зачисления детей-беженцев, представитель ООН отметил административные, юридические и языковые барьеры; недостаток информации о доступных вариантах образования; нерешительность родителей относительно зачисления своих детей в принимающие страны, поскольку они надеются вскоре вернуться на Украину.
Ещё одним серьезным препятствием является недостаточная вместимость школ в принимающих странах.
“Предстоящий год должен быть использован государствами и учебными заведениями для планирования обеспечения того, чтобы все дети-беженцы могли поступить в следующем учебном году", - добавил он.
В ЮНИСЕФ ранее опубликовали данные, согласно которым наблюдается повсеместная потеря способности к обучению у школьников на Украине.
Согласно последним данным опроса, до 57% учителей сообщают об ухудшении знаний учащихся по украинскому языку, до 45% сообщают о снижении математических навыков и до 52% сообщают о снижении способностей к иностранному языку, отметили в ЮНИСЕФ.
Также в организации отметили, что только треть учащихся начальной и средней школы посещают занятия очно. Еще треть обучаются в смешанном формате и треть полностью онлайн.