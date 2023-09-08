https://ukraina.ru/20230908/1049264778.html

Василий Дандыкин: Пока ВС РФ бьют ВСУ на фронте и в тылу, Польша готовится атаковать Кронштадт и Балтийск

Василий Дандыкин: Пока ВС РФ бьют ВСУ на фронте и в тылу, Польша готовится атаковать Кронштадт и Балтийск - 08.09.2023 Украина.ру

Василий Дандыкин: Пока ВС РФ бьют ВСУ на фронте и в тылу, Польша готовится атаковать Кронштадт и Балтийск

Украинская армия с учетом постоянной мобилизации составляет 600 тысяч человек. Но эта группировка размазана на всю Украину. А наступающий должен иметь минимум трехкратное преимущество перед обороняющимся. Такого преимущества у них нет

2023-09-08T14:06

2023-09-08T14:06

2023-09-08T14:06

интервью

россия

всу

польша

балтийское море

черноморский флот

черное море

корабли

ракеты

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За три месяца их продвижение минимально. А других резервов у них нет, считает капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее Польша заказала "несколько сотен" противокорабельных ракет Naval Strike Missile от Kongsberg Defence and Aerospace на сумму в 2 миллиарда долларов. Эта сделка является крупнейшим отдельным контрактом в истории компании. Поставки запланированы на период с 2026 по 2032 год.- Василий Алексеевич, если этот замысел удастся полякам, хватит ли этих средств для ведения с нами полноценной войны на Балтике?- На этот вопрос надо смотреть шире. Польша собирается тратить на оборону 4% ВВП. Когда Трамп был президентом США, он настаивал, чтобы все страны НАТО довели траты на оборону до 2%. Да, Прибалтика тратила больше, но это государства-карлики. Кроме расположения аэродромов и побережья они ничего из себя не представляют. А 4% ВВП – это больше, чем в Германии или Японии. По сути это бюджет войны.Польша уже заказала 1000 дорогих южнокорейских танков четвертого поколения. Польша переходит на F-35 – самолеты пятого поколения. Польша планирует вооружиться десятками ЗРК Patriot. И, конечно же, Польша намерена укрепить свои военно-морские силы. Она строит новые корабли. А раз есть корабли, ей нужны и противокорабельные ракеты.У Польши – очень большие амбиции. Она хочет быть доминирующей силой не только в бывших странах Варшавского договора, но и во всей Европе. Они говорили о 300-тысячной армии, а теперь говорят, что 300 тысяч им не хватит, надо в два раза больше. Это говорит о том, что их устремления направлены на восток. Когда мы победим киевский режим, перемолов технику и человеческие ресурсы ВСУ, нам придется столкнуться с Польшей, которая нацелена и на западную Украину, и на Калининград, где базируются основные силы Балтийского флота.Завтра начинаются крупные морские учения НАТО на Балтике под эгидой Германии.- Они прямо говорят, что легендой учения является "отражение нападения России на европейские страны".- Как мы можем на кого-то напасть на Балтике, если у НАТО есть преимущество в тех же подводных лодках? Наоборот. Эти маневры отрабатывают нападение на наш Балтийский флот.Наша основные базы – Балтийск и Кронштадт. Это и военно-морские учебные заведения, и кластеры судостроения. В Калининградской области строятся большие десантные корабли и фрегаты. Поляки настроены на то, чтобы нанести нам там ущерб. Они прямо говорят, что Калининградский эксклав не будет для них проблемой.Но даже если поляки закупят столько ракет, ничего у них не получится. Поляков всегда подводило высокомерие и спесь в отношении России. Да, Калининград – это эксклав. Но у Балтийского флота есть возможности, чтобы ударить по польским кораблям. У него есть крылатые ракеты, ПВО и комплексы береговой обороны.В частности, у нас есть "Бастион" с противокорабельными ракетами "Оникс"/"Яхонт". У них предсверхзвуковая скорость, их почти нельзя сбить.Тем не менее, тревожно, что так происходит. Потому что США и другие страны поддерживают Польшу в ее стремлении двигаться на восток. Польша также хочет стать ведущей военно-морской силой на Балтике, опередив немцев и другие страны. Да, сейчас их возможности здесь ограничены. Но они стараются получить больше кораблей и противокорабельных ракет, чтобы применить их против нас.После развала Советского Союза на Балтике мы потеряли военно-морские базы в Свиноустье и Ростоке, а Финляндия со Швецией перестали быть нейтральными. Мы контролируем только 7% всего балтийского побережья в Калининградской и Ленинградской областях. Поэтому поляки хотят ловить рыбку в этой мутной воде.Отмечу также, что Польша освободилась от советского оружия, передав Украине танки, самолеты и артиллерию. Теперь она переходит не просто на натовское оружие, а на натовское оружие последнего поколения – те же южнокорейские танки четвертого танка. У нас из таких танков только "Армата", который еще не принят на вооружение.Я уже не говорю о том, что на Украине сейчас воюют больше всего польских наемников-отпускников. Те из и них, кто остается в живых, приобретают реальный боевой опыт.Повторюсь, судя по тому, что мы видим сейчас, Польша готовится к большой войне.- А у Балтийского флота есть такие же долгосрочные программы вооружения?- Балтика – это неглубоководное море. Подводным лодкам тут негде разгуляться. Поэтому Балтийский флот вооружают малыми ракетными кораблями типа "Каракурт" с "Калибрами". Они очень хорошего качества. Поступление этих кораблей идет регулярно и достаточно интенсивно. Это основная ударная мощь Балтийского флота.У Балтийского флота также есть определенные высадочные средства и тральные силы (нам тоже надо мины в случае чего ставить). Береговая составляющая тоже важна.Этим летом Балтийский флот проводил учения и выводил группировку, сопоставимую с той, что будет действовать во время сегодняшних маневров НАТО: 30 с лишним кораблей и катеров, 9 тысяч бойцов (морская пехота и береговая оборона), а также морская авиация.Кроме того, если Польша нападет, по нашей доктрине мы будем иметь право применить тактическое ядерное оружие.Повторюсь, в историческом плане все походы Польши на Россию ничем хорошим не заканчиваются.- Украинская кампания показала, что у Черноморского флота возникли проблемы с противостоянием вражеским противокорабельным ракетам, безэкипажным катерам и морским беспилотникам. Балтийский флот может как-то учесть этот опыт?- Я только что вернулся из Севастополя.Черноморский флот сейчас наращивает ударный потенциал по ракетам "Калибр". Входят в строй те же малые ракетные корабли типа "Каракурт". Да, они действительно малые (800 тонн водоизмещение), но каждый из них несет по восемь ракет. А это сопоставимо с вооружением фрегатов Черноморского флота. И они интенсивно работают. Это они наносят удары по портам в Измаиле и по военным объектам на западной Украине.У Черноморского флота также есть тральщики нового поколения.Но нужно учесть, что на время СВО Турция закрыла проливы, поэтому мы не можем перебросить туда корабли для помощи Черноморскому флоту. Следовательно, многое будет зависеть от работы заводов в Зеленодольске (Татарстан) и Керчи (он уже дал первый малый ракетный корабль). Флот получит еще два таких корабля к концу года.Черноморский флот также воюет силами бригад береговой обороны и морской пехоты. Кстати, 810-я бригада морской пехоты получила звание гвардейской и награждена орденом Ушакова.Береговая оборона Черноморского флота – противокорабельные ракеты "Бастион" и "Бал". Они тоже били по берегу. "Бастион" – это аналог "Искандера".Поэтому когда Украина и некоторые российские эксперты говорят, что Черноморский флот выведен из строя, это не так.Да, противник контролирует побережье от Очакова до Одессы. Но у нас есть определенное количество десантных кораблей. И я думаю, что Черноморский флот еще скажет свое слово. Помимо того, что он делает сейчас.А делает он многое. Это охрана газопроводов (турки их со своей стороны не охраняют, хотя это их кровное дело), которые подвергаются атакам надводных дронов со стороны врага. Это патрулирование вокруг Крымского моста и Азовского моря, а также охрана базы в Новороссийске.Надо еще учитывать, что в Крыму, помимо черноморцев, есть части ВКС и зенитно-ракетные войска. Они наносят удары по десантам, которые пытались высадиться в районе мыса Тарханкут и газовых промыслов. Сбивают крылатые ракеты вроде Storm Shadow и "Гром-2".Да, у флота были проблемы. Но во время боевых действий не бывает без потерь. И подавляющая часть акватории Черного моря находится под нашим контролем. Надеюсь, что с поступлением новых кораблей флот будет еще более эффективен.Этот флот – со сложной историей. Его дважды уничтожали. Но он возрождался. И сейчас он будет достоин славы Ушакова и Нахимова.- Последний вопрос по поводу фронта. Большинство экспертов сходится во мнении, что наступление ВСУ остановится из-за осенней распутицы, а в осенне-зимний период ВС РФ сосредоточатся на ударах по тылам противника. Это так? Или возможны другие варианты?- На Запорожском направлении противник ввел в бой последние стратегические резервы с британскими танками "Челленджер". Хотя ВСУ планировали применить их еще в июне. Они рассчитывали повторить "харьковский блицкриг" сентября 2022 года. Но мы сделали выводы и организовали эшелонированную оборону. Наши ребята там тоже стоят насмерть. По некоторым данным, мы уничтожили там 65 тысяч всушников, многие из которых были подготовленными бойцами.Противник не ожидал, что хорошо себя покажут наши "Ланцеты" и системы минирования "Земледелие".ВСУ сейчас наступают по инерции. Сентябрь и октябрь на юге – не такие дождливые месяцы. Противник еще использует свой ударный потенциал. Но возникает вопрос: что им делать с Купянском и Красным Лиманом? Надо следить и за Белорусским направлением, где мы тоже собираем определенные силы.Украинская армия с учетом постоянной мобилизации составляет 600 тысяч человек. Но эта группировка размазана на всю Украину. А наступающий должен иметь минимум трехкратное преимущество перед обороняющимся. Такого преимущества у них нет. За три месяца их продвижение минимально. А других резервов у них нет.Даже если они вернут на Украину из Европы беженцев-дезертиров, то полагаться на них не стоит. Если человек заплатил 10 тысяч долларов за выезд из страны, воевать он точно не будет. А мотивированных бойцов и откровенных нацистов Украина теряет каждый день.А с учетом наших ежедневных ударов в глубину территории противника по портам, арсеналам, складам с ГСМ, штабам тактического и оперативно-тактического назначения, ситуация для Украины будет только ухудшаться. Мы же ударили по Чернигову, где собирались специалисты по беспилотникам.Поэтому я думаю, что наступление ВСУ выдохнется еще до осенней распутицы. Они планируют следующее наступление на весну, но его точно не будет, потому что не будет армии. Поэтому и Польша наращивает свои вооруженные силы.Впереди у нас много интересных событий. Наши планы знает только Генштаб, который их не разглашает. Все идет максимально скрытно, хоть это не просто сделать, учитывая военно-космическую разведку НАТО и беспилотники. Тем не менее, противник нервничает. Поэтому я оптимист.

https://ukraina.ru/20221102/1040426821.html

https://ukraina.ru/20230908/1049249385.html

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https://ukraina.ru/20230906/1049204512.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, всу, польша, балтийское море, черноморский флот, черное море, корабли, ракеты