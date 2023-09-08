https://ukraina.ru/20230908/1049257472.html
My new bestie: британский писатель Фрай назвал Зеленского своей новой подружкой
My new bestie: британский писатель Фрай назвал Зеленского своей новой подружкой - 08.09.2023 Украина.ру
My new bestie: британский писатель Фрай назвал Зеленского своей новой подружкой
Британский актер и писатель Стивен Фрай во время своего посещения Киева встретился с Владимиром Зеленский, который ранее был его коллегой по актерскому цеху. Украинское издание Кyiv Рost 8 сентября обратило внимание на то, что в процессе беседы гость назвал президента "своей новой подружкой"
2023-09-08T11:40
2023-09-08T11:40
2023-09-08T11:40
новости
новости украины
владимир зеленский
писатель
стивен фрай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/08/1049256738_181:32:946:462_1920x0_80_0_0_fc0a6595e682cef1198aa1285119481e.jpg
С английского эта фраза переводится как "моя новая лучшая подружка". Слово bestie чаще всего используется в англоязычных странах в разговорной речи между девушками или гомосексуалистами. К числу последних, по слухам причисляют и писателя Стивена Фрая."С моей новой лучшей подругой у нас был потрясающий разговор. Мне посчастливилось в свое время встретиться с несколькими мировыми лидерами, но ни с одним из них я не почувствовал такой мгновенной связи. Я не завидую грузу ответственности на его плечах и нагрузке, которая упала бы вола. слава Украины!" - сказал Фрай.В Киев Стивен Фрай приехал ради участия в Третьем саммите первых леди и джентльменов, где стал хозяином вечера вместе с первой леди страны Еленой Зеленской.А ночью писателя разбудили и заставили спуститься в бомбоубежище, сообщив, что "русские снова стреляют". Позже сам Фрай признался, что "не слышал никаких звуков беспилотников или летящих ракет".
https://ukraina.ru/20230908/1049254553.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/08/1049256738_228:0:932:528_1920x0_80_0_0_188a4c8b2e0d8b1b8c145e08c103f840.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, владимир зеленский, писатель, стивен фрай
Новости, Новости Украины, Владимир Зеленский, писатель, Стивен Фрай
My new bestie: британский писатель Фрай назвал Зеленского своей новой подружкой
Британский актер и писатель Стивен Фрай во время своего посещения Киева встретился с Владимиром Зеленский, который ранее был его коллегой по актерскому цеху. Украинское издание Кyiv Рost 8 сентября обратило внимание на то, что в процессе беседы гость назвал президента "своей новой подружкой"
"My new bestie", - сказал Фрай.
С английского эта фраза переводится как "моя новая лучшая подружка". Слово bestie чаще всего используется в англоязычных странах в разговорной речи между девушками или гомосексуалистами. К числу последних, по слухам причисляют и писателя Стивена Фрая.
"С моей новой лучшей подругой у нас был потрясающий разговор. Мне посчастливилось в свое время встретиться с несколькими мировыми лидерами, но ни с одним из них я не почувствовал такой мгновенной связи. Я не завидую грузу ответственности на его плечах и нагрузке, которая упала бы вола. слава Украины!" - сказал Фрай.
В Киев Стивен Фрай приехал ради участия в Третьем саммите первых леди и джентльменов, где стал хозяином вечера вместе с первой леди страны Еленой Зеленской.
А ночью писателя разбудили и заставили спуститься в бомбоубежище, сообщив, что "русские снова стреляют". Позже сам Фрай признался, что "не слышал никаких звуков беспилотников или летящих ракет".