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My new bestie: британский писатель Фрай назвал Зеленского своей новой подружкой

My new bestie: британский писатель Фрай назвал Зеленского своей новой подружкой - 08.09.2023 Украина.ру

My new bestie: британский писатель Фрай назвал Зеленского своей новой подружкой

Британский актер и писатель Стивен Фрай во время своего посещения Киева встретился с Владимиром Зеленский, который ранее был его коллегой по актерскому цеху. Украинское издание Кyiv Рost 8 сентября обратило внимание на то, что в процессе беседы гость назвал президента "своей новой подружкой"

2023-09-08T11:40

2023-09-08T11:40

2023-09-08T11:40

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владимир зеленский

писатель

стивен фрай

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С английского эта фраза переводится как "моя новая лучшая подружка". Слово bestie чаще всего используется в англоязычных странах в разговорной речи между девушками или гомосексуалистами. К числу последних, по слухам причисляют и писателя Стивена Фрая."С моей новой лучшей подругой у нас был потрясающий разговор. Мне посчастливилось в свое время встретиться с несколькими мировыми лидерами, но ни с одним из них я не почувствовал такой мгновенной связи. Я не завидую грузу ответственности на его плечах и нагрузке, которая упала бы вола. слава Украины!" - сказал Фрай.В Киев Стивен Фрай приехал ради участия в Третьем саммите первых леди и джентльменов, где стал хозяином вечера вместе с первой леди страны Еленой Зеленской.А ночью писателя разбудили и заставили спуститься в бомбоубежище, сообщив, что "русские снова стреляют". Позже сам Фрай признался, что "не слышал никаких звуков беспилотников или летящих ракет".

https://ukraina.ru/20230908/1049254553.html

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