My new bestie: британский писатель Фрай назвал Зеленского своей новой подружкой - 08.09.2023 Украина.ру
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My new bestie: британский писатель Фрай назвал Зеленского своей новой подружкой
My new bestie: британский писатель Фрай назвал Зеленского своей новой подружкой - 08.09.2023 Украина.ру
My new bestie: британский писатель Фрай назвал Зеленского своей новой подружкой
Британский актер и писатель Стивен Фрай во время своего посещения Киева встретился с Владимиром Зеленский, который ранее был его коллегой по актерскому цеху. Украинское издание Кyiv Рost 8 сентября обратило внимание на то, что в процессе беседы гость назвал президента "своей новой подружкой"
2023-09-08T11:40
2023-09-08T11:40
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новости украины
владимир зеленский
писатель
стивен фрай
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С английского эта фраза переводится как "моя новая лучшая подружка". Слово bestie чаще всего используется в англоязычных странах в разговорной речи между девушками или гомосексуалистами. К числу последних, по слухам причисляют и писателя Стивена Фрая."С моей новой лучшей подругой у нас был потрясающий разговор. Мне посчастливилось в свое время встретиться с несколькими мировыми лидерами, но ни с одним из них я не почувствовал такой мгновенной связи. Я не завидую грузу ответственности на его плечах и нагрузке, которая упала бы вола. слава Украины!" - сказал Фрай.В Киев Стивен Фрай приехал ради участия в Третьем саммите первых леди и джентльменов, где стал хозяином вечера вместе с первой леди страны Еленой Зеленской.А ночью писателя разбудили и заставили спуститься в бомбоубежище, сообщив, что "русские снова стреляют". Позже сам Фрай признался, что "не слышал никаких звуков беспилотников или летящих ракет".
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новости, новости украины, владимир зеленский, писатель, стивен фрай
Новости, Новости Украины, Владимир Зеленский, писатель, Стивен Фрай

My new bestie: британский писатель Фрай назвал Зеленского своей новой подружкой

11:40 08.09.2023
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Британский актер и писатель Стивен Фрай во время своего посещения Киева встретился с Владимиром Зеленский, который ранее был его коллегой по актерскому цеху. Украинское издание Кyiv Рost 8 сентября обратило внимание на то, что в процессе беседы гость назвал президента "своей новой подружкой"
"My new bestie", - сказал Фрай.
С английского эта фраза переводится как "моя новая лучшая подружка". Слово bestie чаще всего используется в англоязычных странах в разговорной речи между девушками или гомосексуалистами. К числу последних, по слухам причисляют и писателя Стивена Фрая.
"С моей новой лучшей подругой у нас был потрясающий разговор. Мне посчастливилось в свое время встретиться с несколькими мировыми лидерами, но ни с одним из них я не почувствовал такой мгновенной связи. Я не завидую грузу ответственности на его плечах и нагрузке, которая упала бы вола. слава Украины!" - сказал Фрай.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Владимир Зеленский
- РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Владимир Зеленский
В Киев Стивен Фрай приехал ради участия в Третьем саммите первых леди и джентльменов, где стал хозяином вечера вместе с первой леди страны Еленой Зеленской.
А ночью писателя разбудили и заставили спуститься в бомбоубежище, сообщив, что "русские снова стреляют". Позже сам Фрай признался, что "не слышал никаких звуков беспилотников или летящих ракет".
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