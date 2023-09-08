Маск оправдался за срыв украинской атаки на российский флот - 08.09.2023 Украина.ру
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Маск оправдался за срыв украинской атаки на российский флот
Маск оправдался за срыв украинской атаки на российский флот - 08.09.2023 Украина.ру
Маск оправдался за срыв украинской атаки на российский флот
Американский предприниматель Илон Маск на своей странице в социальной сети Х опроверг сообщения о том, что в 2022 году ограничил работу сервиса спутниковой связи Starlink у берегов Крыма и сорвал атаку Киева
2023-09-08T08:55
2023-09-08T08:55
starlink
илон маск
новости
украина
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"Указанные регионы Starlink не были активированы. SpaceX не деактивировала ничего", - написал он.Маск добавил, что получил экстренный запрос со стороны "правительства" на активацию Starlink на всем пути следования до Севастополя с целью "потопить большую часть российского флота на якоре".Ранее телеканал CNN сообщил, что Маск велел ограничить работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма и тем самым сорвал украинскую атаку на ВМФ РФ, что следовало из его биографии за авторством Уолтера Айзексона, которая выйдет 12 сентября.Как отмечал CNN, Маск был обеспокоен тем, что в ответ на "маленький Перл-Харбор" Россия якобы могла ответить ядерным оружием. Из-за отключения Starlink украинские подводные дроны, нагруженные взрывчаткой, "потеряли связь и их вынесло на берег".В феврале Маск заявлял, что не допустит использования спутников Starlink для эскалации конфликта, который может привести к Третьей мировой войне.Starlink является спутниковой сетью следующего поколения, предназначенной для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время на орбите действует порядка 4,2 тысячи аппаратов Starlink.
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Новости
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starlink, илон маск, новости, украина, вмф
Starlink, Илон Маск, Новости, Украина, ВМФ

Маск оправдался за срыв украинской атаки на российский флот

08:55 08.09.2023
 
© YouTubeИлон Маск про Искусственный интеллект
Илон Маск про Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
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Американский предприниматель Илон Маск на своей странице в социальной сети Х опроверг сообщения о том, что в 2022 году ограничил работу сервиса спутниковой связи Starlink у берегов Крыма и сорвал атаку Киева
"Указанные регионы Starlink не были активированы. SpaceX не деактивировала ничего", - написал он.
Маск добавил, что получил экстренный запрос со стороны "правительства" на активацию Starlink на всем пути следования до Севастополя с целью "потопить большую часть российского флота на якоре".
"Если бы я согласился на запрос, то SpaceX оказалась бы вовлечена в крупный акт войны и эскалацию конфликта", - указал он.
Ранее телеканал CNN сообщил, что Маск велел ограничить работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма и тем самым сорвал украинскую атаку на ВМФ РФ, что следовало из его биографии за авторством Уолтера Айзексона, которая выйдет 12 сентября.
Как отмечал CNN, Маск был обеспокоен тем, что в ответ на "маленький Перл-Харбор" Россия якобы могла ответить ядерным оружием.
Из-за отключения Starlink украинские подводные дроны, нагруженные взрывчаткой, "потеряли связь и их вынесло на берег".
В феврале Маск заявлял, что не допустит использования спутников Starlink для эскалации конфликта, который может привести к Третьей мировой войне.
Starlink является спутниковой сетью следующего поколения, предназначенной для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время на орбите действует порядка 4,2 тысячи аппаратов Starlink.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Вчера, 17:39
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08:55Маск оправдался за срыв украинской атаки на российский флот
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