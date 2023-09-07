https://ukraina.ru/20230907/1049236510.html

Новый фронт. Почему в США боятся сотрудничества между Россией и Северной Кореей

Новый фронт. Почему в США боятся сотрудничества между Россией и Северной Кореей - 07.09.2023 Украина.ру

Новый фронт. Почему в США боятся сотрудничества между Россией и Северной Кореей

Западные издания публикуют новости об активном военном сотрудничестве между Корейской Народно-Демократической Республикой и Россией

2023-09-07T14:18

2023-09-07T14:18

2023-09-07T15:25

эксклюзив

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северная корея

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китай

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Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на недавно опубликованные данные американской разведки, Москва и Пхеньян как будто бы активно продвигают переговоры по потенциальной оружейной сделке, которая предоставит России значительные боеприпасы для различных типов вооружения — включая ракетные системы и артиллерию.Никаких фактических подтверждений этой информации не приводится. Однако похожие сообщения уже озвучили официальные лица из Белого Дома.По словам Джона Кирби, координатора стратегических коммуникаций американского Совета национальной безопасности, президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обменялись письмами, «пообещав расширить двустороннее сотрудничество» между двумя государствами.Причем, по мнению Кирби, это подразумевает активизацию контактов в военной области, вызывающее в Вашингтоне особую озабоченность.«Мы по-прежнему обеспокоены тем, что КНДР продолжает рассматривать вопрос об оказании военной поддержки российским вооруженным силам на Украине, и у нас есть новая информация о том, что переговоры по оружию между Россией и КНДР активно продвигаются. После этих переговоров обсуждение на высоком уровне может продолжиться в ближайшие месяцы.В соответствии с этими потенциальными сделками Россия получит из КНДР значительные количества нескольких типов боеприпасов, которые российские военные планируют использовать на Украине.Эти потенциальные сделки могут также включать в себя поставки сырья, которое поможет российской оборонно-промышленной базе», — заявил Кирби.Американский чиновник тоже не привел в своем выступлении никаких конкретных доказательств военного сотрудничества КНДР и России. Хотя, по мнению международных экспертов, если разведка США действительно располагала бы подобными фактами, их наверняка придали бы широкой огласке.Более того, американские государственные лица признали: у них нет свидетельств, которые подтверждают, что Пхеньян осуществлял значительные поставки «военных средств в Россию для боевых действий на Украине».Тем не менее в Белом Доме сразу же обрушили на Северную Корею угрозы, требуя прекратить переговоры с Россией — под угрозой прямого экономического давления на правительство этого государства и его торговых партнеров за рубежом.Как заявил на специальном брифинге помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, администрация США собирается ввести новые санкции в отношении властей КНДР за приписываемые им поставки вооружений и боеприпасов для российской армии.А министерство финансов США уже перешло от слов к действиям, наложив рестрикции на расположенную в Москве компанию «Интеллект». Причем это было сделано не под эгидой новых антироссийских санкций, а в рамках действующего санкционного пакета против правительства КНДР.Впрочем, новые американские санкции против Пхеньяна в основном имеют демонстрационный характер — в качестве показных карательных мер, рассчитанных на медийный эффект среди западной аудитории.Потому что США давно не в состоянии влиять на политический курс Северной Кореи и не могут создавать серьезные проблемы для ее экономики.Эта страна, которая десятилетиями находится в состоянии незавершенной войны против Америки и ее военно-политических сателлитов, построила вполне самодостаточную экономическую систему, опираясь на собственные ресурсы, развитый военно-промышленный комплекс и поддержку дружественных соседей — прежде всего в лице Китайской Народной Республики.В Пхеньяне привычно проигнорировали прозвучавшие из-за океана угрозы, и не собираются ограничивать многосторонние контакты с Россией. Причем об этом сообщают сами американские медиа.По данным издания New York Times, лидер КНДР Ким Чен Ын якобы планирует посетить Россию уже в ближайшее время для встречи с Путиным, используя для этого свой знаменитый бронированный поезд.Как утверждают американские журналисты, два лидера, возможно, примут участие в работе Восточного экономического форума, которая продлится с 10 по 13 сентября.При этом к ним также может присоединиться официальная делегация КНР, во главе с вице-премьером Лю Гочжуном, которая уже завтра посетит Северную Корею для участия в праздновании 75-летия создания Корейской Народно-Демократической республики.В New York Times не исключают, кто после этого Ким Чен Ын также может посетить с визитом Москву. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать эту информацию.Белый Дом испытывает большую тревогу по поводу возможной активизации сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.Как сообщает Bloomberg, Северная Корея обладает внушительным арсеналом боеприпасов, которые могут исчисляться миллионами единиц — включая 122-миллиметровые ракеты, снаряды 122 и 152 калибра, и многие другие типы вооружений.В свою очередь, по мнению американцев, Москва могла бы поставить Северной Корее технологии для строительства космических спутников и подводных лодок, а также нефтепродукты. А это поможет Пхеньяну сдерживать американскую военную группировку в количестве 36 тысяч человек, которая расположена на территории Южной Кореи, и постоянно угрожает национальной безопасности КНДР.Эта угроза представляется сегодня серьезной, потому что США постоянно усиливают военное присутствие в Японии и Южной Корее, угрожая Китаю, КНДР, России, и повышая риски полномасштабного конфликта на Дальнем Востоке.«Ядерная война на Корейском полуострове стала теперь не вопросом того, будет ли она, а вопросом того, кто и когда ее начнёт. Мания ядерной войны со стороны США и марионеток в Республике Корея превращают Корейский полуостров и Северо-Восточную Азию в новый очаг ядерной войны», — недавно заявил министр обороны КНДР Кан Сун Нам.2 сентября северокорейские военные провели учение по имитации тактической ядерной атаки – в ответ на провокационные военные маневры США и Южной Кореи. В рамках него проведены пуски двух стратегических крылатых ракет, с полетной дальностью 1500 километров, оснащенных макетами ядерных боеголовок.Эти действия выглядят серьезным предупреждением Вашингтону, который пытается открыть против своих противников новый корейский фронт.

https://ukraina.ru/20230821/1048824077.html

https://ukraina.ru/20230817/1048746741.html

https://ukraina.ru/20230726/1048261607.html

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Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

эксклюзив, украина, северная корея, южная корея, сша, ким чен ын, китай