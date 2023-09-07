https://ukraina.ru/20230907/1049235802.html
У НАТО нет информации о преднамеренном нападении России на Румынии – Столтенберг об обломках дрона
У НАТО нет информации о преднамеренном нападении России на Румынии – Столтенберг об обломках дрона - 07.09.2023 Украина.ру
У НАТО нет информации о преднамеренном нападении России на Румынии – Столтенберг об обломках дрона
У НАТО нет информации о том, что инцидент с беспилотниками в Румынии был "преднамеренной атакой" России, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
2023-09-07T13:51
2023-09-07T13:51
2023-09-07T13:51
новости
румыния
нато
зарубежье
йенс столтенберг
украина
беспилотник
дроны
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В Минобороны Румынии накануне сообщили, что обнаружили на границе с Украиной обломки, которые могут быть частями дронов.В понедельник официальный представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что в ночь на 4 сентября "во время массированной атаки в районе Измаильского порта" российские снаряды якобы упали и сдетонировали на территории Румынии.В том же сообщении Николенко призвал Запад ускорить обеспечение Киева дополнительными современными системами противоракетной и противовоздушной обороны, а также боевой авиацией для усиления защиты инфраструктуры Украины и сопредельных государств.В Министерстве обороны Румынии оперативно отреагировали и заявили, что сообщения о ночном ударе по портам Дуная — фейк.Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в поведении румынских властей просматривается тенденция избегания эскалации конфликта и своего непосредственного вовлечения в него. Кулеба пригрозил Минобороны Румынии публикацией фотографий беспилотников, которые у него якобы есть.Эксперты отмечают, что продолжая настаивать на атаке РФ по территории Румынии, Кулеба подставляет западных партнеров Киева, провоцируя их на подключение к конфликту всего блока НАТО.
https://ukraina.ru/20230906/1049219883.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, румыния, нато, зарубежье, йенс столтенберг, украина, беспилотник, дроны
Новости, Румыния, НАТО, Зарубежье, Йенс Столтенберг, Украина, беспилотник, дроны
У НАТО нет информации о преднамеренном нападении России на Румынии – Столтенберг об обломках дрона
У НАТО нет информации о том, что инцидент с беспилотниками в Румынии был "преднамеренной атакой" России, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
В Минобороны Румынии накануне сообщили, что обнаружили на границе с Украиной обломки, которые могут быть частями дронов.
"Власти Румынии проинформировали об обнаружении предполагаемых обломков дрона на границе НАТО и с Украиной, следствие продолжается… У нас нет никакой информации, которая свидетельствовала бы о преднамеренном нападении со стороны России, ждем результатов расследования", - сказал Столтенберг.
В понедельник официальный представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что в ночь на 4 сентября "во время массированной атаки в районе Измаильского порта" российские снаряды якобы упали и сдетонировали на территории Румынии.
В том же сообщении Николенко призвал Запад ускорить обеспечение Киева дополнительными современными системами противоракетной и противовоздушной обороны, а также боевой авиацией для усиления защиты инфраструктуры Украины и сопредельных государств.
В Министерстве обороны Румынии оперативно отреагировали и заявили, что сообщения о ночном ударе по портам Дуная — фейк.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в поведении румынских властей просматривается тенденция избегания эскалации конфликта и своего непосредственного вовлечения в него. Кулеба пригрозил Минобороны Румынии публикацией фотографий беспилотников, которые у него якобы есть.
Эксперты отмечают, что продолжая настаивать на атаке РФ по территории Румынии, Кулеба подставляет западных партнеров Киева, провоцируя их на подключение к конфликту всего блока НАТО.