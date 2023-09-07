https://ukraina.ru/20230907/1049235401.html

Близость к НАТО, день разведки, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 7 сентября

Близость к НАТО, день разведки, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 7 сентября - 07.09.2023 Украина.ру

Близость к НАТО, день разведки, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 7 сентября

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов записал поздравление ко дню военного разведчика. Генсек НАТО Йенс Столтенберг Украина продолжает наносить удары по регионам России

2023-09-07T13:18

2023-09-07T13:18

2023-09-07T13:18

хроники

эксклюзив

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 83 удара по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 69 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на горловском 2 обстрела из артиллерии 155 и 152 мм, на ясиноватском 8 обстрелов из артиллерии 155 мм, на волновахском 3 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 мм, на светлодарском 1 обстрел из артиллерии 155 мм, выпустив 280 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы десяти населённых пунктов республики: Луганское, Горловка (Никитовский район), Зайцево, Ясиноватский район, столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Александровка, Владимировка, Ольгинка, Волноваха"За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица – женщины 1954 года рождения в Петровском районе. Ранения различной степени тяжести получили 10 гражданских лиц в Куйбышевском, Петровском районе Донецка, Старомихайловке, Волновахе, Владимировке", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 4 домостроения в Куйбышевском, Петровском районах Донецка, Александровке. Также были повреждены 10 объектов гражданской инфраструктуры в Киевском, Петровском районе Донецка, Александровке, Волновахе.На следующий день обстрелы продолжились. К полудню ВСУ нанесли по Куйбышевскому, Киевскому, Петровскому и Кировскому районам Донецка в общей сложности 90 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. и кассетных, а также 10 ракет из РСЗО, по Ясиноватскому району — 7 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. и кассетных, по Зайцево — 4 снаряда калибром 152 мм, по Никитовскому району Горловки — 10 снарядов калибром 152 мм, по Червоногвардейскому району Макеевки — 18 снарядов калибром 155 мм.По данным агентства "Таврия. Новости Херсонской области", за минувшие сутки Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 69 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 69 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 19; Казачьи Лагеря — 14; Подстепное — 4; Крынки — 8; Новая Збурьевка — 7; Песчановка — 9; Саги — 8", - отмечалось в публикации агентства.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 37 снарядов из ствольной артиллерии."Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Казачьи Лагеря, Алешки, Крынки, Горностаевка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - информировало издание.Также ВСУ нанесли удар по Энергодару."И снова удар нацистов по Энергодару. Сегодня утром боевики ВСУ атаковали Энергодар с применением БПЛА коптерного типа. Взрывы прогремели около 7:30 и 8:00. Целью украинских террористов был центр города, который в это время полон мирных жителей. В результате атаки основной удар пришёлся в жилой 14-этажный дом на углу улицы Курчатова и проспекта Строителей. Один дрон был успешно ликвидирован в городском парке культуры и отдыха. По предварительным данным, пострадавших нет. Информация о разрушениях уточняется", - написал в своём телеграм-канале лидер запорожского движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.Проект "Рыбарь" опубликовал видео удара украинского дрона по зданию на улице Курчатова в Энергодаре.Утром 7 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов по этому региону со стороны Украины."В Белгородском районе по селу Красный Хутор выпущено 5 артиллерийских снарядов. Также в селе средствами радиоэлектронной борьбы посажен БПЛА противника <...> В Валуйском городском округе под артиллерийский обстрел попало село Соболевка – установлено два прилёта. <...> В результате обстрела произошло возгорание сухой травы на площади в 100 квадратных метров. Сейчас возгорание ликвидировано. По поселку Уразово выпущен один артиллерийский снаряд. <...> В одном частном домовладении повреждены фасад, окна и крыша", - отмечалось в сводке.Во всех случаях пострадавших не было. Кроме того, в Волоконовском районе на окраине хутора Плотвянка с БПЛА было сброшено одно взрывное устройство. По окраине хутора Старый выпущено 7 миномётных снарядов.Также в Грайворонском городском округе на окраине села Дроновка с БПЛА сброшено два взрывных устройства. Один из украинских беспилотников с разорвавшимся снарядом упал на территории частного домовладения, в последствии был обезврежен и уничтожен. Также под миномётный обстрел попало село Безымено – зафиксировано 4 прилета.Во всех случаях пострадавших и последствий не было."В Краснояружском районе по окраинам сел Илек-Пеньковка и Колотиловка выпущено по 4 артиллерийских снаряда, по окраине села Репяховка – два, по окраине села Староселье и селу Вязовое – 7 и 14 артиллерийских снарядов соответственно. Пострадавших нет. В результате обстрелов в селах Староселье и Вязовое повреждены линии электропередачи. Сейчас ЛЭП восстановлены. В Шебекинском городском округе из миномёта обстреляли село Новая Таволжанка – установлено 10 прилётов. Никто не пострадал. Повреждён один автомобиль. По селу Середа выпущено 17 миномётных снарядов и сброшено с БПЛА 13 осколочных боеприпасов. Пострадавших и разрушений нет. Также под миномётный обстрел попал МАПП "Шебекино" – зафиксировано 4 прилета. Обошлось без последствий", - также указывалось в сводке.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Заявление СтолтенбергаУкраина как никогда близка к вступлению в НАТО, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг."На саммите НАТО в Вильнюсе мы сделали ряд решений, которые приближают Украину к альянсу. Мы повторили нашу позицию, что Украина станет членом НАТО, но мы также добавили три элемента, которые приближают это членство", — заявил он.По словам Столтенберга, НАТО приняло комплексный пакет помощи и согласовало его финансирование, чтобы добиться полной совместимости украинской армии со стандартами Альянса. Также генсек НАТО отметил, что создание Совета НАТО-Украина укрепило политическое сотрудничество между сторонами.Столтенберг также напомнил, что НАТО отменило для Украины выполнение Плана действий по членству для Украины, сократив путь последней в Альянс с двух шагов до одного.Примечательно, что двумя днями ранее журналист французского издания Le Figaro Рено Жирар заявил, что желание президента Украины Владимира Зеленского немедленно присоединить его страну к НАТО вызывает раздражение у руководства Соединённых Штатов Америки."Вашингтон этого не хотел. Это вызвало раздражение у США", – сообщил он.Кроме того, журналист заявил, что США якобы желают мирного урегулирования на Украине. В то же время США всё активнее передают Украине различные вооружения. 6 сентября стало известно о том, что Вашингтон направит ВСУ снаряды с обеднённым ураном.На самой Украине тем временем не раз упрекали НАТО в медлительности и в нежелании видеть Киев членом Альянса.Поздравление БудановаНачальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов записал поздравление ко дню военного разведчика.На видео он задувает свечи на торте. В тот момент, когда свечи гаснут, звучит взрыв.Некоторые усмотрели в этом намёки на очередные теракты ГУР МОУ.Позже стало известно о том, что Зеленский присвоил Буданову звание генерал-лейтенанта."Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта генерал-майору Кириллу Буданову - начальнику главного управления разведки Министерства обороны Украины", - отмечалось в указе №564/ №564/2023, который был опубликован на президента Украины.Примечательно, что на поздравительном видео у Буданова на груди погон генерал-майора.Тем временем на Западе обеспокоились терактами, которые устраивали украинские спецслужбы."Британский The Economist выпустил шокирующе откровенную для Запада статью: "Программа убийств внутри Украины". Западные журналисты озаботились большим количеством явно политических убийств на Украине и пропавших людей — "в них стреляли, взрывали, вешали и даже, при случае, отравляли подмешанным бренди…", - сообщил бывший народный депутат Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв.В статье британского СМИ цитировался и Буданов, а также экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, который заявил, что Украина "нехотно пришла к выводу" о том, что нужно "ликвидировать людей". После резонанса слово "людей" в статье было заменено на слово "террористов"."Убито огромное количество наших сторонников… мой коллега Олег Калашников, Олесь Бузина… За сухими буквами интервью Наливайченко стоят лица знакомых мне людей. Только из народных депутатов в 2014 году убили четверых. Вспоминаю моих друзей Михаила Чечетова, Александра Пеклушенко. Было время, когда новости о том, что кого-то из моих знакомых убили на Украине, приходили каждый день. Украинская власть поставила задачу подавить любые возможности сопротивления. Поэтому либо выдавливали людей, способных организовывать протесты, за рубеж или убивали. Убивали знаковых людей, чтобы запугать остальных. В целом такая тактика дала свои результаты: украинская власть взяла за основу пример "Батальонов смерти" из Латинской Америки. Там тоже марионеточные правительства, поставленные США, устраняли политических конкурентов без суда и следствия. На Украине такой деятельностью занимался Наливайченко. Для устранения использовали специальные отряды украинских националистов. Британцы пишут, что пятое управление СБУ играет центральную роль в операциях против России, имея бюджет в пять раз больше, чем у Будановского ГУР. Таким образом, именно СБУ объявляется способной выполнять самые сложные задачи, например, диверсию на Крымском мосту в октябре 2022 года. Не стала для нас новостью и информация о том, что президент Украины санкционирует наиболее противоречивые операции, хотя другие решения делегируются на уровень управления СБУ", - прокомментировал Царёв публикацию.По его словам, сам факт подобной публикации говорит о том, что "Запад "сливает" Зеленского и его окружение". Царёв уверен, что западные СМИ "не зря они пишут о том, что такие диверсии и убийства вроде теракта, в котором погибла Дарья Дугина, "были спланированы, чтобы произвести впечатление на президента [Украины], а не приблизить победу".

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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