https://ukraina.ru/20230907/1049225222.html
Зеленский пригрозил обратиться в арбитраж из-за запрета на ввоз украинского зерна в ЕС
Зеленский пригрозил обратиться в арбитраж из-за запрета на ввоз украинского зерна в ЕС - 07.09.2023 Украина.ру
Зеленский пригрозил обратиться в арбитраж из-за запрета на ввоз украинского зерна в ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам саммита "Инициативы трех морей" допустил, что Киев может обратиться в международный арбитражный суд в случае, если после 15 сентября будет продолжать действовать запрет на ввоз украинской агропродукции в страны ЕС, говорится на сайте его Офиса
2023-09-07T08:53
2023-09-07T08:53
2023-09-07T09:03
зерно
ес
зарубежье
владимир зеленский
новости
арбитражи
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"Украина категорически против любых дальнейших ограничений на экспорт нашего зерна... Отдельно хочу обратиться к Европейской комиссии. Основа Европы – это, в частности, свободная конкуренция и выполнение обещаний. Украина выполняет свои обещания.. Но мы не будем спокойно воспринимать нарушение данных нам обещаний, нарушение соглашения об ассоциации, нарушение условий свободного рынка… Если нужно будет бороться за Украину и основы нашей общей Европы в арбитражах, будем бороться и в арбитражах, хоть и не хотим этого", - заверил Зеленский.Он подчеркнул, что европейские институты не должны "множить разочарования в Европе". Отдельно он обратился к президентам Венгрии, Словакии, Румынии, Молдавии и Польши и к вице-премьер-министру Болгарии, отметив, что любые ограничения против украинского экспорта сейчас "масштабирует разрушения", причиненные конфликтом на Украине.Введенный Европейской комиссией запрет ввоза зерна из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию заканчивается 15 сентября. Вопрос о продлении этого запрета до сих пор не решен. Действующие меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами, они вступили в силу 2 мая 2023 года. Министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявлял, что Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния обратятся к Европейской комиссии с требованием продлить запрет импорта зерна с Украины до конца года.Как сообщали украинские СМИ, Украина стала ассоциированным партнером "Инициативы трех морей", такой же статус получила и Молдавия. Лидеры 12 стран договорились в Бухаресте, что инициатива сосредоточится на проектах, связанных с зеленой энергетикой, передовыми технологиями и цифровой безопасностью."Инициатива трех морей" известна также как Балто-Адриато-Черноморская инициатива, в состав которой входит 12 стран Европейского союза, имеющих выход к Балтийскому, Адриатическому и Черному морям.
https://ukraina.ru/20230901/1049092434.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
зерно, ес, зарубежье, владимир зеленский, новости, арбитражи
Зеленский пригрозил обратиться в арбитраж из-за запрета на ввоз украинского зерна в ЕС
08:53 07.09.2023 (обновлено: 09:03 07.09.2023)
Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам саммита "Инициативы трех морей" допустил, что Киев может обратиться в международный арбитражный суд в случае, если после 15 сентября будет продолжать действовать запрет на ввоз украинской агропродукции в страны ЕС, говорится на сайте его Офиса
"Украина категорически против любых дальнейших ограничений на экспорт нашего зерна... Отдельно хочу обратиться к Европейской комиссии. Основа Европы – это, в частности, свободная конкуренция и выполнение обещаний. Украина выполняет свои обещания.. Но мы не будем спокойно воспринимать нарушение данных нам обещаний, нарушение соглашения об ассоциации, нарушение условий свободного рынка… Если нужно будет бороться за Украину и основы нашей общей Европы в арбитражах, будем бороться и в арбитражах, хоть и не хотим этого", - заверил Зеленский.
Он подчеркнул, что европейские институты не должны "множить разочарования в Европе".
Отдельно он обратился к президентам Венгрии, Словакии, Румынии, Молдавии и Польши и к вице-премьер-министру Болгарии, отметив, что любые ограничения против украинского экспорта сейчас "масштабирует разрушения", причиненные конфликтом на Украине.
Введенный Европейской комиссией запрет ввоза зерна из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию заканчивается 15 сентября. Вопрос о продлении этого запрета до сих пор не решен. Действующие меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами, они вступили в силу 2 мая 2023 года.
Министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявлял, что Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния обратятся к Европейской комиссии с требованием продлить запрет импорта зерна с Украины до конца года.
Как сообщали украинские СМИ, Украина стала ассоциированным партнером "Инициативы трех морей", такой же статус получила и Молдавия. Лидеры 12 стран договорились в Бухаресте, что инициатива сосредоточится на проектах, связанных с зеленой энергетикой, передовыми технологиями и цифровой безопасностью.
"Инициатива трех морей" известна также как Балто-Адриато-Черноморская инициатива, в состав которой входит 12 стран Европейского союза, имеющих выход к Балтийскому, Адриатическому и Черному морям.