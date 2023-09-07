https://ukraina.ru/20230907/1049225222.html

Зеленский пригрозил обратиться в арбитраж из-за запрета на ввоз украинского зерна в ЕС

Зеленский пригрозил обратиться в арбитраж из-за запрета на ввоз украинского зерна в ЕС - 07.09.2023 Украина.ру

Зеленский пригрозил обратиться в арбитраж из-за запрета на ввоз украинского зерна в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам саммита "Инициативы трех морей" допустил, что Киев может обратиться в международный арбитражный суд в случае, если после 15 сентября будет продолжать действовать запрет на ввоз украинской агропродукции в страны ЕС, говорится на сайте его Офиса

2023-09-07T08:53

2023-09-07T08:53

2023-09-07T09:03

зерно

ес

зарубежье

владимир зеленский

новости

арбитражи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/05/1041499706_0:36:1108:659_1920x0_80_0_0_3a936d2ed99173c390165018c53f521e.png

"Украина категорически против любых дальнейших ограничений на экспорт нашего зерна... Отдельно хочу обратиться к Европейской комиссии. Основа Европы – это, в частности, свободная конкуренция и выполнение обещаний. Украина выполняет свои обещания.. Но мы не будем спокойно воспринимать нарушение данных нам обещаний, нарушение соглашения об ассоциации, нарушение условий свободного рынка… Если нужно будет бороться за Украину и основы нашей общей Европы в арбитражах, будем бороться и в арбитражах, хоть и не хотим этого", - заверил Зеленский.Он подчеркнул, что европейские институты не должны "множить разочарования в Европе". Отдельно он обратился к президентам Венгрии, Словакии, Румынии, Молдавии и Польши и к вице-премьер-министру Болгарии, отметив, что любые ограничения против украинского экспорта сейчас "масштабирует разрушения", причиненные конфликтом на Украине.Введенный Европейской комиссией запрет ввоза зерна из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию заканчивается 15 сентября. Вопрос о продлении этого запрета до сих пор не решен. Действующие меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами, они вступили в силу 2 мая 2023 года. Министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявлял, что Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния обратятся к Европейской комиссии с требованием продлить запрет импорта зерна с Украины до конца года.Как сообщали украинские СМИ, Украина стала ассоциированным партнером "Инициативы трех морей", такой же статус получила и Молдавия. Лидеры 12 стран договорились в Бухаресте, что инициатива сосредоточится на проектах, связанных с зеленой энергетикой, передовыми технологиями и цифровой безопасностью."Инициатива трех морей" известна также как Балто-Адриато-Черноморская инициатива, в состав которой входит 12 стран Европейского союза, имеющих выход к Балтийскому, Адриатическому и Черному морям.

https://ukraina.ru/20230901/1049092434.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

зерно, ес, зарубежье, владимир зеленский, новости, арбитражи