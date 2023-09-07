Зеленский пригрозил обратиться в арбитраж из-за запрета на ввоз украинского зерна в ЕС - 07.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230907/1049225222.html
Зеленский пригрозил обратиться в арбитраж из-за запрета на ввоз украинского зерна в ЕС
Зеленский пригрозил обратиться в арбитраж из-за запрета на ввоз украинского зерна в ЕС - 07.09.2023 Украина.ру
Зеленский пригрозил обратиться в арбитраж из-за запрета на ввоз украинского зерна в ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам саммита "Инициативы трех морей" допустил, что Киев может обратиться в международный арбитражный суд в случае, если после 15 сентября будет продолжать действовать запрет на ввоз украинской агропродукции в страны ЕС, говорится на сайте его Офиса
2023-09-07T08:53
2023-09-07T09:03
зерно
ес
зарубежье
владимир зеленский
новости
арбитражи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/05/1041499706_0:36:1108:659_1920x0_80_0_0_3a936d2ed99173c390165018c53f521e.png
"Украина категорически против любых дальнейших ограничений на экспорт нашего зерна... Отдельно хочу обратиться к Европейской комиссии. Основа Европы – это, в частности, свободная конкуренция и выполнение обещаний. Украина выполняет свои обещания.. Но мы не будем спокойно воспринимать нарушение данных нам обещаний, нарушение соглашения об ассоциации, нарушение условий свободного рынка… Если нужно будет бороться за Украину и основы нашей общей Европы в арбитражах, будем бороться и в арбитражах, хоть и не хотим этого", - заверил Зеленский.Он подчеркнул, что европейские институты не должны "множить разочарования в Европе". Отдельно он обратился к президентам Венгрии, Словакии, Румынии, Молдавии и Польши и к вице-премьер-министру Болгарии, отметив, что любые ограничения против украинского экспорта сейчас "масштабирует разрушения", причиненные конфликтом на Украине.Введенный Европейской комиссией запрет ввоза зерна из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию заканчивается 15 сентября. Вопрос о продлении этого запрета до сих пор не решен. Действующие меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами, они вступили в силу 2 мая 2023 года. Министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявлял, что Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния обратятся к Европейской комиссии с требованием продлить запрет импорта зерна с Украины до конца года.Как сообщали украинские СМИ, Украина стала ассоциированным партнером "Инициативы трех морей", такой же статус получила и Молдавия. Лидеры 12 стран договорились в Бухаресте, что инициатива сосредоточится на проектах, связанных с зеленой энергетикой, передовыми технологиями и цифровой безопасностью."Инициатива трех морей" известна также как Балто-Адриато-Черноморская инициатива, в состав которой входит 12 стран Европейского союза, имеющих выход к Балтийскому, Адриатическому и Черному морям.
https://ukraina.ru/20230901/1049092434.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/05/1041499706_107:0:1034:695_1920x0_80_0_0_9e0e33efe0e67b968323856e039157b9.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
зерно, ес, зарубежье, владимир зеленский, новости, арбитражи
зерно, ЕС, Зарубежье, Владимир Зеленский, Новости, арбитражи

Зеленский пригрозил обратиться в арбитраж из-за запрета на ввоз украинского зерна в ЕС

08:53 07.09.2023 (обновлено: 09:03 07.09.2023)
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам саммита "Инициативы трех морей" допустил, что Киев может обратиться в международный арбитражный суд в случае, если после 15 сентября будет продолжать действовать запрет на ввоз украинской агропродукции в страны ЕС, говорится на сайте его Офиса
"Украина категорически против любых дальнейших ограничений на экспорт нашего зерна... Отдельно хочу обратиться к Европейской комиссии. Основа Европы – это, в частности, свободная конкуренция и выполнение обещаний. Украина выполняет свои обещания.. Но мы не будем спокойно воспринимать нарушение данных нам обещаний, нарушение соглашения об ассоциации, нарушение условий свободного рынка… Если нужно будет бороться за Украину и основы нашей общей Европы в арбитражах, будем бороться и в арбитражах, хоть и не хотим этого", - заверил Зеленский.
Он подчеркнул, что европейские институты не должны "множить разочарования в Европе".
Отдельно он обратился к президентам Венгрии, Словакии, Румынии, Молдавии и Польши и к вице-премьер-министру Болгарии, отметив, что любые ограничения против украинского экспорта сейчас "масштабирует разрушения", причиненные конфликтом на Украине.
Введенный Европейской комиссией запрет ввоза зерна из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию заканчивается 15 сентября. Вопрос о продлении этого запрета до сих пор не решен. Действующие меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами, они вступили в силу 2 мая 2023 года.
Министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявлял, что Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния обратятся к Европейской комиссии с требованием продлить запрет импорта зерна с Украины до конца года.
Как сообщали украинские СМИ, Украина стала ассоциированным партнером "Инициативы трех морей", такой же статус получила и Молдавия. Лидеры 12 стран договорились в Бухаресте, что инициатива сосредоточится на проектах, связанных с зеленой энергетикой, передовыми технологиями и цифровой безопасностью.
"Инициатива трех морей" известна также как Балто-Адриато-Черноморская инициатива, в состав которой входит 12 стран Европейского союза, имеющих выход к Балтийскому, Адриатическому и Черному морям.
Руслан Стефанчук - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
1 сентября, 13:15
Словакия "угрожает безопасности" Украины ограничениями по зерну - председатель РадыПредседатель Верховной Рады Руслан Стефанчук вечером 31 августа в соцсети X обратился к спикеру словацкого парламента Борису Коллару по поводу его призыва продлить запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины
 
зерноЕСЗарубежьеВладимир ЗеленскийНовостиарбитражи
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:07Атаки на Ростов и не только, снаряды с ураном, Константиновка. Главное на Украине на утро 7 сентября
09:49Жрналиста из Хакассии осудили за "фейки" о Росгвардии
09:20Отопительный сезон на Украине оказался под угрозой срыва из-за действий правительства
08:53Зеленский пригрозил обратиться в арбитраж из-за запрета на ввоз украинского зерна в ЕС
08:25"Ставят крест на поколениях": посольство РФ раскритиковало США за поставку Киеву опасных снарядов
08:05Зеленский поблагодарил госсекретаря США за помощь
08:00Чья Добруджа? Почему не состоялась советско-болгарская граница по Дунаю
07:50Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области и Сумах
07:33Российские военные сбили украинский беспилотник над Брянском
07:28Российский разведчик рассказал о скоплении сил ВСУ под Артемовском
07:17Силы ПВО сбили два беспилотника в Ростове-на-Дону
07:10ВСУ проломили бы нашу оборону: военный эксперт о том, кто на самом деле выигрывает контрбатарейную борьбу
07:08Собянин рассказал об уничтоженном в Подмосковье беспилотнике
04:52Зачем Блинкен приехал в Киев и что будет с войной. Как США выкупают у Украины компромат на Байдена
04:43Анатомия предательства. Суд над теми, кто продает своих товарищей по оружию украинским спецслужбам, будет
04:29Украина занималась казнями: откровения бывшего главы СБУ
04:18Двенадцать точек ВСУ за десять дней. Еще одного подростка на Украине приговорили к 10 годам за госизмену
04:10Последний оплот сербского сопротивления. Почему Запад хочет уничтожить Милорада Додика
04:09Комбат 810-й бригады морской пехоты РФ: Тактика ВСУ - затянуть, а затем уничтожить. Мы раскусили это
03:42Глава ЦИК ДНР Владимир Высоцкий: Провокаций со стороны ВСУ во время выборов ждем. Мы к ним готовы
Лента новостейМолния