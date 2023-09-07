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Собянин рассказал об уничтоженном в Подмосковье беспилотнике

Собянин рассказал об уничтоженном в Подмосковье беспилотнике - 07.09.2023 Украина.ру

Собянин рассказал об уничтоженном в Подмосковье беспилотнике

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью уничтожили беспилотник в Раменском городском округе Московской области. Об этом 7 сентября сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин

2023-09-07T07:08

2023-09-07T07:08

2023-09-07T07:08

беспилотник

новости

раменское

подмосковье

сергей собянин

пво

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"Сегодня ночью в Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков, предварительно, нет", - написал он.По его словам, на месте работают экстренные службы.Там добавили, что сейчас специалисты обследуют территорию, изучают обломки беспилотника. Также сотрудники Росгвардии с помощью громкоговорителя просят разойтись по домам присутствующих на месте посторонних.

https://ukraina.ru/20230906/1049194012.html

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беспилотник, новости, раменское, подмосковье, сергей собянин, пво