Собянин рассказал об уничтоженном в Подмосковье беспилотнике
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью уничтожили беспилотник в Раменском городском округе Московской области. Об этом 7 сентября сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин
"Сегодня ночью в Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков, предварительно, нет", - написал он.
По его словам, на месте работают экстренные службы.
"Движение по Десантной улице в подмосковном Раменском, где упал украинский БПЛА, перекрыто", — говорится в телеграм-канале Mash.
Там добавили, что сейчас специалисты обследуют территорию, изучают обломки беспилотника. Также сотрудники Росгвардии с помощью громкоговорителя просят разойтись по домам присутствующих на месте посторонних.