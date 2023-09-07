Собянин рассказал об уничтоженном в Подмосковье беспилотнике - 07.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230907/1049224177.html
Собянин рассказал об уничтоженном в Подмосковье беспилотнике
Собянин рассказал об уничтоженном в Подмосковье беспилотнике - 07.09.2023 Украина.ру
Собянин рассказал об уничтоженном в Подмосковье беспилотнике
Силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью уничтожили беспилотник в Раменском городском округе Московской области. Об этом 7 сентября сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин
2023-09-07T07:08
2023-09-07T07:08
беспилотник
новости
раменское
подмосковье
сергей собянин
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102144/90/1021449048_0:144:3072:1872_1920x0_80_0_0_4ae098b929dd29c7bc91f4158ae7c0b2.jpg
"Сегодня ночью в Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков, предварительно, нет", - написал он.По его словам, на месте работают экстренные службы.Там добавили, что сейчас специалисты обследуют территорию, изучают обломки беспилотника. Также сотрудники Росгвардии с помощью громкоговорителя просят разойтись по домам присутствующих на месте посторонних.
https://ukraina.ru/20230906/1049194012.html
раменское
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102144/90/1021449048_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_804556d2c2450cd821381b1466b6f997.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
беспилотник, новости, раменское, подмосковье, сергей собянин, пво
беспилотник, Новости, Раменское, Подмосковье, Сергей Собянин, ПВО

Собянин рассказал об уничтоженном в Подмосковье беспилотнике

07:08 07.09.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы С. Собянин посетил новые детские площадки в "Лужниках"
Мэр Москвы С. Собянин посетил новые детские площадки в Лужниках - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
Силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью уничтожили беспилотник в Раменском городском округе Московской области. Об этом 7 сентября сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин
"Сегодня ночью в Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков, предварительно, нет", - написал он.
По его словам, на месте работают экстренные службы.

"Движение по Десантной улице в подмосковном Раменском, где упал украинский БПЛА, перекрыто", — говорится в телеграм-канале Mash.

Там добавили, что сейчас специалисты обследуют территорию, изучают обломки беспилотника. Также сотрудники Росгвардии с помощью громкоговорителя просят разойтись по домам присутствующих на месте посторонних.
Работа инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Вчера, 09:00
Сбитый беспилотник, взрывы и пожары, обман Зеленского. Главное на Украине на утро 6 сентября
 
беспилотникНовостиРаменскоеПодмосковьеСергей СобянинПВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:05Зеленский поблагодарил госсекретаря США за помощь
08:00Чья Добруджа? Почему не состоялась советско-болгарская граница по Дунаю
07:50Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области и Сумах
07:33Российские военные сбили украинский беспилотник над Брянском
07:28Российский разведчик рассказал о скоплении сил ВСУ под Артемовском
07:17Силы ПВО сбили два беспилотника в Ростове-на-Дону
07:10ВСУ проломили бы нашу оборону: военный эксперт о том, кто на самом деле выигрывает контрбатарейную борьбу
07:08Собянин рассказал об уничтоженном в Подмосковье беспилотнике
04:52Зачем Блинкен приехал в Киев и что будет с войной. Как США выкупают у Украины компромат на Байдена
04:43Анатомия предательства. Суд над теми, кто продает своих товарищей по оружию украинским спецслужбам, будет
04:29Украина занималась казнями: откровения бывшего главы СБУ
04:18Двенадцать точек ВСУ за десять дней. Еще одного подростка на Украине приговорили к 10 годам за госизмену
04:10Последний оплот сербского сопротивления. Почему Запад хочет уничтожить Милорада Додика
04:09Комбат 810-й бригады морской пехоты РФ: Тактика ВСУ - затянуть, а затем уничтожить. Мы раскусили это
03:42Глава ЦИК ДНР Владимир Высоцкий: Провокаций со стороны ВСУ во время выборов ждем. Мы к ним готовы
03:36Алексей Фененко: Если США после поражения ВСУ не найдут новых солдат, они будут воевать с Россией сами
03:31Роман Алехин: Россия заключит мир с США, чтобы потом биться с ВСУ за Харьков, Днепропетровск и Одессу
03:27Дмитрий Выдрин: Пока Байден на G20 шаманит об Украине, Умеров устроит ВСУ зраду
21:13"Мы обеспокоены". В ООН прокомментировали поставки снарядов с обедненным ураном Киеву
20:57США заявили о передаче Киеву снарядов с обедненным ураном
Лента новостейМолния