https://ukraina.ru/20230907/1049223543.html

А теперь и Польша. Как Варшава готовится к войне с Россией

А теперь и Польша. Как Варшава готовится к войне с Россией - 07.09.2023 Украина.ру

А теперь и Польша. Как Варшава готовится к войне с Россией

С западных рубежей Союзного государства России и Белоруссии приходят все более тревожные новости. Варшава делала воинственные заявления одно за другим, затем вертолет польских ВВС нарушил государственную границу РБ

2023-09-07T10:36

2023-09-07T10:36

2023-09-07T10:49

эксклюзив

россия

белоруссия

польша

зарубежье

главное в деталях

сша

война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103431/62/1034316283_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_a2e190f20785da8520b427a9343bbf1f.jpg.webp

Легионы на границеВ середине августа была создана оперативная группировка ВС Польши «Подляшье» (Podlasie). В ее состав вошли 6-я воздушно-десантная бригада, 25-я воздушная кавалерийская бригада, 12-я механизированная бригада, 17-я механизированная Великопольская бригада, 21-я база беспилотных летательных аппаратов, 1-я авиационная бригада Сухопутных войск, военная полиция и части специального назначения.Командующий группировкой «Подляшье» генерал Аркадиуш Миколайчик заявил, что группа Podlasie займется разведкой и начнет налаживать контакты с местным населением.В наступательном характере группировки убеждают типы недавно переданного ей вооружения — истребители F-16, боевые вертолеты, танки «Леопард» серии 2А. На вооружении польских войск у белорусской границы имеются также БТР Rosomak, самоходные автоматические 120-мм минометы M120 Rak, переносные ЗРК Piorun, инженерно-разведывательная техника.При этом 12-я механизированная бригада (12-я мехдивизия) была переброшена к Белоруссии из Щецина на границе с Германией. 17-я механизированная бригада (11-я бронекавалерийская дивизия) прибыла на восточную границу - из Любушского воеводства также на западе Польши.При этом группировка "Подляшье" создана в помощь уже действующему на границе с Белоруссией крупному контингенту в составе: 16-й механизированной Поморской дивизии, 18-й механизированной "Железной" дивизии и формируемой в настоящее время 1-й пехотной дивизии Легионов. Это, на минутку – три из пяти имеющихся в Сухопутных войсках Польши дивизий. Теперь в дополнение к ним развернуты еще четыре вышеуказанные воздушно-десантные и механизированные бригады.С учетом того, что штатная польская дивизия имеет трехбригадный состав, группа "Подляшье" - это фактически еще одна дивизия "плюс". В эту группировку включены и все войска ВДВ Польши.При этом количество бригад сухопутных войск Польши – более чем в 2 раза превышает число аналогичных соединений Вооруженных Сил Республики Белоруссия.Но это еще не все. Помощь регулярной армии могут оказать и расположенные на востоке войска территориальной обороны (WOT) – минимум 7-8 бригад. Их формирование Варшава начала в 2016 году. При чем в Польше это полноценные военные части, имеющие места постоянной дислокации, регулярно проводящие учения, а не существующие на бумаге.Развертывание усиленной оперативной группировки у белорусской границы ведется в течение почти двух последних лет. Одновременно проводится идеологическая накачка и мероприятия по контролю населения приграничных районов. В Министерстве обороны Польши границу с Белоруссией называют не иначе, как "восточной стеной". Знакомое словосочетание?Новый корпус у Брестских воротК 11 сентября также планируется завершить создание 2-го Польского армейского корпуса. Штаб корпуса развернут в Кракове – на базе Центра сухопутных операций. В Минобороны Польши не скрывают, что корпус образуют в подражание штатной структуре армии США и для того, чтобы усилить оперативное взаимодействие с американцами. Передовое командование 5-го армейского корпуса армии США, крупнейшего американского соединения в Европе, уже с 2019 года находится в Польше (Познань, Кэмп-Костюшко) в рамках операции Atlantic Resolve. Также в Польше на сегодня дислоцированы подразделения американской бронетанковой и авиационной бригад, организуется американская система ПРО в Редзтикуве. Не случайно, что и командующим польского 2-го АК назначен генерал-майор Адам Йокс, бывший заместитель командира 5-го американского корпуса. Также министр обороны Мариуш Блащак открыто заявил, что 2-й АК формируется для противодействия российской армии у "Брестских ворот".Нынешний переход к корпусной системе (ранее крупнейшим соединением была дивизия) явно свидетельствует о том, что польская армия готовится к более массированным, стратегическим операциям. Как можно понять, сегодня речь идет о формировании управления 2-го армейского корпуса.Но в случае мобилизации (боевых действий) в состав 2АК будут включены действующие тактические единицы, как это предусмотрено американской доктриной. Пока не известно только, какие - уже стоящие на восточных границах или все еще находящиеся на Западе. Но 2-й армейский корпус напрямую подчинен Оперативному командованию польской армии, основная функция которого – руководство войсками во время боевых действий.Милитаристкое шоуПри этом стягиваемые к восточным границам польские войска не сидят спокойно в местах своей дислокации, а постоянно проводят учения, в том числе – и совместно с союзниками по НАТО.Так, штаб 2-го АК принимает участие в учениях Saber Junction-23, которые начались 28 августа и должны идти до 23 сентября. В учениях участвуют 14 стран НАТО и их партнеры, включая – Армению и Грузию. Лидером учений является 2-й кавалерийский полк армии США, дислоцированный в ФРГ. Один из его эскадронов постоянно находится в Польше в рамках расширенного передового присутствия НАТО в Восточной Европе. При этом 75 польских военнослужащих из 11-й бронекавалерийской Любушской дивизии (Жагань) также примут участие в Saber Junction-23 "Скрещенные сабли"). В пресс-релизе организаторов учений (7-я армия США) сообщается, что эти польские военные будут выполнять функции "высшего командования". Таким образом, идет отработка командно-штабной деятельности для последующего создания новых крупных польских соединений.Характерной особенностью этих учений является то, что обычно они проводились на территории Германии. В этом же году, по некоторым данным, военные передовых сил НАТО будут "скрещивать сабли" на территории Польши. До этого учения Saber Junction проходили в Польше только один раз – в 2014 году. По некоторым данным, американские военные будут доставлены на польский полигон Жагань, где войдут в состав многонациональной дивизии.Также на сентябрь анонсированы учения Jesienny Ogien 23, которые будут представлять из себя грандиозное милитаристское шоу. Во множестве городов Польши пройдут выставки новейшей военной техники с показательными стрельбами и имитацией боевых действий. Зрителей заманивают на шоу-учения, как на цирковое представление: "В воскресенье, 17 сентября, в Учебном центре Сухопутных войск Бемово-Писке мы приглашаем вас на уникальное мероприятие. Впервые публика сможет увидеть в бою новейшую военную технику". Одна из основных целей мероприятия – под шумок привлечь добровольцев для поступления на службу в польскую армию, причем рекрутеры будут работать прямо на месте показательных учений."На Смоленск!"Все это сопровождается нагнетанием настоящей антироссийской истерии в польском обществе. Со стороны руководства Польши продолжают градом сыпаться антироссийские и антибелорусские заявления. \Так, 3 сентября министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил: "Путин решил восстановить Российскую империю. Российская империя всегда угрожала свободе народов, проживающих по соседству с Россией". Характерно, что это утверждение о "расширении Российской империи" было сделано на присяге 13-й Силезской бригады территориальной обороны в Беруни, на границе с ФРГ. При том, что сама Силезия более полутора веков находилась под оккупацией Германской империи, и была передана Польше в 1945 году лишь по доброй воле Советского Союза.А за день до этого министр обороны на 5-летнем юбилее 18-й механизированной дивизии в Люблине сказал: "Гибридная атака на Польшу, предпринятая с территории Белоруссии с использованием мигрантов, представляет собой реальную угрозу. Добавьте к этому присутствие наемников от группы "Вагнер", размещение российского ядерного оружия в Белоруссии, и мы можем быть уверены, что провокации, с которыми мы до сих пор сталкивались, будут повторяться". То есть этим вполне однозначно заявляется – милитаристские приготовления Польши будут продолжаться. И такого рода безответственные выпады делаются на фоне миролюбивых заявлений руководства Белоруссии и вполне конкретных предложений по снятию напряженности.18-я механизированная "Железная" дивизия была сформирована в 2018 году, в то время как белорусская армия не увеличивала свой состав ни на один батальон. И никакие российские части на польское направление также не выдвигались. Еще министр обороны от польской правящей партии "Право и справедливость" (ПиС) накануне грядущих выборов не преминул пройтись и по своим конкурентам из левого лагеря. В Люблине Мариуш Блащак упрекнув польских левых в том, что это они в 2015 году расформировали 1-ю Варшавскую механизированную дивизию, а ныне правящие консерваторы – на ее "руинах" создали 18-ю дивизию.Сегодня ее батальоны последовательно перевооружаются американскими танками "Абрамс", сюда же должны поступить и новейшие южнокорейские танки пятого поколения К2 Black Panther. 18-й механизированной обещаны и ударные вертолеты AH-64E Apache, и другое современное вооружение. Польское руководство хвалится, что "Железная дивизия" будет одним из самых сильнейших тактических соединений не только в Польше, но и во всей Европе.1 сентября в Польше отмечали начало Второй мировой войны и нападение гитлеровской Германии. Но выступая 1 сентября у памятника героям Вестерплатте, павшим в боях с немецкими нацистами, господин Блащак все равно говорил о … "российском империализме". А 2 сентября министр обороны почему-то стал вспоминать бой польских гусар с Красной Армией на реке Буг пол Кулигувом, имевший место 17 августа 1920 года, и прочие эпизоды советско-польской войны. И здесь польский военный министр откровенно признал, что польская усиленная группировка на границе с Белоруссией – это еще и реакция на сотрудничество белорусов с Россией.Степень инсинуаций просто зашкаливает. Так, 30 августа главы МО, МИД И МВД Польши выезжали на восточную границу. После чего Блащак, как сообщает газета Usnarz Górny, приравнял минувший кризис с мигрантами на белорусско-польской кордоне – фактически к военным действиям: "Это атака, направленная на дестабилизацию Польши. Это нападение предшествовало нападению России на Украину. Так что нет никаких сомнений в том, что эти действия были скоординированы и согласованы в Кремле. Мы имеем дело с попыткой нападения на свободный мир со стороны агрессивного режима…"Одновременно под явным патронажем польского государства представители белорусской и российской либеральной и националистической оппозиции не прекращают своих откровенных провокаций. Так, 13 августа в Варшаве состоялась пресс-конференция, на которой представители "Движения белорусских националистов" и некий депутат Смоленской городской Думы Владислав Живица заявили о создании движения за "независимость Смоленска". С его последующим присоединением к националистической Белоруссии. В деле "деоккупации" Смоленска было анонсировано и сотрудничество с экстремистским формированием белорусских неонацистов "полк Калиновского", воюющего на стороне ВСУ. Пока это все выглядит как эпатаж политических фриков, но после первых маршей УНА-УНСО далеко не все могли представить себе нынешние события на Украине.Сценарии войныА еще 28 августа Польша, Литва, Латвия и Эстония резко потребовали вывода из Белоруссии группы "Вагнер".Так чего добивается польское руководство нагнетанием военной напряженности на границах Союзного государства? Эксперты высказывают разные версии. Возможно, развертывание усиленной польской группировки имеет целью отвлечение внимания и сил РФ и его армии с фронта СВО? Или эти соединения должны стать силами прикрытия при вводе польского контингента в Западную Украину.Но и планов польских националистов по возвращению Западной Белоруссии, которую они также называют "кресами всходними", тоже никто не отменял. Нельзя исключать, что в реваншистком угаре они могут рискнуть пойти на все. К тому же характер развертывания польских дивизий у белорусской границы носит откровенно наступательный характер. При этом возможно, что у коноводов этих действий заготовлено несколько вероятных сценариев – в зависимости от складывающейся ситуации.Также вопреки заявлениям Варшавы о том, что польская армия готовится к "защите", сведения о массированном создании на этих направлениях долговременных оборонительных сооружений – отсутствуют.При этом некоторые военные аналитики считают, что формирующаяся польская группировка будет окончательно готова к оперативным действиям уже к первой декаде октября. Вопрос в том – на каком направлении она станет действовать, украинском, белорусском или на обоих одновременно – остается открытым. Или все же – Польша пока ограничится демонстрацией силы? И будет дожидаться полного перевооружения своей армии танками К2, самолетами F-35 и другим новейшим вооружением?При этом в Беларуси стараются сохранить полное спокойствие по поводу приграничных инцидентов. 4 сентября польские СМИ сообщили, что министр обороны РБ Виктор Хренин полагает, что нарушение воздушной границы республики произошло из-за "низкой подготовки польских пилотов", и белорусская сторона "не считает данное событие провокацией".Польша также ответила фактическим отказом на предложение белорусской стороны прислать своих наблюдателей на учения ОДКБ "Боевое братство-23", проходящие в настоящий момент в Брестской области.

https://ukraina.ru/20230906/1049204873.html

https://ukraina.ru/20230614/1047085123.html

https://ukraina.ru/20230905/1049159970.html

https://ukraina.ru/20230706/1047833620.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Георгий Василевский

Георгий Василевский

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Георгий Василевский

эксклюзив, россия, белоруссия, польша, зарубежье, сша, война