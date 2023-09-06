Северная Корея поплатится, если будет поставлять России оружие - Fox News - 06.09.2023 Украина.ру
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Северная Корея поплатится, если будет поставлять России оружие - Fox News
Северная Корея поплатится, если будет поставлять России оружие - Fox News - 06.09.2023 Украина.ру
Северная Корея поплатится, если будет поставлять России оружие - Fox News
Северная Корея поплатится, если заключит сделку о поставке оружия России, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан . Об этом сообщили журналисты Fox News
2023-09-06T16:24
2023-09-06T16:24
новости
сша
россия
кндр
джейк салливан
владимир путин
ким чен ын
дмитрий песков
переговоры
оружие
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Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал сообщения о том, что лидеры России и КНДР могут встретиться лично.Салливан заявил, что США будут призывать Северную Корею выполнять свои обязательства и не поставлять в Россию оружие, которое "будет убивать украинцев".Официальный представитель Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон заявила, что личная встреча Ким Чен Ына и Путина возможна, она может состояться в Москве уже на следующей неделе.При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может подтвердить факт переговоров.По мнению авторов, Россия хочет, чтобы Северная Корея поставляла артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты. Взамен Москва якобы передаст КНДР передовые технологии для создания спутников и атомных подводных лодок.При этом страны Запада накачивают Украину оружием, в частности, кассетными боеприпасами, от которых гибнут мирные жители. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ также заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
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новости, сша, россия, кндр, джейк салливан, владимир путин, ким чен ын, дмитрий песков, переговоры, оружие
Новости, США, Россия, КНДР, Джейк Салливан, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Дмитрий Песков, переговоры, оружие

Северная Корея поплатится, если будет поставлять России оружие - Fox News

16:24 06.09.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном
Президент РФ В. Путин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном
© POOL
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Северная Корея поплатится, если заключит сделку о поставке оружия России, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан . Об этом сообщили журналисты Fox News
Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал сообщения о том, что лидеры России и КНДР могут встретиться лично.

"Это не лучшим образом отразится на Северной Корее, и они поплатятся за это в международном сообществе", - сказал Салливан.

Салливан заявил, что США будут призывать Северную Корею выполнять свои обязательства и не поставлять в Россию оружие, которое "будет убивать украинцев".
Официальный представитель Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон заявила, что личная встреча Ким Чен Ына и Путина возможна, она может состояться в Москве уже на следующей неделе.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может подтвердить факт переговоров.
По мнению авторов, Россия хочет, чтобы Северная Корея поставляла артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты. Взамен Москва якобы передаст КНДР передовые технологии для создания спутников и атомных подводных лодок.
При этом страны Запада накачивают Украину оружием, в частности, кассетными боеприпасами, от которых гибнут мирные жители.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ также заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
- РИА Новости, 1920, 17.08.2023
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Война треугольников. США мобилизуют своих союзников на борьбу с Китаем, Россией и Северной КореейВ пятницу, 18 августа 2023 года, в Кэмп-Дэвиде, президентской резиденции в горах Катоктин штата Мэриленда, состоится трехсторонний саммит президентов США Джо Байдена и Республики Корея Юн Сок Ёля и премьер-министра Японии Фумио Кисиды.
 
НовостиСШАРоссияКНДРДжейк СалливанВладимир ПутинКим Чен ЫнДмитрий Песковпереговорыоружие
 
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