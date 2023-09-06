Под Одессой уничтожен цех по производству дронов - Рогов
В Одесской области уничтожен цех по производству морских беспилотников, заявил глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией". Об этом сообщили журналисты РИА Новости
"Согласно поступающей оперативной информации, во время "прилета" по заводу в Килии уничтожен цех по производству безэкипажных кораблей", - сказал Рогов.
Также он заявил, что поражена нефтебаза.
В украинских СМИ ранее сообщили, что в городе Калия Одесской области произошли взрывы. Там расположены речной порт и крупный судостроительно-ремонтный завод.
В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 6 сентября Воздушно-Космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по базе подготовки диверсионных групп ВСУ, объект поражен.
Дополнительная информация не сообщается. Пока неясно, шла ли речь об объекте в Килии.