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Под Одессой уничтожен цех по производству дронов - Рогов

Под Одессой уничтожен цех по производству дронов - Рогов - 06.09.2023 Украина.ру

Под Одессой уничтожен цех по производству дронов - Рогов

В Одесской области уничтожен цех по производству морских беспилотников, заявил глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией". Об этом сообщили журналисты РИА Новости

2023-09-06T13:30

2023-09-06T13:30

2023-09-06T13:30

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Также он заявил, что поражена нефтебаза.В украинских СМИ ранее сообщили, что в городе Калия Одесской области произошли взрывы. Там расположены речной порт и крупный судостроительно-ремонтный завод.В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 6 сентября Воздушно-Космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по базе подготовки диверсионных групп ВСУ, объект поражен.Дополнительная информация не сообщается. Пока неясно, шла ли речь об объекте в Килии.

https://ukraina.ru/20230905/1049171077.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, одесская область, морские беспилотники, всу, минобороны рф