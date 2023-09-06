Под Одессой уничтожен цех по производству дронов - Рогов - 06.09.2023 Украина.ру
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Под Одессой уничтожен цех по производству дронов - Рогов
Под Одессой уничтожен цех по производству дронов - Рогов - 06.09.2023 Украина.ру
Под Одессой уничтожен цех по производству дронов - Рогов
В Одесской области уничтожен цех по производству морских беспилотников, заявил глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией". Об этом сообщили журналисты РИА Новости
2023-09-06T13:30
2023-09-06T13:30
новости
украина
одесская область
морские беспилотники
всу
минобороны рф
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Также он заявил, что поражена нефтебаза.В украинских СМИ ранее сообщили, что в городе Калия Одесской области произошли взрывы. Там расположены речной порт и крупный судостроительно-ремонтный завод.В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 6 сентября Воздушно-Космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по базе подготовки диверсионных групп ВСУ, объект поражен.Дополнительная информация не сообщается. Пока неясно, шла ли речь об объекте в Килии.
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новости, украина, одесская область, морские беспилотники, всу, минобороны рф
Новости, Украина, Одесская область, морские беспилотники, ВСУ, Минобороны РФ

Под Одессой уничтожен цех по производству дронов - Рогов

13:30 06.09.2023
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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В Одесской области уничтожен цех по производству морских беспилотников, заявил глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией". Об этом сообщили журналисты РИА Новости
"Согласно поступающей оперативной информации, во время "прилета" по заводу в Килии уничтожен цех по производству безэкипажных кораблей", - сказал Рогов.
Также он заявил, что поражена нефтебаза.
В украинских СМИ ранее сообщили, что в городе Калия Одесской области произошли взрывы. Там расположены речной порт и крупный судостроительно-ремонтный завод.
В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 6 сентября Воздушно-Космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по базе подготовки диверсионных групп ВСУ, объект поражен.
Дополнительная информация не сообщается. Пока неясно, шла ли речь об объекте в Килии.
- РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Вчера, 12:56
Что происходит в Одессе: обстрелы портов, травля уличных музыкантов, Труханов вступился за ПушкинаУже несколько недель ВС РФ планомерно атакуют инфраструктуру украинских портов в Одесской области
 
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