https://ukraina.ru/20230906/1049204873.html

Экс-президент Польши: Качиньский и Моравецкий отворачиваются от Украины, и на то есть причина

Экс-президент Польши: Качиньский и Моравецкий отворачиваются от Украины, и на то есть причина - 06.09.2023 Украина.ру

Экс-президент Польши: Качиньский и Моравецкий отворачиваются от Украины, и на то есть причина

Правящая партия Польши "Право и справедливость" использует антиукраинскую риторику ради голосов на парламентских выборов, которые состоятся 15 октября. Такое заявление в эфире местного радио RFM24 сделал 6 сентября экс-президент Польши Бронислав Коморовский

2023-09-06T13:31

2023-09-06T13:31

2023-09-06T13:31

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польша

президент

матеуш моравецкий

украина

выборы

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Он пояснил, что речь идет о зерновой политике Варшавы. В стране до 15 сентября действует запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. И правящая партия обещает сохранить такое положение дел в дальнейшем "ради интересов польских фермеров".Однако антиукраинская позиция "Права и справедливости" - "это несерьезно", уверен экс-президент, а лишь краткосрочный политический интерес.Летом прошлого года между Россией, Турцией, Украиной и ООН была заключена зерновая сделка. В рамках этих договоренностей Киев активно отправлял на экспорт свое зерно, которое, как ожидалось, пойдет в том числе африканским странам, а в итоге осело в Европе, оставив местных фермеров без работы и средств к существованию.В Европе вспыхнули протесты аграриев и Евросоюз обещал ввести ограничения на ввоз украинского зерна в обмен на то, что власти Польши, Словакии, Болгарии и других государств союза отменят свои национальные ограничения.В начале мая Еврокомиссия действительно запретила импорт некоторых украинских агропродуктов в эти страны, однако фактически это было обманным маневром, так как уже с 5 июня украинское зерно и прочая агропродукция снова поехали в Восточную Европу.В итоге отдельные государства Европы взяли решение проблемы в свои руки. Так, в середине июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не будет открывать свою границу для зерновых продуктов.Украина сочла такое решение дискриминационным и пожаловалась ЕС, и в итоге руководство Евросоюза пригрозило Варшаве санкциями, если Польша не снимет ограничения на импорт украинского зерна после 15 сентября."Право и справедливость" правит в Польше с 2015 года. Ее бессменный лидер - Ярослав Качиньский, а также в коалицию входит действующий премьер Матеуш Моравецкий.Их главный конкурент - лидер "Гражданской платформы" Дональд Туск. Политик он опытный, его политическая сила находились у власти в 2007 - 2015 годах, а сам Туск с 2014 по 2019 год занимал место председателя Европейского совета.Судя по последним данным опросов за "Право и справедливость" готовы отдать свои голоса 29% поляков, а за "Гражданскую платформу" - 28%. Это значит, что борьба будет ожесточенной, и в ход пойдут все возможные методы, уверены эксперты.

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новости, польша, президент, матеуш моравецкий, украина, выборы