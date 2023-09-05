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Киев объявил в розыск бывшего депутата от ОПЗЖ Рабиновича

Киев объявил в розыск бывшего депутата от ОПЗЖ Рабиновича - 05.09.2023 Украина.ру

Киев объявил в розыск бывшего депутата от ОПЗЖ Рабиновича

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) объявило в розыск бывшего депутата Верховной рады Украины от запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Вадима Рабиновича. Об этом свидетельствуют данные сайта украинского МВД

2023-09-05T16:36

2023-09-05T16:36

2023-09-05T16:38

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украина

киев

вадим рабинович

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гбр

госизмена

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Ранее государственное бюро расследований Украины заочно предъявило Рабиновичу обвинения в госизмене, а 1 августа Печерский районный суд его заочно арестовал.По данным ГБР, экс-депутат якобы распространял среди населения и политического руководства стран Евросоюза "антиукраинскую пропагандистскую информацию", что нанесло вред суверенитету, территориальной целостности, а также безопасности Украины.По информации ГБР, сейчас Рабинович находится за границей, предположительно в Израиле. Ранее он говорил журналистам, что ищет способ вернуться на Украину.Весной прошлого года Владимир Зеленский объявил о приостановке по решению Совета национальной безопасности и обороны на период военного положения деятельности ряда оппозиционных партий, в том числе ОПЗЖ. Всем несогласным Зеленский пообещал "жесткий ответ".В партии тогда назвали это решение незаконным и намеревались его оспорить. Лидер политической силы Юрий Бойко 24 марта призвал депутатов объединиться вокруг группы "Платформа за жизнь и мир". Но уже 28 марта сопредседатель партии Вадим Рабинович заявил о приостановке деятельности ОПЗЖ. Он указал, что "партия строилась как партия мира, но сейчас мира нет".В июле 2022 года Владимир Зеленский тайным указом лишил Рабиновича, а также бизнесмена Геннадия Корбана и олигарха Игоря Коломойского гражданства Украины.В ноябре 2022 года парламент страны досрочно прекратил депутатские полномочия Рабиновича.

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новости, украина, киев, вадим рабинович, розыск, гбр, госизмена