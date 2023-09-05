Верховная Рада поддержала увольнение Резникова и Умерова - 05.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230905/1049181391.html
Верховная Рада поддержала увольнение Резникова и Умерова
Верховная Рада поддержала увольнение Резникова и Умерова - 05.09.2023 Украина.ру
Верховная Рада поддержала увольнение Резникова и Умерова
Верховная Рада поддержала увольнения Алексея Резникова с поста министра обороны Украины и Рустема Умерова с должности главы Фонда госимущества Украины. Об этом сообщил депутат ВР Ярослав Железняк в своём телеграм-канале
2023-09-05T15:33
2023-09-05T15:33
новости
украина
верховная рада
ярослав железняк
рустем умеров
алексей резников
министр обороны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102875/84/1028758485_0:60:1156:710_1920x0_80_0_0_b0d0e675d439bad72b3db0d79bb3a61f.jpg
В Верховной Раде прошло голосование за увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины. В голосовании приняли участие 365 депутатов. Из них "за" высказались 327 человек.Также украинский парламент проголосовал за увольнение Рустема Умерова с должности главы Фонда госимущества Украины. Из 360 депутатов решение об увольнении Уверовало поддержали 302 человека."Завтра ждём снова на назначение министром обороны Украины", - прокомментировал Железняк процедуру увольнения Умерова.Отставку министра обороны Алексея Резникова связывают с коррупционными скандалами вокруг Минобороны Украины и с провальным контрнаступлением ВСУ.Вечером 3 сентября Зеленский заявил об отставке Резникова с поста министра обороны Украины. Утром 4 сентября Резников написал заявление об отставке и опубликовал фотографию с текстом документа. Его кресло займёт Рустем Умеров.Рустем Умеров - украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. В молодости обучался в США по программе обмена, финансист по образованию. В 2019 году был избран народным депутатом Украины. С сентября 2022 года возглавляет Фонд госимущества Украины. При этом он также остается советником Мустафы Джемилева - одного из лидеров Меджлиса* крымско-татарского народа.*Признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация.
https://ukraina.ru/20230904/1049152695.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102875/84/1028758485_66:0:1090:768_1920x0_80_0_0_b808c975425476c23d1a1baee7a056f4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, верховная рада, ярослав железняк, рустем умеров, алексей резников, министр обороны
Новости, Украина, Верховная Рада, Ярослав Железняк, Рустем Умеров, Алексей Резников, министр обороны

Верховная Рада поддержала увольнение Резникова и Умерова

15:33 05.09.2023
 
© rada.gov.uaВерховная рада заседание гимн поют депутаты
Верховная рада заседание гимн поют депутаты
© rada.gov.ua
Читать в
Верховная Рада поддержала увольнения Алексея Резникова с поста министра обороны Украины и Рустема Умерова с должности главы Фонда госимущества Украины. Об этом сообщил депутат ВР Ярослав Железняк в своём телеграм-канале
В Верховной Раде прошло голосование за увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины. В голосовании приняли участие 365 депутатов. Из них "за" высказались 327 человек.
Также украинский парламент проголосовал за увольнение Рустема Умерова с должности главы Фонда госимущества Украины. Из 360 депутатов решение об увольнении Уверовало поддержали 302 человека.
"Завтра ждём снова на назначение министром обороны Украины", - прокомментировал Железняк процедуру увольнения Умерова.
Отставку министра обороны Алексея Резникова связывают с коррупционными скандалами вокруг Минобороны Украины и с провальным контрнаступлением ВСУ.
Вечером 3 сентября Зеленский заявил об отставке Резникова с поста министра обороны Украины. Утром 4 сентября Резников написал заявление об отставке и опубликовал фотографию с текстом документа. Его кресло займёт Рустем Умеров.
Рустем Умеров - украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. В молодости обучался в США по программе обмена, финансист по образованию. В 2019 году был избран народным депутатом Украины. С сентября 2022 года возглавляет Фонд госимущества Украины. При этом он также остается советником Мустафы Джемилева - одного из лидеров Меджлиса* крымско-татарского народа.
*Признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Вчера, 16:12
Рустем Умеров — слуга нескольких народов. От каких стран зависит новый министр обороны УкраиныПосле отправки Алексея Резникова в отставку с должности министра обороны Украины президент страны Владимир Зеленский предложил назначить на его место председателя Фонда госимущества крымского татарина Рустема Умерова
 
НовостиУкраинаВерховная РадаЯрослав ЖелезнякРустем УмеровАлексей Резниковминистр обороны
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:20Польша потратит на оборону в следующем году 4% ВВП
16:04В СБУ обвинили Фридмана в финансировании СВО
16:04На условиях России: эксперты о переговорах Путина и Эрдогана
16:04Станислав Стремидловский о том, как в Польше оценили провал наступления ВСУ
15:59Зеленский наградил военнослужащих ВСУ на позициях под Артемовском
15:42Три грузовых судна с украинской металлургической продукцией покинули порты Одессы
15:41Хотели наказать Россию: государственный железнодорожный перевозчик Эстонии столкнулся с проблемами
15:41Минобороны Украины утвердило геральдические знаки в стиле гитлеровской Германии
15:38Бельгия заменит F-16 на F-35, но старые истребители Украине не отдаст
15:33Верховная Рада поддержала увольнение Резникова и Умерова
15:21Первый звонок звучит как последний. Сентябрь и недоученные уроки истории
15:17Как бы ударить Россию побольнее. Каким Запад видит будущее Украины
15:10Владимир Орлов: Россия сожгла лучший британский танк, чтобы дальше выбить ВСУ из Сум, Чернигова и Полтавы
15:09Бельгийский генерал заявил о невозможности отправки "просроченных" F-16 на Украину
15:08ВСУ применяли мины "Лепесток" против жителей Изюма — Human Rights Watch
15:04Беглым белорусам перестанут выдавать и продлевать паспорта за рубежом
14:24Чиновники из Минобороны Украины закупили неработающие беспилотники за 650 млн грн
14:23"Непростая процедура". В Раде рассказали о возможной экстрадиции уклонистов
14:21Жительница Луганска попыталась взорвать экс-главу таможни ЛНР с помощью телефона
13:52У наших калибров и кинжалов длинные руки: Баранец о том, как Россия ответит на ноу-хау ВСУ. Видео
Лента новостейМолния