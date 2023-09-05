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Верховная Рада поддержала увольнение Резникова и Умерова

Верховная Рада поддержала увольнение Резникова и Умерова - 05.09.2023 Украина.ру

Верховная Рада поддержала увольнение Резникова и Умерова

Верховная Рада поддержала увольнения Алексея Резникова с поста министра обороны Украины и Рустема Умерова с должности главы Фонда госимущества Украины. Об этом сообщил депутат ВР Ярослав Железняк в своём телеграм-канале

2023-09-05T15:33

2023-09-05T15:33

2023-09-05T15:33

новости

украина

верховная рада

ярослав железняк

рустем умеров

алексей резников

министр обороны

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В Верховной Раде прошло голосование за увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины. В голосовании приняли участие 365 депутатов. Из них "за" высказались 327 человек.Также украинский парламент проголосовал за увольнение Рустема Умерова с должности главы Фонда госимущества Украины. Из 360 депутатов решение об увольнении Уверовало поддержали 302 человека."Завтра ждём снова на назначение министром обороны Украины", - прокомментировал Железняк процедуру увольнения Умерова.Отставку министра обороны Алексея Резникова связывают с коррупционными скандалами вокруг Минобороны Украины и с провальным контрнаступлением ВСУ.Вечером 3 сентября Зеленский заявил об отставке Резникова с поста министра обороны Украины. Утром 4 сентября Резников написал заявление об отставке и опубликовал фотографию с текстом документа. Его кресло займёт Рустем Умеров.Рустем Умеров - украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. В молодости обучался в США по программе обмена, финансист по образованию. В 2019 году был избран народным депутатом Украины. С сентября 2022 года возглавляет Фонд госимущества Украины. При этом он также остается советником Мустафы Джемилева - одного из лидеров Меджлиса* крымско-татарского народа.*Признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация.

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новости, украина, верховная рада, ярослав железняк, рустем умеров, алексей резников, министр обороны