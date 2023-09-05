Верховная Рада поддержала увольнение Резникова и Умерова
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Верховная Рада поддержала увольнения Алексея Резникова с поста министра обороны Украины и Рустема Умерова с должности главы Фонда госимущества Украины. Об этом сообщил депутат ВР Ярослав Железняк в своём телеграм-канале
В Верховной Раде прошло голосование за увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины. В голосовании приняли участие 365 депутатов. Из них "за" высказались 327 человек.
Также украинский парламент проголосовал за увольнение Рустема Умерова с должности главы Фонда госимущества Украины. Из 360 депутатов решение об увольнении Уверовало поддержали 302 человека.
"Завтра ждём снова на назначение министром обороны Украины", - прокомментировал Железняк процедуру увольнения Умерова.
Отставку министра обороны Алексея Резникова связывают с коррупционными скандалами вокруг Минобороны Украины и с провальным контрнаступлением ВСУ.
Вечером 3 сентября Зеленский заявил об отставке Резникова с поста министра обороны Украины. Утром 4 сентября Резников написал заявление об отставке и опубликовал фотографию с текстом документа. Его кресло займёт Рустем Умеров.
Рустем Умеров - украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. В молодости обучался в США по программе обмена, финансист по образованию. В 2019 году был избран народным депутатом Украины. С сентября 2022 года возглавляет Фонд госимущества Украины. При этом он также остается советником Мустафы Джемилева - одного из лидеров Меджлиса* крымско-татарского народа.
*Признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация.
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