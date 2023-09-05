https://ukraina.ru/20230905/1049169437.html
ВСУ потеряли танк Challenger на Запорожском направлении
ВСУ потеряли танк Challenger на Запорожском направлении - 05.09.2023 Украина.ру
ВСУ потеряли танк Challenger на Запорожском направлении
Британские танки горят не хуже немецких
2023-09-05T10:07
2023-09-05T10:07
2023-09-05T10:07
challenger-2 (танк)
танки
британия
всу
потери всу
новости
запорожское направление
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ТГ-канал "Военный Осведомитель" опубликовал 5 сентября видеоподтверждение очередного уничтожения западной техники на Запорожском направлении. В публикации опознан постеленный Британией и находившийся на вооружении 82-й ОДШБр ВСУ горящий британский танк Challenger 2."Также в кадре видно два уничтоженных бронеавтомобиля Казак-7и поврежденный Т-64БВ ВСУ", - сказано в комментарии к видеоматериалу.ВСУ берегли британские танки – в отличие от немецких и польских, которых русские солдаты уже уничтожили немало. Британия готовится к перевооружению на новый основной боевой танк, поэтому небольшое количество Challenger 2 было отправлено на украинскую утилизацию.Британия поставила также танковые боеприпасы с обеднённым ураном. В Киеве заверяли, что британские танки с такими боеприпасами нанесут сокрушительное поражение Армии России во время "контрнаступа-2023".Однако наступательная операция провалилась. ВСУ не смогли полностью взломать даже первую линию российской обороны, понеся тяжёлые потери в живой силе и технике, которую собирали со всего мира.США пообещали поставить до конца года танки своего производства. Вопреки изначальным ожиданиям киевских комментаторов, на Украину прибудут "Абрамсы" первой модификации без "секретной брони" из обеднённого урана и современного оборудования, но с боеприпасами из того же урана.Также на Украину были поставлены танки польского производства. Польша отказалась от своего танкостроения и даже немецких "Леопардов", отдав предпочтение танкам производства США и Южной Кореи.
https://ukraina.ru/20230118/1042713133.html
https://ukraina.ru/20230623/1047524586.html
https://ukraina.ru/20230824/1048922883.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
challenger-2 (танк), танки, британия, всу, потери всу, новости, запорожское направление
Challenger-2 (танк), танки, Британия, ВСУ, потери ВСУ, Новости, Запорожское направление
ВСУ потеряли танк Challenger на Запорожском направлении
Британские танки горят не хуже немецких
ТГ-канал "Военный Осведомитель" опубликовал 5 сентября видеоподтверждение очередного уничтожения западной техники на Запорожском направлении. В публикации опознан постеленный Британией и находившийся на вооружении 82-й ОДШБр ВСУ горящий британский танк Challenger 2.
"Также в кадре видно два уничтоженных бронеавтомобиля Казак-7и поврежденный Т-64БВ ВСУ",
- сказано в комментарии
к видеоматериалу.
ВСУ берегли британские танки – в отличие от немецких и польских, которых русские солдаты уже уничтожили немало. Британия готовится к перевооружению на новый основной боевой танк, поэтому небольшое количество Challenger 2 было отправлено на украинскую утилизацию.
Британия поставила также танковые боеприпасы с обеднённым ураном. В Киеве заверяли, что британские танки с такими боеприпасами нанесут сокрушительное поражение Армии России во время "контрнаступа-2023".
Однако наступательная операция провалилась. ВСУ не смогли полностью взломать даже первую линию российской обороны, понеся тяжёлые потери в живой силе и технике, которую собирали со всего мира.
США пообещали поставить до конца года танки своего производства. Вопреки изначальным ожиданиям киевских комментаторов, на Украину прибудут "Абрамсы" первой модификации без "секретной брони" из обеднённого урана и современного оборудования, но с боеприпасами из того же урана.
Также на Украину были поставлены танки польского производства. Польша отказалась от своего танкостроения и даже немецких "Леопардов", отдав предпочтение танкам производства США и Южной Кореи.