https://ukraina.ru/20230905/1049169437.html

ВСУ потеряли танк Challenger на Запорожском направлении

ВСУ потеряли танк Challenger на Запорожском направлении - 05.09.2023 Украина.ру

ВСУ потеряли танк Challenger на Запорожском направлении

Британские танки горят не хуже немецких

2023-09-05T10:07

2023-09-05T10:07

2023-09-05T10:07

challenger-2 (танк)

танки

британия

всу

потери всу

новости

запорожское направление

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ТГ-канал "Военный Осведомитель" опубликовал 5 сентября видеоподтверждение очередного уничтожения западной техники на Запорожском направлении. В публикации опознан постеленный Британией и находившийся на вооружении 82-й ОДШБр ВСУ горящий британский танк Challenger 2."Также в кадре видно два уничтоженных бронеавтомобиля Казак-7и поврежденный Т-64БВ ВСУ", - сказано в комментарии к видеоматериалу.ВСУ берегли британские танки – в отличие от немецких и польских, которых русские солдаты уже уничтожили немало. Британия готовится к перевооружению на новый основной боевой танк, поэтому небольшое количество Challenger 2 было отправлено на украинскую утилизацию.Британия поставила также танковые боеприпасы с обеднённым ураном. В Киеве заверяли, что британские танки с такими боеприпасами нанесут сокрушительное поражение Армии России во время "контрнаступа-2023".Однако наступательная операция провалилась. ВСУ не смогли полностью взломать даже первую линию российской обороны, понеся тяжёлые потери в живой силе и технике, которую собирали со всего мира.США пообещали поставить до конца года танки своего производства. Вопреки изначальным ожиданиям киевских комментаторов, на Украину прибудут "Абрамсы" первой модификации без "секретной брони" из обеднённого урана и современного оборудования, но с боеприпасами из того же урана.Также на Украину были поставлены танки польского производства. Польша отказалась от своего танкостроения и даже немецких "Леопардов", отдав предпочтение танкам производства США и Южной Кореи.

https://ukraina.ru/20230118/1042713133.html

https://ukraina.ru/20230623/1047524586.html

https://ukraina.ru/20230824/1048922883.html

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challenger-2 (танк), танки, британия, всу, потери всу, новости, запорожское направление