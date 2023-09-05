ВСУ потеряли танк Challenger на Запорожском направлении - 05.09.2023 Украина.ру
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ВСУ потеряли танк Challenger на Запорожском направлении
ВСУ потеряли танк Challenger на Запорожском направлении - 05.09.2023 Украина.ру
ВСУ потеряли танк Challenger на Запорожском направлении
Британские танки горят не хуже немецких
2023-09-05T10:07
2023-09-05T10:07
challenger-2 (танк)
танки
британия
всу
потери всу
новости
запорожское направление
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ТГ-канал "Военный Осведомитель" опубликовал 5 сентября видеоподтверждение очередного уничтожения западной техники на Запорожском направлении. В публикации опознан постеленный Британией и находившийся на вооружении 82-й ОДШБр ВСУ горящий британский танк Challenger 2."Также в кадре видно два уничтоженных бронеавтомобиля Казак-7и поврежденный Т-64БВ ВСУ", - сказано в комментарии к видеоматериалу.ВСУ берегли британские танки – в отличие от немецких и польских, которых русские солдаты уже уничтожили немало. Британия готовится к перевооружению на новый основной боевой танк, поэтому небольшое количество Challenger 2 было отправлено на украинскую утилизацию.Британия поставила также танковые боеприпасы с обеднённым ураном. В Киеве заверяли, что британские танки с такими боеприпасами нанесут сокрушительное поражение Армии России во время "контрнаступа-2023".Однако наступательная операция провалилась. ВСУ не смогли полностью взломать даже первую линию российской обороны, понеся тяжёлые потери в живой силе и технике, которую собирали со всего мира.США пообещали поставить до конца года танки своего производства. Вопреки изначальным ожиданиям киевских комментаторов, на Украину прибудут "Абрамсы" первой модификации без "секретной брони" из обеднённого урана и современного оборудования, но с боеприпасами из того же урана.Также на Украину были поставлены танки польского производства. Польша отказалась от своего танкостроения и даже немецких "Леопардов", отдав предпочтение танкам производства США и Южной Кореи.
https://ukraina.ru/20230118/1042713133.html
https://ukraina.ru/20230623/1047524586.html
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challenger-2 (танк), танки, британия, всу, потери всу, новости, запорожское направление
Challenger-2 (танк), танки, Британия, ВСУ, потери ВСУ, Новости, Запорожское направление

ВСУ потеряли танк Challenger на Запорожском направлении

10:07 05.09.2023
 
© Военный Осведомитель/Telegram
© Военный Осведомитель/Telegram
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Британские танки горят не хуже немецких
ТГ-канал "Военный Осведомитель" опубликовал 5 сентября видеоподтверждение очередного уничтожения западной техники на Запорожском направлении. В публикации опознан постеленный Британией и находившийся на вооружении 82-й ОДШБр ВСУ горящий британский танк Challenger 2.
- РИА Новости, 1920, 18.01.2023
18 января, 06:15
Военный журналист рассказал, помогут ли Киеву британские танки Challenger-2Отправка киевскому режиму 14 британских танков Challenger-2 не приведёт к сколько-нибудь серьёзному изменению положения в районе спецоперации. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника "Литературная Россия" Алексей Борзенко
"Также в кадре видно два уничтоженных бронеавтомобиля Казак-7и поврежденный Т-64БВ ВСУ", - сказано в комментарии к видеоматериалу.
ВСУ берегли британские танки – в отличие от немецких и польских, которых русские солдаты уже уничтожили немало. Британия готовится к перевооружению на новый основной боевой танк, поэтому небольшое количество Challenger 2 было отправлено на украинскую утилизацию.
Британия поставила также танковые боеприпасы с обеднённым ураном. В Киеве заверяли, что британские танки с такими боеприпасами нанесут сокрушительное поражение Армии России во время "контрнаступа-2023".
Однако наступательная операция провалилась. ВСУ не смогли полностью взломать даже первую линию российской обороны, понеся тяжёлые потери в живой силе и технике, которую собирали со всего мира.
- РИА Новости, 1920, 23.06.2023
23 июня, 17:55
Сырский: ВСУ держат в резерве британские танки Challenger-2Украина держит в резерве предоставленные Лондоном танки Challenger 2. Об этом командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил 23 июня в интервью британской газете Guardian
США пообещали поставить до конца года танки своего производства. Вопреки изначальным ожиданиям киевских комментаторов, на Украину прибудут "Абрамсы" первой модификации без "секретной брони" из обеднённого урана и современного оборудования, но с боеприпасами из того же урана.
Также на Украину были поставлены танки польского производства. Польша отказалась от своего танкостроения и даже немецких "Леопардов", отдав предпочтение танкам производства США и Южной Кореи.
- РИА Новости, 1920, 24.08.2023
24 августа, 21:38
WSJ: Командование ВСУ сажает в западные танки солдат без боевого опыта Украинские военные недовольны тем, что танки и бронемашины передаются недавно сформированным подразделениям ВСУ без боевого опыта. Об этом пишет издание The Wall Street Journal 24 августа
 
Challenger-2 (танк)танкиБританияВСУпотери ВСУНовостиЗапорожское направление
 
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