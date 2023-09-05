https://ukraina.ru/20230905/1049167201.html

Карабах на грани краха. Почему ушёл в отставку его президент Араик Арутюнян

Карабах на грани краха. Почему ушёл в отставку его президент Араик Арутюнян - 05.09.2023 Украина.ру

Карабах на грани краха. Почему ушёл в отставку его президент Араик Арутюнян

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян подал в отставку. 8 сентября Национальное собрание Нагорно-Карабахской Республики выберет его нового главу.

2023-09-05T09:32

2023-09-05T09:32

2023-09-05T09:32

эксклюзив

зарубежье

армения

азербайджан

нагорный карабах

никол пашинян

россия

сша

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Арутюнян стал президентом в 2020 году незадолго до начала Второй Карабахской войны. Именно её итоги определяют нынешний политический ландшафт региона и то положение, в котором оказался Карабах.Напомним, ВС Азербайджана добились в той войне победы, вернув под свой контроль ряд территорий, включая город Шуши. Боевые действия были остановлены после заключения соглашения между президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Согласно этой договорённости, стороны приступают к переговорам об условиях мира, а на линии соприкосновения размещаются российские миротворцы.Переговоры между азербайджанской и армянской стороной к выработке мирного соглашения не привели. Главы МИД Армении и Азербайджана с тех пор периодически встречались в России, в США и в странах ЕС, однако несмотря на отдельные оптимистические заявления западных политиков, воз и ныне там. В актив Баку можно записать ряд серьёзных уступок, на которые за последние месяцы пошёл Ереван. В частности, Никол Пашинян несколько раз заявил, что он признаёт азербайджанскую принадлежность Карабаха.Однако политическое давление азербайджанской стороны на армянскую не ослабевает. Смысл противоречий заключается в том, что власти Армении настаивают на предоставлении Карабаху особого статуса, и считают, что Баку должен вести по этому вопросу переговоры со Степанакертом. В Азербайджане же ни на какой особый статус Карабаха не согласны категорически, а его жителей призывают либо принять азербайджанское гражданство, либо покинуть регион – что, кстати, уже происходит и носит массовый характер. При этом Баку требует скорейшего открытия так называемого Зангезурского коридора – транспортного маршрута, связывающего основную территорию Азербайджана с принадлежащей ему Нахичеванской Автономной Республикой. Так как коридор должен пройти по территории Армении, то в Ереване считают это посягательством на территориальную целостность, и согласия на реализацию данного проекта не дают.В целях усиления давления на Карабах Азербайджан также перекрыл Лачинский коридор, связывающий непризнанную республику с Арменией. КПП азербайджанских пограничников был размещён в непосредственной близости от наблюдательного поста российских миротворцев. В результате регион оказался в блокаде. В Карабахе серьёзнейшие проблемы с медикаментами и топливом, исчерпываются запасы продовольствия. При этом Азербайджан предлагает снабжать его через Агдам, однако против этого выступили сами жители непризнанной республики. В Ереване и Степанакерте также настаивают на том, что Карабах должен снабжаться только через Лачин.Происходящее сопровождается постоянными нападками на российских миротворцев, осуществляющихся как с азербайджанской, так и с армянской стороны. Представители армянского населения устраивают у миротворческой базы свои акции, обвиняя российских солдат в бездействии и неспособности разблокировать пути снабжения региона. Им вторят в Ереване: в частности, Никол Пашинян в интервью итальянскому изданию La Republica назвал зависимость Армении от России в вопросах безопасности ошибочной. Он также заявил, что Россия из-за своего бездействия в Закавказье отдаляется от него.На фоне этого отдельные западные политики примеряют на себя роль защитников интересов Армении, делая заявления в её поддержку. В частности, американский конгрессмен Адам Шифф сообщил о намерении отправить президенту США Джо Байдену письмо с предложением содействовать разблокировке Карабаха. Шиффа поддержали ещё несколько конгрессменов. Однако до нынешнего дня представители западного истеблишмента ограничивались лишь риторикой, и ни о каком системном давлении на Азербайджан речи не идёт.При этом ситуация в регионе постепенно обостряется. Стороны обвиняют друг друга в участившихся обстрелах, эксперты всё чаще говорят о возможности грядущей эскалации и о том, что Алиев, которому нынешних уступок Пашиняна оказалось мало, может попытаться додавить Карабах.Вот в такой ситуации и подал в отставку нынешний президент республики Араик Арутюнян. Сам он объяснил своё решение тем, что, во-первых, отношение к нему со стороны Баку исключает возможность проведения "гибкой политики", а, во-вторых, доверие со стороны населения к власти существенно снизилось после проигранной войны 2020 года. Он также сменил государственного министра (главу правительства), отправив в отставку Гургена Нерсисяна и назначив на его место Самвела Шахраманяна, которого отдельные авторы называют возможным преемником Арутюняна.Арутюнян, несмотря на то, что он сам является участником первой войны в Карабахе, считался человеком Пашиняна. Последний, как известно, Карабах не любит, а знаменитый "карабахский клан", который многие годы управлял Арменией, и из которого происходят два её бывших президента Роберт Кочарян и Серж Саргсян, считает угрозой для себя. Арутюнян был готов согласовывать свои действия с официальным Ереваном, политика которого, однако, привела республику в тупик и поставили её на грань уничтожения.Возможно, это и стало основной причиной решения президента уйти в отставку. Арутюнян просто не хочет войти в историю в качестве могильщика Карабаха. Вилка, в которой находится республика, подразумевает, что в ближайшее время она либо станет частью Азербайджана вследствие дальнейших уступок и нерешительной политики Еревана, либо подвергнется новой военной агрессии, которой она не сможет противостоять. И президент (уже бывший), судя по всему, не может принять этот вызов.Так или иначе, фамилию нового главы Нагорно-Карабахской Республики мы узнаем уже совсем скоро. И он примет Карабах, возможно, в самый тяжёлый момент его истории.

https://ukraina.ru/20230528/1046639117.html

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Владимир Зотов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_17717375a522074ee4d7ab9ff1a864f2.jpg

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эксклюзив, зарубежье, армения, азербайджан, нагорный карабах, никол пашинян, россия, сша