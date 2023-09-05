Тактика российской армии в Работино: запустить штурмовые группы ВСУ и уничтожить их артиллерией
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области
Сегодняшняя ситуация на запорожском и южнодонецком фронта - в Работино и на Времевском выступе - наглядно иллюстрирует оценку Владимира Путина украинского контрнаступления, данную им на встрече с турецким президентом: это не пробуксовка, это провал
Несмотря на то, что в информационном пространстве появилось сообщение о том, что в ночь с субботы на воскресенье подразделения российской армии вынуждены были сдать ВСУ южные окраины Работино и теперь сражение идет за находящееся южнее село Новопрокоповку, оно не соответствует действительности. Российские десантники и московские "мобики" продолжают удерживать там позиции.
2 сентября, 20:03Российская армия не только не сдала ВСУ Работино, но и еще берет пленныхНесмотря на то, что в субботу утром от некоторых российских военкоров пришли тревожные новости, что российская армия оставила позиции в южной части Работино, небольшом селе на запорожском направлении, и бои переместились южнее и ведутся уже за Новопрокоповку, следующее село в направлении Токмака, эта информация не соответствует действительности.
"За оставление нами позиций приняли тактику, которую время от времени использует российская оборона. Мы запускаем на свои позиции украинские штурмовые группы, а потом российская артиллерия начинает бить по зашедшим укропам. После чего наши снова занимают свои прежние позиции, на которых ничего кроме трупов украинскихь солдат нет. Так что никакого отступления не было.
Эта тактика очень хорошо нами была опробована в Пятихатках, когда, зайдя в них, украинцы сразу же попадали в огневой мешок и уничтожались.
Обычно в украинской штурмовой группе до взвода. Атака на южные окраины Работино обычно идет силами до роты. Причем, как ранее вы уже писали об этом, без поддержки тяжелой техники.
Украинцам противостоят подразделения одного из самых боеспособных наших соединений – 58-й армии. Кого там только нет – и ставропольцы, и кубанцы, и кавказцы. Их задача не дать противнику прорвать нашу оборону в сторону Токмака", - рассказал изданию Украина.ру старший лейтенант Александр Матюшин, донецкий волонтер, военкор и общественный деятель.
О том, что бои идут за Новопрокоповку принимают постоянные обстрелы дороги от Токмака на Работино, которая идет через Сладкую Балку и это село. ВСУ ведут обстрелы с помощью кассетных снарядов.
31 августа, 16:37Ситуация на фронте: В Работино — ад, российские силы практически освободили МарьинкуУкраинская армия до сих пор не может взять под контроль Работино на Запорожском направлении. Это нужно ВСУ, чтобы выйти к Токмаку, а там — к Мелитополю и Бердянску и установить огневой контроль над Крымом, Крымским мостом и Азовским морем
"Почему ВСУ так и не удалось продвинуться в Работино и дальше в отличие от Времевского выступа? Потому что в первом случае речь идет о прямой линии фронта, где надо наступать широким фронтом – не только на Работино, но и на Копани и на Вербовое, а это не получается. А на Времевском выступе враг смог захватить Старомайорское, Урожайное и Равнополье, потому что он как бы сточил наш выступ, который врезался в его позиции, но дальше они продвинуться не смогли.
Через Старомайорск ВСУ хотят наступать на Старомлиновку, а дальше – на Бердянск, но линия фронта выровнялась и всё.
В общем у ВСУ остается последний месяц для наступления, потом дожди и "зеленка" начнет желтеть и обсыпаться – спрятаться будет негде", - говорит Матюшин.