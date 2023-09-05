https://ukraina.ru/20230905/1049165953.html

Тактика российской армии в Работино: запустить штурмовые группы ВСУ и уничтожить их артиллерией

Тактика российской армии в Работино: запустить штурмовые группы ВСУ и уничтожить их артиллерией - 05.09.2023 Украина.ру

Тактика российской армии в Работино: запустить штурмовые группы ВСУ и уничтожить их артиллерией

Сегодняшняя ситуация на запорожском и южнодонецком фронта - в Работино и на Времевском выступе - наглядно иллюстрирует оценку Владимира Путина украинского контрнаступления, данную им на встрече с турецким президентом: это не пробуксовка, это провал

2023-09-05T04:36

2023-09-05T04:36

2023-09-05T04:36

эксклюзив

запорожское направление

александр "варяг" матюшин

сво

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/15/1048831465_0:0:3142:1768_1920x0_80_0_0_f11f737f57ea0448d61e2f62e830acf6.jpg

Несмотря на то, что в информационном пространстве появилось сообщение о том, что в ночь с субботы на воскресенье подразделения российской армии вынуждены были сдать ВСУ южные окраины Работино и теперь сражение идет за находящееся южнее село Новопрокоповку, оно не соответствует действительности. Российские десантники и московские "мобики" продолжают удерживать там позиции."За оставление нами позиций приняли тактику, которую время от времени использует российская оборона. Мы запускаем на свои позиции украинские штурмовые группы, а потом российская артиллерия начинает бить по зашедшим укропам. После чего наши снова занимают свои прежние позиции, на которых ничего кроме трупов украинскихь солдат нет. Так что никакого отступления не было.Эта тактика очень хорошо нами была опробована в Пятихатках, когда, зайдя в них, украинцы сразу же попадали в огневой мешок и уничтожались.Обычно в украинской штурмовой группе до взвода. Атака на южные окраины Работино обычно идет силами до роты. Причем, как ранее вы уже писали об этом, без поддержки тяжелой техники.Украинцам противостоят подразделения одного из самых боеспособных наших соединений – 58-й армии. Кого там только нет – и ставропольцы, и кубанцы, и кавказцы. Их задача не дать противнику прорвать нашу оборону в сторону Токмака", - рассказал изданию Украина.ру старший лейтенант Александр Матюшин, донецкий волонтер, военкор и общественный деятель.О том, что бои идут за Новопрокоповку принимают постоянные обстрелы дороги от Токмака на Работино, которая идет через Сладкую Балку и это село. ВСУ ведут обстрелы с помощью кассетных снарядов."Почему ВСУ так и не удалось продвинуться в Работино и дальше в отличие от Времевского выступа? Потому что в первом случае речь идет о прямой линии фронта, где надо наступать широким фронтом – не только на Работино, но и на Копани и на Вербовое, а это не получается. А на Времевском выступе враг смог захватить Старомайорское, Урожайное и Равнополье, потому что он как бы сточил наш выступ, который врезался в его позиции, но дальше они продвинуться не смогли.Через Старомайорск ВСУ хотят наступать на Старомлиновку, а дальше – на Бердянск, но линия фронта выровнялась и всё.В общем у ВСУ остается последний месяц для наступления, потом дожди и "зеленка" начнет желтеть и обсыпаться – спрятаться будет негде", - говорит Матюшин.

https://ukraina.ru/20230902/1049118468.html

https://ukraina.ru/20230831/1049071563.html

запорожское направление

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Александр Чаленко

Александр Чаленко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, запорожское направление, александр "варяг" матюшин, сво, спецоперация