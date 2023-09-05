https://ukraina.ru/20230905/1049151472.html

Полковник Виктор Баранец: Пока ВСУ крепко вонзили в Россию острые зубы, США провоцируют ядерную войну

Полковник Виктор Баранец: Пока ВСУ крепко вонзили в Россию острые зубы, США провоцируют ядерную войну - 05.09.2023 Украина.ру

Полковник Виктор Баранец: Пока ВСУ крепко вонзили в Россию острые зубы, США провоцируют ядерную войну

Появление на Украине F-16 может перевести войну в совершенно иное качество. Если эти самолеты будут базироваться на аэродромах НАТО, русские летчики не смогут... Украина.ру, 05.09.2023

2023-09-05T04:28

2023-09-05T04:28

2023-09-05T04:28

интервью

всу

россия

запорожье

сша

f-16

самолеты

беспилотники

ядерное оружие

польша

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Появление на Украине F-16 может перевести войну в совершенно иное качество. Если эти самолеты будут базироваться на аэродромах НАТО, русские летчики не смогут поразить F-16, не чиркнув крылом пространство Польши. А это может перевести конфликт в иную стадию, когда запахнет тактическим ядерным оружием. Потому что тот же F-16 может нести ядерный боезаряд, считает военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор БаранецОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее Минобороны РФ в своей сводке за период с 25 августа по 1 сентября сообщило, что ВСУ в целях попытки прорыва обороны наших войск перебрасывают на Запорожское направление одно из последних соединений стратегического резерва — 71-ю егерскую бригаду.- Виктор Николаевич, чем оснащено это подразделение? Насколько тяжело нам будет его остановить по сравнению с остальными?- 71-ая бригада относится к военно-воздушным войскам Украины. Вооружена она вертолетами, полевой артиллерией и БТР. У нее все в порядке с разведкой и связью. Это внушительная сила.Более того, я против разговоров о том, что украинская армия выдохлась и вводит в бой последние резервы. Это далеко не так. У противника в рукаве еще припрятано достаточно козырей, с которыми нам предстоит бороться.- Что это могут быть за козыри?- Я имею в виду группировку, которую украинцы собирают втихаря. Там мобилизовали и подучили огромное количество людей. Киевский режим даже угрожает тайной резервной армией на 200 тысяч человек. Мы внимательно наблюдаем за тем, где собирается этот кулак.Повторюсь. Я не отношусь к тем экспертам, которые считают, что "контрнаступ" выдохся. И я не поддаюсь на щедрые комплименты со стороны США, что Россия отразила четыре волны атаки. Это не так.Сейчас на поле боя есть две точки, где стороны ведут борьбу за стратегическую инициативу. Со стороны России – это Харьковское направление, где мы прилично двигаемся. С украинской стороны – это Запорожское направление. Киев не скрывает, что намерен решить две задачи – вернуться силой в Крым и утопить российскую армию в Азовском море.- Вы сказали, что у Украины может быть резервная армия? Где они могут ее использовать? Пробиваться в район Работино? На Южно-Донецком направлении? Или вообще в неожиданных местах?- Сразу уточню, что этот ударный кулак формируется именно на Запорожском направлении.Не надо скрывать, что в районе Работино противник достиг определенных успехов. Там сегодня идет самая кровавая схватка. ВСУ как раз подбрасывают на это направление те резервы, которые он сконцентрировал там. Враг медленно их вводит в бой, рассчитывая, чтобы прорвать не только первую и вторую, но и третью линию нашей обороны, чтобы погнать ВС РФ в направлении Крыма и Азовского моря.- Мы как на это реагируем? Строим дополнительные линии? Или пока на держимся на первой?- Мы пока держимся на оборонительных линиях, которые выстроили до этого. Держимся серьезно, но с переменным успехом. Например, с утра ВСУ захватили часть Работино, а вечером они ее оставили. Идет раскачивание линии боевого соприкосновения.- Насколько для нас будет критично, если ВСУ дойдут до Токмака?- Это будет очень серьезно. На волне этого успеха, поймав кураж, Украина бросит в этот прорыв запасы своих войск. Это будет серьезная пощечина нашей армии, если только это не хитрая ловушка, подстроенная российской армией. Там же есть серьезный выступ, куда продвинулись украинские войска. Если это не формирование Токмаковского котла, то дела наши будут плохи.Поэтому российское командование анализирует ситуацию и предпринимает все усилия, чтобы держать наступление ВСУ в районе Работино.Но до Токмака еще далеко. Украинская пресса врет, когда говорит, что они прорвали все три линии нашей обороны. И она может оказаться жертвой собственной брехни. Так часто бывает на поля боя.- Вы сказали, что украинская группировка вытянулась и может угодить в котел. Какие силы должны быть с нашей стороны, чтобы мы нанесли ей такой фланговый удар?- Мы должны четко представлять количество оружия и личного состава украинской армии, которое рвануло в этот мешок.Времевский выступ – это серьезный зуб, который противник воткнул в нашу линию оборону. И мы пытаемся как-то вырвать этот зуб или превратить эту Времевскую дуг, которая направлена на Работино, в котел.Если мы не остановим врага, то он, взяв Работино, двинет все свои войска на Токмак. Но у нас есть там резервы. Наши вертолёты и самолеты господствуют в воздухе. Мы сосредоточили на этом участке большое количество артиллерии. Мы подключили к работе Черноморский флот с его "Калибрами". И пока мы держимся на этих рубежах.Кстати, я бы вам наврал, если бы сказал, что мы не подбрасываем туда резервы. Мы готовили контрактников и добровольцев. И прошедших обучение новых людей мы пытаемся подтягивать к линии боевого соприкосновения, чтобы не дать врагу осуществить его замыслы.- Мы упомянули Харьковское направление. В сводке Минобороны было сказано, что под Купянском и Красным Лиманом мы уничтожили почти 1000 всушников. Это много или мало с точки зрения наших замыслов?- Я всегда с большой осторожностью отношусь к сообщениям сторон о количестве потерь на поле боя. Давайте будем честны. Мы не Украина, которая утверждает, что сбила все российские ракеты. Да, со стороны противника есть потери. Но они есть и с нашей стороны.- К слову о том, что они "сбили все наши ракеты". В сводке Минобороны было сказано, что на прошлой неделе мы нанесли пять групповых ударов по пунктам управления, объектам портовой инфраструктуры, аэродромам ВСУ. Есть ли какая-то конкретика на этот счет?- Мы сейчас серьезно занялись складами, арсеналами и портовой инфраструктурой, чтобы не дать противнику по воде подтаскивать боеприпасы. И мы показываем направление наших потенциальных ударов. Кроме Херсона и Запорожья, мы держим в уме Николаевскую и Одесскую области. И нам надо сейчас выковырять запасы снарядов и горючего, которые противник держит в тылу.Но мы бьем портовую инфраструктуру Украины не только потому, что там полно оружия, снарядов и горючего. Там есть центры, которые готовят запуск воздушных и морских беспилотников. Мы их уничтожаем, чтобы не дать противнику осуществлять атаки на Крымский мост, а также бить с тыла и с фланга.- Военкоры с мест ранее рассказывали о тактике наших войск, когда мы применяем "Змея Горыныча" для дистанционного минирования местности, а "Земледелие" - для разминирования. Есть ли еще какие-то тактические новинки, которые мы стали использовать?- Новинок много.Прежде всего я бы хотел поклониться создателем "Земледелия". Это уникальная система, которой нет нигде в мире. Золотые головы нашей оборонки придумали способ минирования огромных площадей. Причем эти поля управляемые. Нажали на кнопку – наши БТР, танки и пехота не подорвутся. А потом мы снова включаем минные поля, и противник будет подрываться.Еще мы теперь поливаем специальной жидкостью минные поля. Достаточно одного зажигательного выстрела, чтобы поле превратилось в ад, как об этом пишут американские журналисты. Там горит всё. Это заслуги нашей инженерно-саперной мысли.Напомню также, что когда американцы притащили в район Киева ЗРК "Патриот", пообещав, что там летучая мышь не пролезет в их воздушное пространство, мы их перехитрили. Мы запустили рой наших беспилотников, которые вскрыли позиции "Патриотов". "Патриот" начал стрелять миллионными ракетами по нашим копеечным воробьям. А пока он перезаряжался, прилетели наши "Калибры" и довершили дело.Таких хитростей за время СВО в наших войсках появилось немало.- К слову о беспилотниках. Про "Герани" и "Ланцеты" знают все. Также сейчас стали чаще говорить об "Изделии" и "Орлане". Есть ли что-то еще, что мы могли бы применить, но пока не применили?- Конечно. У нас в рукаве серьезный запас беспилотников и специальных ракет, которые мы пока ещё не применили.Генштаб ВС РФ действует рационально. Надо всегда держать в уме, что ситуация может сложиться гораздо хуже. И в этот момент мы должны достать козыри, о которых не знает враг. У нас есть ракеты, которые можно запускать за 2000 км до цели. У нас есть специальные артиллерийские снаряды. У нас есть тяжелые огнеметные системы, которые мы еще не выкатили на поле боя, хотя кое-что уже появилось. И у нас еще есть в запасе РСЗО, которые мы пока тихонько вводим в строй.У нас наберется целый арсенал вооружений и боеприпасов, которые мы пока держим в загашнике. Очень трудно предположить, как все пойдет дальше.Многое еще будет зависеть от того, как именно Запад будет накачивать украинскую армию оружием. А это может серьезно поменять ситуацию на поле боя. Мы к этому готовы. Наша оборонка пашет в три смены.Поначалу мы правильно рыдали, что опоздали в вопросе ударных беспилотников. Не от хорошей жизни наши специалисты рванули в Иран, который, слава Богу, поделился с нами своими "Шахедами". Мы ищем пути пополнения других боеприпасов. США объявила серьезный протест, потому что мы ведем переговоры с Северной Кореей. Им не нравится, что мы после похолодания вдруг стали налаживать военно-техническое сотрудничество с КНДР. Но никто нам не запретит выстраивать отношения с другими странами.А то что же получается? Украину поддерживают 30 стран НАТО и 20 союзников Альянса, а Россию почему-то нельзя поддерживать Северной Корее, Ирану и Китаю. Да пошли они по известному адресу. Мы проводим свою линию и используем все средства, которые позволят нам достичь победы.- США и Запад могут дать Украине что-то кроме танков и высокоточных ракет?- Безусловно. Мы же по 800 раз в день слышим: "F-16, F-16, F-16". Зеленский воет собачьим воем: "Дайте самолеты, дайте ПВО".Почему Украине нужны самолеты - понятно. Потому что российская авиация на 97% господствует в небе. А ни одного наступление в современной войне не может быть успешным без прикрытия в воздухе. Потому американские генералы и говорят, что ВСУ – просто сумасшедшие, потому что пошли в "контнаступ" без авиации. Мол, мы же говорили Зеленскому и Залужному, чтобы они получили самолеты и обучили летчиков, а потом уже под их прикрытием пойдут в наступление.Но Зеленский торопил. Ему надо было побыстрее к концу лету взять Крым. Не получилось.Что еще США и Запад может поставить Украине? Они уже поставляют кассетные боеприпасы и снаряды с обедненным ураном. Обратите внимание на важную тенденцию. С каждым месяцем качество и класс поставляемого Западом оружия повышается. Начинали с "безобидных" "Джавелиннов", а дело дошло до дальнобойных ракет.Еще иностранцы помогают Украине интенсивно модернизировать их старые ракеты с советской родословной. Они переделывают даже воздушные ракеты для удара по наземным целям. А их ракета-мишень "Стриж" достала аж до Поволжья. Я уже не говорю про атаку на аэродром возле Пскова.Противник все время изощряется. Противник все время ищет хитрые ходы, чтобы нанести максимальный ущерб России. Но он тем самым нас учит. Это жесткой учитель. И его горькие уроки заставляют нас быть мудрее и прозорливее. Мы приноравливаемся к его коварным шагам и совершенствуем свое оружие.- Хотел уточнить насчет F-16. Они нужны Украине только как носители дальнобойных ракет для уничтожения складов? Или они всерьез рассчитывают бомбить наши позиции на Запорожье?- Они будут использовать так, как посчитают нужным. Вопрос в другом.Я не знаю, когда F-16 появятся на Украине. Обучение украинских летчиков идет трудно. Из 38 пилотов только 12 могут объясниться с инструкторами на английском. И у меня нет гарантий, что за штурвалом F-16 не будут сидеть иностранные пилоты.А где будут базироваться эти самолеты, которые прибудут из Дании или Норвегии? Если на украинских аэродромах, то мы к этому готовы. У наших "Калибров" и "Кинжалов" длинные руки. Они бьют на 2000 километров. Мы можем простреливать украинское воздушное пространство аж до польской границы. А если они будут дислоцироваться в Польше?Представьте, что пара F-16 залетело в воздушное пространство, отбомбилась по нашим позициям и сбила наш самолет или вертолет, а потом начала драпать обратно в Польшу? Наши пилоты не будут кричать: "Подожди, я тебя должен сбить в небе над Украиной". В горячке боя наши пилоты будут гнаться за этими "ястребами" до того момента, пока не заставят их мордой зарыться в землю. И нам придется залетать на территорию Польши, Румынии, Словакии и Прибалтики.Я хочу сказать, что появление F-16 может перевести войну в совершенно иное качество. Запад будет рыдать и орать, что Россия напала на страны НАТО. Потому что русские летчики не смогут поразить F-16, не чиркнув крылом пространство Польши. А это может перевести конфликт в иную стадию, когда запахнет тактическим ядерным оружием. Потому что тот же F-16 может нести ядерный боезаряд. Мы же не знаем, что у него под брюхом.А если пилот запустит ядерную боеголовку, а сам рухнется под ударом российской ракеты? Ядерный снаряд может угодить и на Запорожье, и на Донбасс, и на Украину, и на Польшу.Резюмирую. Появление F-16 может спровоцировать противника применить ядерное оружие. Именно поэтому глава МИД РФ Сергей Лавров уделил этому особое внимание на одной из своих пресс-конференций.- Москва неоднократно предупреждала, что Россия будет иметь бить по аэродромам в странах НАТО, если с них будет взлетать F-16 для конкретной боевой работы. Готовы ли мы к расширению конфликта, если Запад нас не послушает?- Если мы не готовы к расширению конфликта, значит, мы непрозорливые политики и плохие военные. Поэтому мы должны предвидеть возможное развитие событий на много ходов вперед. Это надо делать не на компьютере, который может просчитать 42 сценария. Все должно быть в головах у наших стратегов.Возможно все. Джин война уже выпустили из бутылки. Он все больше и больше становится неуправляемым. И мы должны попытаться понять, что у этого джина в голове. Потому что вариантов очень и очень много.Запад тупо накачивает украинскую армию оружием. Запад тупо накачивает Зеленского и его власть деньгами. Запад все больше подбрасывает наемников на поля боя. Соседние с РФ и Белоруссией страны все чаще начинают нас провоцировать.У белорусской границы Польше воет, что вагнеровцы скоро будут топтаться по крышам правительственного здания в Варшаве. У нас есть подозрения, что беспилотники прилетели под Псков со стороны Эстонии. На юге у нас ползают корабли вдоль Черного моря и американские разведчики. Кругом кипит. Кругом горячо. Кругом создается многовекторная провокационная ситуация.Знаете, хороший пианист, чтобы сыграть сложную рапсодию, должен уметь стучать по клавишам всеми пальцами, а не только двумя. И нам надо учитывать все варианты. Сумеют ли наши стратеги заглянуть за горизонт? Смогут ли они обуздать этого джина? От этого будет зависеть исход нашей СВО.

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