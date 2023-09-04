https://ukraina.ru/20230904/1049154885.html
В поисках нового понимания. Зеленский собирается в США — Вашингтон готовится его встречать
В поисках нового понимания. Зеленский собирается в США — Вашингтон готовится его встречать - 04.09.2023 Украина.ру
В поисках нового понимания. Зеленский собирается в США — Вашингтон готовится его встречать
После того как Индия лишила фюрера украинского народа и президента Владимира Зеленского возможности припасть к руке хозяина — президента США Джо Байдена на саммите "Большой двадцатки" 9–10 сентября 2023 года, такое счастье предводителю укронеонацистов может обломиться уже только на американской земле
2023-09-04T17:18
2023-09-04T17:18
2023-09-04T18:13
эксклюзив
сша
украина
владимир зеленский
джо байден
визит
зарубежье
сво
всу
минобороны украины
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/04/1049155649_0:0:1000:564_1920x0_80_0_0_3bf03b4bd9ba6b8eff2eb6bff905d414.jpg.webp
А Зеленский, как известно, и собирается туда, за Атлантику. На неделю высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, во время которой с 19 по 25 сентября Совбез этой организации проведет заседание, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Вот постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд недавно и сообщила: «Мы слышали, что президент Зеленский может оказаться здесь».Если будет при памяти и не зависнет, то туда же заботливые американцы притаранят и Байдена. Вот там, на восточному берегу Гудзона, они и встретятся. Может быть. Хотя условия для встречи уже назрели: Украина не выполняет главный заказ США — не может никак нанести стратегическое поражение России, хотя проела, профукала, разворовала и растренькала как попало прорву зеленых американских денег, выданных на это дело. Миллиардов эдак 65. А это даже для США, произвольно печатающих деньги, чувствительно.Тем более что Россия демонстративно плевать хотела на все эти американские потуги. А за нею, на нее поглядывая, поплевывать на США начали и другие страны мира. А это, с точки зрения Вашингтона, совсем уж не по-фашистски как-то получается — рабы головы без спросу поднимают и бузят…Первым может влететь за нерадивость, ясное дело, Зеленскому, который в высокомерной тупости своей уже возомнил о себе невесть что и начал покрикивать на хозяев, покусывая руку дающего и требуя новых ништячков.Короче, сюр какой-то наблюдется, и в США хотят откорректировать систему координат.Зеленский, как ему кажется, довольно удачно подстелил соломку и упредил возможную порку, ублажая хозяев на расстоянии. Причем трижды: поменяв министра обороны Украины Алексея Резникова, арестовав самого ненавидимого в США украинского олигарха Игоря Коломойского и пополняя резервуары с украинским пушечным мясом на фронтах войны с Россией.Поможет ли это Зеленскому? Есть большие сомнения уже сейчас, но Зеленский надеется, потому что в шагах его есть нечто, чем он хочет обмануть американцев хотя бы на время.Во-первых, Зеленский объявил, что у него «осень — время для усиления» и по этому поводу сменил главу военного ведомства. Бывшего адвоката-решалу Резникова он сменил на бывшего главу Фонда госимущества Украины Рустема Умерова. То есть человека, который и на посту министра стыковывал нужных людей и старательно окучивал теневые схемы разворовывания американских подачек нужными ручонками, Зеленский заменил управленцем, которые все последние месяцы следил за тем, чтобы остатки украинской госсобственности ушли в «правильные» — американские — руки. Потому что Умеров этот — крымский татарин, но в США его любят за то, что он получил американское образование, там же стал на сторону американского света и добра и ему же верно служит. Следовательно, и выведет Минобороны Украины из-под чрезмерно пристального влияния Великобритании, которое наблюдалось при Резникове. Экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес, тоже на днях отправленный на хутор бабочек ловить, дневал и ночевал на Украине и запрещал даже думать о переговорах с Россией, выгодных США. Именно Лондон в прошлом году, как известно, сорвал переговоры между Украиной и Россией в самом начале спецвоенной операции (СВО). А потом британцы совсем оборзели и начали теснить америкосов. Теперь последние, получается, отыгрались. Хотя бы кадрово.Кроме того, Умеров, по словам представителя Крымской межнациональной миссии Заура Смирнова, «является идейным последователем известного турецкого оппозиционера Фетхуллаха Гюлена, который скрывается в США. Из этого следует, что Умеров будет сугубо техническим министром, решения за него будут приниматься даже не Зеленским, а американскими спецслужбами, марионеткой которых он является».Расчет, как видим, на то, что США клюнут и не будут так уж прессовать Зеленского, поверят ему, что он свой. Плюс Умеров-министр — это, конечно же, привет президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, который при упоминании Фетхуллаха Гюлена кушать не может и страшно нервничает. А Эрдоган же с президентом России Владимиром Путиным о чем-то договаривается в Сочи. А Турция оружием торгует выгодно для себя и с Россией, и с Украиной, и тут есть за что цепляться…Во-вторых, Коломойский за решеткой — это символ того, что Зеленский просит у Вашингтона продление ярлыка на княженик и статуса любимой жены Госдепа во время возможных президентских выборов в Украине. По устоявшемуся мнению, США якобы хотят мирно сменить Зеленского на выборах на другую какую-то такую же ручную фигуру. А Зеленский не хочет, трепыхается, хочет доказать, что он еще не отыгранная карта и еще может послужить.Вот чтобы подтвердить лояльность США, Зеленский и арестовывает Коломойского, как символ деолигархизации Украины и борьбы с коррупцией в ней. Плюс отдает на растерзание человека, который его, клоуна-дурачка, целым президентом сделал. Это Зеленскому кажется весомым подтверждением проамериканской верности. Ну а в США многие действительно хотят поквитаться с «Беней Коломойским» и выдоить его, как некогда экс-премьера Павла Лазаренко, по кличке Пашка-американец, который прибыл в Америку жирным миллиардером с полными кубышками в офшорах, а заканчивает жизнь облезлым миллионером. Потому как за 10 лет пребывания с браслетом на ноге под арестом, США выкачали из Пашки все его долларовое величие. Та же участь уготована, скорее всего, и Бене. Плюс он, конечно же, много знает и многое может рассказать. Хотя при том состоянии издыхания, в каком находится сейчас Украина, кому это интересно?..В-третьих, чтобы пушечного мяса на полях СВО хватало, а режим Зеленского выполнил пожелание — обеспечить «мясные» штурмы ВСУ необходимым «сырьем», президент Украины распорядился брать в армию, что называется, кривых, больных, дурных и увечных (без обид, несчастные).Красиво с точки зрения патриотического угара? Бесспорно! И можно быть уверенным — эти навоюют. Но уже решено: будут мобилизовать этих ограниченно пригодных к военной службе мужчин.К чему в США готовится Зеленскому, не совсем пока ясно. Могут потребовать войны до победного конца, и тогда он (конец) не за горами. Могут силой усаживать за стол переговоров и соглашаться на раздел Украины, на создание буферной зоны, на уход от власти передачи ее в другие руки. И тогда Зеленскому нужны гарантии. Хотя бы жизни за бугром, где у него все для этого уже наворовано и приобретено.Главное же в другом: и на тот и на другой вариант Зеленский вынужден будет согласиться, потому что без американской помощи Украина не протянет и дня, если Россия этого не захочет.Но будет как минимум весело. В окопы СВО со стороны ВСУ уже пришел такой характерный анекдот: «Сидят в опорнике под Марьинкой мобилизованные, ограниченно годные зольдаты укрорейха: ВИЧ-инфицированный, гепатитник, туберкулезник — и спорят, чью кровь при ранении "побратима" переливать будут.Тут подсаживается эндокринный и спрашивает: "Где клаустрофоб?" А ему в ответ: "Он эпилептика с вечера из "Брэдли" достать не может".Тут забегает сержант-невротик: "Дебилы, быстро привести себя в порядок, к нам едет начальство с американским ЛГБТ-спикером. Во время репортажа всем смотреть на него с желанием отдаться!"».
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
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Владимир Скачко
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp
эксклюзив, сша, украина, владимир зеленский, джо байден, визит, зарубежье, сво, всу, минобороны украины, эрдоган
А Зеленский, как известно, и собирается туда, за Атлантику. На неделю высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, во время которой с 19 по 25 сентября Совбез этой организации проведет заседание, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Вот постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд недавно и сообщила: «Мы слышали, что президент Зеленский может оказаться здесь».
Если будет при памяти и не зависнет, то туда же заботливые американцы притаранят и Байдена. Вот там, на восточному берегу Гудзона, они и встретятся. Может быть. Хотя условия для встречи уже назрели: Украина не выполняет главный заказ США — не может никак нанести стратегическое поражение России, хотя проела, профукала, разворовала и растренькала как попало прорву зеленых американских денег, выданных на это дело. Миллиардов эдак 65. А это даже для США, произвольно печатающих деньги, чувствительно.
Тем более что Россия демонстративно плевать хотела на все эти американские потуги. А за нею, на нее поглядывая, поплевывать на США начали и другие страны мира. А это, с точки зрения Вашингтона, совсем уж не по-фашистски как-то получается — рабы головы без спросу поднимают и бузят…
Первым может влететь за нерадивость, ясное дело, Зеленскому, который в высокомерной тупости своей уже возомнил о себе невесть что и начал покрикивать на хозяев, покусывая руку дающего и требуя новых ништячков.
Короче, сюр какой-то наблюдется, и в США хотят откорректировать систему координат.
Зеленский, как ему кажется, довольно удачно подстелил соломку и упредил возможную порку, ублажая хозяев на расстоянии. Причем трижды: поменяв министра обороны Украины Алексея Резникова, арестовав самого ненавидимого в США украинского олигарха Игоря Коломойского и пополняя резервуары с украинским пушечным мясом на фронтах войны с Россией.
Поможет ли это Зеленскому? Есть большие сомнения уже сейчас, но Зеленский надеется, потому что в шагах его есть нечто, чем он хочет обмануть американцев хотя бы на время.
Во-первых, Зеленский объявил, что у него «осень — время для усиления» и по этому поводу сменил главу военного ведомства. Бывшего адвоката-решалу Резникова он сменил на бывшего главу Фонда госимущества Украины Рустема Умерова. То есть человека, который и на посту министра стыковывал нужных людей и старательно окучивал теневые схемы разворовывания американских подачек нужными ручонками, Зеленский заменил управленцем, которые все последние месяцы следил за тем, чтобы остатки украинской госсобственности ушли в «правильные» — американские — руки.
Потому что Умеров этот — крымский татарин, но в США его любят за то, что он получил американское образование, там же стал на сторону американского света и добра и ему же верно служит. Следовательно, и выведет Минобороны Украины из-под чрезмерно пристального влияния Великобритании, которое наблюдалось при Резникове.
Экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес, тоже на днях отправленный на хутор бабочек ловить, дневал и ночевал на Украине и запрещал даже думать о переговорах с Россией, выгодных США. Именно Лондон в прошлом году, как известно, сорвал переговоры между Украиной и Россией в самом начале спецвоенной операции (СВО). А потом британцы совсем оборзели и начали теснить америкосов. Теперь последние, получается, отыгрались. Хотя бы кадрово.
Кроме того, Умеров, по словам представителя Крымской межнациональной миссии Заура Смирнова, «является идейным последователем известного турецкого оппозиционера Фетхуллаха Гюлена, который скрывается в США. Из этого следует, что Умеров будет сугубо техническим министром, решения за него будут приниматься даже не Зеленским, а американскими спецслужбами, марионеткой которых он является».
Расчет, как видим, на то, что США клюнут и не будут так уж прессовать Зеленского, поверят ему, что он свой. Плюс Умеров-министр — это, конечно же, привет президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, который при упоминании Фетхуллаха Гюлена кушать не может и страшно нервничает. А Эрдоган же с президентом России Владимиром Путиным о чем-то договаривается в Сочи. А Турция оружием торгует выгодно для себя и с Россией, и с Украиной, и тут есть за что цепляться…
Во-вторых, Коломойский за решеткой — это символ того, что Зеленский просит у Вашингтона продление ярлыка на княженик и статуса любимой жены Госдепа во время возможных президентских выборов в Украине. По устоявшемуся мнению, США якобы хотят мирно сменить Зеленского на выборах на другую какую-то такую же ручную фигуру. А Зеленский не хочет, трепыхается, хочет доказать, что он еще не отыгранная карта и еще может послужить.
Вот чтобы подтвердить лояльность США, Зеленский и арестовывает Коломойского, как символ деолигархизации Украины и борьбы с коррупцией в ней. Плюс отдает на растерзание человека, который его, клоуна-дурачка, целым президентом сделал. Это Зеленскому кажется весомым подтверждением проамериканской верности.
Ну а в США многие действительно хотят поквитаться с «Беней Коломойским» и выдоить его, как некогда экс-премьера Павла Лазаренко, по кличке Пашка-американец, который прибыл в Америку жирным миллиардером с полными кубышками в офшорах, а заканчивает жизнь облезлым миллионером. Потому как за 10 лет пребывания с браслетом на ноге под арестом, США выкачали из Пашки все его долларовое величие. Та же участь уготована, скорее всего, и Бене. Плюс он, конечно же, много знает и многое может рассказать. Хотя при том состоянии издыхания, в каком находится сейчас Украина, кому это интересно?..
В-третьих, чтобы пушечного мяса на полях СВО хватало, а режим Зеленского выполнил пожелание — обеспечить «мясные» штурмы ВСУ необходимым «сырьем», президент Украины распорядился брать в армию, что называется, кривых, больных, дурных и увечных (без обид, несчастные).
Красиво с точки зрения патриотического угара? Бесспорно! И можно быть уверенным — эти навоюют. Но уже решено: будут мобилизовать этих ограниченно пригодных к военной службе мужчин.
К чему в США готовится Зеленскому, не совсем пока ясно. Могут потребовать войны до победного конца, и тогда он (конец) не за горами. Могут силой усаживать за стол переговоров и соглашаться на раздел Украины, на создание буферной зоны, на уход от власти передачи ее в другие руки. И тогда Зеленскому нужны гарантии. Хотя бы жизни за бугром, где у него все для этого уже наворовано и приобретено.
Главное же в другом: и на тот и на другой вариант Зеленский вынужден будет согласиться, потому что без американской помощи Украина не протянет и дня, если Россия этого не захочет.
Но будет как минимум весело. В окопы СВО со стороны ВСУ уже пришел такой характерный анекдот: «Сидят в опорнике под Марьинкой мобилизованные, ограниченно годные зольдаты укрорейха: ВИЧ-инфицированный, гепатитник, туберкулезник — и спорят, чью кровь при ранении "побратима" переливать будут.
Тут подсаживается эндокринный и спрашивает: "Где клаустрофоб?" А ему в ответ: "Он эпилептика с вечера из "Брэдли" достать не может".
Тут забегает сержант-невротик: "Дебилы, быстро привести себя в порядок, к нам едет начальство с американским ЛГБТ-спикером. Во время репортажа всем смотреть на него с желанием отдаться!"».