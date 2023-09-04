https://ukraina.ru/20230904/1049154885.html

В поисках нового понимания. Зеленский собирается в США — Вашингтон готовится его встречать

В поисках нового понимания. Зеленский собирается в США — Вашингтон готовится его встречать - 04.09.2023 Украина.ру

В поисках нового понимания. Зеленский собирается в США — Вашингтон готовится его встречать

После того как Индия лишила фюрера украинского народа и президента Владимира Зеленского возможности припасть к руке хозяина — президента США Джо Байдена на саммите "Большой двадцатки" 9–10 сентября 2023 года, такое счастье предводителю укронеонацистов может обломиться уже только на американской земле

2023-09-04T17:18

2023-09-04T17:18

2023-09-04T18:13

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сша

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минобороны украины

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А Зеленский, как известно, и собирается туда, за Атлантику. На неделю высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, во время которой с 19 по 25 сентября Совбез этой организации проведет заседание, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Вот постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд недавно и сообщила: «Мы слышали, что президент Зеленский может оказаться здесь».Если будет при памяти и не зависнет, то туда же заботливые американцы притаранят и Байдена. Вот там, на восточному берегу Гудзона, они и встретятся. Может быть. Хотя условия для встречи уже назрели: Украина не выполняет главный заказ США — не может никак нанести стратегическое поражение России, хотя проела, профукала, разворовала и растренькала как попало прорву зеленых американских денег, выданных на это дело. Миллиардов эдак 65. А это даже для США, произвольно печатающих деньги, чувствительно.Тем более что Россия демонстративно плевать хотела на все эти американские потуги. А за нею, на нее поглядывая, поплевывать на США начали и другие страны мира. А это, с точки зрения Вашингтона, совсем уж не по-фашистски как-то получается — рабы головы без спросу поднимают и бузят…Первым может влететь за нерадивость, ясное дело, Зеленскому, который в высокомерной тупости своей уже возомнил о себе невесть что и начал покрикивать на хозяев, покусывая руку дающего и требуя новых ништячков.Короче, сюр какой-то наблюдется, и в США хотят откорректировать систему координат.Зеленский, как ему кажется, довольно удачно подстелил соломку и упредил возможную порку, ублажая хозяев на расстоянии. Причем трижды: поменяв министра обороны Украины Алексея Резникова, арестовав самого ненавидимого в США украинского олигарха Игоря Коломойского и пополняя резервуары с украинским пушечным мясом на фронтах войны с Россией.Поможет ли это Зеленскому? Есть большие сомнения уже сейчас, но Зеленский надеется, потому что в шагах его есть нечто, чем он хочет обмануть американцев хотя бы на время.Во-первых, Зеленский объявил, что у него «осень — время для усиления» и по этому поводу сменил главу военного ведомства. Бывшего адвоката-решалу Резникова он сменил на бывшего главу Фонда госимущества Украины Рустема Умерова. То есть человека, который и на посту министра стыковывал нужных людей и старательно окучивал теневые схемы разворовывания американских подачек нужными ручонками, Зеленский заменил управленцем, которые все последние месяцы следил за тем, чтобы остатки украинской госсобственности ушли в «правильные» — американские — руки. Потому что Умеров этот — крымский татарин, но в США его любят за то, что он получил американское образование, там же стал на сторону американского света и добра и ему же верно служит. Следовательно, и выведет Минобороны Украины из-под чрезмерно пристального влияния Великобритании, которое наблюдалось при Резникове. Экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес, тоже на днях отправленный на хутор бабочек ловить, дневал и ночевал на Украине и запрещал даже думать о переговорах с Россией, выгодных США. Именно Лондон в прошлом году, как известно, сорвал переговоры между Украиной и Россией в самом начале спецвоенной операции (СВО). А потом британцы совсем оборзели и начали теснить америкосов. Теперь последние, получается, отыгрались. Хотя бы кадрово.Кроме того, Умеров, по словам представителя Крымской межнациональной миссии Заура Смирнова, «является идейным последователем известного турецкого оппозиционера Фетхуллаха Гюлена, который скрывается в США. Из этого следует, что Умеров будет сугубо техническим министром, решения за него будут приниматься даже не Зеленским, а американскими спецслужбами, марионеткой которых он является».Расчет, как видим, на то, что США клюнут и не будут так уж прессовать Зеленского, поверят ему, что он свой. Плюс Умеров-министр — это, конечно же, привет президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, который при упоминании Фетхуллаха Гюлена кушать не может и страшно нервничает. А Эрдоган же с президентом России Владимиром Путиным о чем-то договаривается в Сочи. А Турция оружием торгует выгодно для себя и с Россией, и с Украиной, и тут есть за что цепляться…Во-вторых, Коломойский за решеткой — это символ того, что Зеленский просит у Вашингтона продление ярлыка на княженик и статуса любимой жены Госдепа во время возможных президентских выборов в Украине. По устоявшемуся мнению, США якобы хотят мирно сменить Зеленского на выборах на другую какую-то такую же ручную фигуру. А Зеленский не хочет, трепыхается, хочет доказать, что он еще не отыгранная карта и еще может послужить.Вот чтобы подтвердить лояльность США, Зеленский и арестовывает Коломойского, как символ деолигархизации Украины и борьбы с коррупцией в ней. Плюс отдает на растерзание человека, который его, клоуна-дурачка, целым президентом сделал. Это Зеленскому кажется весомым подтверждением проамериканской верности. Ну а в США многие действительно хотят поквитаться с «Беней Коломойским» и выдоить его, как некогда экс-премьера Павла Лазаренко, по кличке Пашка-американец, который прибыл в Америку жирным миллиардером с полными кубышками в офшорах, а заканчивает жизнь облезлым миллионером. Потому как за 10 лет пребывания с браслетом на ноге под арестом, США выкачали из Пашки все его долларовое величие. Та же участь уготована, скорее всего, и Бене. Плюс он, конечно же, много знает и многое может рассказать. Хотя при том состоянии издыхания, в каком находится сейчас Украина, кому это интересно?..В-третьих, чтобы пушечного мяса на полях СВО хватало, а режим Зеленского выполнил пожелание — обеспечить «мясные» штурмы ВСУ необходимым «сырьем», президент Украины распорядился брать в армию, что называется, кривых, больных, дурных и увечных (без обид, несчастные).Красиво с точки зрения патриотического угара? Бесспорно! И можно быть уверенным — эти навоюют. Но уже решено: будут мобилизовать этих ограниченно пригодных к военной службе мужчин.К чему в США готовится Зеленскому, не совсем пока ясно. Могут потребовать войны до победного конца, и тогда он (конец) не за горами. Могут силой усаживать за стол переговоров и соглашаться на раздел Украины, на создание буферной зоны, на уход от власти передачи ее в другие руки. И тогда Зеленскому нужны гарантии. Хотя бы жизни за бугром, где у него все для этого уже наворовано и приобретено.Главное же в другом: и на тот и на другой вариант Зеленский вынужден будет согласиться, потому что без американской помощи Украина не протянет и дня, если Россия этого не захочет.Но будет как минимум весело. В окопы СВО со стороны ВСУ уже пришел такой характерный анекдот: «Сидят в опорнике под Марьинкой мобилизованные, ограниченно годные зольдаты укрорейха: ВИЧ-инфицированный, гепатитник, туберкулезник — и спорят, чью кровь при ранении "побратима" переливать будут.Тут подсаживается эндокринный и спрашивает: "Где клаустрофоб?" А ему в ответ: "Он эпилептика с вечера из "Брэдли" достать не может".Тут забегает сержант-невротик: "Дебилы, быстро привести себя в порядок, к нам едет начальство с американским ЛГБТ-спикером. Во время репортажа всем смотреть на него с желанием отдаться!"».

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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https://ukraina.ru/20230713/1047998222.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

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