https://ukraina.ru/20230904/1049147408.html

Польша и экстрадиция, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 4 сентября

Польша и экстрадиция, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 4 сентября - 04.09.2023 Украина.ру

Польша и экстрадиция, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 4 сентября

Польша будет выдавать Украине сбежавших из страны мужчин, сообщили местные СМИ. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2023-09-04T13:15

2023-09-04T13:15

2023-09-04T13:18

хроники

эксклюзив

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 75 ударов."На донецком направлении противник совершил 47 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на горловском 24 обстрела из артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на ясиноватском 4 обстрела из артиллерии 155 мм, выпустив 239 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы семи населённых пунктов республики: Горловка (Калининский, Никитовский районы), Зайцево, Ясиноватая, Ясиноватский район, столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Кировский, Червоногвардейский районы), Александровка."За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица – мужчины в Петровском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили пятеро гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 8 домостроений в Куйбышевском, Петровском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки. Также был повреждён объект гражданской инфраструктуры в Куйбышевском районе Донецка.На следующий день обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка в общей сложности 30 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. и кассетных, по Ясиноватой — 3 снаряда калибром 155 мм, по Ясиноватскому району — 7 снарядов калибром 155 мм, по Червоногвардейскому району Макеевки — 4 снаряда калибром 155 мм, по Мироновскому — 3 ракеты из РСЗО.По данным агентства "Таврия. Новости Херсонской области", накануне ВСУ выпустили по этому региону России ВСУ выпустили 54 снаряда."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 54 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 9; Казачьи Лагеря — 12; Корсунка — 12; Песчановка — 10; Днепряны — 11", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 30 снарядов из ствольной артиллерии."Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Васильевка, Крынки, Голая Пристань. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - писало агентство.Губернатор Белгородской области Владислав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России."В Белгородском районе по селу Журавлёвка выпущено 4 артиллерийских снаряда, по селу Наумовка – два. В селе Таврово сбит БПЛА противника. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. В поселке Комсомольский местный житель нашёл в огороде гранату, которая сдетонировала у него в руках. Пострадавший с множественными осколочными ранениями лица, верхних и нижних конечностей, а также контузией головного мозга был доставлен в приемное отделение городской больницы №2 города Белгорода, которую мужчина самостоятельно покинул в связи с сильным алкогольным опьянением. Сегодня врачебная бригада его осмотрит на дому", - рассказал Гладков.Также в Борисовском районе под миномётный обстрел попало село Цаповка – зафиксировано 8 прилётов. Пострадавших и повреждений не было.Кроме того, в Валуйском городском округе по посёлку Уразово выпущено два артиллерийских снаряда и 7 снарядов из РСЗО "Град". В результате обстрела повреждения различной степени получили 22 частных домовладения. Также повреждены 13 хозпостроек и два легковых автомобиля.Помимо этого в Волоконовском районе из миномёта обстреляли окраину хутора Старый – было установлено 8 прилётов. В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино было выпущено 27 минометных снарядов, по селу Дроновка – 5. В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попало село Староселье – зафиксировано два прилёта. Во всех случаях обошлось без жертв и последствий.."В Шебекинском городском округе по селу Середа выпущено 8 миномётных снарядов, по селу Новая Таволжанка – три, по хутору Марьино, поселкам Ленинский и Красное – по 6 миномётных снарядов. Также из гранатомёта обстреляли МАПП "Шебекино" – зафиксирован 21 выстрел. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - также сообщил Гладков.Обстановка в приграничных с Украиной регионах РФ остаётся крайне напряжённой.Польша и экстрадицияО том, что Польша будет выдавать Украине сбежавших мужчин сообщило польское издание Rzeczpospolita.Оно привело данные штаба Пограничной службы Польши, согласно которым с 24 февраля прошлого года по 31 августа этого года в Польшу въехали почти 2,87 млнграждан Украины в возрасте 18-60 лет, а выехали почти 2,8 млнукраинцев. 80 тыс. украинскихмужчин призывного возраста въехали в Польшу после 24 февраля 2022 года и испарились, сообщило издание."Один человек мог пересечь границу даже несколько сотен раз", - цитировала Rzeczpospolita пресс-секретаря Главного управления Пограничной службы лейтенанта Анну Михальскую.Она указала, что если вычесть отъезды из прибытий, в Польше останется около 80 тыс. человек."Это важная цифра для Украины, потому что этих людей можно было бы мобилизовать и пополнить ряды наших вооруженных сил, тем самым укрепив нашу оборону и безопасность", - заявил польским журналистам представитель президента Украины в Верховной Раде, член парламентского Комитета национальной безопасности, обороны и разведки Фёдор Вениславский.Он не исключил того, что прокуратура Украины может привлечь к ответственности своих граждан за рубежом по уголовным делам. "Если мы такого иностранца задержим, например, для простой придорожной проверки, наша система КСИП (Национальная полицейская информационная система – Ред.)покажет, что он является лицом, преследуемым прокуратурой Украины, потому что есть соответствующие данные Интерпола. Мы задерживаем такого человека и сообщаем в прокуратуру. Будут ли его экстрадировать, решит польский суд", - пояснил изданию пресс-секретарь Главного управления полиции Мариуш Чарка.При этом, по информации Rzeczpospolita, нескольких украинцев уже экстрадировали из Польши."Граждане Украины уже экстрадированы в Киев Польшей По информации, которую Rzeczpospolita получила от Пограничной службы, Польша согласно соглашению с Украиной уже выдворила граждан этой страны, которые переправляют нелегалов в Европу", - указывалось в публикации.Данная публикация уже широко обсуждается в украинском и российском сегменте соцсетей."Тот факт, что Польша начинает ловить украинцев, и высылать их обратно домой, свидетельствует, прежде всего, о бессмысленности любых рассуждений о возможности каких-либо переговоров. Восемьдесят тысяч украинцев (пусть даже поймают и вышлют только половину) это серьёзный мобилизационный ресурс. А раз его собирают, то, очевидно, под определённые задачи. И скорее всего, это уже будущее наступление, следующей весной. Когда, как предполагается, будут поставлены и "Абрамсы" и F16. В нынешнем наступлении отловленных в Польше украинцев, уже не успеют использовать. Однако, при всей очевидности того, что нынешней наступ пока не привел ни к чему, для хозяев из НАТО этот не имеет ни малейшего значения. Украинцы стоят дёшево, гнать их в наступ можно сколь угодно долго. Впрочем, возможно, что украинцев отлавливают не для грядущего наступа, а для массовой подготовки диверсионных групп. Вполне возможно, что НАТО будет переводить войну в форму массовых диверсионно-террористических ударов по нашей территории. Так или иначе, отлов поляками украинцев (помимо того, что он вызывает определённые исторические ассоциации), это новая фаза войны без намека на переговоры", - отметил вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев.Тем временем украинские СМИ напомнили, что с 1 октября на воинский учёт придётся становиться некоторым категориям женщин: речь идёт о медсёстрах, врачах и фармацевтах. Если женщины пригодны к прохождению по возрасту (до 60 лет) и состоянию здоровья.Днём ранее, 3 сентября, на сайте Верховной Рады появился приказ, согласно которому мобилизуют и ограниченно пригодных к военной службе мужчин, в т.ч. и больные ВИЧ, вирусными гепатитами, имеющие невротические расстройства и другие болезни. Кроме того, приказ упростил требования по здоровью для десантников и морских пехотинцев.В этом эксперты усмотрели свидетельство больших потерь украинских формирований, а также признаки готовящейся массовой мобилизации.

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https://ukraina.ru/20230903/1049122249.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив