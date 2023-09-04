https://ukraina.ru/20230904/1049139448.html

Будущий министр Умеров, атака на Курчатов. Главное на Украине на утро 4 сентября

Будущий министр Умеров, атака на Курчатов. Главное на Украине на утро 4 сентября - 04.09.2023 Украина.ру

Будущий министр Умеров, атака на Курчатов. Главное на Украине на утро 4 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании назначить главой Минобороны Рустема Умерова. Украина снова попыталась атаковать атомград Курчатов

2023-09-04T09:50

2023-09-04T09:50

2023-09-04T10:50

эксклюзив

хроники

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О том, что Умеров станет министром обороны, Украины Зеленский сообщил во время своего вечернего обращения.«На этой неделе парламенту будет предложено принять и кадровое решение. Хочу обозначить это сейчас. Я решил провести замену министра обороны Украины. ...Я считаю, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом. Сейчас возглавить министерство должен Рустем Умеров. Верховная Рада Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры. Осень — время для усиления», — заявил украинский президент.Умеров сейчас возглавляет Фонд государственного имущества Украины. Как ранее сообщали некоторые украинские депутаты и СМИ, его место на этой должности займёт Ольга Пищанская.В России уже успели прокомментировать грядущие кадровые перестановки. Так, представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественник Заур Смирнов в комментарии РИА "Новости" указал на американские связи Умерова.«Рустем Умеров никогда не имел отношения к армии, получил образование в США, он коммерсант, при этом является идейным последователем известного турецкого оппозиционера Фетхуллаха Гюлена, который скрывается в США. Из этого следует, что Умеров будет сугубо техническим министром, решения за него будут приниматься даже не Зеленским, а американскими спецслужбами, марионеткой которых он является», — отметил Смирнов.По его словам, Умеров хоть и является крымским татарином, но в Крыму известен мало.«Не стоит связывать его с полуостровом и с крымскими татарами. Украина и ее армия сегодня воюет против России и Крыма, поэтому для крымских татар, как и для всех крымчан, любой министр обороны Украины — это враг», — подчеркнул Смирнов.Западные СМИ называли Умерова одним из ключевых участников переговоров в Стамбуле весной 2022 года. Как писало в марте того года издание Politico, бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, после встреч с президентом России Владимиром Путиным, помощником президента РФ Владимиром Мединским и российским бизнесменом Романом Абрамовичем, отправился в Стамбул, где 13 марта провёл встречу с Умеровым, бывшим тогда членом делегации страны на переговорах с Россией. Бывший канцлер ФРГ, как отмечала Politico, проинформировал Умерова о своих переговорах в Москве.По данным немецкого издания Pioneer, именно Умеров был инициатором участия Шрёдера в переговорах: в начале марта украинский политик позвонил в Швейцарию гендиректору местной медиагруппы Марку Вальдеру, который затем и связался с бывшим немецким канцлером. Вальдер уговорил Шрёдера на встречу с представителем украинской стороны, которая и прошла в Стамбуле 7 марта 2022 года. На встрече также присутствовал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и ближайший советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын. После этого разговора Шрёдер и договорился о встречах в Москве.Уже после того как Шрёдер по итогам своего московского визита провёл с Умеровым переговоры в Стамбуле, украинская сторона и заявила о прогрессе в переговорах в Стамбуле.Однако после переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле, а также после сворачивания усилий ВС РФ на северном направлении Украина нарушила договорённости.«Этот проект договора был парафирован руководителем переговорной группы из Киева. Он поставил там свою подпись. Он есть. Он так и называется: "Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины"», — рассказывал в июле текущего года представителям государств Африки президент России Владимир Путин.Он отметил, что в том договоре было «всё прописано до единиц боевой техники и личного состава ВС» Украины.«Но после того как мы, как и обещали, отвели войска от Киева, киевские власти, как обычно, выбросили это все на свалку истории. Они отказались от этого. Где гарантии, что они и дальше не будут отказываться от каких-то других договоренностей?» — указывал Путин.Судя по информации западных СМИ, Умеров сыграл одну из ключевых ролей в обмане российской делегации.Атака на КурчатовВ ночь на 4 сентября российские СМИ сообщили о взрывах в Курчатове.«Взрывы в Курчатове Курской области. Местные жители сообщают, что слышали не меньше трёх. Предварительно, работает ПВО. Сегодня ВСУ уже пытались атаковать город. Губернатор Старовойт сообщал о пожаре в нежилом здании после прилёта украинского БПЛА», — отмечалось в публикации телеграм-канала Mash в 01:45.Канал напомнил о том, Курская АЭС могла быть целью обезвреженной в Брянской области украинской ДРГ, а также опубликовал видео из атомграда.«Сегодня около 01:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты были уничтожены в воздухе над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова и над территорией Курской области», — сообщило в 01:50 министерство обороны России.Примечательно, что за несколько часов до этого ВСУ уже пытались атаковать Курчатов.«В результате атаки украинского беспилотника зафиксировано возгорание нежилого здания в городе Курчатове. Силами пожарных оно ликвидировано. Пострадавших нет, на месте работают силовые структуры», — написал в своём телеграм-канале в 20:48 3 сентября губернатор Курской области Роман Старовойт.Ранее, 1 сентября, Старовойт также сообщал об атаке на атомград украинских беспилотников. В тот день губернатор сначала сообщил об атаке двух беспилотников.«На место выехали специалисты, они оценивают размеры ущерба. Подробности уточняются», — рассказал он.Однако позже Старовойт уточнил, что «пролёт первого беспилотника был ошибочно принят за ещё один».Значительные повреждения получил фасад нежилого здания, пострадавших нет, также сообщил Старовойт.Помимо атак беспилотников на город, украинские военные также атаковали ЛЭП, ведущие к Курской АЭС.«Спецслужбы Украины осуществили также три террористических акта в отношении Курской АЭС России, неоднократно подрывая линии высокого класса напряжения электростанций. В результате третьего такого теракта было повреждено сразу три таких линии. Принятыми мерами ущерб был в кратчайшие сроки ликвидирован, каких бы то ни было серьёзных последствий не допущено», — рассказывал в октябре 2022 года президент России Владимир Путин, выступая на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ в понедельник.Тогда он оценил эти и другие атаки как использование Украиной террористических методов.

https://ukraina.ru/20230903/1049128893.html

https://ukraina.ru/20230903/1049125206.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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