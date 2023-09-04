New York Times раскрыл настоящую причину отставки Резникова - 04.09.2023 Украина.ру
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New York Times раскрыл настоящую причину отставки Резникова
New York Times раскрыл настоящую причину отставки Резникова - 04.09.2023 Украина.ру
New York Times раскрыл настоящую причину отставки Резникова
Отставка министра обороны Украины Алексея Резникова связана с тем, что конфликт с Россией затягивается, и Киеву, очевидно, нужно новое военное руководство. С такими выводами в понедельник, 4 августа, вышла новая статья американской газеты The New York Times
2023-09-04T09:37
2023-09-04T09:37
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резников
отставка
new york times
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Кроме того, в статье уточняется, что Резников представлял опасность для Киева своей коррупционной деятельностью, так как это могло снизить желание Запада помогать Украине.Многие эксперты отмечают, что Резников знал о своей скорой отставке, так как в последнее время его риторика ощутимо изменилась. Например, в ответ на браваду своих коллег по Банковой, обещающих победить Россию и захватить Крым, он совсем недавно заявил, что война на Украине может быть продолжительной, и страну ожидают большие и болезненные потери. При этом победу Киева Резников назвал "очень сложной задачей", которую "многие в мире" считают невозможной.Накануне вечером Владимир Зеленский заявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны Украины и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность.Рустем Умеров - украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. В молодости обучался в США по программе обмена, финансист по образованию. В 2019 году был избран народным депутатом Украины. С сентября 2022 года возглавляет Фонд госимущества Украины. При этом он также остается советником Мустафы Джемилева - одного из лидеров Меджлиса* крымско-татарского народа.* Признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация.
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новости, новости украины, украина, резников, отставка, new york times
Новости, Новости Украины, Украина, Резников, отставка, New York Times

New York Times раскрыл настоящую причину отставки Резникова

09:37 04.09.2023
 
© AP / Daniel Cole
- РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© AP / Daniel Cole
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Отставка министра обороны Украины Алексея Резникова связана с тем, что конфликт с Россией затягивается, и Киеву, очевидно, нужно новое военное руководство. С такими выводами в понедельник, 4 августа, вышла новая статья американской газеты The New York Times
"Перестановки обусловлены несколькими факторами. Среди них - понимание того, что в условиях затянувшегося конфликта Украине потребуется новое руководство", - говорится в публикации издания.
Кроме того, в статье уточняется, что Резников представлял опасность для Киева своей коррупционной деятельностью, так как это могло снизить желание Запада помогать Украине.
Многие эксперты отмечают, что Резников знал о своей скорой отставке, так как в последнее время его риторика ощутимо изменилась. Например, в ответ на браваду своих коллег по Банковой, обещающих победить Россию и захватить Крым, он совсем недавно заявил, что война на Украине может быть продолжительной, и страну ожидают большие и болезненные потери. При этом победу Киева Резников назвал "очень сложной задачей", которую "многие в мире" считают невозможной.
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Накануне вечером Владимир Зеленский заявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны Украины и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность.
Рустем Умеров - украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. В молодости обучался в США по программе обмена, финансист по образованию. В 2019 году был избран народным депутатом Украины. С сентября 2022 года возглавляет Фонд госимущества Украины. При этом он также остается советником Мустафы Джемилева - одного из лидеров Меджлиса* крымско-татарского народа.
* Признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация.
 
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