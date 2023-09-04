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New York Times раскрыл настоящую причину отставки Резникова
New York Times раскрыл настоящую причину отставки Резникова - 04.09.2023 Украина.ру
New York Times раскрыл настоящую причину отставки Резникова
Отставка министра обороны Украины Алексея Резникова связана с тем, что конфликт с Россией затягивается, и Киеву, очевидно, нужно новое военное руководство. С такими выводами в понедельник, 4 августа, вышла новая статья американской газеты The New York Times
2023-09-04T09:37
2023-09-04T09:37
2023-09-04T09:37
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Кроме того, в статье уточняется, что Резников представлял опасность для Киева своей коррупционной деятельностью, так как это могло снизить желание Запада помогать Украине.Многие эксперты отмечают, что Резников знал о своей скорой отставке, так как в последнее время его риторика ощутимо изменилась. Например, в ответ на браваду своих коллег по Банковой, обещающих победить Россию и захватить Крым, он совсем недавно заявил, что война на Украине может быть продолжительной, и страну ожидают большие и болезненные потери. При этом победу Киева Резников назвал "очень сложной задачей", которую "многие в мире" считают невозможной.Накануне вечером Владимир Зеленский заявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны Украины и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность.Рустем Умеров - украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. В молодости обучался в США по программе обмена, финансист по образованию. В 2019 году был избран народным депутатом Украины. С сентября 2022 года возглавляет Фонд госимущества Украины. При этом он также остается советником Мустафы Джемилева - одного из лидеров Меджлиса* крымско-татарского народа.* Признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация.
https://ukraina.ru/20230822/1048863948.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, украина, резников, отставка, new york times
New York Times раскрыл настоящую причину отставки Резникова
Отставка министра обороны Украины Алексея Резникова связана с тем, что конфликт с Россией затягивается, и Киеву, очевидно, нужно новое военное руководство. С такими выводами в понедельник, 4 августа, вышла новая статья американской газеты The New York Times
"Перестановки обусловлены несколькими факторами. Среди них - понимание того, что в условиях затянувшегося конфликта Украине потребуется новое руководство", - говорится в публикации издания.
Кроме того, в статье уточняется, что Резников представлял опасность для Киева своей коррупционной деятельностью, так как это могло снизить желание Запада помогать Украине.
Многие эксперты отмечают, что Резников знал о своей скорой отставке, так как в последнее время его риторика ощутимо изменилась. Например, в ответ на браваду своих коллег по Банковой, обещающих победить Россию и захватить Крым, он совсем недавно заявил, что война на Украине может быть продолжительной, и страну ожидают большие и болезненные потери. При этом победу Киева Резников назвал "очень сложной задачей", которую "многие в мире" считают невозможной.
Накануне вечером Владимир Зеленский заявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны Украины и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность.
Рустем Умеров - украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. В молодости обучался в США по программе обмена, финансист по образованию. В 2019 году был избран народным депутатом Украины. С сентября 2022 года возглавляет Фонд госимущества Украины. При этом он также остается советником Мустафы Джемилева - одного из лидеров Меджлиса* крымско-татарского народа.
* Признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация.