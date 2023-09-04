https://ukraina.ru/20230904/1049136310.html
Крымский общественник назвал нового министра обороны Украины марионеткой США
Крымский общественник назвал нового министра обороны Украины марионеткой США - 04.09.2023 Украина.ру
Крымский общественник назвал нового министра обороны Украины марионеткой США
Новый министр обороны Украины Рустем Умеров является идейным последователем турецкого оппозиционера Фетхуллаха Гюлена и марионеткой американских спецслужб. Таким мнением 4 сентября поделился представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественник Заур Смирнов, передает РИА Новости
2023-09-04T08:20
2023-09-04T08:20
2023-09-04T08:20
резников
новости
украина
министр обороны
крым
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"Рустем Умеров никогда не имел отношения к армии, получил образование в США, он коммерсант, при этом является идейным последователем известного турецкого оппозиционера Фетхуллаха Гюлена, который скрывается в США. Из этого следует, что Умеров будет сугубо техническим министром, решения за него будут приниматься даже не Зеленским, а американскими спецслужбами, марионеткой которых он является", - сказал Смирнов.По его словам, Умеров хоть и является крымским татарином, но в Крыму малоизвестен.Накануне вечером Владимир Зеленский заявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны Украины и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность.Рустем Умеров - украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. В молодости обучался в США по программе обмена, финансист по образованию. В 2019 году был избран народным депутатом Украины. С сентября 2022 года возглавляет Фонда госимущества Украины. При этом он также остается советником Мустафы Джемилева - одного из лидеров Меджлиса* крымско-татарского народа.* Признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация.
https://ukraina.ru/20230904/1049136038.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
резников, новости, украина, министр обороны, крым
Крымский общественник назвал нового министра обороны Украины марионеткой США
Новый министр обороны Украины Рустем Умеров является идейным последователем турецкого оппозиционера Фетхуллаха Гюлена и марионеткой американских спецслужб. Таким мнением 4 сентября поделился представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественник Заур Смирнов, передает РИА Новости
"Рустем Умеров никогда не имел отношения к армии, получил образование в США, он коммерсант, при этом является идейным последователем известного турецкого оппозиционера Фетхуллаха Гюлена, который скрывается в США. Из этого следует, что Умеров будет сугубо техническим министром, решения за него будут приниматься даже не Зеленским, а американскими спецслужбами, марионеткой которых он является", - сказал Смирнов.
По его словам, Умеров хоть и является крымским татарином, но в Крыму малоизвестен.
"Не стоит связывать его с полуостровом и с крымскими татарами. Украина и ее армия сегодня воюет против России и Крыма, поэтому для крымских татар, как и для всех крымчан, любой министр обороны Украины это враг", - подчеркнул Смирнов.
Накануне вечером Владимир Зеленский заявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны Украины и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность.
Рустем Умеров - украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. В молодости обучался в США по программе обмена, финансист по образованию. В 2019 году был избран народным депутатом Украины. С сентября 2022 года возглавляет Фонда госимущества Украины. При этом он также остается советником Мустафы Джемилева - одного из лидеров Меджлиса* крымско-татарского народа.
* Признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация.