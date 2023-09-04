https://ukraina.ru/20230904/1049136310.html

Крымский общественник назвал нового министра обороны Украины марионеткой США

Крымский общественник назвал нового министра обороны Украины марионеткой США - 04.09.2023 Украина.ру

Крымский общественник назвал нового министра обороны Украины марионеткой США

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров является идейным последователем турецкого оппозиционера Фетхуллаха Гюлена и марионеткой американских спецслужб. Таким мнением 4 сентября поделился представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественник Заур Смирнов, передает РИА Новости

2023-09-04T08:20

2023-09-04T08:20

2023-09-04T08:20

резников

новости

украина

министр обороны

крым

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"Рустем Умеров никогда не имел отношения к армии, получил образование в США, он коммерсант, при этом является идейным последователем известного турецкого оппозиционера Фетхуллаха Гюлена, который скрывается в США. Из этого следует, что Умеров будет сугубо техническим министром, решения за него будут приниматься даже не Зеленским, а американскими спецслужбами, марионеткой которых он является", - сказал Смирнов.По его словам, Умеров хоть и является крымским татарином, но в Крыму малоизвестен.Накануне вечером Владимир Зеленский заявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны Украины и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность.Рустем Умеров - украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. В молодости обучался в США по программе обмена, финансист по образованию. В 2019 году был избран народным депутатом Украины. С сентября 2022 года возглавляет Фонда госимущества Украины. При этом он также остается советником Мустафы Джемилева - одного из лидеров Меджлиса* крымско-татарского народа.* Признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация.

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резников, новости, украина, министр обороны, крым