https://ukraina.ru/20230904/1049136038.html
Константинов связал отставку Резникова с провалом украинского контрнаступления
Константинов связал отставку Резникова с провалом украинского контрнаступления - 04.09.2023 Украина.ру
Константинов связал отставку Резникова с провалом украинского контрнаступления
Отставка министра обороны Украины Алексея Резникова связана с провалом контрнаступления украинских войск. Таким мнением поделился глава крымского парламента Владимир Константинов, передает 4 сентября РИА Новости
2023-09-04T08:08
2023-09-04T08:08
2023-09-04T08:08
владимир зеленский
владимир константинов
новости
алексей резников
министр
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"Умерова я совершенно не знаю. Но точно знаю, в каком состоянии сейчас находится вся система обороны на территории бывшей Украины. В Киеве собралась совершенно аморальная публика, сброд, и такие их передвижения сигнализируют о том, что цели хваленого "контрнаступа" не достигаются ими. Это ярко выражается в недовольстве западных хозяев всей командой Зеленского", - сказал Константинов.По его мнению, такие тактические замены направлены на то, чтобы спасти всю команду, пожертвовав второстепенными фигурами.Накануне вечером Владимир Зеленский заявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны Украины и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность. Рустем Умеров - украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. В молодости обучался в США по программе обмена, финансист по образованию. В 2019 году был избран народным депутатом Украины. С сентября 2022 года возглавляет Фонда госимущества Украины. При этом он также остается советником Мустафы Джемилева - одного из лидеров Меджлиса* крымско-татарского народа.* Признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация.
https://ukraina.ru/20230904/1049135783.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир зеленский, владимир константинов, новости, алексей резников, министр
Владимир Зеленский, Владимир Константинов, Новости, Алексей Резников, министр
Константинов связал отставку Резникова с провалом украинского контрнаступления
Отставка министра обороны Украины Алексея Резникова связана с провалом контрнаступления украинских войск. Таким мнением поделился глава крымского парламента Владимир Константинов, передает 4 сентября РИА Новости
"Умерова я совершенно не знаю. Но точно знаю, в каком состоянии сейчас находится вся система обороны на территории бывшей Украины. В Киеве собралась совершенно аморальная публика, сброд, и такие их передвижения сигнализируют о том, что цели хваленого "контрнаступа" не достигаются ими. Это ярко выражается в недовольстве западных хозяев всей командой Зеленского", - сказал Константинов.
По его мнению, такие тактические замены направлены на то, чтобы спасти всю команду, пожертвовав второстепенными фигурами.
"На ситуацию на фронте это никак не повлияет. Фамилии здесь совершенно не имеют смысла. Они берут кого попало, людей, которые ничего не понимают в военной сфере, но у которых нет моральных тормозов, поскольку только бессовестные люди могут сейчас согласиться сотрудничать с Зеленским", - подчеркнул глава парламента.
Накануне вечером Владимир Зеленский заявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны Украины и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность.
Рустем Умеров - украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. В молодости обучался в США по программе обмена, финансист по образованию. В 2019 году был избран народным депутатом Украины. С сентября 2022 года возглавляет Фонда госимущества Украины. При этом он также остается советником Мустафы Джемилева - одного из лидеров Меджлиса* крымско-татарского народа.
* Признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация.