Константинов связал отставку Резникова с провалом украинского контрнаступления - 04.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230904/1049136038.html
Константинов связал отставку Резникова с провалом украинского контрнаступления
Константинов связал отставку Резникова с провалом украинского контрнаступления - 04.09.2023 Украина.ру
Константинов связал отставку Резникова с провалом украинского контрнаступления
Отставка министра обороны Украины Алексея Резникова связана с провалом контрнаступления украинских войск. Таким мнением поделился глава крымского парламента Владимир Константинов, передает 4 сентября РИА Новости
2023-09-04T08:08
2023-09-04T08:08
владимир зеленский
владимир константинов
новости
алексей резников
министр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/03/1038409898_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d000ddd4815de43d11d78436a6563d8a.jpg
"Умерова я совершенно не знаю. Но точно знаю, в каком состоянии сейчас находится вся система обороны на территории бывшей Украины. В Киеве собралась совершенно аморальная публика, сброд, и такие их передвижения сигнализируют о том, что цели хваленого "контрнаступа" не достигаются ими. Это ярко выражается в недовольстве западных хозяев всей командой Зеленского", - сказал Константинов.По его мнению, такие тактические замены направлены на то, чтобы спасти всю команду, пожертвовав второстепенными фигурами.Накануне вечером Владимир Зеленский заявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны Украины и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность. Рустем Умеров - украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. В молодости обучался в США по программе обмена, финансист по образованию. В 2019 году был избран народным депутатом Украины. С сентября 2022 года возглавляет Фонда госимущества Украины. При этом он также остается советником Мустафы Джемилева - одного из лидеров Меджлиса* крымско-татарского народа.* Признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация.
https://ukraina.ru/20230904/1049135783.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/03/1038409898_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_761e66c80483c7575bab20483b2e04cb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
владимир зеленский, владимир константинов, новости, алексей резников, министр
Владимир Зеленский, Владимир Константинов, Новости, Алексей Резников, министр

Константинов связал отставку Резникова с провалом украинского контрнаступления

08:08 04.09.2023
 
© пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
Владимир Константинов
© пресс-служба Владимира Константинова
Читать в
Отставка министра обороны Украины Алексея Резникова связана с провалом контрнаступления украинских войск. Таким мнением поделился глава крымского парламента Владимир Константинов, передает 4 сентября РИА Новости
"Умерова я совершенно не знаю. Но точно знаю, в каком состоянии сейчас находится вся система обороны на территории бывшей Украины. В Киеве собралась совершенно аморальная публика, сброд, и такие их передвижения сигнализируют о том, что цели хваленого "контрнаступа" не достигаются ими. Это ярко выражается в недовольстве западных хозяев всей командой Зеленского", - сказал Константинов.
По его мнению, такие тактические замены направлены на то, чтобы спасти всю команду, пожертвовав второстепенными фигурами.
"На ситуацию на фронте это никак не повлияет. Фамилии здесь совершенно не имеют смысла. Они берут кого попало, людей, которые ничего не понимают в военной сфере, но у которых нет моральных тормозов, поскольку только бессовестные люди могут сейчас согласиться сотрудничать с Зеленским", - подчеркнул глава парламента.
Накануне вечером Владимир Зеленский заявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны Украины и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность.
Рустем Умеров - украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. В молодости обучался в США по программе обмена, финансист по образованию. В 2019 году был избран народным депутатом Украины. С сентября 2022 года возглавляет Фонда госимущества Украины. При этом он также остается советником Мустафы Джемилева - одного из лидеров Меджлиса* крымско-татарского народа.
* Признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация.
07:41
Зеленский объявил об отставке министра обороны Украины Президент Украины Владимир Зеленский 3 сентября заявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны Украины и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность
 
Владимир ЗеленскийВладимир КонстантиновНовостиАлексей Резниковминистр
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:01В Киеве задержаны медики за помощь в уклонении от призыва - СБУ
13:36Эвакуация, которой не было. Украинские зрители пришли в бешенство от нового фильма о Мариуполе
13:35Путин обсудит с Эрдоганом украинский кризис
13:27Геннадий Онищенко: США используют биологический террор как политическое шатание режимов. Видео
13:18Зеленский сделал скандальные назначения в госструктурах Украины
13:15Польша и экстрадиция, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 4 сентября
13:15Резников пофантазировал о победе Украины и вступлении в НАТО
13:14Назад в ВСУ: Польша начала экстрадицию украинцев
12:38Минобороны Румынии опровергло обвинения Киева в ударах России по портам НАТО
12:30Борьба миров началась. Будущее уже здесь
12:15Прошло лето, которого не было. Записки из Донецка
12:03"Вычерпывать людей с самого донышка": Константинов рассказал о потерях ВСУ на фоне призыва ВИЧ-больных
11:58Пашинян заявил намерение сократить зависимость от России
11:46Российские военные уничтожили штурмовую группу ВСУ возле Работино — Балицкий
11:40Time: Украину ждет будущее с огромным количеством инвалидов
11:28"Политические игрища": Пушилин заверил, что смена министра обороны Украины не отразится на поле боя
11:21Умеров написал заявление об увольнении. Рада рассмотрит его на ближайшем заседании
11:06Нобелевский фонд отказался приглашать Россию, Украина поддержала
10:55Об отставке министра обороны, новой зерновой сделке и выборах президента на Украине - Агеев. Видео
10:51"Думала, что это шарфик": Поплавская вступилась за Ахеджакову в скандале с флагом Украины
Лента новостейМолния