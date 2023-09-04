https://ukraina.ru/20230904/1049136038.html

Константинов связал отставку Резникова с провалом украинского контрнаступления

Константинов связал отставку Резникова с провалом украинского контрнаступления - 04.09.2023 Украина.ру

Константинов связал отставку Резникова с провалом украинского контрнаступления

Отставка министра обороны Украины Алексея Резникова связана с провалом контрнаступления украинских войск. Таким мнением поделился глава крымского парламента Владимир Константинов, передает 4 сентября РИА Новости

2023-09-04T08:08

2023-09-04T08:08

2023-09-04T08:08

владимир зеленский

владимир константинов

новости

алексей резников

министр

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"Умерова я совершенно не знаю. Но точно знаю, в каком состоянии сейчас находится вся система обороны на территории бывшей Украины. В Киеве собралась совершенно аморальная публика, сброд, и такие их передвижения сигнализируют о том, что цели хваленого "контрнаступа" не достигаются ими. Это ярко выражается в недовольстве западных хозяев всей командой Зеленского", - сказал Константинов.По его мнению, такие тактические замены направлены на то, чтобы спасти всю команду, пожертвовав второстепенными фигурами.Накануне вечером Владимир Зеленский заявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны Украины и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность. Рустем Умеров - украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. В молодости обучался в США по программе обмена, финансист по образованию. В 2019 году был избран народным депутатом Украины. С сентября 2022 года возглавляет Фонда госимущества Украины. При этом он также остается советником Мустафы Джемилева - одного из лидеров Меджлиса* крымско-татарского народа.* Признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация.

https://ukraina.ru/20230904/1049135783.html

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владимир зеленский, владимир константинов, новости, алексей резников, министр