https://ukraina.ru/20230903/1049118886.html

Желающих умереть за Зеленского все меньше. В Киеве лихорадочно ищут выход

Желающих умереть за Зеленского все меньше. В Киеве лихорадочно ищут выход - 03.09.2023 Украина.ру

Желающих умереть за Зеленского все меньше. В Киеве лихорадочно ищут выход

На Украине представители власти заговорили о намерении призывать в ряды ВСУ студентов и частично годных к воинской службе. В частности, о возможности призыва частично годных заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов.

2023-09-03T07:52

2023-09-03T07:52

2023-09-03T07:52

эксклюзив

украина

эксперты

мобилизация

давид арахамия

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А о возможной отмене отсрочки для студентов говорил член комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.Такие заявления свидетельствуют ни о чем ином, как о кризисе мобилизации, считает украинский политолог Руслан Бортник. По его мнению, "власть ищет дополнительные ресурсы, кого еще можно мобилизовать в войска". В эфире канала "Новости Live" эксперт отметил очевидность того факта, что существующие на Украине нормы и инструменты мобилизации сегодня уже не удовлетворяют потребности ВСУ.По мнению Бортника, намерения усилить мобилизацию вызваны тем, что контрнаступление обходится дорого в плане человеческих жизней, уже обошлось, но и дальше цена будет высокой. Кроме того, добавил он, все понимают, что война после этого контрнаступления не закончится.Взялись даже за тех, кто покинул пределы Украины по выданным военно-врачебными комиссиями при военкоматах справкам. Считается, что многие такие справки были элементарно куплены. Начата комплексная проверка, в ряде комиссий и в некоторых военкоматах проведены обыски, возбуждены уголовные дела.Создавшуюся ситуацию украинский экономист и политолог Олег Соскин сравнил с "делом врачей"."Это называется диктатурой, Зеленский, это называется узурпация, это формирование клики. Запугивание врачей, конечно — это запугивание вообще людей. И более того, прямые угрозы гражданам-украинцам, которые получили соответствующие медицинские документы и на базе их или не были призваны в армию, или выехали со страны. То есть, это десятки, а может быть, сотни тысяч людей", - заявил политолог в очередном выпуске своего видеоблога.Эксперт также отметил, что за такие антиконституционные действия надо немедленно начинать процедуру импичмента Зеленскому."В Конституции четко записано, что ваши нормы, ни одна из ваших норм не может сужать права человека. Статья Конституции — прямого действия, Зеленский. Вы не просто сужаете — вы людей превращаете просто в скот подъяремный, в узников тюрьмы", - сказал Соскин.Политолог назвал Зеленского "натуральным узурпатором" и предсказал, что президент и создаваемая им "клика" когда-то непременно за все ответят. В том числе придется ответить и за антиконституционный запрет выезда мужчин из страны, и за "ночь длинных ножей" против врачей и военкомов. По мнению Соскина, Зеленский сейчас "уничтожает врачебный корпус", да и вообще - "внутренние репрессии усиливаются".Что касается проблем комплектования ВСУ, то политолог предложил брать на службу не всех тех, кого только удается поймать на улицах городов и сел, но брать только желающих служить и воевать — и соответствующим образом их мотивировать. С тех же, кто воевать не желает, снять все ограничения - "пусть они выезжают, пусть они живут своей жизнью".Ранее Соскин не раз заявлял, что украинские власти специально засекретили цифры потерь ВСУ, чтобы скрыть провал широко разрекламированного контрнаступления.Судя по всему, желающих умирать за киевский режим действительно уже не хватает. Власти начинают искать тех, до кого не так просто дотянуться. Глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что правовые органы Украины могут в любой стране, кроме России, обратиться с запросами об экстрадиции "купивших справки" беженцев. По словам политика, людей, покинувших страну по поддельным справкам, надо "привезти... в Украину, чтобы они несли соответствующую ответственность".Что будет на практике? Некоторые государства Евросоюза, которые сейчас демонстрируют свою "максимальную дружбу" с Украиной, теоретически могут пойти на экстрадицию украинцев, находящихся там по "неправильным" справкам, считает украинский политолог Кость Бондаренко. По его словам, это могут быть, например, Польша и некоторые прибалтийские страны, находящиеся с Киевом "в одной британской лодке"."Что же касается большинства европейских государств, они проигнорируют данное предложение", - сказал эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту, пояснив, что людей, получающих временное убежище, не спрашивают, по какой причине они эмигрировали, эти люди не являются нарушителями законов этих стран. Заявление Арахамии политолог назвал "блефом".Что дальше? По мнению Бондаренко, переговоры все же неизбежны, будет заморозка конфликта, поскольку ни одна из сторон не может в настоящее время достичь поставленных целей. Эксперт напомнил, что Иран и Ирак в 80-е годы прошлого века воевали восемь лет, линия фронта практически не изменилась, но около миллиона человек погибли с обеих сторон."Вопрос, ради чего воевали, вопрос, ради чего положили миллион человек?" - сказал Бондаренко. Он предположил, что "может быть, вот этот клинч, который пережили Иран и Ирак в 80-е годы, он может сработать и на Востоке Европы".Впрочем, по его мнению, Европу уже в недалеком будущем ждут тяжелые испытания, украинский конфликт может быть лишь прологом к более серьезным событиям.

https://ukraina.ru/20230808/1048552705.html

https://ukraina.ru/20230831/1049073091.html

https://ukraina.ru/20230831/1049071032.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, эксперты, мобилизация, давид арахамия