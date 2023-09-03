https://ukraina.ru/20230903/1049093850.html

Западная Украина за минувшую неделю: ликвидация школ, исчезновения чиновников, обучение медиков

Западная Украина за минувшую неделю: ликвидация школ, исчезновения чиновников, обучение медиков - 03.09.2023 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: ликвидация школ, исчезновения чиновников, обучение медиков

Врачи из Польши будут учиться лечить раненых в ходе боевых действий не только во Львове, но и в Ивано-Франковске. При этом речь идет именно о гражданских врачах, а не о военных.

2023-09-03T08:26

2023-09-03T08:26

2023-09-03T08:26

эксклюзив

западная украина

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Во Львовской области всё меньше школВ этом году во Львовской области из-за недостаточного количества учеников закрывают 34 сельских школы. Соответствующие решения о закрытии приняты в отношении 27 школ, ещё ряд решений находится в процессе рассмотрения."В результате оптимизации сети в 2023 году планируется закрытие 19 заведений общего среднего образования и 15 филиалов, однако этот показатель может измениться, поскольку еще не все общины приняли решение о закрытии школ", – сообщили именно в День знаний в департаменте образования и науки Львовской областной военной администрации (ОВА). Чиновники уточнили, что по состоянию на 30 августа 2023 года приняты решения о закрытии или приостановлении деятельности в отношении 14 общеобразовательных школ и 13 филиалов.В большинстве закрытых школ действительно было небольшое количество учеников, тогда как во Львове и пригородах их количество возросло, и мест в школах тут не хватает. Поэтому значительный резонанс получила история с недостроенной школой в поселке Брюховичи (входит в состав Львовского городского общества), на месте которой по мошеннической схеме начали строить апартаменты."Речь об участке по улице Широкая, 2. В 1990-х там начали строить школу, но потом всё заглохло, а объект признали аварийным, хотя и это вызывает сомнения. Сам участок был выделен под строительство школы. В таком виде всё и было до 2020 года, пока Брюховицкий поссовет за месяц до окончания своих полномочий не передал этот участок (более 3,4 га) в бесплатное постоянное пользование общественной организации "Ассоциация инвалидов – защитников отечества "Львовская здравница" для строительства реабилитационного центра. Соответственно, меняют целевое назначение земли на другую общественную застройку", – рассказала журналистам активистка и жительница Брюховичей Юлия Лацик.Как оказалось впоследствии, на расположенном среди леса участке земли, на котором есть и термальные воды, фактически будут строить апартаменты с торговым центром площадью 20 тысяч квадратных метров. И только 500 квадратных метров, то есть около 2%, будут отведены под реабилитационный центр. Об этом стало известно после презентации проекта строительства девелоперской компанией Sensar Development.При этом относительно земельного участка и недостроенной школы продолжается расследование уголовного производства. В 2021 году областная прокуратура открыла его по факту злоупотребления властью – поселковый совет тогда не выдержал процедуру при снятии недостроя с баланса. В том же году был наложен арест на землю – то есть "Львовская здравница" не могла передавать или продавать этот участок, или проводить на нём какие-либо работы. Арест действовал до июля 2023 года, когда его неожиданно сняли, и застройщик резко приступил к работе – на участке вырубили лес и перешли к демонтажу здания, которое является доказательством в уголовном производстве.В 2022 году Львовский городской совет, опираясь на уголовное производство, заблокировал возможность строительства на этом участке – был снесён забор и ограждён проезд бетонными блоками. Тогда заместитель мэра Львова Любомир Зубач говорил, что городские власти будут исправлять ситуацию, которую создали деятели Брюховичского поселкового совета. Однако, похоже, сейчас застройщикам удалось договориться с чиновниками горсовета. Последние заявляют, что им удалось уговорить девелопера присоединиться к строительству новой школы в Брюховичах, и отказаться от строительства на участке торгового центра – в пользу детского сада.Однако, согласно целевому назначению, все 3,4 гектара земельного участка, оцениваемого в 5 миллионов долларов, выделялись под реабилитационный центр, а не 2%, подчеркнула депутат Львовского городского совета Ульяна Пак. При этом непонятно, каким образом земля от общественной организации попала в руки девелопера."По факту выходит, что община теряет ценную землю с лесными насаждениями, но ни качественного реабилитационного центра, ни школы Брюховичи не получают. Вопрос о постоянном использовании также беспокоит. Как мы знаем, поселковый совет предоставил этот участок общественной организации безвозмездно и в постоянное пользование. Тогда как сейчас на этом участке осуществляет строительство девелоперская компания, ведь право постоянной собственности не передается? Есть странные юридические конструкции по этому делу, с которыми нужно разобраться", – заявила Пак.Однако вряд ли ситуацию удастся изменить, ведь за схемой присвоения земли в Брюховичах, по слухам, стоят компании, приближенные к Зиновию Козицкому – отцу губернатора Львовщины Максиму Козицкому. Сам же Максим Козицкий, в последние дни посетивший несколько торжественных линеек в различных учебных заведениях по случаю Дня знаний, ситуацию по школе в Брюховичах не комментирует.В Ивано-Франковске врачи из Польши будут тренироваться на украинских раненыхВ Ивано-Франковской областной клинической больнице 31 августа с рабочим визитом побывала делегация медиков из польского города Бяла Подляска. На встрече говорилось о стажировке врачей из Прикарпатья в Польше и польских врачей в Ивано-Франковске с целью обмена опытом и диагностическими методиками, сообщили на страницах больницы в социальных сетях. Речь также шла о проведении трансграничных учебных курсах и других совместных мероприятиях.В рамках программы Interreg NEXT Польша-Украина 2021-2027 стороны запланировали масштабный проект, который будет внедрен в партнёрских лечебных учреждениях, чтобы предоставлять возможность пациентам проходить качественную диагностику и лечение боли различного происхождения.Инициатор совместных проектов с партнёрской больницей в Польше, руководитель Центра диагностики неврологической патологии Надежда Сегин отметила, что с коллегами-поляками общих профессиональных интересов немало, что показала недавняя поездка к ним. "Польская больница технологически хорошо оборудована. Мы тоже у них гостили. У нас же они обратили внимание на то, что есть большой спектр услуг, европейский подход к лечению, хороший уровень диагностики", – заявила доктор Сегин.При этом она не скрывала, что на самом деле речь идет о сотрудничестве в сфере военной медицины. "Также польских коллег заметно тронуло то, что, несмотря на войну, работаем во многих направлениях, что у нас есть трансплантация, чего у них нет, кстати, и опыт в лечении сложных травм, в том числе военных", – сообщила Сегин.Во время посещения, в частности, Центра физической и реабилитационной медицины Ивано-Франковской областной клинической больницы, польские врачи акцентировали, что они заинтересованы поучиться лечению раненых бойцов. Гости добавили, что именно за этим они непременно приедут в Прикарпатье.Следует отметить, что до сих пор подобной "тренировочной базой" для польских специалистов по военной медицине был Военно-медицинский клинический центр Западного региона во Львове, куда даже приезжал министр здравоохранения Польши. Однако упомянутое заведение находится в ведении Министерства обороны Украины, то есть доступ для гражданских медиков, в том числе и польских, туда усложнен.При этом, судя по всему, власти Польши готовятся к участию своей страны в масштабной войне, и хотят научить обращению с ранеными в ходе боевых действий не только военных, но и гражданских польских медиков. Очевидно, одной из баз для их обучения станет Прикарпатье – и ехать недалеко, и потомков поляков-переселенцев из этого региона в Польше немало.Стоит отметить, что именно в последний день августа 29 медиков из Ивано-Франковской области, занимающихся лечением и реабилитацией военных, получили почетные грамоты от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Среди них не только врачи областной клинической больницы, но и госпиталя ветеранов войны в Коломые.Чиновники из региона бегут за границуПрикарпатье на прошлой неделе попало в общенациональные новости ещё по одному поводу – президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Ярощука с должности главы Ивано-Франковской районной государственной администрации, причём согласно пункту 7 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины. СМИ напомнили, что в этом пункте речь идет о появлении на работе в нетрезвом состоянии, наркотического или токсического опьянения. Когда именно произошел инцидент – неизвестно, возможно, Ярощук просто отмечал какой-то патриотический праздник, ведь во время "революции достоинства" в 2014 году он возглавлял одну из "сотен майдана".А вот ещё один патриотический чиновник в регионе ушел с должности самостоятельно. Первый заместитель городского головы Бучача (Тернопольская область), член националистической партии "Свобода" Василий Вонсяк выехал за границу, а позже направил в электронный адрес Бучачского городского совета заявление об отставке, заверенное своей электронной подписью. Такая процедура законна, поэтому депутаты проголосовали за увольнение Вонсяка с должности, сообщил мэр Бучача Виталий Фреяк."Да, он действительно уехал за границу, пока находился в отпуске. Нет, это не было командировкой по служебным вопросам, и горсовет никаких документов или разрешений на выезд не давал. Поэтому это скорее вопрос к пограничной службе, как и когда он уехал", – заявил Фреяк. Чиновник подтвердил, что представители силовых структур уже находились в горсовете, изучали документы.По данным тернопольских СМИ, Василий Вонсяк уехал в Канаду, где давно проживает его сын. А местный активист Роман Довбенко написал, что чиновник оформил уход за мамой, которая имела инвалидность, и вместе с ней уехал из Украины в Польшу. Впоследствии женщина вернулась, а Вонcяк поехал дальше, в Канаду.Партийный шеф уже экс-чиновника, председатель Тернопольской областной организации партии "Свобода" Олег Сиротюк, заявил, что Вонсяк уехал за границу законно и временно, для решения семейных проблем. Однако когда вернется однопартиец – не сообщил. В свою очередь, Бучацкая окружная прокуратура открыла производство о возможном незаконном пересечении границы – ведь чиновникам без специального разрешения это запрещено.При этом претензий к профессиональной деятельности Василия Вонсяка у правоохранителей пока нет – в отличие от ситуации с мэром Рахова Закарпатской области Виктора Медвидя, который выехал из Украины еще в июне, сам себе подписав командировку в Румынию. Медвидя подозревают не только в незаконном пересечении границы, но и в присвоении 2,2 миллиона гривен, полученных в рамках международных грантовых программ на строительство реабилитационного центра в Рахове.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20230121/1042828605.html

https://ukraina.ru/20230203/1043213087.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Олег Хавич

эксклюзив, западная украина