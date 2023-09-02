https://ukraina.ru/20230902/1049113202.html
Бойцы ВСУ рассказали, что делают русские на минных полях
Бойцы ВСУ рассказали, что делают русские на минных полях - 02.09.2023 Украина.ру
Бойцы ВСУ рассказали, что делают русские на минных полях
При попадании на минное поле, бойцы ВСУ оказываются в эпицентре пожара
2023-09-02T11:46
2023-09-02T11:46
2023-09-02T11:46
новости
всу
мины
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/56/1034065655_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0179110f076f2c4c63c3f1a625140308.jpg.webp
Российские военные придумали, как сделать минные поля еще более смертоносными. Об этом корреспондентам издания New York Times рассказали бойцы ВСУ.По словам одного из собеседника издания, российские военные обрабатывают заминированные площади легковоспламеняющимися жидкостями, и при подходе частей ВСУ с дронов сбрасывают на минные поля гранату.На поле, на котором находятся украинские военные, начинается пожар, сопровождающийся взрывами мин. Все это повышает потери среди личного состава, отмечается в статье, опубликованной 2 сентября.Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил 25 августа, что российские подразделения после обмеления Каховского водохранилища переминировали береговую линию Днепра. Таким образом, деятельность диверсионных групп в регионе практически сведена к нулю, сказал он.
https://ukraina.ru/20230901/1049100862.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/56/1034065655_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_94291de70c5d572b9ed4649526bee28c.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, мины, вс рф
Бойцы ВСУ рассказали, что делают русские на минных полях
При попадании на минное поле, бойцы ВСУ оказываются в эпицентре пожара
Российские военные придумали, как сделать минные поля еще более смертоносными. Об этом корреспондентам издания New York Times рассказали бойцы ВСУ.
По словам одного из собеседника издания, российские военные обрабатывают заминированные площади легковоспламеняющимися жидкостями, и при подходе частей ВСУ с дронов сбрасывают на минные поля гранату.
На поле, на котором находятся украинские военные, начинается пожар, сопровождающийся взрывами мин. Все это повышает потери среди личного состава, отмечается в статье, опубликованной 2 сентября.
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил 25 августа, что российские подразделения после обмеления Каховского водохранилища переминировали береговую линию Днепра. Таким образом, деятельность диверсионных групп в регионе практически сведена к нулю, сказал он.