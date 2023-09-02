Бойцы ВСУ рассказали, что делают русские на минных полях - 02.09.2023 Украина.ру
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Бойцы ВСУ рассказали, что делают русские на минных полях
Бойцы ВСУ рассказали, что делают русские на минных полях - 02.09.2023 Украина.ру
Бойцы ВСУ рассказали, что делают русские на минных полях
При попадании на минное поле, бойцы ВСУ оказываются в эпицентре пожара
2023-09-02T11:46
2023-09-02T11:46
новости
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мины
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Российские военные придумали, как сделать минные поля еще более смертоносными. Об этом корреспондентам издания New York Times рассказали бойцы ВСУ.По словам одного из собеседника издания, российские военные обрабатывают заминированные площади легковоспламеняющимися жидкостями, и при подходе частей ВСУ с дронов сбрасывают на минные поля гранату.На поле, на котором находятся украинские военные, начинается пожар, сопровождающийся взрывами мин. Все это повышает потери среди личного состава, отмечается в статье, опубликованной 2 сентября.Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил 25 августа, что российские подразделения после обмеления Каховского водохранилища переминировали береговую линию Днепра. Таким образом, деятельность диверсионных групп в регионе практически сведена к нулю, сказал он.
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новости, всу, мины, вс рф
Новости, ВСУ, мины, ВС РФ

Бойцы ВСУ рассказали, что делают русские на минных полях

11:46 02.09.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские саперы ведут работы по разминированию Арабатской стрелки
Российские саперы ведут работы по разминированию Арабатской стрелки - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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При попадании на минное поле, бойцы ВСУ оказываются в эпицентре пожара
Российские военные придумали, как сделать минные поля еще более смертоносными. Об этом корреспондентам издания New York Times рассказали бойцы ВСУ.
По словам одного из собеседника издания, российские военные обрабатывают заминированные площади легковоспламеняющимися жидкостями, и при подходе частей ВСУ с дронов сбрасывают на минные поля гранату.
На поле, на котором находятся украинские военные, начинается пожар, сопровождающийся взрывами мин. Все это повышает потери среди личного состава, отмечается в статье, опубликованной 2 сентября.
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил 25 августа, что российские подразделения после обмеления Каховского водохранилища переминировали береговую линию Днепра. Таким образом, деятельность диверсионных групп в регионе практически сведена к нулю, сказал он.
- РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Вчера, 15:57
По минным полям пешком: ВСУ экономят технику, "бросая военных в "мясные" штурмы"Командиры ВСУ целенаправленно, без прикрытия бросают в "мясные" штурмы своих военных, чтобы те пешком преодолевали минно-взрывные заграждения, сохранив при этом западную технику. Об этом 1 сентября сообщило российское Минобороны
 
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