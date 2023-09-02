https://ukraina.ru/20230902/1049097274.html

Алексей Зубец: Пока Россия и Турция пробивают новое окно в Европу, на Украине зреет вооруженный мятеж

Алексей Зубец: Пока Россия и Турция пробивают новое окно в Европу, на Украине зреет вооруженный мятеж - 02.09.2023 Украина.ру

Алексей Зубец: Пока Россия и Турция пробивают новое окно в Европу, на Украине зреет вооруженный мятеж

Зерно из Украины уходит. Оно уходит в меньших объемах с большими издержками, но поток все равно есть. Поэтому говорить о том, что прекращение морских перевозок станет разорительным для украинского агропрома рановато, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец

2023-09-02T09:37

2023-09-02T09:37

2023-09-02T09:37

интервью

украина

турция

сша

евросоюз

кипр

экономика

зерновая сделка

зерно

удобрения

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру."Зерновая сделка" будет продвигаться Россией в другом формате. Президенты России и Турции на встрече 4 сентября согласуют схему поставок российского зерна на мировой рынок без участия Украины. Финансовым посредником предложено выступить Катару — он гарантирует оплату российского зерна в долларах с его доставкой в Турцию, а Анкара уже перепродаёт зерно дальше, в том числе и в страны Африки. Считается, что если эта схема будет реализована, то это приведет к краху санкционной политики Запада и разрушению их тезиса пропаганды о международной изоляции России.- Алексей Николаевич, так ли все хорошо, как кажется на первый взгляд?- Скорее всего, так оно и будет.Вообще разговоры о международной изоляции России (в том числе на европейском направлении) не имеют ничего общего с действительностью.Те же самые сельскохозяйственные удобрения без проблем экспортируются из России. Европа обещала снять санкции с российского экспорта, и она его сняла. Европейские фермеры довольны, что получают дешевые удобрения, а европейские производители удобрений – жалуются. Их можно закрывать прямо сейчас, потому что они не выдерживают конкуренции с Россией по объективным причинам. А если мы говорим об экспорте зерна, то Россия никогда не экспортировала такие большие объемы, какие она экспортирует в последние годы.Поэтому разговоры о том, что Запад устроил нам блокаду – пропаганда, непонятно на кого рассчитанная. Блокады нет даже близко в части продовольственных товаров.Вернемся к сделке. Повторюсь, все так оно и будет. Главный бенефициар сделки – Эрдоган. Ему нужно зерно. Ему все равно, поступит оно из России или из Украины. Ему важно, чтобы работала турецкая промышленность, которая производит муку для всего мира, а также сбивать продовольственные цены на внутреннем рынке. И Эрдоган сейчас решает свои задачи, используя российские возможности.Москва с этим согласна, потому что Турция тоже решает ее проблемы. В частности, турки берут на себя основные усилия по организации безопасного вывоза российского зерна. Украина объявила Черное море зоной военной действий, страховка для судов, идущих в российские порты, будет расти. А поскольку украинцы никогда не нападут на турецкие суда, проблема безопасности будет решена.Наконец, Турция решает проблему финансов. Операции будут проходить через различные турецкие прокладки. Не исключено, что это будут прокладки на Северном Кипре. Турки признают Северный Кипр и торгуют с ним. Мы не признаем Северный Кипр, но мы можем с ним торговать. Так что Северный Кипр станет безопасным местом для бизнеса. Мы будем встречаться с европейскими производителями и потребителями через Северный Кипр.Так что эта схема возможна, потому что она выгодна и нам, и Эрдогану.- Почему раньше Эрдоган не пытался организовать зерновую сделку без участия Украины? Из-за выборов? Или по другой причине?- Зерновая сделка с Украиной была нужна не столько Эрдогану, сколько европейцам и американцам.Зерно, которое застряло на Украине – не украинское, а американское и европейское. Американские агрохолдинги накупили там земли, но оказались запертыми со своей продукцией. Их задача состояла в том, чтобы организовать экспорт этой продукции в условиях конфликта на Черном море. И Эрдоган в этом случае выступал не за турецкие интересы, по поручению европейцев в рамках политического торга между Турцией и Европой.Сегодня эта тема неактуальна, потому что возможностей для экспорта украинского зерна уничтожена. Даже если туда приплывут европейские суда, их просто негде будет загружать. Поэтому Европа занимается вывозом украинского зерна через сухопутные коридоры, а Эрдоган будет вывозить по морю российское зерно.Повторюсь, для Эрдогана не имеет значения, чье это будет зерно. Главное, чтобы оно было.- США могут помешать реализовать новую зерновую сделку без Украины?- Нет. Как они могут помешать? Надавить на Турцию? Если бы они могли надавить на Турцию, чтобы заставить Анкару отказаться от сотрудничества с Россией, они бы давно это сделали. Почему-то этого до сих пор невидно. Их возможности давить на Турцию ограничены и не слишком работоспособны.- Можно ли говорить, что украинскому бюджету был нанесен огромный ущерб? Или в этом нет смысла, потому что она и так на содержании Запада?- Вы правы насчет того, что деньги для Украины – не проблема. Еще в 2021 году Евросоюз фактически взял украинцев на содержание за счет прямого финансирования бюджета. Деньги у них будут. Это не проблема.Но нужно понимать, что зерно из Украины уходит. Оно уходит в меньших объемах с большими издержками, но поток все равно есть. Поэтому говорить о том, что прекращение морских перевозок станет разорительным для украинского сельского хозяйства, я бы не стал.Повторюсь, это забота не украинцев, а европейцев. Европейцы что-то придумывают, чтобы вывозить зерно. Относительно большие объемы через сухопутные коридоры они все же вывезут.- В одном из интервью вы сказали, что российские войска к весне 2024 года могут выйти на административные границы новых регионов, а это приведет к распаду Украины. Придерживаетесь ли вы своего прогноза?- Мы выйдем к административным границам новых территорий в 2024 году после того, как Украина переживет зиму. Она переживет ее плохо. Там назревают внутренние противоречия из-за желания киевского режима провести тотальную мобилизацию, призвав армию ограниченно годных и экстрадировав уехавших в Европу мужчин.Напомню, что октябрьскую революцию 1917 года провели крестьяне, которых мобилизовали для отправки на фронт. Их собрали в Петрограде, но они на войну не захотели и стали главной силой революции. Поэтому на месте киевских властей я бы подумал, не приведет ли эта насильственная мобилизация к тому, что все закончится.Мы можем выйти к административным границам новых территорий. Само по себе это не приведет к коллапсу Украины. Риторика такова, что Зеленский собирается воевать дальше. Захотят ли этого украинцы? Вопрос.Для США замораживание конфликта очень важно в связи с предстоящими выборами. Захочет ли Россия идти на заморозку – сомневаюсь.В любом случае ситуация складывается в пользу России из-за нарастающих противоречий и внутри Украины, и среди ее союзников. Во что эти противоречия выльются – узнаем в течение ближайших месяцев.

https://ukraina.ru/20201203/1029840730.html

https://ukraina.ru/20230901/1049081865.html

https://ukraina.ru/20230831/1049049266.html

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2023

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, украина, турция, сша, евросоюз, кипр, экономика, зерновая сделка, зерно, удобрения