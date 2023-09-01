https://ukraina.ru/20230901/1049092434.html

Словакия "угрожает безопасности" Украины ограничениями по зерну - председатель Рады

Словакия "угрожает безопасности" Украины ограничениями по зерну - председатель Рады - 01.09.2023 Украина.ру

Словакия "угрожает безопасности" Украины ограничениями по зерну - председатель Рады

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук вечером 31 августа в соцсети X обратился к спикеру словацкого парламента Борису Коллару по поводу его призыва продлить запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины

2023-09-01T13:15

2023-09-01T13:15

2023-09-01T13:15

зерно

зарубежье

словакия

руслан стефанчук

украина

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"Дорогой друг, я точно знаю, что вы настоящий друг Украины. <...> Именно поэтому я призываю вас понять, что введение подобных ограничений не только противоречит требованиям ЕС, но и представляет существенную угрозу безопасности Украины", - указал он.По его словам, введение ограничений будет не только "недружественным шагом", но "фактически поставит под угрозу аграрный сектор Украины в самое трудное время".Стефанчук попросил у Коллара поддержки и призвал приложить усилия для помощи Украине.Накануне Коллар заявил, что правительство Словакии должно продлить истекающий 15 сентября запрет на импорт зерновых культур с Украины, введенный со стороны Европейской комиссии. По его словам, Польша и Венгрия, если никакого дальнейшего решения со стороны Европейской комиссии не последует, готовы в одностороннем порядке ввести запрет на импорт зерновых культур с Украины. Коллар считает, что если Словакия к этому не присоединится, то последствия для аграриев страны будут катастрофическими. По его мнению, запрет должен быть продлен до конца года. Коллар также заявил, что никакие санкции Словакии за подобный односторонний шаг не грозят, так как это является нормальной мерой для защиты внутреннего рынка.Европейская комиссия ранее сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами, в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая по 5 июня 2023 года, позже запрет был продлен до 15 сентября.

https://ukraina.ru/20230426/1045685968.html

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зерно, зарубежье, словакия, руслан стефанчук, украина