https://ukraina.ru/20230901/1049086933.html

У тебя глаза такие, в них утонет город Киев: экс-директор "Зверей" заявила, что Рома Билык обманул всех

У тебя глаза такие, в них утонет город Киев: экс-директор "Зверей" заявила, что Рома Билык обманул всех - 01.09.2023 Украина.ру

У тебя глаза такие, в них утонет город Киев: экс-директор "Зверей" заявила, что Рома Билык обманул всех

Фронтмен группы "Звери" Роман Билык, который раньше выступал против войны и осуждал действия РФ, съездил в Донбасс к бойцам российского отряда "Каскад". Этот факт заставил уже бывшего концертного директора коллектива Леру Агапову выпустить большую "разоблачительную" статью про солиста коллектива. Материал вышел в издании "Холод" 31 августа

2023-09-01T11:56

2023-09-01T11:56

2023-09-01T14:26

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Ранее военкор Семен Пегов отметил, что перемена мнения у фронтмена "Зверей" связана с тем, что Билык "начал получать из Мариуполя сообщения от близких про отнюдь не сценические зверства “Азова”**, и его представления о том, как надо бороться со злом, приобрели новый объем".С такой версией Агапова категорически не согласна, по ее мнению, "переобуться" музыканта заставила банальная корысть.Теперь, когда Билык предал ее идеалы и не разделяет взгляды, она рассказала поклонникам артиста и о других его "грехах". Например, о том, что "Зверь", говоривший украинским СМИ, что группа не ездит в Крым, на самом деле говорил не всю правду."Мы и не ездили, а он летал туда по второму загранпаспорту и следил, чтобы никто не выкладывал фотографии в соцсетях - так он избежал попадания в базу "Миротворца". Я просила летать через Беларусь и Украину. Он отказывался. Смущало ли это меня? Да. Но моя задача была отвечать европейским, канадским, американским и украинским промоутерам: "“Звери” в Крыму не играют", что было правдой. Он действительно летал без группы", - сказала Агапова.При этом на Украине, добавила она, "Зверей" очень любили. Местная кондитерская компания все время баловала сладким, а таможня чаще всего пропускала музыкантов даже без досмотра. В итоге, по словам Агаповой, коллектив все время возил в люке под вагоном огромное количество тортов."Всего один раз в Украине нам пришлось открывать кофры и показывать, что в них действительно находятся инструменты, - во время записи шоу "Новый вечерний квартал" в 2017 году, когда в зале сидел Владимир Зеленский. Рома пошутил, что они похожи. Все поржали", - вспомнила экс-директор.* - в апреле 2022 года Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания "Холод" из-за "многочисленных публикаций, содержащих недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации на Украине".** - Террористическая организация, запрещенная в РФ.

https://ukraina.ru/20230901/1049083854.html

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