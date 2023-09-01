У тебя глаза такие, в них утонет город Киев: экс-директор "Зверей" заявила, что Рома Билык обманул всех
11:56 01.09.2023 (обновлено: 14:26 01.09.2023)
Фронтмен группы "Звери" Роман Билык, который раньше выступал против войны и осуждал действия РФ, съездил в Донбасс к бойцам российского отряда "Каскад". Этот факт заставил уже бывшего концертного директора коллектива Леру Агапову выпустить большую "разоблачительную" статью про солиста коллектива. Материал вышел в издании "Холод" 31 августа
Ранее военкор Семен Пегов отметил, что перемена мнения у фронтмена "Зверей" связана с тем, что Билык "начал получать из Мариуполя сообщения от близких про отнюдь не сценические зверства “Азова”**, и его представления о том, как надо бороться со злом, приобрели новый объем".
С такой версией Агапова категорически не согласна, по ее мнению, "переобуться" музыканта заставила банальная корысть.
"Я делала из Ромы артиста, которого любили и либералы, и патриоты, и оппозиционеры, и украинцы, и французские музыкальные критики. И я точно понимала, что Рома — это не слова, а цифры. На школу [для дочери] в Лондоне, на все квартиры, на бизнес-амбиции жены, на вечеринки, на полеты бизнес-классом на дачу на Канарских островах. Цифры Ромы Зверя - это увеличившийся гонорар после "Я против войны" и еще более выросший за нынешнее "Я - за". Европейский концерт - от 10 тысяч евро. Американский - от 15 тысяч долларов. Российский - до 25 миллионов рублей. Цифры в России для "Зверей" не закончатся", - написала Агапова.
Теперь, когда Билык предал ее идеалы и не разделяет взгляды, она рассказала поклонникам артиста и о других его "грехах". Например, о том, что "Зверь", говоривший украинским СМИ, что группа не ездит в Крым, на самом деле говорил не всю правду.
"Мы и не ездили, а он летал туда по второму загранпаспорту и следил, чтобы никто не выкладывал фотографии в соцсетях - так он избежал попадания в базу "Миротворца". Я просила летать через Беларусь и Украину. Он отказывался. Смущало ли это меня? Да. Но моя задача была отвечать европейским, канадским, американским и украинским промоутерам: "“Звери” в Крыму не играют", что было правдой. Он действительно летал без группы", - сказала Агапова.
При этом на Украине, добавила она, "Зверей" очень любили. Местная кондитерская компания все время баловала сладким, а таможня чаще всего пропускала музыкантов даже без досмотра. В итоге, по словам Агаповой, коллектив все время возил в люке под вагоном огромное количество тортов.
"Всего один раз в Украине нам пришлось открывать кофры и показывать, что в них действительно находятся инструменты, - во время записи шоу "Новый вечерний квартал" в 2017 году, когда в зале сидел Владимир Зеленский. Рома пошутил, что они похожи. Все поржали", - вспомнила экс-директор.
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* - в апреле 2022 года Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания "Холод" из-за "многочисленных публикаций, содержащих недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации на Украине".
** - Террористическая организация, запрещенная в РФ.