https://ukraina.ru/20230901/1049084700.html
США готовятся поставить на Украину танки Abrams в сентябре
США готовятся поставить на Украину танки Abrams в сентябре - 01.09.2023 Украина.ру
США готовятся поставить на Украину танки Abrams в сентябре
Танкистов подготовили в Германии по ускоренной программе
2023-09-01T10:01
2023-09-01T10:01
2023-09-01T10:01
m1 abrams
сша
новости
всу
танки
джо байден
контрнаступление
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ВСУ получит первые 10 танков M1 Abrams в середине сентября. Об этом 31 августа сообщило издание Politico со ссылкой на свои источники в Пентагоне."США обязуются ускорить доставку 31 танка в Украину до осени", - заявил представитель Пентагона полковник Мартин О’Доннелл в комментарии о поставках первой части из 10 танков этой партии.По словам полковника, около 200 украинских военнослужащих тренировались на учебных танках на полигонах армии США в Германии. Сейчас на базе Гравенфор они закрепляют навыки, пока 70-тонные "танки не будут готовы к участию в боевых действиях", поведал О’Доннелл.Напомним, США создали и возглавили "танковую коалицию", вынудив Германию отправить на Украину танки из парка Бундесвера. Берлин безуспешно протестовал против отправки немецкой техники из Польши и других стран на Украину, опасаясь иридиевых потерь для себя как государства и своих производителей военной техники.Президент США Джозеф Байден заставил Берлин отправить танки "Леопард" и БМП "Мардер" на Украину, пообещав дополнить поставки американскими танками "Абрамс". Вскоре выяснилось, что Вашингтон не готов этого сделать в 2023 году – танки предстояло произвести, причём в морально устаревшей модификации без "секретной брони" и другого оснащения современного стандарта НАТО. Затем появилась информация о неготовности General Dynamics Land Systems произвести танки и решении отправить на Украину отремонтированный танковый утиль.Подготовка военнослужащих ВСУ на Abrams длилась около 10 недель преимущественно на тренажёрах. Танкистов для армий НАТО готовят годами.
https://ukraina.ru/20230819/1048803482.html
https://ukraina.ru/20230808/1048553420.html
https://ukraina.ru/20230728/1048318886.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
m1 abrams, сша, новости, всу, танки, джо байден, контрнаступление
M1 Abrams, США, Новости, ВСУ, танки, Джо Байден, контрнаступление
США готовятся поставить на Украину танки Abrams в сентябре
Танкистов подготовили в Германии по ускоренной программе
ВСУ получит первые 10 танков M1 Abrams в середине сентября. Об этом 31 августа сообщило издание Politico со ссылкой на свои источники в Пентагоне.
"США обязуются ускорить доставку 31 танка в Украину до осени", - заявил представитель Пентагона полковник Мартин О’Доннелл в комментарии о поставках первой части из 10 танков этой партии.
По словам полковника, около 200 украинских военнослужащих тренировались на учебных танках на полигонах армии США в Германии. Сейчас на базе Гравенфор они закрепляют навыки, пока 70-тонные "танки не будут готовы к участию в боевых действиях", поведал О’Доннелл.
Напомним, США создали и возглавили "танковую коалицию", вынудив Германию отправить на Украину танки из парка Бундесвера. Берлин безуспешно протестовал против отправки немецкой техники из Польши и других стран на Украину, опасаясь иридиевых потерь для себя как государства и своих производителей военной техники.
Президент США Джозеф Байден заставил Берлин отправить танки "Леопард" и БМП "Мардер" на Украину, пообещав дополнить поставки американскими танками "Абрамс". Вскоре выяснилось, что Вашингтон не готов этого сделать в 2023 году – танки предстояло произвести, причём в морально устаревшей модификации без "секретной брони" и другого оснащения современного стандарта НАТО. Затем появилась информация о неготовности General Dynamics Land Systems произвести танки и решении отправить на Украину отремонтированный танковый утиль.
Подготовка военнослужащих ВСУ на Abrams длилась около 10 недель преимущественно на тренажёрах. Танкистов для армий НАТО готовят годами.