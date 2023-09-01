США готовятся поставить на Украину танки Abrams в сентябре - 01.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230901/1049084700.html
США готовятся поставить на Украину танки Abrams в сентябре
США готовятся поставить на Украину танки Abrams в сентябре - 01.09.2023 Украина.ру
США готовятся поставить на Украину танки Abrams в сентябре
Танкистов подготовили в Германии по ускоренной программе
2023-09-01T10:01
2023-09-01T10:01
m1 abrams
сша
новости
всу
танки
джо байден
контрнаступление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102511/91/1025119189_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_cdd98545a92327de40c515058465a398.jpg.webp
ВСУ получит первые 10 танков M1 Abrams в середине сентября. Об этом 31 августа сообщило издание Politico со ссылкой на свои источники в Пентагоне."США обязуются ускорить доставку 31 танка в Украину до осени", - заявил представитель Пентагона полковник Мартин О’Доннелл в комментарии о поставках первой части из 10 танков этой партии.По словам полковника, около 200 украинских военнослужащих тренировались на учебных танках на полигонах армии США в Германии. Сейчас на базе Гравенфор они закрепляют навыки, пока 70-тонные "танки не будут готовы к участию в боевых действиях", поведал О’Доннелл.Напомним, США создали и возглавили "танковую коалицию", вынудив Германию отправить на Украину танки из парка Бундесвера. Берлин безуспешно протестовал против отправки немецкой техники из Польши и других стран на Украину, опасаясь иридиевых потерь для себя как государства и своих производителей военной техники.Президент США Джозеф Байден заставил Берлин отправить танки "Леопард" и БМП "Мардер" на Украину, пообещав дополнить поставки американскими танками "Абрамс". Вскоре выяснилось, что Вашингтон не готов этого сделать в 2023 году – танки предстояло произвести, причём в морально устаревшей модификации без "секретной брони" и другого оснащения современного стандарта НАТО. Затем появилась информация о неготовности General Dynamics Land Systems произвести танки и решении отправить на Украину отремонтированный танковый утиль.Подготовка военнослужащих ВСУ на Abrams длилась около 10 недель преимущественно на тренажёрах. Танкистов для армий НАТО готовят годами.
https://ukraina.ru/20230819/1048803482.html
https://ukraina.ru/20230808/1048553420.html
https://ukraina.ru/20230728/1048318886.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102511/91/1025119189_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5477f65a62f84754c5b084d0ad88d0b5.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
m1 abrams, сша, новости, всу, танки, джо байден, контрнаступление
M1 Abrams, США, Новости, ВСУ, танки, Джо Байден, контрнаступление

США готовятся поставить на Украину танки Abrams в сентябре

10:01 01.09.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкМеждународные военные учения "Summer Shield XIV" в Латвии
Международные военные учения Summer Shield XIV в Латвии
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
Танкистов подготовили в Германии по ускоренной программе
ВСУ получит первые 10 танков M1 Abrams в середине сентября. Об этом 31 августа сообщило издание Politico со ссылкой на свои источники в Пентагоне.
Международные военные учения Summer Shield XIV в Латвии
19 августа, 15:22
Украинские солдаты завершают обучение на танках Abrams в Германии - Insider Украинские солдаты, тренирующиеся на американских танках Abrams в Германии, завершают своё обучение. Об этом 18 августа сообщает издание Insider со ссылкой на официального представителя армии США в Европе и Африке Мартина О'Доннелла
"США обязуются ускорить доставку 31 танка в Украину до осени", - заявил представитель Пентагона полковник Мартин О’Доннелл в комментарии о поставках первой части из 10 танков этой партии.
По словам полковника, около 200 украинских военнослужащих тренировались на учебных танках на полигонах армии США в Германии. Сейчас на базе Гравенфор они закрепляют навыки, пока 70-тонные "танки не будут готовы к участию в боевых действиях", поведал О’Доннелл.
Международные военные учения Summer Shield XIV в Латвии
8 августа, 11:06
CNN: США одобрили поставку Украине первой партии танков AbramsВ минувшие выходные США одобрили отправку на Украину первой партии танков Abrams, сообщили журналисты CNN 7 августа
Напомним, США создали и возглавили "танковую коалицию", вынудив Германию отправить на Украину танки из парка Бундесвера. Берлин безуспешно протестовал против отправки немецкой техники из Польши и других стран на Украину, опасаясь иридиевых потерь для себя как государства и своих производителей военной техники.
Президент США Джозеф Байден заставил Берлин отправить танки "Леопард" и БМП "Мардер" на Украину, пообещав дополнить поставки американскими танками "Абрамс". Вскоре выяснилось, что Вашингтон не готов этого сделать в 2023 году – танки предстояло произвести, причём в морально устаревшей модификации без "секретной брони" и другого оснащения современного стандарта НАТО. Затем появилась информация о неготовности General Dynamics Land Systems произвести танки и решении отправить на Украину отремонтированный танковый утиль.
Международные военные учения Summer Shield XIV в Латвии
28 июля, 08:13
США готовят поставку 31 танка Abrams для Украины - PoliticoАмериканские танки Abrams могут прибыть на Украину уже в сентябре, пишет Politico со ссылкой людей, знакомых с этими планами
Подготовка военнослужащих ВСУ на Abrams длилась около 10 недель преимущественно на тренажёрах. Танкистов для армий НАТО готовят годами.
 
M1 AbramsСШАНовостиВСУтанкиДжо Байденконтрнаступление
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:42Мэр Львова показал, как школьников учат управлять боевыми дронами
10:39Должен защищать Украину, поэтому устроился таксистом в Варшаве: Euronews рассказали об уклонистах ВСУ
10:17Моравецкий: не успокоюсь, пока не получу от Германии репарации
10:16Ограниченно годных могут мобилизовать в ВСУ - Данилов
10:07Экстрадиция мужчин, атака беспилотников. Главное на Украине на утро 1 сентября
10:01США готовятся поставить на Украину танки Abrams в сентябре
09:52Стало известно, сколько Крым выручит с продажи квартиры Зеленского, и куда пойдут деньги
09:37Харьков готовят к штурму
09:26На Краснолиманское направление перебросили украинских националистов
09:24Стало известно, сколько школьников из Херсонской и Запорожской областей будут учить украинский
09:11Пентагон заключил многомиллионный контракт c Raytheon на ракеты для Украины
08:58"Россия побеждает": конгрессмен США рассказала правду об украинском конфликте
08:30Минобороны РФ рассказало о сбитом над Белгородской областью украинском беспилотнике
08:24Конгрессмен обвинила США в затягивании украинского конфликта
08:10Уничтожены боевики и тяжелая техника: российские военные отразили атаки ВСУ у Артемовска
08:001 или 3? Когда началась II Мировая война
07:51Летевший к Москве беспилотник уничтожили рядом с Люберцами — Собянин
07:41В Винницкой и Житомирской областях раздаются взрывы — СМИ
07:28Система ПВО уничтожила украинский беспилотник над Брянской областью
07:12В небе над Псковом нейтрализовали "неопознанный объект" - губернатор
Лента новостейМолния