https://ukraina.ru/20230901/1049084700.html

США готовятся поставить на Украину танки Abrams в сентябре

США готовятся поставить на Украину танки Abrams в сентябре - 01.09.2023 Украина.ру

США готовятся поставить на Украину танки Abrams в сентябре

Танкистов подготовили в Германии по ускоренной программе

2023-09-01T10:01

2023-09-01T10:01

2023-09-01T10:01

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ВСУ получит первые 10 танков M1 Abrams в середине сентября. Об этом 31 августа сообщило издание Politico со ссылкой на свои источники в Пентагоне."США обязуются ускорить доставку 31 танка в Украину до осени", - заявил представитель Пентагона полковник Мартин О’Доннелл в комментарии о поставках первой части из 10 танков этой партии.По словам полковника, около 200 украинских военнослужащих тренировались на учебных танках на полигонах армии США в Германии. Сейчас на базе Гравенфор они закрепляют навыки, пока 70-тонные "танки не будут готовы к участию в боевых действиях", поведал О’Доннелл.Напомним, США создали и возглавили "танковую коалицию", вынудив Германию отправить на Украину танки из парка Бундесвера. Берлин безуспешно протестовал против отправки немецкой техники из Польши и других стран на Украину, опасаясь иридиевых потерь для себя как государства и своих производителей военной техники.Президент США Джозеф Байден заставил Берлин отправить танки "Леопард" и БМП "Мардер" на Украину, пообещав дополнить поставки американскими танками "Абрамс". Вскоре выяснилось, что Вашингтон не готов этого сделать в 2023 году – танки предстояло произвести, причём в морально устаревшей модификации без "секретной брони" и другого оснащения современного стандарта НАТО. Затем появилась информация о неготовности General Dynamics Land Systems произвести танки и решении отправить на Украину отремонтированный танковый утиль.Подготовка военнослужащих ВСУ на Abrams длилась около 10 недель преимущественно на тренажёрах. Танкистов для армий НАТО готовят годами.

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https://ukraina.ru/20230808/1048553420.html

https://ukraina.ru/20230728/1048318886.html

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m1 abrams, сша, новости, всу, танки, джо байден, контрнаступление