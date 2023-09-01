Система ПВО уничтожила украинский беспилотник над Брянской областью
07:28 01.09.2023 (обновлено: 07:29 01.09.2023)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила над Брянской областью очередной беспилотник. Об этом вечером 31 августа заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале
"Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Брянским районом сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - написал Богомаз.
По его словам, в результате отражения атаки никто не пострадал, разрушений нет. На месте случившегося работают оперативные и экстренные службы.
Утром 31 августа Богомаз информировал о трех сбитых беспилотниках самолетного типа над Брянском. Дроны были обнаружены в небе благодаря поступившему сигналу от граждан, никто не пострадал. Еще один украинский дрон был сбит около полудня.
Власти Брянской области регулярно сообщают об обстрелах со стороны Украины. С 19 октября прошлого года по указу президента РФ Владимира Путина в регионе был установлен средний уровень реагирования. В области также бессрочно действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности.