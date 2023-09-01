https://ukraina.ru/20230901/1049082462.html

Система ПВО уничтожила украинский беспилотник над Брянской областью

Система ПВО уничтожила украинский беспилотник над Брянской областью - 01.09.2023 Украина.ру

Система ПВО уничтожила украинский беспилотник над Брянской областью

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила над Брянской областью очередной беспилотник. Об этом вечером 31 августа заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале

2023-09-01T07:28

2023-09-01T07:28

2023-09-01T07:29

беспилотник

брянская область

губернатор

александр богомаз

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0a/1047910499_0:0:1196:673_1920x0_80_0_0_bc154d21ae8c42fccd5ea41d42353c8b.jpg

"Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Брянским районом сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - написал Богомаз.По его словам, в результате отражения атаки никто не пострадал, разрушений нет. На месте случившегося работают оперативные и экстренные службы.Утром 31 августа Богомаз информировал о трех сбитых беспилотниках самолетного типа над Брянском. Дроны были обнаружены в небе благодаря поступившему сигналу от граждан, никто не пострадал. Еще один украинский дрон был сбит около полудня.Власти Брянской области регулярно сообщают об обстрелах со стороны Украины. С 19 октября прошлого года по указу президента РФ Владимира Путина в регионе был установлен средний уровень реагирования. В области также бессрочно действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности.

https://ukraina.ru/20230830/1049026897.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

беспилотник, брянская область, губернатор, александр богомаз, новости