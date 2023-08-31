Кулеба посоветовал критикам "контрнаступа" заткнуться и идти на фронт
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro KulebaМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro Kuleba
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба порекомендовал критикам так называемого контрнаступления ВСУ замолчать и отправляться на фронт. Такое заявление украинский дипломат сделал на неформальной встрече глав МИД Евросоюза. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на AFP
"Критика медленного темпа контрнаступления приравнивается к плевку в лицо украинского солдата ... Я рекомендую всем критикам заткнуться, приехать на Украину и попробовать самим освободить один квадратный сантиметр", - заявил Кулеба.
ВСУ начали своё так называемое контрнаступление 4 июня и несут на фронте огромные потери. По последним данным российского Минобороны только за июнь-июль украинские войска лишились по меньшей мере 43 тысяч солдат.