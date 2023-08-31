https://ukraina.ru/20230831/1049073091.html

Кулеба посоветовал критикам "контрнаступа" заткнуться и идти на фронт

Кулеба посоветовал критикам "контрнаступа" заткнуться и идти на фронт - 31.08.2023 Украина.ру

Кулеба посоветовал критикам "контрнаступа" заткнуться и идти на фронт

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба порекомендовал критикам так называемого контрнаступления ВСУ замолчать и отправляться на фронт. Такое заявление украинский дипломат сделал на неформальной встрече глав МИД Евросоюза. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на AFP

2023-08-31T16:36

2023-08-31T16:36

2023-08-31T16:36

новости

украина

дмитрий кулеба

контрнаступление

всу

потери всу

мид украины

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ВСУ начали своё так называемое контрнаступление 4 июня и несут на фронте огромные потери. По последним данным российского Минобороны только за июнь-июль украинские войска лишились по меньшей мере 43 тысяч солдат.

https://ukraina.ru/20230831/1049069740.html

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2023

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новости, украина, дмитрий кулеба, контрнаступление, всу, потери всу, мид украины