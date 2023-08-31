Кулеба посоветовал критикам "контрнаступа" заткнуться и идти на фронт - 31.08.2023 Украина.ру
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Кулеба посоветовал критикам "контрнаступа" заткнуться и идти на фронт
Кулеба посоветовал критикам "контрнаступа" заткнуться и идти на фронт - 31.08.2023 Украина.ру
Кулеба посоветовал критикам "контрнаступа" заткнуться и идти на фронт
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба порекомендовал критикам так называемого контрнаступления ВСУ замолчать и отправляться на фронт. Такое заявление украинский дипломат сделал на неформальной встрече глав МИД Евросоюза. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на AFP
2023-08-31T16:36
2023-08-31T16:36
новости
украина
дмитрий кулеба
контрнаступление
всу
потери всу
мид украины
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ВСУ начали своё так называемое контрнаступление 4 июня и несут на фронте огромные потери. По последним данным российского Минобороны только за июнь-июль украинские войска лишились по меньшей мере 43 тысяч солдат.
https://ukraina.ru/20230831/1049069740.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, дмитрий кулеба, контрнаступление, всу, потери всу, мид украины
Новости, Украина, Дмитрий Кулеба, контрнаступление, ВСУ, потери ВСУ, МИД Украины

Кулеба посоветовал критикам "контрнаступа" заткнуться и идти на фронт

16:36 31.08.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro KulebaМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro Kuleba
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба порекомендовал критикам так называемого контрнаступления ВСУ замолчать и отправляться на фронт. Такое заявление украинский дипломат сделал на неформальной встрече глав МИД Евросоюза. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на AFP
"Критика медленного темпа контрнаступления приравнивается к плевку в лицо украинского солдата ... Я рекомендую всем критикам заткнуться, приехать на Украину и попробовать самим освободить один квадратный сантиметр", - заявил Кулеба.
ВСУ начали своё так называемое контрнаступление 4 июня и несут на фронте огромные потери. По последним данным российского Минобороны только за июнь-июль украинские войска лишились по меньшей мере 43 тысяч солдат.
Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Вчера, 15:08
"Армия не настолько большая": Данилов недоволен, что на Западе озвучили потери ВСУСекретарь СНБО Украины Алексей Данилов недоволен цифрами об украинских потерях, которые озвучивают западные СМИ. Об этом он заявил в интервью Die Welt 30 августа
 
НовостиУкраинаДмитрий КулебаконтрнаступлениеВСУпотери ВСУМИД Украины
 
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