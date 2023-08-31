"Заработать до последнего украинца". Полковник США раскрыл, кто лоббировал поставки F-16 Киеву - 31.08.2023 Украина.ру
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"Заработать до последнего украинца". Полковник США раскрыл, кто лоббировал поставки F-16 Киеву
"Заработать до последнего украинца". Полковник США раскрыл, кто лоббировал поставки F-16 Киеву - 31.08.2023 Украина.ру
"Заработать до последнего украинца". Полковник США раскрыл, кто лоббировал поставки F-16 Киеву
Компания Lockheed, выпускающая эти самолеты, собиралась закрыть производственные линии, когда пришло решение о расширении НАТО. Теперь компании выгодно, чтобы как можно больше F-16 сбили русские
2023-08-31T16:39
2023-08-31T16:39
новости
сша
f-16
нато
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За поставками истребителей американского производства F-16 на Украину скрываются финансовые интересы компании Lockheed, которая их выпускает. Об этом рассказал 31 августа в передаче Dialogue works экс-глава аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник Лоуренс Вилкерсон.По его словам, компания собиралась закрывать свои производственные линии, но после того, как было принято решение о расширении НАТО, Lockheed получил довольно много денег для того, чтобы производить и продавать эти самолеты новым союзникам по Североатлантическому альянсу. Это как раз и было одной из причин расширения НАТО, заявил Вилкерсон."Кстати, представители Lockheed были в комитете по расширению НАТО, поверьте мне. Они сказали Биллу Клинтону - мы должны расширить НАТО. Тогда они снова открыли свою линию. Они не собирались открывать ее для ВВС США. Они стали продавать самолеты союзникам по НАТО, в том числе новым членам. Теперь они собираются продавать замену F-16", - рассказал Вилкерсон.Он не исключил, что концерн снова запустит свою производственную линию и заработает еще больше денег.Отвечая на вопрос водителя о возможностях использования F-16 на Украине, Вилкерсон подчеркнул, что ограниченное количество самолетов, используемых не в режиме "воздух-воздух", а в режиме ближней авиационной поддержки наступлений на земле, будет досягаемой мишенью для ВС РФ."Их будут сбивать. Сбить их будет сложнее, чем, возможно, другие самолеты, но они будут сбиты. У русских достаточно много самолетов, причем очень мощных, способных вести воздушный бой. Так что их будут сбивать", - полагает Вилкерсон.По его словам, это только порадует Lockheed. "Оборонный комплекс США – самый мощный комплекс в мире. Вся их цель – заработать деньги до последнего мертвого украинца", - заявил Лоуренс Вилкерсон.Как сообщало издание Украина.ру, Владимир Зеленский 31 августа заявил в интервью португальским СМИ, что ВСУ нужно 160 истребителей F-16 для того, чтобы прервать доминирование российских военно-воздушных сил на украинском небе. До этого советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Киеву хватило бы 60 истребителей F-16 для выполнения боевых задач.
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новости, сша, f-16, нато
Новости, США, F-16, НАТО

"Заработать до последнего украинца". Полковник США раскрыл, кто лоббировал поставки F-16 Киеву

16:39 31.08.2023
 
© commons.wikimedia.org / Master Sgt. Andy Dunaway F-16
F-16 - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© commons.wikimedia.org / Master Sgt. Andy Dunaway
Читать в
Компания Lockheed, выпускающая эти самолеты, собиралась закрыть производственные линии, когда пришло решение о расширении НАТО. Теперь компании выгодно, чтобы как можно больше F-16 сбили русские
За поставками истребителей американского производства F-16 на Украину скрываются финансовые интересы компании Lockheed, которая их выпускает. Об этом рассказал 31 августа в передаче Dialogue works экс-глава аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник Лоуренс Вилкерсон.
По его словам, компания собиралась закрывать свои производственные линии, но после того, как было принято решение о расширении НАТО, Lockheed получил довольно много денег для того, чтобы производить и продавать эти самолеты новым союзникам по Североатлантическому альянсу. Это как раз и было одной из причин расширения НАТО, заявил Вилкерсон.
"Кстати, представители Lockheed были в комитете по расширению НАТО, поверьте мне. Они сказали Биллу Клинтону - мы должны расширить НАТО. Тогда они снова открыли свою линию. Они не собирались открывать ее для ВВС США. Они стали продавать самолеты союзникам по НАТО, в том числе новым членам. Теперь они собираются продавать замену F-16", - рассказал Вилкерсон.
Он не исключил, что концерн снова запустит свою производственную линию и заработает еще больше денег.
Отвечая на вопрос водителя о возможностях использования F-16 на Украине, Вилкерсон подчеркнул, что ограниченное количество самолетов, используемых не в режиме "воздух-воздух", а в режиме ближней авиационной поддержки наступлений на земле, будет досягаемой мишенью для ВС РФ.
"Их будут сбивать. Сбить их будет сложнее, чем, возможно, другие самолеты, но они будут сбиты. У русских достаточно много самолетов, причем очень мощных, способных вести воздушный бой. Так что их будут сбивать", - полагает Вилкерсон.
По его словам, это только порадует Lockheed. "Оборонный комплекс США – самый мощный комплекс в мире. Вся их цель – заработать деньги до последнего мертвого украинца", - заявил Лоуренс Вилкерсон.
Как сообщало издание Украина.ру, Владимир Зеленский 31 августа заявил в интервью португальским СМИ, что ВСУ нужно 160 истребителей F-16 для того, чтобы прервать доминирование российских военно-воздушных сил на украинском небе. До этого советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Киеву хватило бы 60 истребителей F-16 для выполнения боевых задач.
F-16
Вчера, 15:59
Зеленский попросил 160 истребителей F-16, чтобы помешать России доминировать в воздухеДнем раньше советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что для боевых задач Киеву хватило бы и 60-и.
 
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