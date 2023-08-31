https://ukraina.ru/20230831/1049072953.html

"Заработать до последнего украинца". Полковник США раскрыл, кто лоббировал поставки F-16 Киеву

"Заработать до последнего украинца". Полковник США раскрыл, кто лоббировал поставки F-16 Киеву - 31.08.2023 Украина.ру

"Заработать до последнего украинца". Полковник США раскрыл, кто лоббировал поставки F-16 Киеву

Компания Lockheed, выпускающая эти самолеты, собиралась закрыть производственные линии, когда пришло решение о расширении НАТО. Теперь компании выгодно, чтобы как можно больше F-16 сбили русские

2023-08-31T16:39

2023-08-31T16:39

2023-08-31T16:39

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За поставками истребителей американского производства F-16 на Украину скрываются финансовые интересы компании Lockheed, которая их выпускает. Об этом рассказал 31 августа в передаче Dialogue works экс-глава аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник Лоуренс Вилкерсон.По его словам, компания собиралась закрывать свои производственные линии, но после того, как было принято решение о расширении НАТО, Lockheed получил довольно много денег для того, чтобы производить и продавать эти самолеты новым союзникам по Североатлантическому альянсу. Это как раз и было одной из причин расширения НАТО, заявил Вилкерсон."Кстати, представители Lockheed были в комитете по расширению НАТО, поверьте мне. Они сказали Биллу Клинтону - мы должны расширить НАТО. Тогда они снова открыли свою линию. Они не собирались открывать ее для ВВС США. Они стали продавать самолеты союзникам по НАТО, в том числе новым членам. Теперь они собираются продавать замену F-16", - рассказал Вилкерсон.Он не исключил, что концерн снова запустит свою производственную линию и заработает еще больше денег.Отвечая на вопрос водителя о возможностях использования F-16 на Украине, Вилкерсон подчеркнул, что ограниченное количество самолетов, используемых не в режиме "воздух-воздух", а в режиме ближней авиационной поддержки наступлений на земле, будет досягаемой мишенью для ВС РФ."Их будут сбивать. Сбить их будет сложнее, чем, возможно, другие самолеты, но они будут сбиты. У русских достаточно много самолетов, причем очень мощных, способных вести воздушный бой. Так что их будут сбивать", - полагает Вилкерсон.По его словам, это только порадует Lockheed. "Оборонный комплекс США – самый мощный комплекс в мире. Вся их цель – заработать деньги до последнего мертвого украинца", - заявил Лоуренс Вилкерсон.Как сообщало издание Украина.ру, Владимир Зеленский 31 августа заявил в интервью португальским СМИ, что ВСУ нужно 160 истребителей F-16 для того, чтобы прервать доминирование российских военно-воздушных сил на украинском небе. До этого советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Киеву хватило бы 60 истребителей F-16 для выполнения боевых задач.

https://ukraina.ru/20230831/1049070748.html

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новости, сша, f-16, нато